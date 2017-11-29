Пхеньян объявил о создании ракетно-ядерных сил
Северная Корея завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил, передает ТАСС заявление Центрального телевидения республики.
КНДР «реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил», говорится в заявлении правительства, зачитанном диктором.
В документе подчеркивается, что в зоне поражения испытанной минувшей ночью межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" находится вся территория Соединенных Штатов.
Отмечается, что пуск был осуществлен «по личному приказу» лидера КНДР Ким Чен Ына «в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику».
Согласно сообщению, «ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 тыс. 475 км».
В правительстве добавили, что ракеты «не будут представлять собой угрозу для любых соседних стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР». В документе республика названа «ответственной ядерной державой» и «миролюбивым государством».
Напомним, это первое ракетное испытание после 15 сентября – на протяжении 75 дней правительство Пхеньяна воздерживалось от военных провокаций.
КНДР «реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил», говорится в заявлении правительства, зачитанном диктором.
В документе подчеркивается, что в зоне поражения испытанной минувшей ночью межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" находится вся территория Соединенных Штатов.
Отмечается, что пуск был осуществлен «по личному приказу» лидера КНДР Ким Чен Ына «в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику».
Согласно сообщению, «ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 тыс. 475 км».
Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа,говорится в заявлении.
В правительстве добавили, что ракеты «не будут представлять собой угрозу для любых соседних стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР». В документе республика названа «ответственной ядерной державой» и «миролюбивым государством».
Напомним, это первое ракетное испытание после 15 сентября – на протяжении 75 дней правительство Пхеньяна воздерживалось от военных провокаций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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