Авиация против танков (часть 15)

YA-9А во время испытательного полёта

30-мм пушка GAU-8/А Avenger

Загрузка 30-мм снарядов в штурмовик А-10А

30-мм снаряд пушки GAU-8/А рядом с винтовочным патроном

БТР М113, расстрелянный на полигоне из 30-мм пушки GAU-8/А

A-10A

Подвеска AGM-65 Mavericк на штурмовик А-10

Иракский Т-72, уничтоженный в результате прямого попадания ракеты AGM-65 Mavericк

Пуск УР AGM-65 Mavericк со штурмовика А-10

А-10С

Станция постановки помех AN/ALQ-131 под крылом А-10С

Истребитель F-16 c двумя кассетами CBU-89

Макет кассетной бомбы CBU-97

Принцип действия CBU-97

По материалам:

http://www.airvectors.net/avusmtb_2.html

https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/a-x-2016.htm

https://www.amazon.com/10-Warthog-Action-Aircraft-No/dp/0897476204

http://www.airforce-technology.com/projects/a-10/

https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/gau-8.htm

http://www.northropgrumman.com/Capabilities/ANALQ131/Pages/default.aspx

http://www.militaryparitet.com/teletype/data/ic_teletype/1639/

https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/blu-108.htm

https://defencyclopedia.com/2015/06/12/cbu-105-sensor-fuzed-weapon-usafs-ultimate-tank-buster/

