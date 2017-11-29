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Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной
Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей.
Первое огневое испытание крылатой ракеты BrahMos-A, представляющей вариант «воздух – поверхность» ударного комплекса разработки совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, имеет огромное символическое и практическое значение. Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей и при этом обладает высокой сверхзвуковой скоростью полета, что позволяет успешно преодолевать ПВО высокотехнологичного противника. О том, как это удалось российским и индийским конструкторам и что ждет проект в будущем, рассказывает сайт телеканала «Звезда».
Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной
Первое огневое испытание крылатой ракеты BrahMos-A, представляющей вариант «воздух – поверхность» ударного комплекса разработки совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, имеет огромное символическое и практическое значение. Впервые в мировой истории создано универсальное ракетное оружие, которое применяется с воздушных, надводных, подводных и наземных носителей и при этом обладает высокой сверхзвуковой скоростью полета, что позволяет успешно преодолевать ПВО высокотехнологичного противника. О том, как это удалось российским и индийским конструкторам и что ждет проект в будущем, рассказывает сайт телеканала «Звезда».
Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - Удар из четырех стихий: как российско-индийская ракета стала универсальной
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