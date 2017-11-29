В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения
После известных процессов со сменой руководства Луганской народной республики всё чаще слышны разговоры о возможности объединения ЛНР и ДНР. Главным препятствием для объединения республик и в Донецке, и в Луганске называют до сих пор не выполненные Минские соглашения. Напомним, что соглашения в Минске с Украиной подписывались двумя отдельными республиками. На этом основании в ЛДНР считают, что объединение может дать повод Киеву говорить о срыве договорённостей.
На самом деле Украина сама делает всё, чтобы Минск-2 не выполнялся ни при каких обстоятельствах. В Киеве постоянно заявляют, что соглашения «себя изжили». А если так, то есть ли хоть какой-то резон обращать внимание на то, что Украина, сама погрязшая в нарушениях, обвинит Луганск и Донецк в срыве минского процесса? Тем более что процесса этого де-факто нет.
Газета «Известия» публикует материал, в котором представлены мнения представителей высшего руководства ДНР и ЛНР.
Из заявления председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина:
Зампред Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов:
В республиках считают, что в случае объединения республик единое государственное образование мог бы возглавить нынешний глава ДНР Александр Захарченко.
На самом деле Украина сама делает всё, чтобы Минск-2 не выполнялся ни при каких обстоятельствах. В Киеве постоянно заявляют, что соглашения «себя изжили». А если так, то есть ли хоть какой-то резон обращать внимание на то, что Украина, сама погрязшая в нарушениях, обвинит Луганск и Донецк в срыве минского процесса? Тем более что процесса этого де-факто нет.
Газета «Известия» публикует материал, в котором представлены мнения представителей высшего руководства ДНР и ЛНР.
Из заявления председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина:
Нас (ДНР и ЛНР) и так на данный момент связывает много общих вопросов, и мы принимаем больше общих решений. Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее.
Зампред Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов:
Идея Новороссии обсуждается. У нас уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. В принципе как таковая эта структура на законодательном уровне закреплена, но пока не видно, чтобы она серьёзно заработала. Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях.
В республиках считают, что в случае объединения республик единое государственное образование мог бы возглавить нынешний глава ДНР Александр Захарченко.
Использованы фотографии: Твиттер
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