The Military Balance 2016

В конце 60-х годов основу ударной мощи тактической авиации ВВС США составляли сверхзвуковые истребители-бомбардировщики F-100, F-105 и F-4, оптимизированные для доставки тактических ядерных зарядов и нанесения ударов конвенционными боеприпасами по крупным стационарным целям: узлам обороны, мостам, хранилищам вооружения и горюче-смазочных материалов, штабам, узлам связи и аэродромам. Противотанковые возможности сверхзвуковых боевых самолётов были весьма ограниченными, и сводились к поражению танков в местах скопления или на марше с помощью кассетных бомб с кумулятивными суббоеприпасами.Во второй половине 60-х началось качественное усиление советской танковой мощи. К тому моменту СССР уже превосходил по количеству танков в Европе все страны НАТО. Этот отрыв стал ещё более заметен, когда в танковые дивизии, дислоцирование в ЗГВ, начали поступать Т-62 со 115-мм гладкоствольным орудием. Ещё большую обеспокоенность у НАТОвских генералов вызвала информация о принятии на вооружении в СССР танков нового поколения Т-64 с многослойной лобовой бронёй и первых в мире гусеничных БМП-1, способных действовать в одних боевых порядках с танками. Одновременно с Т-62 в подразделения ПВО Сухопутных войск полкового звена поступили первые самоходные ЗСУ-23-4 «Шилка». В том же 1965 году в подразделениях противовоздушной обороны армейско-фронтового подчинения мобильные ЗРК «Круг» начали вытеснять ЗРК средней дальности СА-75. Противовоздушную оборону танковых и мотострелковых дивизий Советской Армии должен был обеспечивать ЗРК средней дальности «Куб», принятый на вооружение в 1967 году. Основные элементы «Круга» и «Куба» размещались на гусеничном шасси. В 1968 году на вооружение был принят мобильный ЗРК малой дальности «Стрела-1», которые использовались совместно с ЗСУ-23-4. В 1971 году начались поставки ЗРК «Оса» на плавающем транспортёре. Таким образом, советские танковые и мотострелковые дивизии первого эшелона, одновременно с перевооружением на новые танки и боевые машины пехоты, получили противовоздушный зонтик, состоящий из мобильных ЗСУ и ЗРК, способных сопровождать войска на марше и обеспечивать ПВО над полем боя, находясь во втором эшелоне.Естественно, американцы, верховодившие в Североатлантическом альянсе, не могли смириться с таким положением дел. Ведь помимо численного, армии стран Восточного блока могли получить качественное превосходство. Что было чревато разгромом вооруженных сил НАТО в Европе в случае конфликта с ограниченным использованием тактического ядерного оружия. В 50-е годы ядерное оружие рассматривалось в американских вооруженных силах как универсальное средство вооруженной борьбы, способное в том числе решать тактические задачи на поле боя. Однако, примерно полтора десятилетия спустя произошел некоторый пересмотр взглядов на роль тактических ядерных зарядов. Это во многом было связано с насыщением тактическим ядерным оружием ракетных и авиационных частей Советской Армии. После достижения примерного ядерного паритета с США, и постановки на боевое дежурство с в РВСН СССР значительного числа МБР с высокой степенью готовности к пуску, слишком активный обмен ударами тактическими ядерными зарядами мог с большой долей вероятности привести к полномасштабному ядерному конфликту с применением всего стратегического арсенала. Поэтому американцы выдвинули концепцию «ограниченной ядерной войны», которая подразумевала использование относительно небольшого числа тактических зарядов на ограниченной по площади территории. Тактические ядерные бомбы, ракеты и фугасы рассматривались в качестве последнего козыря, способного остановить наступление советских танковых армий. Но и в этом случае даже несколько десятков относительно маломощных ядерных взрывов в густозаселённой Западной Европе неизбежно приводили к крайне нежелательным последствиям, которые могли сказываться ещё многие десятилетия. Даже если бы силам НАТО с помощью тактического ядерного оружия удалось отразить натиск армий стран Варшавского договора и это не привело бы к разрастанию глобального конфликта, европейцам пришлось бы ещё долго разгребать радиоактивные руины, а многие территории стали бы просто непригодны для жизни.В связи с необходимостью противодействия советским танкам, в США и ведущих странах НАТО велись активные разработки противотанковых средств, и особую роль в этом должна была сыграть авиация. К концу 60-х стало ясно, что эффективными истребителями танков могут стать боевые вертолёты, вооруженные управляемыми противотанковыми ракетами, но об этом мы поговорим в следующей части обзора.