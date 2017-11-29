Реакция Японии и Южной Кореи на пуск Пхеньяном МБР

Из Японии и Южной Кореи приходят сведения о реакции на очередной ракетный пуск, осуществлённый Пхеньяном. Так, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поднял вопрос о безопасности участников зимней Олимпиады-2018, которая пройдёт в Пхёнчхане.Президент Южной Кореи обратился к правительству с предложением о «внимательном изучении северокорейского ракетного пуска на предмет его влияния на безопасность зимних Игр». Местные СМИ сообщают, что Мун Чжэ Ин призвал изучить возможности по управлению в случае кризисной ситуации.На этом фоне в некоторых странах, включая Францию, заявили, что не отправят свои сборные в Пхёнчхан, если им не будет гарантирована 100%-ная безопасность.Реакция Южной Кореи на северокорейский ракетный пуск на данный момент выразилась в ответных ракетных испытаниях. В Объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) страны отмечено, что испытания были проведены близ северокорейских морских границ. По условным целям были выпущены ракеты Hyunmoo-II, Haesong-II и SPICE-2000.Пресс-секретарь ОКНШ заявил, что военнослужащие Республики Корея круглосуточно наблюдают за действиями войск КНДР.В то же время, комментируя северокорейский ракетный пуск, в Японии заявили, что военнослужащие Страны восходящего солнца не получали приказа на перехват ракеты.Ракета КНДР пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от японской префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны страны. В Японии отмечают, что Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету.