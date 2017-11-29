Главкомом ВКС назначен генерал-полковник Сергей Суровикин
Указом Президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, сообщает газета Красная звезда.
Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. «Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. Затем командовал 20-й общевойсковой армией. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ», – приводит газета послужной список генерала.
С апреля 2012-го проходил службу в центральном аппарате Минобороны РФ. В октябре 2012 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С октября 2013 года – командующий войсками ВВО.
Издание отмечает, что «именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике».
Сергей Владимирович Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. «Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. Затем командовал 20-й общевойсковой армией. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ», – приводит газета послужной список генерала.
С апреля 2012-го проходил службу в центральном аппарате Минобороны РФ. В октябре 2012 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С октября 2013 года – командующий войсками ВВО.
Издание отмечает, что «именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике».
Использованы фотографии: http://www.redstar.ru
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