Запуск корейской ракеты как образец наступательной внешней политики

Итак, Северная Корея опять удивила мир запуском своей баллистической ракеты. В принципе, никто не сомневался, что ракетная программа КНДР будет продолжаться. Что бы ни говорили аналитики, любая разработка не может считаться завершенной до проведения реальных испытаний объекта.Корейцы на этот раз запустили вполне "рабочую" ракету. Около 50 минут в воздухе. По дальности и высоте полета даже аналитики Пентагона согласились, что ракета межконтинентальная. Почти тысяча километров на большой высоте — это достаточно серьезно.Естественно, мне стала интересна реакция американцев на очередной запуск. По сообщениям, просочившимся в СМИ, президенту Трампу доложили о пуске уже тогда, когда ракета была в воздухе. После вычисления орбиты ракеты и появления уверенности в собственной безопасности американский президент заявил: "Мы позаботимся об этом. С этой ситуацией мы справимся".Вполне в духе американцев. Кто бы сомневался, что США справятся с корейской ракетой, которая не летит в сторону США. С такой ракетой даже индейцы с какого-нибудь Барбадоса справятся. И вполне законно генерал-губернатор Барбадоса может заявить о мощи собственных ВС.Сегодня на повестке дня другой вопрос. Даже не особо связанный с этим пуском. Среди наших читателей найдется мало тех, кто не сможет предугадать сообщения информационных агентств и ведущих западных изданий. Сегодня мы обязательно прочитаем о тайной помощи России корейцам. О поставках темной ночью продовольствия и горючего КНДР. Даже о случайно замеченных на глухом сибирском железнодорожном перегоне составе с какими-то изделиями, очень напоминающими что-то. И это что-то точно везут в Северную Корею.Мы уже были свидетелями компании по надуванию "проблемы нарушения санкций ООН", которую проводили американцы пару месяцев назад. Тогда действительно были названы несколько компаний, в том числе и российских, которые поставляют в КНДР продукты питания, одежду, детские игрушки и прочие товары народного потребления. Кстати, это совершенно не нарушает санкций, введенных ООН.Пресса США тогда просто захлебывалась сообщениями "по донбасскому типу". Россия и другие страны под видом гуманитарных грузов поставляют корейцам компоненты вооружений. Как всегда ничем не подтвержденный треп американцев. Мы сказали — значит, это правда. Мир уже к такой манере привык.А вот теперь необходимо подумать о том, для чего Северная Корея произвела запуск именно сейчас. Подумать и сделать некоторые выводы уже нам.Итак, в сентябре этого года "весь мир" ополчился на КНДР. Резолюции, решения парламентов, высказывания руководителей государств и прочая, прочая, прочая. Но было в этом и ещё одно, замалчиваемое сегодня звено рассуждений. А именно: проблему КНДР надо решать. Надо обеспечить безопасность этой страны. Надо обеспечить безопасность всего региона в целом.Было? Было! И что в этом направлении сделано за эти два месяца? Ровным счетом ничего. Более того, непосредственные соседи КНДР начали усиливать свои вооруженные силы. Приняты решения о поставках вооружения в Южную Корею и Японию. Думаю, в Японии сегодня, если хорошо поискать, можно найти и американские бомбы с ядерной начинкой.Проще говоря, США пытаются играть с КНДР по той же схеме, по какой играют с Россией. Затягивание реальных переговоров. "Ползучее наступление". Откровенная ложь в международных организациях. Всё известно.Только с КНДР это не работает. Как показал очередной запуск ракеты, Пхеньян прекрасно видит развитие событий. И перспективы этого развития. В случае одностороннего выполнения резолюции ООН КНДР через совсем небольшое время может быть полностью блокирована. А упущенное время может стать решающим фактором "тихой победы" американцев и их союзников над страной.Как мне кажется, очередной запуск ракет — не что иное, как демонстрация именно этой позиции. Вы, ООН и США, много говорили о мире в регионе и уважении права народа Кореи на собственную страну. Вы говорили о желании мира в регионе. Вы предлагали не строить современные ракеты и не разрабатывать оборонительное ядерное оружие. Но, кроме этого, вы обещали предпринять шаги в этом направлении и в других странах. Вы обещали прекратить бряцать оружием на корейских границах. Вы обещали предпринять шаги по демилитаризации региона. И где это всё?Учитывая восточный менталитет и корейский патриотизм, Пхеньян совершенно не боится начала военных действий со стороны США и союзников. Америка, возможно, не пострадает, а вот союзники получат ответ обязательно. И ответ кровавый. Потому и выполнять требования международных организаций корейцы будут лишь в ответ на выполнение обещаний, которые им дали "вероятные противники". Если хотите, пуск ракеты — это не только испытания. Это предупреждения и намек именно на такой вариант событий.Как мы видим, КНДР проводит внешнюю политику, совершенно отличающуюся от российской. "Говорильня" молодому корейскому лидеру совершенно по барабану. Сказал-сделал. Сказал и... опять сказал, потом ещё сказал и ещё... Ну, говорите. А мы будем работать, как и раньше. Ровно до того момента, когда полностью обеспечим выполнение поставленных задач. Выполнять "вторым номером" и контролировать выполнение обещаний другими — вот основа политики Северной Кореи.Может, и другим странам, которые сегодня выходят на первые роли в мировой политике, начать работать по тому же принципу? Может хватит говорить просто ради "поговорить"? Есть договор — выполняйте. Появились данные, что вы нарушаете договор или вскоре из него выйдете — тогда без обид. На нет и суда нет.Это я к чему? В бюджет США уже заложены миллионы на создание ракет малой и средней дальности. Кто-то об этом не знает? Или мы ждем когда бюджет примут и утвердят? Поверьте, примут и утвердят! Тогда что? Где заявления МИД России о возможности возобновления таких работ в России в этом случае? Где наши политики? Или мы уже дружно "ушли в электорат"? Выборы на носу?