Среди самолётов тактической авиации наибольшим противотанковым потенциалом обладали дозвуковые штурмовики. В отличие от СССР, в США в послевоенное время не отказались от создания реактивных штурмовиков. Но принятые на вооружение легкобронированные дозвуковые штурмовики A-4 Skyhawk и A-7 Corsair II, обладавшие способность успешно уничтожать точечные стационарные и подвижные цели, были весьма уязвимы для современных средств фронтовой ПВО. В итоге американские генералы, осмыслив опыт боевого применения штурмовой авиации на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, пришли к выводу о необходимости создания хорошо защищённого высокоманёвренного боевого самолёта, способного на малых высотах действовать над полем боя и в ближнем тылу противника. У командования ВВС США сложилось видение бронированного штурмовика, концептуально близкого к советскому Ил-2 и немецкому Hs 129 - относительно простым самолетам с тяжелым бронированием и мощным встроенным пушкам. Приоритетной задачей нового штурмовика должна была стать борьба с танками и другими малоразмерными подвижными целями на поле боя. Для этого штурмовик должен был обладать высокой маневренностью на малых высотах. Манёвренные характеристики также должны были обеспечить возможность уклонения от атак истребителей и зенитных ракет. Благодаря относительно невысокой скорости полета, маневренности и хорошему обзору из кабины пилот штурмовика мог иметь возможность самостоятельного визуального поиска малоразмерных целей и поражения их с первого захода. Согласно предварительным расчётам стрельба из перспективной авиационной пушки калибра 27-35-мм по цели типа «танк», при высоте полёта 100-200 м могла быть эффективной с дистанции 1500-2000 м.Для разработки перспективного высокозащищённого штурмовика американское военное ведомство приняло к реализации программу АХ (англ. Attack Experimental – экспериментальный штурмовик). Согласно предварительным требованиям штурмовик должен был быть вооружен скорострельной 30-мм пушкой, развивать максимальную скорость 650-800 км/ч, нести на внешних подвесках груз массой не менее 7300 кг и иметь боевой радиус 460 км. Первоначально наравне с реактивными рассматривались проекты турбовинтовых самолётов, но после того как ВВС подняло скоростные характеристики до 740 км/ч, они отсеялись. После исследования представленных проектов к постройке были допущены YA-9А компании Northrop и YA-10А от Fairchild Republic.В конце мая 1972 года в воздух впервые поднялся опытный штурмовик YA-9А. Это был свободнонесущий моноплан с верхним расположением крыла, оснащенный двумя двигателями Lycoming YF102-LD-100 тягой 32,1кН. Самолёт с максимальной взлётной массой 18600 кг в горизонтальном полёте развивал скорость 837 км/ч. Боевая нагрузка, размещаемая на десяти узлах подвески – 7260 кг. Боевой радиус действия – 460 км. На серийных штурмовиках кабина должна была представлять собой титановую капсулу, но на двух экземплярах, построенных для испытаний, она была выполнена из дюраля, а вес брони имитировался с помощью балласта. Испытания бронезащиты YA-9А и YA-10А происходило на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо. Там бронеэлементы обстреливались из советских пулемётов калибра 12,7-14,5-мм и 23-мм зенитных установок.По сравнению с конкурентом YA-10А, штурмовик YA-9А имел лучшую маневренность и максимальную скорость полёта. Уровень защищённости двух машин был примерно одинаковым. Однако в январе 1973 года победу в конкурсе присудили YA-10А. По мнению генералов ВВС США, эта машина, как имеющая лучшую топливную эффективность и более технологичная и простая в обслуживании, больше подходила для принятия на вооружение. Но максимальная скорость YA-10А была заметно ниже, чем у YA-9А. На серийных А-10А скорость у земли ограниченна значением 706 км/ч. При этом крейсерская скорость составляет 560 км/ч. Фактически скоростные характеристики реактивного штурмовика, принятого на вооружение в начале 70-х, не отличались от поршневых истребителей-бомбардировщиков, использовавшихся на завершающем этапе Второй мировой войны.Первый полёт прототипа YA-10А состоялся 10 мая 1972 года. Уже 15 февраля 1975 года начались испытания первой машины из предсерийной партии. В сентябре на А-10А впервые установили штатное оружие — 30-мм авиапушку GAU-8/А Avenger. До этого самолёты летали с 20-мм пушками M61.В ряде авиационных изданий говорится, что штурмовик А-10А был построен вокруг семиствольной пушки с вращающимся блоком стволов. Пушка и её системы заняли половину фюзеляжа самолёта. Так как GAU-8/А установлена в центре фюзеляжа, носовую стойку шасси пришлось сместить немного вбок. Считается, что 30-мм пушка GAU-8/A Avenger (англ. Мститель) от компании General Electric стала самой мощной американской послевоенной авиационной артиллерийской системой. Авиационная 30-мм семиствольная артиллерийская система является не только очень мощной, но и технически весьма продвинутой. О совершенстве GAU-8/A можно судить по соотношению массы боекомплекта к массе всей пушечной установки. Для артустановки штурмовика А-10А это значение составляет 32%. Отчасти вес боекомплекта удалось снизить благодаря использованию алюминиевых гильз вместо стальных или латунных.