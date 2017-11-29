09:29 29 ноября

Российские ученые разработали микродвигатель для космических аппаратов

Российская компания Avant Space, занимающаяся производством микроспутников, приступила к испытаниям миниатюрного ионного двигателя с технологией внешнего магнитного поля, сообщают Известия.



Впервые в мире в ионном двигателе реализовано внешнее магнитное поле, что позволило повысить энергоэффективность системы. Считаем, что это станет ключевым конкурентным преимуществом нашей разработки,
рассказал газете основатель компании Антон Оссовский.


Он отметил, что «использование подобных двигателей в составе спутников мини-класса на низкой орбите Земли имеет большие перспективы».

В настоящее время Avant Space работает над двумя модификациями двигателя – GT-50 и GT-100. Лабораторная модель источника ионов проходит испытания в лаборатории «Физика плазмы» МГУ. После отработки процессов в газоразрядной камере двигателя модель будет направлена в Московский физико-технический институт для проведения независимых стендовых испытаний.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. сибиралт Сегодня, 08:16
    Только порадовались за старт с Восточного, но ракета так и не долетела до орбиты. Похоже, без этого двигателя не обойтись.
    сибиралт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:25
      Его еще собрать надо и на орбиту отправить ...для полетов на МАРС сгодится...дело далекого будущего...для начала надо бы научиться выводить свои ракеты без позорных аварий.
      Тот же ЛЕХА
      1. dsk Сегодня, 08:39
        "Как пояснили в Роскосмосе, если не произошло второе включение, то отделения спутника не было. Вероятно, разгонный блок вместе с "Метеором" и остальными спутниками остается на низкой околоземной орбите, отметили в космическом ведомстве. Авария "Фрегата" может стать причиной отмены третьего старта с Восточного, который запланировали на 22 декабря, а также пуска ракеты-носителя "Зенит" с Байконура. Пуски могут отложить, поскольку в них также используется разгонный блок "Фрегат". (Первый русский телеканал "Царьград" 05:52., 29.11.2017.)
        dsk
    2. dsk Сегодня, 08:28
      Здравствуйте Олег! Ломоносовы из России не все уехали. hi
      dsk
  2. Neputin Сегодня, 08:32
    Пусть сначала научаться выводить эти аппараты на орбиту, а то через раз носители падают. При Сталине такой фигни не было...
    Neputin
    1. Джедай Сегодня, 08:36
      Цитата: Neputin
      через раз носители падают. При Сталине такой фигни не было...

      belay А при Сталине космические запуски были? Интересно...
      Джедай
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:44
        А при Сталине космические запуски были?


        У Циолковского в мозгах были...да еще трофейные ФАУ с немецкими ученными использовали.
        Тот же ЛЕХА
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:56
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          да еще трофейные ФАУ с немецкими ученными использовали.

          Сожгли СТОКА спирта... recourse
          Сепар ДНР
        2. Джедай Сегодня, 08:57
          Просто коллега Neputin выразил свою мысль так, что сложно было удержаться и не "подковырнуть". feel Но в том, что при Сталине такого бардака как сейчас не было он прав.
          Джедай
        3. askort154 Сегодня, 09:25
          Тот же ЛЕХА......да еще трофейные ФАУ с немецкими ученными использовали.

          Было дело. Американцы успели раньше нас . Вывезли оборудование с несколькими готовыми ракетами, и группу инженеров- конструкторов , во главе с Брауном. Нам достались несобранные остатки, которые вывозил Королёв ( под псевдонимом) со специально созданной бригадой.. Собрали 11 вывезенных "Фау-2" и создали "Капустин яр". В 1947 начали испытательные запуски, 2 неудачных, а остальные пошли нормально. yes
          askort154
      2. Сепар ДНР Сегодня, 08:45
        Цитата: Neputin
        через раз носители падают. При Сталине такой фигни не было..

        Цитата: Джедай
        А при Сталине космические запуски были? Интересно...

        Конечно же нет... Но при нём была заложена основа ракетной программы,в последствии ставшей ракетно-космической и ведущей в мире.
        Но даже тогда,как Сталин умер,но люди ещё не разболтались,случались и неудачные пуски.Дело то новое ,не освоенное.
        А вот что творится сейчас в ракетной отрасли РФ,не понятно...
        Сепар ДНР
    2. faiver Сегодня, 08:42
      ну да при Сталине спутники в космос не выводили, вот и не было такой фигни wassat
      faiver
    3. серафимамурский Сегодня, 08:42
      Да, при Сталине такого не было, потому что ещё в космос не летали. Но Вы правы в главном: не было разгильдяйства, воровства и была ответственность ( даже через расстрел). Не было этого бардака характерного для либерально дерьмократического режима.
      серафимамурский
      1. тлауикол Сегодня, 08:59
        воровство и бардак были всегда
        тлауикол
        1. серафимамурский Сегодня, 09:20
          Согласен воровали всегда но по разному. В СССР миллионами и миллиардами не воровали, так мешок цемента или банку краски.
          серафимамурский
          1. тлауикол Сегодня, 09:25
            ага, а потом Ильф и Петров писали романы про подпольных миллионеров :))
            а если серьезно, то чиновники и торгаши воровали в таких же масштабах как и сегодня - если не лень, то снимите розовые очки и ознакомьтесь с этой темой
            тлауикол
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