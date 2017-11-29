09:31 29 ноября

На военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники

Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщает о поступлении новой техники на российскую военную базу, дислоцированную на территории Республики Абхазия. Отмечено за последние три года в подразделения военной базы осуществлены поставки 100 новых боевых машин. Поставки осуществляются в рамках программы перевооружения.

По словам начальника пресс-службы ЮВО, на военную базу в Абхазии поступила такая техника как БТР-82АМ, танки Т-72Б3, комплексы РЭБ «Леер-2» на базе вездеходов «Тигр», а также передвижные разведпункты ПРП-4А «Аргус» и др.

Отмечено, что военная техника оснащена радиостанциями пятого поколения, системами определения координат машины и отображения её на электронной карте местности, используемой в сетецентрическом комплексе управления войсками.


На военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники


Для справки: на территории Республики Абхазия дислоцирована военная база ВС РФ, личный состав военнослужащих которой составляет до 4 тыс. человек. Для боевой подготовки военнослужащих в Абхазии используются военные полигоны Гудаута и Нагвалоу.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    ... и правильно делает МО, удалённым базам необходимо в первую очередь поставлять новьё... good
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 06:57
      Это не удаленная база.А база находящаяся на пике противостояния.Грузия от своих амбиций не избавилась.И возможно принуждать к миру придется окончательно.
      Цитата: a.s.zzz888
      ... и правильно делает МО, удалённым базам необходимо в первую очередь поставлять новьё... good
      210окв
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:58
    А абхазские войска еще не вошли как южноосетинские в состав нашей армии? recourse
    Геркулесыч
  3. лысова Сегодня, 07:10
    Туда бы ещё чего нибудь реактивного подкинуть, чтоб если что не повторилось. Ни кто уйти не смог.
    лысова
  4. gorsten79 Сегодня, 07:20
    "За последние 3 года"-новость...
    gorsten79
  5. Alexey-74 Сегодня, 09:20
    Думаю надо еще ПВО усилить. Хотя бы С-300 (модификации) и "Панцири" подкинуть.
    Alexey-74
    1. ПалБор Сегодня, 09:25
      Цитата: Alexey-74
      Думаю надо еще ПВО усилить. Хотя бы С-300 (модификации) и "Панцири" подкинуть.

      Слушайте,есть и "Грады"(дивизион),и С-300(полк).Не страдайте wink
      ПалБор
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