14:08 29 ноября

Госдеп заявил о совместной с ЕС санкционной политике в отношении России

Соединенные Штаты и Евросоюз противодействуют «российской агрессии», проводя согласованную санкционную политику в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики,
сказал Тиллерсон, выступая в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.


Он выразил надежду, что Москва «примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит свои обязательства в рамках Минска».

Только после этого, по словам госсекретаря, начнется процесс «восстановления нормальных отношений».

Он отметил, что санкции останутся в силе, пока не будут выполнены минские договоренности.

Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали их наложение,
подчеркнул глава ведомства.

Напомним, Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать снятие санкций с реализацией «Минска-2», поскольку она не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Чёрный Сегодня, 09:46
    Ничего нового....рожи в госдепе новые - слова старые... laughing
    Чёрный
    1. Джедай Сегодня, 09:48
      Соединенные Штаты и Евросоюз противодействуют «российской агрессии», проводя согласованную санкционную политику в отношении Москвы

      Вот только убытки от санкций как-то не согласованы. lol
      Он выразил надежду, что Москва «примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит свои обязательства в рамках Минска»

      Тьфу ты, опять двадцать пять... fool
      Джедай
      1. Чёрный Сегодня, 09:50
        Самое интересное, любые санкции Запада, Россию ощутимо не потревожат, но нанесут колоссальный урок внутренней устойчивости Запада. Мир так устроен (в России даже не представляют), какой хаос Запад может устроить сам себе.
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 09:54
          Цитата: Чёрный
          какой хаос Запад может устроить сам себе

          О том и речь. США своими санкциями подкапывает и без того шаткие устои Западного мира. Типичный пример того, что в своей ненависти к России США готовы идти на что угодно, совсем не задумываясь о последствиях.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:03
            США этими санкциями основательно подкосят Европу .
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:19
              Что и делают. И Россию санкциями обкладывают, и Европу этими же санкциями ослабляют. Двойная выгода, как они считают. Вот только забывают или не знают пословицу про рытьё ямы другому...
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 11:56
                Макс, я вот на что обратил внимание
                Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы…

                А я всегда думал, был уверен, что Россия - самое большое государство Европы! И Азии...
                Anarchist
                1. Джедай Сегодня, 12:26
                  Всё правильно, Саня. Вот только в США не очень с географией: многие там уверены что их столица - Нью-Йорк. belay laughing
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 12:45
                    Что с географией , что с политикой полный провал , так же как и с памятью.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 12:47
                      Пора им уже в медицинское учреждение закрытого типа. wassat
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 12:49
                        Всю страну по периметру , что бы не мешали жить нормальным людям.
                        Идущий
                    2. Джедай Сегодня, 12:52
                      Цитата: Идущий
                      Всю страну по периметру , что бы не мешали жить нормальным людям.

                      И санитаров с пулемётами на вышки посадить.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 12:55
                        Тогда и ров с крокодилами , а если серьезно , может я повторяюсь , но США реально не дружат , хотя бы со здравым смыслом.
                        Идущий
                    3. Джедай Сегодня, 12:58
                      Цитата: Идущий
                      может я повторяюсь , но США реально не дружат , хотя бы со здравым смыслом.

                      Это уже многие не раз говорили, так что это не повторение, а закрепление пройденного материала. wink
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 13:03
                        Как бы им в башку вбить , что бы они занялись своими проблемами и не лезли ко всем.
                        Идущий
        2. Тикси-3 Сегодня, 11:02
          Цитата: Чёрный
          Самое интересное, любые санкции Запада, Россию ощутимо не потревожат

          ?????это с чего такое утверждение? наносят и ощутимо, оглянитесь и посмотрите вокруг-жить стало лучше после 14 года?? Даже бюджет МО урезали, но дело в том, что кому то это в масть и радость, а кому то убытки и банкротство....прошло 4 года санкций и где развитие экономики?...где машиностроение, где снижение тарифов, где гражданское авиастроение и многое другое,зато рост цен на продукты и коммуналку+ беспрерывный рост цен на топливо дают обратный эффект....вывод?....пора менять наше правительство с Дмитрием во главе и менять отношение власть-население...Еще раз повторю, внешняя политика Путина меня очень устраивает, а вот внутренняя очень напрягает
          Тикси-3
          1. с-т Petrov Сегодня, 11:18
            .где машиностроение


            «Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 млрд рублей. В первую очередь это автопром – более 60 млрд, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей скорой помощи, школьных автобусов», — Сказал Д.Мантуров.
            Сельскохозяйственное машиностроение получит 13,7 млрд рублей. На поддержку легпрома будет выделено 2,2 млрд рублей. Примечательно, что эти отрасли в 2016 году показали рост более 100%.