Вес пушки GAU-8/А составляет 281 кг. При этом масса пушечной установки с барабаном на 1350 снарядов - 1830 кг. Темп стрельбы – 4200 выстр/мин. Начальная скорость бронебойного снаряда массой 425 г – 1070 м/с. Снаряды, используемые в GAU-8/А, оснащены пластиковыми ведущими поясками, что позволяет не только снизить износ стволов, но и увеличить начальную скорость. На строевых штурмовиках темп стрельбы пушки ограничили величиной 3900 выстр/мин, а боекомплект обычно не превышает 1100 снарядов. Продолжительность очереди ограничена одной–двумя секундами, при этом пушка успевает «выплюнуть» в сторону цели 65-130 снарядов. Ресурс блока стволов составляет 21 000 выстрелов - то есть весь ресурс при скорострельности 3900 выстр/мин может быть израсходован за пять с половиной минут стрельбы. На практике, конечно, орудие не способно вести длительный непрерывный огонь. Режим стрельбы артустановки при максимально допустимом темпе — 10 двухсекундных очередей с охлаждением в течение 60-80 сек.Для поражения бронированных целей используются снаряды PGU-14/B с сердечником из обеднённого урана. Также в боекомплект входят осколочные снаряды PGU-13/B массой 360 г. Обычно в боекомплекте пушки на один осколочный приходится четыре бронебойных, что отражает противотанковую направленность штурмовика.Согласно американским данным, бронебойный снаряд на дистанции 500 м по нормали пробивает 69 мм броню, а на дистанции 1000 м – 38 мм. Во время испытаний, проводимых в 1974 году на полигоне вблизи авиабазы Неллис, огнём 30-мм пушек удавалось успешно поражать установленные в качестве мишеней танки М48 и Т-62. Последние были захвачены Израилем во время Войны Судного дня в 1973 году. Советские танк успешно поражались сверху и в борт на дальности менее 1200 м, попадания снарядов вызывали возгорание топлива и взрыв боеукладки. При этом точность стрельбы оказалась достаточно высокой: на дальности 1200 м около 60% снарядов попадало в танк.Отдельно хочется остановиться на снарядах с сердечником из U-238. Среди обывателей распространено мнение о высокой радиоактивности этого изотопа, что абсолютно не соответствует действительности. Радиоактивность U-238 примерно в 28 раз меньше, чем у оружейного U-235. С учётом того, что U-238 обладает не только высокой плотностью, но ещё и пирофорен и обладает высоким зажигательным эффектом при пробитии брони – это делает его очень подходящим материалом для изготовления сердечников бронебойных снарядов.Но, несмотря на низкую радиоактивность, бронетехника, расстрелянная на полигонах снарядами с урановыми сердечниками, подлежит специальной утилизации или хранению на охраняемых площадках. Это связано с тем, что урановая пыль, образовавшаяся при взаимодействии сердечника с бронёй, весьма токсична. Кроме того, сам U-238 хоть и слабо, но всё же радиоактивен. Причём излучает он «альфа-частицами». Альфа-излучение задерживается обычной хлопчатобумажной тканью, но частицы пыли крайне опасны в случае попадания внутрь организма – при вдыхании зараженного воздуха, или вместе с пищей или водой. В связи с этим, в ряде американских штатов запрещено использование на полигонах снарядов с урановыми сердечниками.Поступление серийных штурмовиков в строевые эскадрильи началось в марте1976 года. Серийный A-10A получил официальное название Thunderbolt II в честь известного истребителя-бомбардировщика Второй мировой войны P-47 Thunderbolt. Неофициально самолёт известен в ВВС США как Warthog (англ. Бородавочник – африканский вид дикой свиньи). Первая эскадрилья A-10А достигла боеготовности в октябре 1977 года.К моменту своего создания А-10А не имел аналогов и по уровню защищённости значительно превосходил другие боевые самолеты. Общий вес брони «Тандерболта» II составлял 1309 кг. Броня кабины надежно защищала пилота от попадания зенитных боеприпасов калибра 14,5-23-мм. Жизненно важные элементы конструкции прикрывались менее важными. Особенностью А-10А стала схема размещения двигателей в отдельных гондолах по бокам хвостовой части фюзеляжа. Достоинством данной схемы является снижение вероятности попадания в воздухозаборники посторонних предметов с ВПП и пороховых газов при стрельбе из пушки. Также удалось снизить тепловую заметность двигателей. Такая компоновка силовой установки позволяет повысит удобство обслуживания штурмовика и подвески вооружения при работающих двигателях и обеспечивает удобство эксплуатации и замены силовой установки. Двигатели штурмовика разнесены друг от друга на расстояние достаточное, чтобы исключить поражение одним 57-мм осколочным снарядом или ракетой ПЗРК. При этом центральная часть фюзеляжа штурмовика оставалась свободной для размещения вблизи центра тяжести самолета топливных баков. В случае вынужденной посадки на «брюхо» частично выступающие пневматики шасси должны были смягчить удар о грунт. Хвостовое оперение штурмовика спроектировано таким образом, чтобы при отстреле одного киля или даже одной из половин стабилизатора он мог сохранять управляемость. Не забыты были и такие средства противодействия зенитным ракетам, как автоматы отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек. Для предупреждения о радиолокационном облучении на самолёт устанавливалась станция AN/ALR-46.Помимо высокой защищённости «Тандерборт» II имеет очень значительный ударный потенциал. Самолёт с максимальным взлётным весом 23 000 кг на одиннадцати узлах подвески вооружения может нести нагрузку массой 7260 кг.