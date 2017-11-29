09:28 29 ноября

В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения

После известных процессов со сменой руководства Луганской народной республики всё чаще слышны разговоры о возможности объединения ЛНР и ДНР. Главным препятствием для объединения республик и в Донецке, и в Луганске называют до сих пор не выполненные Минские соглашения. Напомним, что соглашения в Минске с Украиной подписывались двумя отдельными республиками. На этом основании в ЛДНР считают, что объединение может дать повод Киеву говорить о срыве договорённостей.

На самом деле Украина сама делает всё, чтобы Минск-2 не выполнялся ни при каких обстоятельствах. В Киеве постоянно заявляют, что соглашения «себя изжили». А если так, то есть ли хоть какой-то резон обращать внимание на то, что Украина, сама погрязшая в нарушениях, обвинит Луганск и Донецк в срыве минского процесса? Тем более что процесса этого де-факто нет.

Газета «Известия» публикует материал, в котором представлены мнения представителей высшего руководства ДНР и ЛНР.


В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения


Из заявления председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина:
Нас (ДНР и ЛНР) и так на данный момент связывает много общих вопросов, и мы принимаем больше общих решений. Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее.


Зампред Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов:
Идея Новороссии обсуждается. У нас уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. В принципе как таковая эта структура на законодательном уровне закреплена, но пока не видно, чтобы она серьёзно заработала. Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях.

В республиках считают, что в случае объединения республик единое государственное образование мог бы возглавить нынешний глава ДНР Александр Захарченко.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:39
    Давно пора...вместе легче бороться против геноцида УКРАИНЫ против ЛНДР.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:47
      С последующим заключением военного договора с Россией.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Давно пора...вместе легче бороться против геноцида УКРАИНЫ против ЛНДР.
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:54
        В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения good
        НОВОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬ СДЕЛАЛА.
        Пусть простят модераторы(что на украинском) ,но :Гуртом й батька краще бити. yes
        Лишь бы не "заговорили",не "заболтали"...
        Сепар ДНР
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:59
          Цитата: Сепар ДНР
          В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения good
          НОВОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ ДЕНЬ СДЕЛАЛА.
          Пусть простят модераторы(что на украинском) ,но :Гуртом й батька краще бити. yes
          Лишь бы не "заговорили",не "заболтали"...

          а ,если теперь "делёжка" ещё круче начнётся ? кто там на вторые роли согласится?
          Дедкастарый
          1. Сепар ДНР Сегодня, 08:02
            Цитата: Дедкастарый
            а ,если теперь "делёжка" ещё круче начнётся ? кто там на вторые роли согласится?

            Я думаю,"рефери" более не будет самоустраняться,ввиду реальной угрозы республикам от реально набирающих потенциал ВСУ.
            И в случае чего(но считаю,что всё должно пройти более-менее гладко), разведёт по углам,а если надо,то и щелбанов насуёт...
            Сепар ДНР
            1. dsk Сегодня, 08:20
              Здравствуйте "Серый"! Процесс необратим "мобилизация и консолидация." hi
              dsk
        2. inkass_98 Сегодня, 08:26
          Цитата: Сепар ДНР
          Пусть простят модераторы(что на украинском)

          В наших краях и по-русски так же выражаются: гуртом и батьку бить сподручнее.
          inkass_98
          1. Сепар ДНР Сегодня, 08:36
            Цитата: inkass_98
            В наших краях и по-русски так же выражаются: гуртом и батьку бить сподручнее.

            Что только подтверждает родство русских с украинцами(не с хохламм/рагулями/бандерами) , а с настоящими...
            Теми,что Берлин брали в единой армии,теми,что потом страну из руин сообща поднимали...
            Сепар ДНР
      2. Сепар ДНР Сегодня, 08:29
        Цитата: 210окв
        С последующим заключением военного договора с Россией.

        А это потребует признания вновь созданной республики,что само по себе recourse в данных условиях видится невозможным, а военный союз...
        Так это вообще,фактически объявление войны "незалежной"...
        Давайте,в военной сфере ограничимся" военно техническим сотрудничеством".
        От "северного ветра",если прижмёт,не откажемся. Но в целом,дайте нормальное вооружение,технику,советников толковых, и по-малу,по-малу,мы сами.

        И вам вроде как не сильно в накладе,и уши не торчат wink ...
        Сепар ДНР
    2. Джедай Сегодня, 08:15
      В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения

      Давно пора от слов переходить к делу.
      Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 08:35
      Захарченко во главе ставить нельзя, раздрай будет неизбежен. И не потому, что он плох, а потому, что не обладает компетенцией в государственном строительстве. Всё нужно делать по взрослому и обстоятельно.
      Минск-2 выгоден всем, кроме самих республик. Создание Новороссии даст импульс для смена режима вна Украине и образованию нового, вменяемого государства.
      сибиралт
  2. 1331М Сегодня, 07:42
    Плотницкий и К согласится разве?
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 07:48
      ?!Где Плотницкий?Нет,Ко может и иметь место,Но похоже оно уже выехало.
      Цитата: 1331М
      Плотницкий и К согласится разве?
      210окв
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:50
      1331М
      Плотницкий и К согласится разве?
      Теперь понятно что в Луганске происходило?Объединению быть.И всякие Плотницкие не помеха.
      Наблюдатель2014
      1. BerBer Сегодня, 08:45
        Скорее всего для этого его и убрали.
        BerBer
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:44
    Говорить долго можно но вообще объединение республик должно было быть основой самого существования их! !!!
    Геркулесыч
  4. Ванёк Сегодня, 07:58
    На этом основании в ЛДНР считают, что объединение может дать повод Киеву говорить о срыве договорённостей.

