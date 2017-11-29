09:33 29 ноября

Реакция Японии и Южной Кореи на пуск Пхеньяном МБР

Из Японии и Южной Кореи приходят сведения о реакции на очередной ракетный пуск, осуществлённый Пхеньяном. Так, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поднял вопрос о безопасности участников зимней Олимпиады-2018, которая пройдёт в Пхёнчхане.

Президент Южной Кореи обратился к правительству с предложением о «внимательном изучении северокорейского ракетного пуска на предмет его влияния на безопасность зимних Игр». Местные СМИ сообщают, что Мун Чжэ Ин призвал изучить возможности по управлению в случае кризисной ситуации.

На этом фоне в некоторых странах, включая Францию, заявили, что не отправят свои сборные в Пхёнчхан, если им не будет гарантирована 100%-ная безопасность.


Реакция Южной Кореи на северокорейский ракетный пуск на данный момент выразилась в ответных ракетных испытаниях. В Объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) страны отмечено, что испытания были проведены близ северокорейских морских границ. По условным целям были выпущены ракеты Hyunmoo-II, Haesong-II и SPICE-2000.

Пресс-секретарь ОКНШ заявил, что военнослужащие Республики Корея круглосуточно наблюдают за действиями войск КНДР.

В то же время, комментируя северокорейский ракетный пуск, в Японии заявили, что военнослужащие Страны восходящего солнца не получали приказа на перехват ракеты.

Реакция Японии и Южной Кореи на пуск Пхеньяном МБР


Ракета КНДР пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от японской префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны страны. В Японии отмечают, что Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету.

Использованы фотографии: kcna
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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:51
    Президент Южной Кореи обратился к правительству с предложением о «внимательном изучении северокорейского ракетного пуска на предмет его влияния на безопасность зимних Игр».

    ... вот уже и Олимпийские игры сюда подтянули... давайте в Россию перенесите - у нас безопасно... bully ... а ещё в СМИ прошла инфа, что трамп отнёсся к этому спокойно... походу обкатали северяне буйного мерикатоса... bully
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:13
      Цитата: a.s.zzz888
      ... вот уже и Олимпийские игры сюда подтянули... давайте в Россию перенесите - у нас безопасно..

      скорее в Эретрию перенесут,чем в Россию, похоже Олимпиады у нас ,будут только математические,в школах...
      Дедкастарый
      1. volodya Сегодня, 06:29
        Подергались полосатые, а сделать ни чего не могут!
        volodya
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:54
    Ын нетерпелив. Запускает ракету за ракетой, как будто настойчиво колотит в дверь... Чтобы быстрее решались на что нибудь. А они - не могут. Никак. Поскольку страшно... Американцам...страшно! wassat
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:01
      Ын нетерпелив.

      Ын все шире и шире... smile мордуленция скоро размером с письменный стол будет...человечище...колобок а весь мир на уши ставит what .
      Реакция западного мира как всегда ожидаема ...больше санкций... больше ракет ПРО вокруг границ Северной Кореи и границ России с Китаем...хуже уже не будет ...дальше только война.
      Тот же ЛЕХА
      1. Azim77 Сегодня, 06:46
        Интересно, что за книги за ним. Читает или просто реквизит предков.
        Azim77
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
          Интересно, что за книги за ним. Читает или просто реквизит предков.


          Думаю многотомники изречений великого ЧУЧХЕ...за другую литературу могут и к стенке поставить.
          Тот же ЛЕХА
          1. Azim77 Сегодня, 07:09
            Скорее всего, да. Вот значит для чего и что записывают все время генералы в тетрадки рядом.
            Azim77
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:05
    На этом фоне в некоторых странах, включая Францию, заявили, что не отправят свои сборные в Пхёнчхан, если им не будет гарантирована 100%-ная безопасность.
    Мдя.... Где гарантий на 100% набрать? О, США поставит противоракеты. И побольше. А потом можно на пускачи ракеты крылатые поставить.....
    Mavrikiy
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:14
    Молодец Ын, понимает, что если не подумать о безопасности Северной Кореи, то страну реально физически унечтожат.
    Геркулесыч
    1. Viktorfi Сегодня, 07:14
      Физически это как? Уничтожат 25 миллионов населения страны? lol
      Viktorfi
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 08:58
        В том краю лет этак с 75 назад одни уже около 35-37 миллионов человек уничтожили, так что опыт есть...
        CT-55_11-9009
    2. Навигатор 1 Сегодня, 09:14
      Да конечно Северная Корея это райское государства ын очень сильно переживает за свой народ! Свою пятую точку он бережёт и за себя переживает. Что-то я смотрю в Северную Корею не кто не спешит на пмж. laughing
      Навигатор 1
  5. dojjdik Сегодня, 06:16
    молодец Ким! ему еще б направить спецназ к границам израиля так тыш50 бойцов для начала "гражданской" войны между евреями и так тыш100 на штатовскую границу с Мексикой помочь "чароо" в отстреле самодовольных штатовских фермеров и погранцов если надо
    dojjdik
    1. Навигатор 1 Сегодня, 09:19
      Какой спецназ рассмешили. Фанатики оборванцы с отсутствием боевого опыта.
      Навигатор 1
  6. лысова Сегодня, 06:29
    Как бы то не было, а Россию готовят к прокату с Олимпийскими играми - а гарантом безопасности провидения, как раз и может выступить Россия. Короче хотите посоревноваться - попросите культурно Россию и перестаньте ловить на допинг контролях, флагах и гимнах.
    лысова
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
      попросите культурно Россию и перестаньте ловить на допинг контролях, флагах и гимнах.