Арсенал штурмовика весьма впечатляет: так, на семи узлах подвески можно разместить 907 кг свободнопадающих или управляемых авиабомб. Также имеются варианты боевого снаряжения, состоящие из двенадцати 454-кг бомб, двадцати восьми 227-кг бомб. Кроме того, предусмотрено использование блоков НАР калибра 70-127-мм, напалмовых баков и подвесных гондол с 20-мм пушками SUU-23/A. После принятия штурмовика на вооружение, наряду с 30-мм пушкой GAU-8/A Avenger, его основным противотанковым оружием были кассетные бомбы Rockeye Mk.20, снаряженные кумулятивными суббоеприпасами.Однако в условиях мощной фронтовой противовоздушной обороны поражение бронетехники огнём бортового орудия и свободнопадающими бомбовыми кассетами могло быть слишком рискованным даже для очень хорошо защищённого самолёта. По этой причине в состав вооружения А-10А ввели ракету AGM-65 Mavericк. Эта ракета, а правильнее сказать, семейство ракет, отличающихся друг от друга системой наведения, двигателем и массой боевой части, разработана компанией Hughes Missile Systems на базе устаревшей ракеты воздушного боя AIM-4 Falcon. Официальное решение о принятии AGM-65А на вооружение было подписано 30 августа 1972 года.На первой модификации AGM-65А использовалась телевизионная головка наведения. При стартовой массе около 210 кг вес кумулятивной боевой части составлял 57 кг. Максимальная скорость полёта ракеты около 300 м/с, дальность пуска - до 22 км. Однако обнаружить и захватить малоразмерную цель на такой дистанции оказалось невозможно. При нанесении ударов с малых высот, что характерно для штурмовой авиации, дальность захвата малоразмерных целей составляла 4-6 км. С целью увеличения дальности захвата, на модификации AGM-65В поле зрения телевизионной головки было уменьшено с 5 до 2,5°. Впрочем, как показал опыт реальных боевых действий, это не слишком помогло. С сужением поля зрения у пилотов возникли трудности при поиске цели, так как он осуществлялся посредством головки самонаведения самой ракеты, а изображение с ГСН передается на прицельный индикатор в кабине пилота.Во время процесса боевого применения ракеты самолёт весьма ограничен в манёвре. Летчик, следя за целью визуально, пилотирует самолет с таким расчетом, чтобы ее изображение появилось на экране, при этом, как правило, самолёт вводится в пологое пикирование с относительно небольшой скоростью. После обнаружения цели на экране, джойстиком сканирования ГСН пилот накладывает на изображение цели электронную марку прицела и нажимает кнопку "Сопровождение". В результате ГСН переводится в режим автосопровождения цели. После достижения разрешенной дальности производится пуск ракеты и вывод самолета из пикирования. Точность наведения ракеты составляет 2-2,5 м, но только при хороших условиях видимости.На полигонах, в идеальных условиях и при отсутствии зенитного противодействия в цель в среднем попадало 75-80% ракет. Но в ночное время, в условиях сильной запылённости или при разного рода метеорологических явлениях результативность применения ракет резко снижалась или было вообще невозможно. В связи с этим представители ВВС выразили желание получить ракету, функционирующую по принципу «выстрелил и забыл». В 1986 году на вооружение поступила AGM-65D с тепловизионной охлаждаемой головкой самонаведения. При этом тепловизионная ГСН выполнена в виде съемного модуля, что дает возможность заменять ее системами наведения других типов. Масса ракеты увеличилась на 10 кг, но боевая часть осталась прежней. Считается, что использование ИК ГСН позволило вдвое увеличить дальность захвата цели и снять ограничения на маневрирование после пуска. Однако на практике выяснилось, что возможно поражение целей достаточно контрастных в тепловом отношении. Это в первую очередь относилось к технике с включёнными или не успевшими остыть двигателями. В то же время в ряде случаев ракета самостоятельно перенацеливалась на мощные источники теплового излучения: нагретые солнцем предметы, водоёмы и листы металла, отражающие солнечные лучи, источники открытого огня. В итоге эффективность ИК ГСН оказалась не столь высока, как хотелось. Ракеты модификации AGM-65D использовали главным образом ночью, когда влияние помех минимально. Отмечалось, что тепловые головки самонаведения хорошо работают при отсутствии посторонних засветок в виде горящей бронетехники, разрывов снарядов, трассирующих пуль и осветительных ракет.В настоящее время «Мейверики» модификаций А, В и D сняты с вооружения в связи с невысокой эффективностью. Их заменили улучшенными ракетами AGM-65Е/F/ G/Н/ J/К. УР AGM-65Е оснащена приёмником лазерного излучения, точность наведения данной ракеты высока, но она нуждается во внешней подсветке. Её масса увеличена до 293 кг, а вес проникающей БЧ составляет 136 кг. Ракета AGM-65Е главным образом предназначена для уничтожения различных укреплений и инженерных сооружений. Такую же боеголовку несут модификации AGM-65F и G с усовершенствованной ИК ГСН. Но они главным образом используются в авиации ВМС для борьбы с надводными целями. Модели AGM-65H, J и К оснащены оптоэлектронными системами наведения на основе ПЗС-матрицы. Их стартовый вес колеблется от 210 до 360 кг, а масса БЧ от 57 до 136 кг.В целом «Мэйверик» зарекомендовал себя достаточно эффективным средством борьбы с бронетехникой. Согласно американским данным, только в начальный период операции «Буря в пустыне» этими ракетами, запущенными со штурмовиков А-10, было поражено около 70 единиц иракской бронетехники. Впрочем, случались и накладки, так во время сражения за Рас-эль-Хафджи пуском УР AGM-65Е с подсветкой от внешнего источника целеуказания был уничтожен бронетранспортёр КМП США LAV-25, принятый за иракский БТР-60. В результате ракетной атаки погибло семь морских пехотинцев.В Ираке использовались главным образом «Мэйверики» ранних модификаций, чей жизненный цикл был близок к завершению. Хотя штурмовик А-10 в противотанковой конфигурации способен взять 6 AGM-65, тяжелая ракета для борьбы с танками является избыточно мощной и дорогой. Так как при создании AGM-65 была предпринята попытка получить ракету пригодную как для борьбы с танками, так и для поражения стационарных высокозащищённых целей, она получилась достаточно крупной и тяжелой. Если стоимость первых моделей «Мейверика» составляла примерно $ 20 тыс., то поздние модификации обошлись американскому бюджету более чем в $110 тыс. за единицу. При этом стоимость танков советского производства Т-55 и Т-62 на мировом рынке вооружений в зависимости от технического состояния машин и прозрачности сделки колеблется от 50 до 100 тыс. долларов. Таким образом, использовать для борьбы с бронетехникой ракеты, которые стоят дороже, чем сама цель экономически не целесообразно. При неплохих служебно-эксплуатационных характеристиках и боевых свойствах «Мэйверик» в качестве противотанкового оружия не подходит по критерию «стоимость-эффективность». В связи с этим оставшиеся на вооружении ракеты последних модификаций предназначены главным образом для поражения надводных и важных наземных целей.Так как состав БРЭО на первых серийных А-10А был достаточно простым, возможности по нанесению авиаударов в тёмное время суток и в плохих метеоусловиях были ограниченными. Первым шагом стало дооснащение штурмовиков навигационной инерциальной системой ASN-141 и радиовысотомером APN-19. В связи с непрекращающимся совершенствованием советской ПВО устаревшая аппаратура предупреждения о радиолокационном облучении AN/ALR-46 в процессе модернизации штурмовиков была заменена станциями радиотехнической разведки AN/ALR-64 или AN/ALR-69.В конце 70-х компания Fairchild Republic в инициативном порядке предприняла попытку создания всесуточного и всепогодного варианта A-10N/AW (англ. Night/ Adverse Weather – Ночная/неблагоприятная погода). На самолёте установили БРЛС Westinghouse WX-50 и тепловизионную систему обзора AN/AAR-42, совмещенную с лазерным дальномером-целеуказателем в подфюзеляжном контейнере. Для обслуживания аппаратуры обнаружения и вооружения в состав экипажа вводился штурман-оператор. Помимо поиска целей и применение вооружения в ночное время, аппаратура могла осуществлять картографирование и давала возможность полета в режиме огибания рельефа местности на предельно малой высоте. Однако командование ВВС, считавшее А-10 «хромой уткой», предпочло тратить деньги налогоплательщиков на расширение ударных возможностей сверхзвуковых F-15 и F-16. В середине 80-х на «Тандерболт» II пытались установить оптоэлектронную навигационно-прицельную контейнерную систему LANTIRN. Однако по финансовым соображениям от оснащения одноместного штурмовика сложной и дорогостоящей системой отказались.Уже во второй половине 80-х среди высокопоставленных военных и в конгрессе США начали раздаваться голоса о необходимости отказа от медлительных штурмовиков на том основании, что непрерывно совершенствующаяся система ПВО стран Восточного блока даёт мало шансов на выживание «Бородавочнику» даже с учётом его бронезащиты. Репутацию А-10 во многом спасла операция против Ирака, начавшаяся в январе 1991 года. В специфических условиях пустыни, при подавленной централизованной системе ПВО, штурмовики проявили себя хорошо. Они не только уничтожали иракскую бронетехнику и наносили бомбовые удары по узлам обороны, но и охотились за пусковыми установками ОТР Р-17.«Тандерболты» действовали достаточно результативно, хотя иные реляции американских лётчиков можно сравнить с «достижениями» Ганса-Ульриха Руделя. Так, пилоты пары А-10 заявили, что во время одного боевого вылета они уничтожили 23 танка противника и повредили 10. Всего же по американским данным «Тандерболты» уничтожили более 1000 иракских танков, 2000 других единиц военной техники и 1200 артиллерийских орудий. Скорее всего, эти данные завышены в несколько раз, но, тем не менее, А-10 стал одним из наиболее эффективных боевых самолётов, использовавшихся в этом вооруженном конфликте.Всего в операции приняли участие 144 «Тандерболта», которые выполнили более 8000 боевых вылетов. При этом 7 штурмовиков было сбито и ещё 15 получили серьёзные повреждения.