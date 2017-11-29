Коренной перелом демографии: Новые инициативы Владимира Путина

Озвученные накануне Владимиром Путиным инициативы по поддержке материнства и детства фактически говорят о том, что Путин принял решение баллотироваться в президенты в 2018 году. Кроме того, инициативы главы государства направлены на попытку коренным образом переломить демографическую ситуацию в стране.Напомним, что инициатива президента состоит в том, чтобы продлить действие программы материнского капитала до (как минимум) 2021 года, ввести ежемесячные выплаты в размере до 11 тыс. рублей семьям, в которых родился первенец. Также президент внёс предложение ипотечного субсидирования для семей, в которых рождаются второй и последующие дети. В частности, государство готово помочь российским семьям, приобретающим жильё в ипотеку, таким образом, что ипотечная ставка для них составит не более 6% годовых. Действие ставки распространяется на срок 3 года для семей, в которых родился 2-й ребёнок, и до 5 лет – для семей с третьим ребёнком.По расчётам Минфина, такая программа на первом этапе предполагает финансирование на уровне в 50 млрд рублей. Основная её часть будет профинансирована из государственного бюджета. Для сравнения: это менее трети от суммы выделенного (а фактически подаренного и «прощённого») Украине кредита. И действительно – если средства на поддержку иностранных государств (нередко – и враждебно настроенных) в казне находятся, то было бы странно, если бы средства не находились на поддержку собственных граждан.Обратило на себя внимание то, что даже Алексей Кудрин, известный отношением к методам экономии, поддержал инициативы Владимира Путина, назвав их "важным шагом по развитию человеческого капитала".