Американцы станут «историческими» братьями сербов: план Атлантического совета
С Запада поступают «сведения» о новых планах коварных русских. Атлантический совет предупреждает о росте влиянии Москвы. Россия обвиняется во вмешательстве в дела Косова, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и вообще стремится устроить в регионе «большую неразбериху». «В этом контексте» русские, вероятно поднимут вопрос «о статусе не только Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики».
Западные эксперты полны озабоченности. В Вашингтоне утверждают, что Балканы не справятся с русским «влиянием» без американской поддержки.
Атлантический совет предупредил о растущем влиянии России на Балканах, пишет «ИноТВ» со ссылкой на издание «Balkan Insight».
Авторы документа уверяют, что ради рычагов влияния москвичи пытаются создать в регионе «как можно большую неразбериху», а затем для разрешения проблем неразберихи потребуется помощь россиян. Поэтому для стабилизации Балкан Соединённым Штатам следует создать там постоянное военное присутствие. Доклад «Балканы вперёд: новая стратегия США для региона» призвал к постоянному военному присутствию американских сил на Балканах. Мало того, речь зашла даже о «историческом сближении» между США и Сербией!
Атлантический совет утверждает, что со стороны Москвы в последние два года наблюдались «попытки извлечь выгоду из затяжных патологий региона с целью подорвать европейский проект». В докладе Россия обвиняется во вмешательстве в дела Косова, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. «В этом контексте Россия, скорее всего, поднимет вопрос о статусе не только Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики», — прогнозируют аналитики.
Поэтому-то авторы доклада и считают, что постоянное американское военное присутствие на Балканах нужно для стабилизации региона. Военное присутствие США закрепило бы за американцами «возможность оказывать влияние на развитие событий». Кроме того, Белый дом таким образом послал бы сигнал русским, дав понять, что Вашингтон серьёзно настроен помешать «бездумному пересмотру существующих границ».
Документ, подписанный аналитиками Атлантического совета, заметим, претендует на роль этакой футурологической «летописи», которая войдёт в историю. После натовских «миротворческих» бомбёжек, которые кровавым разделом прошли по территории Югославии с американского благословения, стратеги из США удумали «исторически сблизиться» с Сербией. Для такого сближения, разумеется, океан не помеха.
Что мы прочтём в следующем докладе Атлантического совета? Сообщение об объявлении Балкан новым американским штатом?
Дэймон Уилсон, советник по внешней политике США и вице-президент Атлантического совета
Западные эксперты полны озабоченности. В Вашингтоне утверждают, что Балканы не справятся с русским «влиянием» без американской поддержки.
Атлантический совет предупредил о растущем влиянии России на Балканах, пишет «ИноТВ» со ссылкой на издание «Balkan Insight».
Авторы документа уверяют, что ради рычагов влияния москвичи пытаются создать в регионе «как можно большую неразбериху», а затем для разрешения проблем неразберихи потребуется помощь россиян. Поэтому для стабилизации Балкан Соединённым Штатам следует создать там постоянное военное присутствие. Доклад «Балканы вперёд: новая стратегия США для региона» призвал к постоянному военному присутствию американских сил на Балканах. Мало того, речь зашла даже о «историческом сближении» между США и Сербией!
Атлантический совет утверждает, что со стороны Москвы в последние два года наблюдались «попытки извлечь выгоду из затяжных патологий региона с целью подорвать европейский проект». В докладе Россия обвиняется во вмешательстве в дела Косова, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. «В этом контексте Россия, скорее всего, поднимет вопрос о статусе не только Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики», — прогнозируют аналитики.
Поэтому-то авторы доклада и считают, что постоянное американское военное присутствие на Балканах нужно для стабилизации региона. Военное присутствие США закрепило бы за американцами «возможность оказывать влияние на развитие событий». Кроме того, Белый дом таким образом послал бы сигнал русским, дав понять, что Вашингтон серьёзно настроен помешать «бездумному пересмотру существующих границ».
Документ, подписанный аналитиками Атлантического совета, заметим, претендует на роль этакой футурологической «летописи», которая войдёт в историю. После натовских «миротворческих» бомбёжек, которые кровавым разделом прошли по территории Югославии с американского благословения, стратеги из США удумали «исторически сблизиться» с Сербией. Для такого сближения, разумеется, океан не помеха.
Что мы прочтём в следующем докладе Атлантического совета? Сообщение об объявлении Балкан новым американским штатом?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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