В 1999 году американские «Бородавочники» охотились за сербской бронетехникой над Косово, в ходе военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии. Хотя американцы заявили о многих десятках уничтоженных сербских танков, в реальности успехи штурмовиков на Балканах были скромными. В ходе боевого вылета на одном из «Тандерболтов» был отстрелен двигатель, но самолёт сумел благополучно вернуться на свой аэродром.С 2001 года бронированные штурмовики задействованы против талибов в Афганистане. Постоянным местом базирования «Тандерболтов» стал аэродром Баграм в 60 км к северо-западу от Кабула. Ввиду отсутствия у противника бронетехники, штурмовики использовались в качестве самолётов непосредственной авиационной поддержки, действуя по заявкам сил международной коалиции и для воздушного патрулирования. В ходе вылетов в Афганистане А-10 неоднократно возвращались с пробоинами от стрелкового оружия и зенитных установок калибра 12,7-14,5-мм, но потерь не имели. При маловысотном бомбометании хорошие результаты продемонстрировали 227-кг авиабомбы с тормозными парашютами.В марте 2003 года США в очередной раз вторглись в Ирак. В операции «Свобода Ираку» приняли участие в общей сложности 60 штурмовиков. В этот раз тоже не обошлось без потерь: 7 апреля неподалёку от Багдадского международного аэропорта был сбит один A-10. Другой самолёт вернулся с многочисленными пробоинами в крыле и фюзеляже, с повреждённым двигателем и отказавшей гидросистемой.Широкую огласку получили случаи, когда «Тандерболты» наносили удары по своим войскам. Так, во время сражения за Насирию 23 марта из-за несогласованных действий пилота и наземного авианаводчика был нанесён воздушный удар по подразделению морской пехоты. По официальным данным, в ходе инцидента погиб один американец, но в реальности потери могли быть больше. В тот день в ходе боевых действий погибло 18 американских военнослужащих. Всего через пять дней пара А-10 по ошибке подбила четыре британских бронированных машины. При этом один англичанин был убит. Штурмовики А-10 продолжали применяться в Ираке после завершения основной фазы боевых действий и с началом партизанской войны.Хотя «Тандерболт» II обладал высоким ударным потенциалом, руководство МО США долго не могло определиться с будущим этой машины. Многие американские высокопоставленные военные благоволили ударному варианту истребителя F-16 Fighting Falcon. Проект сверхзвукового штурмовика А-16, представленный компанией General Dynamics, в конце 70-х сулил унификацию с истребительным парком. Защищённость кабины пилота планировалось повысить за счёт использования кевларовой брони. Основным противотанковым оружием А-16 должны были стать кумулятивные кассетные бомбы, НАР и управляемые ракеты «Мейверик». Также предусматривалось использование подвесной 30-мм пушки, в боекомплект которой входили бронебойные снаряды с урановым сердечником. Однако критики проекта указывали на недостаточную боевую живучесть штурмовика, созданного на базе однодвигательного лёгкого истребителя, и в итоге проект не был реализован.После развала Варшавского договора и СССР многочисленные советские танковые армии уже не угрожали странам Западной Европы, и многим казалось, что А-10, как и многие другие самолёты-реликты «холодной войны», вскоре отправиться в отставку. Однако штурмовик оказался востребован в многочисленных войнах, развязанных США, и в начале 21-го века начались практические работы по его модернизации. На повышение боевых возможностей 356 «Тандерболтов» выделили $ 500 млн. Первый модернизированный штурмовик А-10С поднялся в воздух в январе 2005 года. Ремонт и модернизация до уровня А-10С проводился в 309-й группе технического обслуживания и ремонта ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.Помимо усиления конструкции и замены элементов крыла существенному обновлению подверглось БРЭО самолёта. Старые стрелочные приборы и экран с ЭЛТ заменили два многофункциональных 14-см цветных дисплея. Управление самолётом и применение вооружения удалось упростить за счёт внедрения интегрированной цифровой системы и органов управления, которые позволяют управлять всем оборудованием, не снимая рук с ручки управления самолётом. Это позволило повысить осведомлённость пилота о ситуационной обстановке - теперь ему не нужно постоянно смотреть на приборы или отвлекаться на манипулирование различными переключателями.В ходе модернизации штурмовик получил новую мультиплексную цифровую шину обмена данными, обеспечивающую связь между бортовым компьютером и вооружением. Благодаря чему появилась возможность применения современных подвесных контейнеров разведки и целеуказания типа Litening II и Sniper XR. Для подавления наземных радаров на А-10С может быть подвешена стация постановки активных помех AN/ALQ-131 Block II.