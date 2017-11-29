Госдеп заявил о совместной с ЕС санкционной политике в отношении России

Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики,

Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали их наложение,