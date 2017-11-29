09:34 29 ноября

Американцы станут «историческими» братьями сербов: план Атлантического совета

С Запада поступают «сведения» о новых планах коварных русских. Атлантический совет предупреждает о росте влиянии Москвы. Россия обвиняется во вмешательстве в дела Косова, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и вообще стремится устроить в регионе «большую неразбериху». «В этом контексте» русские, вероятно поднимут вопрос «о статусе не только Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики».


Дэймон Уилсон, советник по внешней политике США и вице-президент Атлантического совета


Западные эксперты полны озабоченности. В Вашингтоне утверждают, что Балканы не справятся с русским «влиянием» без американской поддержки.


Атлантический совет предупредил о растущем влиянии России на Балканах, пишет «ИноТВ» со ссылкой на издание «Balkan Insight».

Авторы документа уверяют, что ради рычагов влияния москвичи пытаются создать в регионе «как можно большую неразбериху», а затем для разрешения проблем неразберихи потребуется помощь россиян. Поэтому для стабилизации Балкан Соединённым Штатам следует создать там постоянное военное присутствие. Доклад «Балканы вперёд: новая стратегия США для региона» призвал к постоянному военному присутствию американских сил на Балканах. Мало того, речь зашла даже о «историческом сближении» между США и Сербией!

Атлантический совет утверждает, что со стороны Москвы в последние два года наблюдались «попытки извлечь выгоду из затяжных патологий региона с целью подорвать европейский проект». В докладе Россия обвиняется во вмешательстве в дела Косова, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. «В этом контексте Россия, скорее всего, поднимет вопрос о статусе не только Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики», — прогнозируют аналитики.

Поэтому-то авторы доклада и считают, что постоянное американское военное присутствие на Балканах нужно для стабилизации региона. Военное присутствие США закрепило бы за американцами «возможность оказывать влияние на развитие событий». Кроме того, Белый дом таким образом послал бы сигнал русским, дав понять, что Вашингтон серьёзно настроен помешать «бездумному пересмотру существующих границ».

Документ, подписанный аналитиками Атлантического совета, заметим, претендует на роль этакой футурологической «летописи», которая войдёт в историю. После натовских «миротворческих» бомбёжек, которые кровавым разделом прошли по территории Югославии с американского благословения, стратеги из США удумали «исторически сблизиться» с Сербией. Для такого сближения, разумеется, океан не помеха.

Что мы прочтём в следующем докладе Атлантического совета? Сообщение об объявлении Балкан новым американским штатом?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 07:45
    Да пусть они будут братьями пингвинов!
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:47
      smile
      Поймали волки зайца. Тот пообещал им стадо овец в обмен на свою жизнь. Ударили по рукам. Ушастый показал, где овцы пасутся, и волки наелись до отвала. Один из них не стерпел, ещё и зайца сожрал. Сидят, думают:
      - Заяц то молодец, надо его похоронить, как полагается. Только, что написать на могиле?
      - "Здесь покоится наш друг - заяц!"
      - Не, какой он нам друг?!
      - Тогда: "здесь похоронен наш враг!"
      - Какой из зайца враг? Засмеют!
      - Предлагаю так: "здесь лежит заяц - наш партнёр!"
      На том и порешили.

      Это про отношения НАТО ,США и СЕРБИЮ
      smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Джедай Сегодня, 08:19
        Западные эксперты полны озабоченности. В Вашингтоне утверждают, что Балканы не справятся с русским «влиянием» без американской поддержки.

        А я утверждаю что Балканы не справятся с американским "влиянием" без российской поддержки.
        Джедай
      2. Now we are free Сегодня, 08:21
        Следующие нации ждут своей очереди, чтобы стать "Братьями" для американцев:
        Японцы
        Корейцы
        Кубинцы
        Вьетнамцы
        Панамцы
        Иракцы
        Афганцы
        Ливийцы
        Сирийцы...
        Now we are free
        1. Orionvit Сегодня, 08:59
          Цитата: Now we are free
          Следующие нации ждут своей очереди, чтобы стать "Братьями" для американцев

          В очередь должен выстроится весь мир. Ибо нет такой нации, которую америка бы не поимела. Если не военным путём, то экономически, это точно.
          Orionvit
    2. sogdy Сегодня, 07:51
      Цитата: 210окв
      братьями пингвинов!

      А их-то за что? Таки ближе к аскаридам...

      Британские ученые, европейские аналитики... а почему у нас такие были только пропагандистами общества "Знание"?
      sogdy
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:56
        Американцы станут «историческими» братьями сербов: план Атлантического совета
        ну всё сербы, будете как индейцы-братьями,готовьте резервации.
        Дедкастарый
        1. volodya Сегодня, 09:21
          Разбомбить ещё раз и сербы сразу будут братьями американцев!Ну если в живых останутся!
          volodya
  2. 1331М Сегодня, 07:47
    Да нет,сербы не украинцы,историческая память на генном уровне давно-не будут им американцы братьями,тем более после того,как они во-главе с НАТО разбомбили их.
    1331М
    1. klaus16 Сегодня, 08:26
      Ну ладно чувак говорит про Боснию, Герцеговину и т.д., а при чём здесь Прибалтика? У него тоже с географией туго?
      klaus16
      1. Orionvit Сегодня, 09:12
        Цитата: klaus16
        Ну ладно чувак говорит про Боснию, Герцеговину и т.д. а при чём здесь Прибалтика?

        При том же. Как и украина, всякие грузии с азербайджанами и остальными туркмениями. Это на сквозь искусственные "государства", созданные западом для своих целей, на волне распада Советской империи. По типу разделяй и властвуй. С этой точки зрения, между македонией и какой то литвой, разницы никакой. Там разваливали Югославию, тут СССР. Механизм одинаковый. И по существу вопроса, за этот сепаратизм, они должны ответить. И хозяева и исполнители. Вот этого то штаты и побаиваются, в результате чего, начинают всё валить с "больной головы на здоровую". Впрочем, как всегда.
        Orionvit
    2. ПалБор Сегодня, 08:56
      Цитата: 1331М
      Да нет,сербы не украинцы,историческая память на генном уровне давно-не будут им американцы братьями,тем более после того,как они во-главе с НАТО разбомбили их.

      При нынешних властях в балканских странах американцы югославам могут стать не только братьями,но и сёстрами и мамками...
      ПалБор
  3. Altona Сегодня, 07:52
    Американцы-братья дятлов. Настырно долбятся где не надо.
    Altona
    1. BerBer Сегодня, 08:35
      Мало того что дятлы, мерило всех проблем - доллары. Думают зелёными решить все проблемы.
      BerBer
  4. Zai Pali Сегодня, 07:54
    «бездумному пересмотру существующих границ»

    Об этом сербы знают не понаслышке.
    Zai Pali
  5. Orionvit Сегодня, 09:03
    Авторы документа уверяют, что ради рычагов влияния москвичи пытаются создать в регионе «как можно большую неразбериху»,
    Переписать на Россию то, чем они занимались на Балканах без малого 30 лет. Стараюсь уже не удивляться заявлениям штатов, но блин, как говорится, чем дальше, тем страннее. Уровень американского цинизма, перешел все границы.
    Orionvit
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 09:04
    постоянное американское военное присутствие на Балканах нужно для стабилизации региона

    Стабилизация региона по американским меркам,как правило, приводит к крайне печальным последствиям. Впрочем, ИХ это устраивает, а на остальных штаты "положили" изначально....
    КОТ БАЮН
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