Российские ученые разработали микродвигатель для космических аппаратов

Впервые в мире в ионном двигателе реализовано внешнее магнитное поле, что позволило повысить энергоэффективность системы. Считаем, что это станет ключевым конкурентным преимуществом нашей разработки,

Российская компания Avant Space, занимающаяся производством микроспутников, приступила к испытаниям миниатюрного ионного двигателя с технологией внешнего магнитного поля, сообщают Известия рассказал газете основатель компании Антон Оссовский.Он отметил, что «использование подобных двигателей в составе спутников мини-класса на низкой орбите Земли имеет большие перспективы».В настоящее время Avant Space работает над двумя модификациями двигателя – GT-50 и GT-100. Лабораторная модель источника ионов проходит испытания в лаборатории «Физика плазмы» МГУ. После отработки процессов в газоразрядной камере двигателя модель будет направлена в Московский физико-технический институт для проведения независимых стендовых испытаний.