Российские ученые разработали микродвигатель для космических аппаратов
Российская компания Avant Space, занимающаяся производством микроспутников, приступила к испытаниям миниатюрного ионного двигателя с технологией внешнего магнитного поля, сообщают Известия.
Он отметил, что «использование подобных двигателей в составе спутников мини-класса на низкой орбите Земли имеет большие перспективы».
В настоящее время Avant Space работает над двумя модификациями двигателя – GT-50 и GT-100. Лабораторная модель источника ионов проходит испытания в лаборатории «Физика плазмы» МГУ. После отработки процессов в газоразрядной камере двигателя модель будет направлена в Московский физико-технический институт для проведения независимых стендовых испытаний.
Впервые в мире в ионном двигателе реализовано внешнее магнитное поле, что позволило повысить энергоэффективность системы. Считаем, что это станет ключевым конкурентным преимуществом нашей разработки,рассказал газете основатель компании Антон Оссовский.
Он отметил, что «использование подобных двигателей в составе спутников мини-класса на низкой орбите Земли имеет большие перспективы».
В настоящее время Avant Space работает над двумя модификациями двигателя – GT-50 и GT-100. Лабораторная модель источника ионов проходит испытания в лаборатории «Физика плазмы» МГУ. После отработки процессов в газоразрядной камере двигателя модель будет направлена в Московский физико-технический институт для проведения независимых стендовых испытаний.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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