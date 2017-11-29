09:29 29 ноября

Главкомом ВКС назначен генерал-полковник Сергей Суровикин

Указом Президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, сообщает газета Красная звезда.

Главкомом ВКС назначен генерал-полковник Сергей Суровикин


Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. «Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. Затем командовал 20-й общевойсковой армией. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ», – приводит газета послужной список генерала.


С апреля 2012-го проходил службу в центральном аппарате Минобороны РФ. В октябре 2012 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С октября 2013 года – командующий войсками ВВО.

Издание отмечает, что «именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике».

Использованы фотографии: http://www.redstar.ru
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Комментарии 32

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  1. askort154 Сегодня, 08:35
    Пошла замена "домушников", на обстрелянных бойцов.
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 08:39
      Александр hi
      Цитата: askort154
      Пошла замена "домушников", на обстрелянных бойцов.

      Что очень правильно и радует.
      Джедай
      1. BerBer Сегодня, 08:44
        Правильная селекция командного состава.
        BerBer
      2. pvv113 Сегодня, 08:55
        Привет, Макс! То, что ставят командовать боевых офицеров, а не паркетных, это просто отлично! А вот то, что он к авиации не имеет никакого отношения - это настораживает
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 08:59
          Володя, привет! hi
          Цитата: pvv113
          А вот то, что он к авиации не имеет никакого отношения - это настораживает

          Я так думаю, что в его окружении будут соответствующие специалисты. wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:04
            Я не имею ничего против Суровикина, не сомневаюсь в наличие компетентных замов и консультантов, но здесь я придерживаюсь консервативных взглядов - главком должен быть летчиком
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:08
              Я с тобой согласен, но "наверху" руководствуются своими соображениями, нам не известными.
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:15
                Боевой опыт много значит! Может из этого и исходили
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 09:21
                  Да кто же знает? Но думаю что боевой опыт сыграл не последнюю роль в этом назначении.
                  Джедай
                2. роман66 Сегодня, 09:22
                  и все же только летчик, ну есть же своя специфика!
                  роман66
                  1. pvv113 Сегодня, 09:24
                    Полностью солидарен hi
                    pvv113
            2. Orionvit Сегодня, 09:28
              Цитата: pvv113
              главком должен быть летчиком

              Так то оно так, но по большому счёту, в России и главнокомандующий не военный (Звания в КГБ были, но организация не военная, хотя и военизированная.) И министр обороны, по специальности строитель и ничего. А тут
              «Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. Затем командовал 20-й общевойсковой армией. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ»
              Думаю справится.
              Orionvit
    2. сибиралт Сегодня, 08:44
      Ну, если он "почти" уничтожил ИГ, тоды ой! belay Пожелаем генералу довести начатое до конца!
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 09:24
        теперь уже вряд ли - сейчас он будет изучать вопрос почему самолет летает, а крыльями не машет и тонкости снабжения летных частей инверсией
        роман66
    3. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:48
      Цитата: askort154
      Пошла замена "домушников", на обстрелянных бойцов.

      Обстрелянный боец - это тот, кто организовал деятельность ВКС в Сирии. А не тот, кто в марте 2017 г прибыл покомандовать на все налаженное
      Андрей из Челябинска
    4. BABAY22 Сегодня, 09:03
      Пехотный генерал командует авиацией.
      Все, летуны, лафа кончилась. Будите теперь на работу строем в Красивой форме ходить.
      BABAY22
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
    Работал в Генштабе РОССИИ начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ...голова... good явно интеллектуал и результат его работы соответствующий...побольше бы таких военачальников в наши вооруженные силы .
    Тот же ЛЕХА
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      явно интеллектуал

      Ага. То-то у него в кабинете офицер застрелился
      Андрей из Челябинска
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:48
        Ага. То-то у него в кабинете офицер застрелился

        Ого...расскажите пожалуйста поподробнее что,как ,почему?

        И что это за привычка у офицеров стреляться what вместо того чтобы бороться с обстоятельствами.
        Тот же ЛЕХА
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:51
          Давайте лучше ссылку дам http://www.divizia.org/articles/2004/103.html
          Андрей из Челябинска
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:55
            Спасибо hi прочитал
            Это их кухня...нам там делать нечего ...самоубийство офицера все равно осуждаю...о своих родных он хоть подумал...глупо все это.
            Тот же ЛЕХА
          2. keeper03 Сегодня, 09:12
            Даа, крутой нрав ! Но в армии без дисциплины никуда ! hi
            Приказы надо исполнять, но и головой не забывать думать ! soldier
            keeper03
            1. роман66 Сегодня, 09:26
              иногда чтобы исполнить приказ головой как раз думать не нужно!
              роман66
        2. bober1982 Сегодня, 09:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          И что это за привычка у офицеров стреляться

          Это старорежимная привычка......... Но, господа, как хочется стреляться.Среди берёзок средней полосы.
          bober1982
          1. роман66 Сегодня, 09:27
            козьма прутков
            Юнкер Шмидт
            Вянет лист. Проходит лето.
            Иней серебрится...
            Юнкер Шмидт из пистолета
            Хочет застрелиться.
            роман66
  3. kenig1 Сегодня, 08:54
    Помню ранее многие знатоки применения авиации возмущались как Суровикин будет командовать хрустальным сосудом под абвеатурой ВКС. Хотя большинство из них не имеют ничего против человека который не имея военного образования, стал генералом армии и министром обороны.
    kenig1
  4. Навигатор 1 Сегодня, 09:07
    Да дела пехота будет командовать авиацией. Все через одно место.
    Навигатор 1
  5. FalconD Сегодня, 09:10
    Уголовные дела на него закрыли...чист как лист!)
    FalconD
  6. Tuxuu Сегодня, 09:10
    Сочувствую нашим летунам.Назначать красного командира в ВКС...это фантастика...посмотрев на его одухотворенное лицо,даже не прочитав его биографию,сразц понял попали ребята!Будут ходить кавалерийским наскоком на противника с шашкой наголо.
    Tuxuu
  7. tchoni Сегодня, 09:11
    Робаска про икара отныне не актуальна и не про ввс))) Порядок там отныне будет! Но, лично я , личному составу, особенно командному, не завидую)))
    tchoni
  8. avia12005 Сегодня, 09:23
    Поглядим. Главное чтобы ВКС не начали окопы рыть на бетонке.
    avia12005
    1. роман66 Сегодня, 09:28
      окоп для самолета - класс!
      роман66
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