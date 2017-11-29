В ЛНР и ДНР заговорили о возможности объединения

Нас (ДНР и ЛНР) и так на данный момент связывает много общих вопросов, и мы принимаем больше общих решений. Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее.

Идея Новороссии обсуждается. У нас уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. В принципе как таковая эта структура на законодательном уровне закреплена, но пока не видно, чтобы она серьёзно заработала. Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях.