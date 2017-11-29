09:33 29 ноября

Коренной перелом демографии: Новые инициативы Владимира Путина

Озвученные накануне Владимиром Путиным инициативы по поддержке материнства и детства фактически говорят о том, что Путин принял решение баллотироваться в президенты в 2018 году. Кроме того, инициативы главы государства направлены на попытку коренным образом переломить демографическую ситуацию в стране.



Напомним, что инициатива президента состоит в том, чтобы продлить действие программы материнского капитала до (как минимум) 2021 года, ввести ежемесячные выплаты в размере до 11 тыс. рублей семьям, в которых родился первенец. Также президент внёс предложение ипотечного субсидирования для семей, в которых рождаются второй и последующие дети. В частности, государство готово помочь российским семьям, приобретающим жильё в ипотеку, таким образом, что ипотечная ставка для них составит не более 6% годовых. Действие ставки распространяется на срок 3 года для семей, в которых родился 2-й ребёнок, и до 5 лет – для семей с третьим ребёнком.


По расчётам Минфина, такая программа на первом этапе предполагает финансирование на уровне в 50 млрд рублей. Основная её часть будет профинансирована из государственного бюджета. Для сравнения: это менее трети от суммы выделенного (а фактически подаренного и «прощённого») Украине кредита. И действительно – если средства на поддержку иностранных государств (нередко – и враждебно настроенных) в казне находятся, то было бы странно, если бы средства не находились на поддержку собственных граждан.

Обратило на себя внимание то, что даже Алексей Кудрин, известный отношением к методам экономии, поддержал инициативы Владимира Путина, назвав их "важным шагом по развитию человеческого капитала".

Использованы фотографии: сайт Кремля
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Комментарии 40

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:06
    Инициативы Владимира Путина направлены на коренной перелом демографической ситуации


    belay Что случалось то???...с чего вдруг ВВП вспомнил об этом???
    Тот же ЛЕХА
    1. Zibelew Сегодня, 08:08
      Предвыборные пряники начали обещать. Поддержат не всех, а только те семьи, в которых доходы на одного члена семьи не превышают 1,5 прожиточного минимума
      Zibelew
      1. klaus16 Сегодня, 08:22
        Если Путин обещает, он делает. В отличии от других. Поэтому даже если и перед выборами, всё равно хорошо. Эта помощь дойдёт до людей.
        klaus16
        1. Anarchist Сегодня, 08:33
          Вы прочли, что написали чуть выше? - 1,5 от прожиточного минимума! - это те, кто зарабатывает меньше 13000 руб! У меня двое детей, хочу третьего, но мне понта никакого! В смысле помощи от государства! Жена уйдет в декрет, а я всё равно не подхожу!
          Anarchist
          1. Sten Сегодня, 08:40
            Подходите, это доход на 1 члена семьи, т.е. 13000*5=65000 р. доход вашей семьи.
            Если Вы не житель Москвы или Питера, то скорее всего подойдете.
            Sten
            1. Sten Сегодня, 08:46
              И кстати прожиточный минимум, например в Кирове (далеко не самая богатая область), составляет 9503 р., т.е. 9503*1,5=14254,5*5=71272,50р.
              Sten
              1. НасРать Сегодня, 09:02
                Вы поймете, что помощь только на первенца?
                НасРать
            2. Anarchist Сегодня, 09:07
              Я работаю в Подмосковье! Считать умею! Я в аккурат не подхожу!
              Работая не дома возрастают расходы! А кто работает на севере? Там цены другие!
              И что - зарабатывать меньше? Где равенство?
              Anarchist
              1. НасРать Сегодня, 09:20
                Да все прекрасно понимают, что Вова пускает пыль в глаза... расстреливать надо, за каждую(из предложенных) инициативу Вована! Богатый - богатеет, бедный - беднеет!!!
                НасРать
          2. Scoun Сегодня, 08:43
            Цитата: Anarchist
            Вы прочли, что написали чуть выше? - 1,5 от прожиточного минимума! - это те, кто зарабатывает меньше 13000 руб! У меня двое детей, хочу третьего, но мне понта никакого! В смысле помощи от государства! Жена уйдет в декрет, а я всё равно не подхожу!

            Эмм стоп стоп камрады, если я ничего не путаю до семейный доход делится на всех членов семьи и отсюда делаются выводы.
            Камрад, справки НДФЛ-2 в руки и идите в соцзащиту, вам должны субсидии как минимум. В общем вам стоит обратиться и уточнить.
            hi
            А вот как заметил дедкастарый, пенсы материал отработанный и это большое упущение государства в том числе в плане демографии, банально иногда присмотреть некому за "внучатами", ибо не все и до пенсии дотягивают, особенно мужики.
            Scoun
            1. Комментарий был удален.
        2. faiver Сегодня, 08:48
          Если Путин обещает, он делает. В отличии от других.
          - блажен кто верует....
          faiver
        3. Pax tecum Сегодня, 09:23
          Орды из азиатских аулов и кишлаков лишь увеличат очереди за гражданством, миграционные риски коррупции вырастут...
          Нужны фильтры, в контексте принятия таких решений.
          Нам, что в свете событий, еще "мусульманских обществ" не хватает?
          Предпочту, как и подавляющее большинство, жить в однородной этно-конфессиональной среде. Комфортно, знаете ли. И относительно безопасно.
          Pax tecum
          1. НасРать Сегодня, 09:27
            Российские мусульмане сами в ужасе....

            - Шайтан зашел с мигрантами, - дипломатично говорит мне татарин Ильдар Зиганшин, муфтий Центрального духовного управления мусульман. Пастырь, в свое время жестко сцепившийся с местными ваххабитами и «хизб ут-тахрировцами».
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            3Dspecial
            НасРать
    2. Дедкастарый Сегодня, 08:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Инициативы Владимира Путина направлены на коренной перелом демографической ситуации


      belay Что случалось то???...с чего вдруг ВВП вспомнил об этом???

      вот что Выборы,животворящие делают !!! wink
      Дедкастарый
      1. НасРать Сегодня, 08:25
        Из предложенного Вовкой, реальная помощь малоимущим(другим не дадут) это 10,5 тыс. рублей на первенца ежемесячно, до 1,5 лет...

        Вова, не пробовал строить жильё социального найма? И ипотеки молодым брать не надо... в кабалу молодым на 5-10-15 лет уходить не надо... Тратить деньги будут только на выплату банку... laughing При социальном найме,опять таки- повышается мобильность молодой рабочей силы... ан нет, надо привязать молодёжь ипотекой, частной халупкой - крепостное право ...
        НасРать
        1. Дедкастарый Сегодня, 08:26
          Цитата: НасРать
          Из предложенного Вовкой, реальная помощь малоимущим(другим не дадут) это 10,5 тыс. рублей.

          причём "пенсы"-за бортом-отработанный материал... уже сказано,что работающим-хрен (расстение такое),как будто работают старики от нечего делать,а не от того что жить не на что.
          Дедкастарый
        2. Му Дозвон Сегодня, 08:28
          В месяц,в течении 18 месяцев,почти 200 тысяч.
          Му Дозвон
    3. Му Дозвон Сегодня, 08:27
      Лехе.
      За последнии пару- тройку лет ситуация ухудшилась,вот и вспомнил.
      Му Дозвон
    4. сибиралт Сегодня, 08:28
      Как-то, демография от этого мало зависит. Вообще-то семьям, с доходом менее 50 тыс. руб., где есть дети эти 10 тыс. тоже пригодились бы. hi
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 08:38
        Цитата: сибиралт
        Как-то, демография от этого мало зависит. Вообще-то семьям, с доходом менее 50 тыс. руб., где есть дети эти 10 тыс. тоже пригодились бы. hi

        10 тыс дают на первенца.... wassat И при доходе в 50 тыс. руб. - вряд ли дадут эти деньги, сказано же - малоимущим!! bully Но малоимущим, реально поможет прожить 1,5 года... а дальше пусть голодают.... wassat Ох, Вовка хитрец!!!
        НасРать
        1. сибиралт Сегодня, 08:57
          При доходе семьи менее 50 тысяч - это не малоимущие, а нищие! 50 тыщ - всего лишь десятая часть зарплаты депутата - балабола.
          сибиралт
          1. НасРать Сегодня, 09:03
            Это по житейски нищие... а по государственному - не нищие !!! bully
            НасРать
      2. Му Дозвон Сегодня, 08:45
        Сибарит.
        "С паршивой овцы хоть шерсти клок" :-)
        А вообще и название статьи тоже бредовое,ну какой коренной перелом в демографии?Смешно.
        Му Дозвон
    5. Гардамир Сегодня, 08:51
      .с чего вдруг ВВП вспомнил об этом?
      Выборы...
      Гардамир
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 08:13
    Для сравнения: это менее трети от суммы выделенного (а фактически подаренного и «прощённого») Украине кредита.
    может быть я что-то пропустил? Где и когда им его простили? Лично я не слышал об этом.
    ШВЕДский_стол
    1. Му Дозвон Сегодня, 08:23
      Автор статьи привирает зачем то.То же касается и выборов,тоже привирает.
      Му Дозвон
  3. Monster_Fat Сегодня, 08:28
    То-то, я смотрю разговоры опять пошли о "лишних", "невписавшихся в экономику" миллионах россиян("Оленевод" давеча распинался о 15 млн. "лишних" крестьян)... А как, же его (ВВП) былые "мечтания" о "миллионах трудолюбивых китайцев", которые в будущем, должны заменить россиян с их "неэффективным трудом"..... Не он ли, "случайно" в прошлом, "обмолвился (типа "в шутку", ага) о том, что ему, в общем-то все равно, насколько косоглазым будет все трудовое население России... winked
    Monster_Fat
  4. Лесс Сегодня, 08:43
    Для сравнения: это менее трети от суммы выделенного (а фактически подаренного и «прощённого») Украине кредита. И действительно – если средства на поддержку иностранных государств (нередко – и враждебно настроенных) в казне находятся,
    вот эта вставка в статье смотрится... хмм... как на корове седло. Автор, ты подсчитал ещё сколько детсадов на эти деньги не построили, сколько тракторов на эти деньги сельское хозяйство не досчиталось, ну и т.д и т.п.
    Лесс
  5. Был Мамонт Сегодня, 08:45
    Ура! Нас скоро будет больше , чем китайцев! "Коренной перелом"!
    А, еще вчера я читал о вреде выборов в нынешнее время. От он результат! От она- "социальная направленность " государства! Что будет ближе к марту?!
    Поддержка материнства и строительство жилья -это здорово! Выявлена прямая зависимость между рождаемостью и деньгами! А, те кто родил ребенка вчера-они патриоты, а патриотам деньги, как известно не нужны. И тут же-сумма, меньшая трети кредитов Украине.
    На фоне запрета долевого участия в строительстве и кредитования только через банки выглядит несколько иначе. Как очередная поддержка банков.
    Был Мамонт
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:56
      Так "банки", "экономическим блоком" России(кто мне подскажет, что это такое -в "переводе" на нормальный язык?) признаны-"локомотивами всей экономики" с первоочередным финансированием и в приоритете перед остальными отраслями, "сферами", экономики страны... Мало того, их еще, признали и "самыми уязвимыми"-во-как!
      Monster_Fat
  6. loginovich Сегодня, 08:53
    По расчётам Минфина, такая программа на первом этапе предполагает финансирование на уровне в 50 млрд рублей. Основная её часть будет профинансирована из государственного бюджета. Для сравнения: это менее трети от суммы выделенного (а фактически подаренного и «прощённого») [i]Украине кредита[/b].

    Что Украина виновна в демографической ситуации в РФ? Как понимаю упоротые не только на берегах Днепра, но и Москва-реки и Волги плодотворно ненависть между русскими и украинцами разжигают.
    loginovich
    1. НасРать Сегодня, 08:56
      Да простой народ уже давно забыл про Украину и украинцев....только на ВО все ещё статейки пишут , да по ящику трындят... - по факту- кого не спрошу - всем чхать на Украину и что там происходит...
      НасРать
      1. loginovich Сегодня, 09:29
        Однако и "широка" российская душа да память девичья.
        loginovich
  7. sergo1914 Сегодня, 08:55
    Резюме: живем хорошо, а в 2018 году будем жить еще лучше.
    sergo1914
  8. Гардамир Сегодня, 08:55
    все обсуждают
    инициативы по поддержке материнства и детства
    Может нужна одна инициатива создать нормальную экономику, когда люди не будут бояться рожать и воспитывать детей?
    Гардамир
    1. Комментарий был удален.
  9. alavrin Сегодня, 08:59
    Заголовки-то... советская традиция и не самая лучшая..) А что касается сути, то надо сказать спасибо ебну за наши счастливые 90-ые...и за потерю 10 млн чел. в детородном возрасте
    alavrin
  10. Стальнов И.П. Сегодня, 08:59
    Вот смотрю я на всё это и думаю, придумываем разные системы, запутываем всё и гражданам все эти действия и чиновникам разгребать. Почему не сделать как например в ОАЭ, родился ребёнок к зарплате родителя прибавляется 1000 дирхам ( 15-16 тыс.рублей), родился следующий ребёнок ещё 1000 и так далее, 3, 4, 5 и пусть рожают и десятого и т.д., и так вплоть до совершеннолетия или до поступления на работу ( обязательного после института или службы в армии) вариантов много и ни каких проблем, родители сами будут определять приоритеты и думаю такая сумма их устроит. Да и надо развивать медицину и образование, стимулировать другими способами, родился третий ребёнок квартира, родился пятый дом с участком и Газель, родился седьмой разовая премия в 1 млн. рублей, 10 ещё одна премия в 2 млн.рублей, вот жадничать на этом - ГРЕХ, пусть власть не тупит, меньше воруют её чиновники и тогда денег хватит на демографию,надо только политическую волю и ум приложить, вот правда с этим как то трудно.
    Стальнов И.П.
  11. andrej-shironov Сегодня, 09:01
    Полная ерунда! Никакой полноценной системы поддержки материнства и детства в России нет! Говорю это как человек у которого есть дети. И даже эти полумеры не принесут пользы. У ВЛАСТИ ОТСУТСТВУЕТ ЧЁТКОЕ ПОНИМАНИЕ И ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ! Власти лишний народ не нужен! Рабочих мест нет даже для того народа который уже есть, и будет их (рабочих мест) ещё меньше. Скажу крамольную, но не менее очевидную мысль, все эти инициативы не для поддержки семей с детьми, а для поддержки бизнеса! Власть заботят дети лишь в контексте зарабатывания на них денег всем кому ни лень. Прочитайте внимательно хотя бы про субсидирование ипотеки-субсидируют лишь ипотеку при покупке в новом доме, т.е. в данном случае поддерживают строителей и банкиров. И так во всем, если очень внимательно почитать эти инициативы. Если бы власть реально была заинтересована в детях, субсидировали бы любую ипотеку, были бы выделены деньги на бесплатные секции для детей, убрали бы раз и навсегда поборы в детсадах и школах и т.д. Так что форумчане не обольщайтесь. Наши дети нужны власти лишь как элемент зарабатывания бизнесом на них денег.
    andrej-shironov
    1. НасРать Сегодня, 09:17
      Давно говорю, что всю свору вместе с Вовкой - на кол!
      НасРать
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 09:27
    Возможно, что это предвыборные обещания, но в любом случае - этим вопросом НЕОБХОДИМО заниматься... А то так и вымрем, как мамонты. Любая помощь только в плюс.
    КОТ БАЮН
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