    Самый первый выстрел перечеркнул все договора.

    Ребята! ДНР, ЛНР, в этом плане Вас ни чего не держит.

    Нету больше ни "Минск" ни "Минск 2". И не будет.

    Найдите самую высокую колокольню и смачно харкните в сторону киева.
    Ванёк
  5. German Titov Сегодня, 08:18
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: Дедкастарый
    а ,если теперь "делёжка" ещё круче начнётся ? кто там на вторые роли согласится?

    Я думаю,"рефери" более не будет самоустраняться,ввиду реальной угрозы республикам от реально набирающих потенциал ВСУ.
    И в случае чего(но считаю,что всё должно пройти более-менее гладко), разведёт по углам,а если надо,то и щелбанов насуёт...

    А простые люди и не разъединялись. Мне таможенные посты и "на бок" не нужны, на помощь друг другу всегда приходили. Донбасс один.
    German Titov
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:49
      Цитата: German Titov
      А простые люди и не разъединялись. Мне таможенные посты и "на бок" не нужны, на помощь друг другу всегда приходили. Донбасс один.

      Донбасс един !
      Сепар ДНР
  6. askort154 Сегодня, 08:28
    "Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях"..(Хорошилов).

    Что, разве не в курсе, что Плотницкого "ушли" с должности, но оставили в представителях по подписанию Минских соглашений. И второе. Кто мешает новому государственному субъекту "Новороссия", взять на себя все обязательства по выполнению Минских соглашений ?! Полагаю, всё так и будет.
    askort154
    1. Orionvit Сегодня, 09:22
      Цитата: askort154
      Кто мешает новому государственному субъекту "Новороссия", взять на себя все обязательства по выполнению Минских соглашений ?

      Тем более, под Минскими договорённостями, стоит подпись Захарченко. Ну объединятся, и будет Захарченко "тянуть" за двоих. Не понимаю, в чём вопрос вообще?
      Orionvit
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:30
    Вот и стало понятнее, кто тормозил создание Новороссии. Понятно, что быть властитель в маленьком княжестве лучше, чем чиновником в стране. А лучше ли от этого княжеству?
    Горный стрелок
  8. rotor Сегодня, 08:44
    Главным препятствием для объединения республик и в Донецке, и в Луганске называют до сих пор не выполненные Минские соглашения. Напомним, что соглашения в Минске с Украиной подписывались двумя отдельными республиками.


    Вот проблема, заявят что новая республика является правопреемницей предыдущих двух.
    rotor
    1. ПалБор Сегодня, 09:04
      Цитата: rotor
      Главным препятствием для объединения республик и в Донецке, и в Луганске называют до сих пор не выполненные Минские соглашения. Напомним, что соглашения в Минске с Украиной подписывались двумя отдельными республиками.


      Вот проблема, заявят что новая республика является правопреемницей предыдущих двух.

      Конечно,Макрон же считается правопреемником Олланда в тройке гарантов соглашений.
      Толку,правда...
      ПалБор
  9. Alexey-74 Сегодня, 08:45
    Даешь Новороссию. А потом сделать по типу Южной Осетии. Республиканские ВС (ЛДНР) должны войти в состав ВС РФ.....ну и все....
    Alexey-74
  10. Livonetc Сегодня, 08:58
    А кто мешает обьединить основные структуры без смены названий.
    Ну и как было выше указано создать Конфедерацию.
    Когда дойдет до вхождения в состав России, то будет как раз рационально входить раздельными субьектами Федерации, либо в виде автономным республик либо областей.
    Livonetc
  11. УВБ Сегодня, 09:00
    Не нужно переиначивать! Речь идёт об объединении по типу конфедерации, а не о слиянии.
    УВБ
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 09:08
    Давно пора объединить усилия. А минские соглашения.... Ну оставить обязательства по их выполнению под контролем единой администрации. Есть же юристы в конце концов. Да и активная позиция в любой ситуации выгоднее.
    КОТ БАЮН
  13. Moskovit Сегодня, 09:26
    Украина что не признавала ЛНР и ДНР, то и не будет Новороссию признавать. Западные партнеры что плевали на мнение ЛНР и ДНР и на интересы донбассцев, то и дальше на Новороссию будут плевать. Поэтому для консолидации ресурсов, сил и просто по здравому смыслу надо объединяться. Россия думаю, только за. Северный ветер сметет любой мусор, но дом стоить надо самим. А мы помогали и поможем дальше.
    Moskovit
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