Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной

Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей.Первое огневое испытание крылатой ракеты BrahMos-A, представляющей вариант «воздух – поверхность» ударного комплекса разработки совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, имеет огромное символическое и практическое значение. Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей и при этом обладает высокой сверхзвуковой скоростью полета, что позволяет успешно преодолевать ПВО высокотехнологичного противника. О том, как это удалось российским и индийским конструкторам и что ждет проект в будущем, рассказывает сайт телеканала «Звезда».