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Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной

Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей.

Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной


Первое огневое испытание крылатой ракеты BrahMos-A, представляющей вариант «воздух – поверхность» ударного комплекса разработки совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, имеет огромное символическое и практическое значение. Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей и при этом обладает высокой сверхзвуковой скоростью полета, что позволяет успешно преодолевать ПВО высокотехнологичного противника. О том, как это удалось российским и индийским конструкторам и что ждет проект в будущем, рассказывает сайт телеканала «Звезда».


Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной


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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:58
    ... таки долгонько не шли как надо испытания в воздухе, с самолётов... но сейчас кажется разрулили проблемы с этим...
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 06:20
      Исходя их ТТХ, ракета хорошая, но без прорывных технологий. Скорее BrahMos интересен как успешное сотрудничество с прицелом на проект создания легкого малозаметного самолета 5го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Необходимого Индии и России
      Chertt
    2. сибиралт Сегодня, 08:54
      Интересно, кто кого проинвестировал, или вложился в процентном соотношении?
      сибиралт
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