      Не получится Макларен грозится включить против России за отказ лизать задницу ВАДЕ суперсанкции.
      Тот же ЛЕХА
      1. Туз Бубен Сегодня, 06:44
        а это как , суперсанкции ?
        Нам то ведь недолга ввести свои альтернативные Игры параллельно с мировыми, правда с призовым фондом раза так в 3 поболе...Как раз бабки которые на МОК уходили и пригодятся...
        Туз Бубен
      2. лысова Сегодня, 06:51
        А тогда мало кто решится поехать на игры - ну а санкции, сам понимаешь, нам по барабану. А ведь Россия на этом может здорово сыграть ( гарантом) и игры получатся не полноценны, не только из за отсутствия России. Его могут и послать.
        лысова
      3. Azim77 Сегодня, 06:57
        Видимо все таки выжидали, чтобы в угаре побольше было высказано откровенной чуши и теперь вот ответку пустили:

        Родченков выдал за список допингистов медальный план сборной России
        Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков выдал за так называемый список «Дюшес», в котором якобы находились принимавшие допинг российские спортсмены, медальный план-прогноз сборной России на Игры-2014, сообщил источник.

        По его словам, список «Дюшес» на самом деле оказался медальным прогнозом сборной России на Игры-2014 в Сочи, который разработала канадская компания. Она же составляла программу «Завладей пьедесталом» для канадских спортсменов перед домашними Играми 2010 года в Ванкувере, передает ТАСС.

        «Родченков этот список переименовал», – заявил источник.

        По его словам, из списка вероятных победителей и призеров Олимпиады Родченков превратил его в якобы список допинг-контроля.

        «Список «Дюшес» – фантазия Родченкова. В течение ряда лет, начиная с 2010 года, канадские специалисты по менеджменту и маркетингу в области спорта проводили исследование, на основе которого вывели вероятность и явных победителей с учетом результатов на промежуточных стартах», – добавил он.


        После ОИ в Сочи USADA стало получать гранты у администрации президента США

        Американское антидопинговое агентство (USADA), занимающее в компании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта наиболее жесткую позицию, стало получать гранты напрямую от администрации американского президента после победы сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.
        До 2014 года от администрации американского президента был единственный грант, утверждает Ухов. Этот грант был выдан в 2008 году. А после Олимпиады-2014 гранты пошли один за другим, и выдавали их на антидопинговую активность.

        При этом в публичном отчете USADA не указано конкретное министерство или ведомство, выделившее полученные гранты. В целом в 2016 году федеральных грантов агентство получило на 9,5 млн долларов, еще 3,782 млн долларов были получены от Олимпийского комитета США и 6,3 млн долларов – из других источников.

        В 2015 году агентство получило 16,9 млн доларов, из которых 9 млн долларов – федеральные гранты без указания источника.
        Azim77
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
          Родченков выдал за список допингистов медальный план сборной России


          Трудится старательно...лишь бы облить грязью побольше спортменов из России...мерзавец одним словом.
          Тот же ЛЕХА
  7. Nix1986 Сегодня, 07:10
    Пока все ничего, но что будет если при одном из испытаний ракета упадет на территорию этих стран с человеческими жертвами?! Вообщем ситуация острая, но пока грань не перешла.
    Nix1986
  8. pvv113 Сегодня, 09:02
    Пресс-секретарь ОКНШ заявил, что военнослужащие Республики Корея круглосуточно наблюдают за действиями войск КНДР

    Товарищ Ын не дает расслабится! Его еще благодарить должны за поддержание высокой боеготовности laughing
    pvv113
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