Госдеп заявил о совместной с ЕС санкционной политике в отношении России
Соединенные Штаты и Евросоюз противодействуют «российской агрессии», проводя согласованную санкционную политику в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Он выразил надежду, что Москва «примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит свои обязательства в рамках Минска».
Только после этого, по словам госсекретаря, начнется процесс «восстановления нормальных отношений».
Он отметил, что санкции останутся в силе, пока не будут выполнены минские договоренности.
Напомним, Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать снятие санкций с реализацией «Минска-2», поскольку она не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений.
Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики,сказал Тиллерсон, выступая в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.
Он выразил надежду, что Москва «примет меры для восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит свои обязательства в рамках Минска».
Только после этого, по словам госсекретаря, начнется процесс «восстановления нормальных отношений».
Он отметил, что санкции останутся в силе, пока не будут выполнены минские договоренности.
Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали их наложение,подчеркнул глава ведомства.
Напомним, Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать снятие санкций с реализацией «Минска-2», поскольку она не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом соглашений.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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