Современное прицельно-навигационное оборудование и системы связи существенно повысили ударные возможности модернизированных штурмовиков, что было подтверждено в Афганистане и Ираке. Пилоты А-10C получили возможность быстрей находить и идентифицировать цели и наносить удары с большей точностью. Благодаря этому возможности «Тандерболта» существенно расширились в части использования его в качестве самолёта непосредственной авиационной поддержки и при проведении поисково-спасательных операций.По данным Military Balance, 2016 в прошлом году в ВВС США имелось 281 A-10C. Всего же с 1975 по 1984 год было построено 715 штурмовиков. К штурмовику А-10 проявляли интерес военные государств-союзников США, особенно актуальным этот самолёт был для стран НАТО в годы «холодной войны». Но в случае приобретения узкоспециализированного противотанкового штурмовика из-за бюджетных ограничений пришлось бы жертвовать истребителями и сокращать собственные программы создания перспективных боевых самолётов. В 80-90-е годы власти США обсуждали вопрос продажи бывших в употреблении штурмовиков нефтяным ближневосточным монархиям. Но против этого резко выступил Израиль, и конгресс сделку не одобрил.В настоящий момент будущее А-10С в США опять под вопросом: из 281 имеющихся в ВВС машин 109 нуждаются в замене элементов крыльев и другом срочном ремонте. Если не будут приняты экстренные меры, то уже в 2018-2019 годах эти машины не смогут подниматься в воздух. Ранее Комитет Сената США по вооружённым силам согласовал выделение более $100 млн. на текущий и срочный ремонт штурмовиков А-10С, однако с выполнением контракта у подрядчика возникли трудности. Дело в том, что производство элементов крыла и планера, нуждающихся в замене, давно прекращено.Частично отсутствие новых комплектов для ремонта можно временно покрыть за счёт разбора штурмовиков, находящихся на хранении в Дэвис-Монтан, однако такая мера не поможет поддерживать боеготовность А-10С в долгосрочной перспективе, тем более, что число законсервированных в Дэвис-Монтан А-10 с которых можно снять необходимые детали не превышает трёх десятков.По сравнению с временами противостояния двух супердержав, в настоящее время американские военные гораздо меньше внимания уделяют борьбе с бронетехникой. В ближайшей перспективе не предполагается создания специализированного противотанкового самолёта. Более того, в ВВС США в свете борьбы с «международным терроризмом» командование ВВС США предполагает принять на вооружение относительно лёгкий и слабо защищённый самолёт непосредственной авиационной поддержки типа турбовинтового A-29 Super Tucano или реактивного двухдвигательного Textron AirLand Scorpion с уровнем защищенности от лёгкого стрелкового оружия.В 80-е годы помимо штурмовиков А-10 в США в качестве основных противотанковых самолётов рассматривались лёгкие истребители F-16A Block 15 и Block 25. В состав вооружения данных модификаций помимо противотанковых кассет вошли управляемые ракеты AGM-65 Mavericк.Однако столкнувшись с дороговизной тяжелых «Мейвериков», американские ВВС предпочли бороться с вражеской бронетехникой с помощью более доступных средств. В ходе «Войны в заливе» одним из наиболее эффективных видов вооружения, сковывающих действия иракской бронетехники, стали 1000-фунтовые и 500-фунтовые кассеты CBU-89 и CBU-78 Gator с противотанковыми и противопехотными минами. Бомбовая кассета CBU-89 содержит 72 противоднищевые мины с магнитным взрывателем BLU-91/B и 22 противопехотные мины BLU-92/В, а CBU-78 45 противотанковых и 15 противопехотных мин. Минные постановки возможны при скорости полёта носителя до 1300 км/ч. С помощью 6 кассет CBU-89 можно поставить минное поле длиной 650 м и шириной 220 м. Только в 1991 году американская авиация сбросила в Ираке 1105 CBU-89.Другим эффективным авиационным противотанковым боеприпасом является кассетная 420 кг бомба CBU-97, снаряженная десятью цилиндрических суббоеприпасами BLU-108/B. После выброса из кассеты цилиндр опускается вниз на парашюте. Каждый суббоеприпас содержит четыре дискообразных самоприцеливающихся поражающих элемента диаметром 13 см. После достижения оптимальной высоты над землёй суббоеприпас раскручивается с помощью реактивного двигателя, после чего диски разлетаются в разные стороны в радиусе 150 м, двигаясь по спирали и ведя поиск цели с помощью лазерных и инфракрасных датчиков. В случае обнаружения цели происходит её поражение сверху с помощью «ударного ядра». Каждая бомба оснащена датчиками, самостоятельно определяющими оптимальную высоту раскрытия. Применение CBU-97 возможно в диапазоне высот 60 - 6100 м и при скорости носителя 46 -1200 км/ч.Дальнейшим развитием кассетной противотанковой бомбы CBU-97 стала CBU-105. Она практически полностью аналогична CBU-97, за исключением наличия у суббоеприпасов системы корректировки полета.Носителями кассетных бомб с противотанковыми минами и самоприцеливаюшимися боеприпасами является не только штурмовик А-10, на который можно подвесить до 10 бомбовых 454-кг кассет, а также F-16С/D, F-15Е, палубные АV-8B, F/А-18, перспективный F-35 и «стратеги» В-1В и В-52Н. В европейских странах НАТО в арсенал истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000D и Rafale также входят различные кассетные противотанковые бомбы.