            Министр также подчеркнул, что «Впервые будет поддержана отрасль пищевого машиностроения на 1 миллиард. 2,5 миллиарда будет выделено на дорожно-строительную технику».

            где снижение тарифов


            в сказке про то, как все хорошо

            где гражданское авиастроение


            ну тут не только гражданское, но тенденция на лицо.
            пациент скорее жив. ССЖ 30 штук в этом месяце взлетело, всего уже 150 бортов сделали. Интерджет назвал ССЖ - рабочим (в оригинале - печатным) станком. посмотрим что будет с МС-21.



            Еще раз повторю, внешняя политика Путина меня очень устраивает, а вот внутренняя очень напрягает


            потому что сложно показывать результат, когда только 15 миллионов делают добавочную стоимость продукту, во время когда 50 миллионов сидят на бюджете. Так что мечтать можно о чем угодно. Но реальность такова.

            пора менять наше правительство с Дмитрием во главе и менять отношение власть-население.


            кисельных берегов от этого не появится. точно Вам говорю. Хотя видеоблогеры от экономики могут конечно что угодно рассказывать
            с-т Petrov
      2. zloybond Сегодня, 09:59
        Собаки лают, караван идет. Не обращайте внимания. Меньше замечайте вяканье пигмеев. Тут даже не о чем поговорить. Ну смердит вонючка.... поднимите руку и скажите: ну и Х с ним.... и занимайтесь своими делами.
        zloybond
      3. vovanpain Сегодня, 10:10
        Цитата: Джедай
        Вот только убытки от санкций как-то не согласованы

        А Европа отыграется на ее "братьях меньших",обдерет их как липку. laughing
        vovanpain
        1. Джедай Сегодня, 10:16
          Привет, Влад! hi
          Цитата: vovanpain
          А Европа отыграется на ее "братьях меньших",обдерет их как липку.

          Вот такая получается "банка с пауками". lol
          Джедай
    2. Венд Сегодня, 10:01
      Цитата: Чёрный
      Ничего нового....рожи в госдепе новые - слова старые... laughing

      Сами по себе санкции для России не страшны, русофобская истерика толкающая западные страны на политические подлоги вот что неприятно и раздражает.
      Венд
      1. Идущий Сегодня, 10:05
        русофобская истерика толкающая западные страны на политические подлоги вот что неприятно и раздражает.


        Неприятно , но не смертельно переживем , а ответка ещё их ждет впереди.
        Идущий
        1. Венд Сегодня, 10:10
          Цитата: Идущий
          русофобская истерика толкающая западные страны на политические подлоги вот что неприятно и раздражает.


          Неприятно , но не смертельно переживем , а ответка ещё их ждет впереди.

          Конечно, Россия много кого пережила за свою жизнь.
          Венд
    3. просто экспл Сегодня, 10:01
      эти рожи там собачатся мама не горюй , во только сейчас увидел , смотреть всем .
      просто экспл
    4. сибиралт Сегодня, 10:06
      Если Тиллерсон не будет упоминать о "целостности" Украины, то вопрос о санкциях против России зависает. А так, выходит заезжая пластинка, изрядно надоевшая Европе.
      сибиралт
    5. Кент0001 Сегодня, 10:08
      Всем новым и старым презикам США много лет пишут и дают задание на уничтожение России одни и теже люди.
      Кент0001
  2. Viktorfi Сегодня, 09:49
    Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы


    А Россия уже и к Европе не относится?
    Viktorfi
    1. Идущий Сегодня, 10:06
      А когда они знали географию? Все как обычно. lol
      Идущий
    2. 72jora72 Сегодня, 11:42
      А Россия уже и к Европе не относится?
      Ни когда к европе мы не относились, и слава богу.
      72jora72
  3. Му Дозвон Сегодня, 09:50
    Клоун американский.Надо бы всю Новороссию забрать уже,надоел этот цирк.
    Му Дозвон
  4. askort154 Сегодня, 09:59
    Как быстро, " наш орденоносец" переобувается в прыжке к высшей карьере в США.
    Такими темпами, выставится кандидатом в президенты на следующих выборах США.
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 10:06
      Работа у него такая , а так он хороший парень. lol
      Идущий
  5. 1536 Сегодня, 10:05
    А нам-то этот бред зачем надо знать? Крым и Севастополь вошел в состав Российской Федерации в результате проведенного там референдума, где 96% граждан проголосовали "За" это вхождение. Что еще надо этому "орденоносцу"? Американцам давно надо дать понять, что эти их заявления транслировать будут только иностранные агенты, и информация эта будет считаться враждебной России и всему народу. Санкции пора вводить против самих США и их приспешников особенно обнаглевших на почве травли российских граждан. И что это за "крупнейшая страна Европы" с позволения сказать?
    1536
    1. Кент0001 Сегодня, 10:13
      Наши действующие власти не введут санкции против США от слова никогда. Давно пора это всем понять и не биться в патриотическом угаре типа того что санкции нам не вредят и давайте ещё. Проблема не столько в западных деньгах (хотя и она присутствует), а в отсутствии собственных современных технологий и невозможность привлечения западных из-за санкций. Того что пока сделано по программе импорто замещения явно недостаточно.
      Кент0001
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
    ...Рекс лает, а далее всё по пьесе... делает умный вид при тупой физиономии... bully
    a.s.zzz888
  7. Вежливый Лось Сегодня, 10:31
    Он выразил надежду, что Москва «примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит свои обязательства в рамках Минска».

