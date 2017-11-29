Пхеньян объявил о создании ракетно-ядерных сил

Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа,

Северная Корея завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил, передает ТАСС заявление Центрального телевидения республики.КНДР «реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил», говорится в заявлении правительства, зачитанном диктором.В документе подчеркивается, что в зоне поражения испытанной минувшей ночью межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" находится вся территория Соединенных Штатов.Отмечается, что пуск был осуществлен «по личному приказу» лидера КНДР Ким Чен Ына «в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику».Согласно сообщению, «ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 тыс. 475 км».говорится в заявлении.В правительстве добавили, что ракеты «не будут представлять собой угрозу для любых соседних стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР». В документе республика названа «ответственной ядерной державой» и «миролюбивым государством».Напомним, это первое ракетное испытание после 15 сентября – на протяжении 75 дней правительство Пхеньяна воздерживалось от военных провокаций.