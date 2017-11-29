На военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники

Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщает о поступлении новой техники на российскую военную базу, дислоцированную на территории Республики Абхазия. Отмечено за последние три года в подразделения военной базы осуществлены поставки 100 новых боевых машин. Поставки осуществляются в рамках программы перевооружения.По словам начальника пресс-службы ЮВО, на военную базу в Абхазии поступила такая техника как БТР-82АМ, танки Т-72Б3, комплексы РЭБ «Леер-2» на базе вездеходов «Тигр», а также передвижные разведпункты ПРП-4А «Аргус» и др.Отмечено, что военная техника оснащена радиостанциями пятого поколения, системами определения координат машины и отображения её на электронной карте местности, используемой в сетецентрическом комплексе управления войсками.Для справки: на территории Республики Абхазия дислоцирована военная база ВС РФ, личный состав военнослужащих которой составляет до 4 тыс. человек. Для боевой подготовки военнослужащих в Абхазии используются военные полигоны Гудаута и Нагвалоу.