    Только после этого, по словам госсекретаря, начнется процесс «восстановления нормальных отношений».

    П-сы про...ли Крым. До сих пор им обидно. Лакомый кусок, можно сказать, прямо из горла вытащили. Вот и пыжатся. А эуропеям с нами жить по соседству и санкции эти за свой счет поддерживать им совсем не интересно. Закончатся п-совские деньги на европейский антироссийский курс, сразу и поддержка санкций ЕС закончится. Это к вопросу
    о совместной с ЕС санкционной политики в отношении России
    Вежливый Лось
  8. 1536 Сегодня, 10:31
    Цитата: Кент0001
    Наши действующие власти не введут санкции против США от слова никогда. Давно пора это всем понять и не биться в патриотическом угаре типа того что санкции нам не вредят и давайте ещё. Проблема не столько в западных деньгах (хотя и она присутствует), а в отсутствии собственных современных технологий и невозможность привлечения западных из-за санкций. Того что пока сделано по программе импорто замещения явно недостаточно.

    А мне сдаётся, что всё-таки дело не в "отсутствии собственных современных технологий", а в том что нет политики правительства по их приоритетному внедрению и финансированию. Учтите, уважаемый, также и то, что никто нам передовые технологии не даст ни за красивые глаза, ни за золотую монету. Все, что перепадает нам с Запада - это уже отработанные у них в прошлые года, а то и десятилетия, технологии. Так во всем, даже в биатлоне, извините, где для винтовок закупаем стволы в Германии, естественно после того, как эти стволы были забракованы немецкими биатлонистами. Мы же делали все это сами при Советской власти. Это я вам ответственно заявляю. А вот внедрять в массовое производство ни тогда не сейчас не могли. Но сейчас-то это уже вопрос жизненной необходимости.
    1536
    1. prior Сегодня, 10:44
      России нужно не импортозамещение, а импотентозамещение.
      Заместить "импотентов" в Думе, в правительстве и далее по списку....
      prior
  9. prior Сегодня, 11:19
    Ну и где российский зеркальный ответ ?!
    prior
  10. rocket757 Сегодня, 11:20
    Цитата: Чёрный
    Ничего нового....рожи в госдепе новые - слова старые... laughing

    Ничего, конечно, нового, только СПГ их покупайте и прочие товары и всё будет пучком bully
    rocket757
  11. afrikanez Сегодня, 11:20
    США и Европа стоят плечом к плечу
    А страдает от этого простые европейцы.Так почему же не вводить новые санкции, если хочешь стать "абсолютным" властителем на земле. Главного соперника ЕС, ослабляют по полной, конкурентов практически не осталось.
    afrikanez
  12. mikh-korsakov Сегодня, 11:57
    Цитирую автора: "Напомним, Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать снятие санкций с реализацией «Минска-2», поскольку она не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений." И напоминать не надо, про "абсурдность" наши власти заявляли много раз, и все интересующиеся политикой выучили это наизусть. Заявили, а толку от этих заявлений? Это ложь, что мы не можем серьёзно наказать запад за его наглость. Дело не в масштабах экономики запада, а в ее реакции на малейшие угрозы. Мы помним как рынок на западе обвалился в 2008 году при одной лишь угрозе банкротства двух пусть крупных компаний. Наши либералы твердят нам. что сейчас все в мировой экономике взаимосвязано - если это так то искусственно дезорганизовать работу американских компаний - задача вполне по силам, нас ложно обвиняли в хакерстве, так может постараться наяву. Но этого не произойдет. потому что Путин защитник наших элит, а защитник России постольку поскольку, чтобы их состояния не пострадали. А если рынок в США рухнет, то состояния пострадают. Поэтому америка может спать спокойно, а нашими заявлениями может подтираться.
    mikh-korsakov
    1. rocket757 Сегодня, 13:55
      Всё верно ... "слуги народа" эт очень условное обозначение, прислужники капитала эт по факту верно.
      Только лучше то кто, посмотреть на наш политический зоопарк!!! короче тошно становиться.
      rocket757
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