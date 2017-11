Проект «ЗЗ». Русский народ почитает Путина, а Путин боится русского народа

«Путин появился не из ниоткуда. Русские люди не просто терпят его, они почитают его. Вы сможете лучше понять, почему он правил семнадцать лет, если вспомните, что в течение нескольких лет после падения коммунизма средняя продолжительность жизни в России упала до уровня ниже, чем у Бангладеш. Это позор, павший на Бориса Ельцина».

* * *

Род Дреер в издании «The American Conservative» собрал весьма любопытную коллекцию суждений о Владимире Путине, русском народе, а также христианстве. Часть мнений о Путине и народе он позаимствовал у американского журналиста Кристофера Колдуэлла. Именно они и представлены ниже.Вроде бы, по американским меркам, Путин — «плохой человек», иронизирует Дреер. Но гляньте-ка с другой стороны! Если понимать поведение Путина «традиционно», как интерпретируется обычно поведение лидера, который отстаивает принцип защиты своих границ и процветания нации, Путин «считался бы выдающимся государственным деятелем нашего времени». И кто мог бы сейчас сравниться с ним на мировой арене, кто мог бы с ним по-настоящему соперничать? Ну, может быть, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, приводит обозреватель мнение Колдуэлла.«Когда Путин принял власть зимой 1999-2000 годов, его страна была беззащитной, — рассказывает Колдуэлл. — Она была банкротом. Из неё высосали соки новые клептократические элиты, сговорившиеся со своими старыми имперскими соперниками — американцами. Путин это изменил. В первом десятилетии этого столетия он сделал то, что сделал Кемаль Ататюрк в Турции в 1920-х годах. Разруха империи была остановлена; он спас национальное государство и придал ему вектор и цель. Он обуздал плутократов своей страны. Он восстановил её военную мощь. И он, несмотря на всю свою неудобоваримую риторику, отказался принять для России ту роль, которая была ей уготована в американской мировой системе, разработанной иностранными политиками и бизнес-лидерами. Его избиратели его заслугу оценили: ведь он спас свою страну».И вот оценка этой заслуги:По мнению аналитика, Путин «приструнил миллиардеров, которые грабили страну», а заодно «восстановил положение России» на мировом уровне. В итоге Владимир Путин сделался для русских «символом национального самоопределения». Популистские консерваторы видят в нём кого-то вроде Фиделя Кастро, то есть такого человека, который утверждает, что он «не подчинится» окружающему миру.Пока одни аналитики считают, что русский народ «почитает» Владимира Путина, другие эксперты уверяют, что сам Путин русского народа боится, несмотря на невероятный рейтинг народного доверия в восемьдесят процентов. Парадокс?«Чего боится Владимир Путин? Своего собственного народа» («What Does Vladimir Putin Fear? His Own People»). Под таким заголовком в популярном журнале «Тайм» вышла статья Марвина Калба.Марвин Калб (Marvin Kalb) — старший советник Пулитцеровского центра освещения кризисов, почётный профессор кафедры им. Марроу в Гарварде, автор книги мемуаров «Год, когда я был Петром Великим. 1956-й: Хрущёв, приход Сталина и молодой американец в России».Владимир Путин, как представляется автору, шагает по миру как этакий политический Голиаф, как «помесь Петра Великого и Иосифа Сталина». Независимо от того, вершит он дела в Сирии или на Украине, русский президент играет мускулами, отчего мир «дрожит от тревоги».Сейчас нет никаких сомнений, считает эксперт: Путин действительно «умело маневрировал», и в результате этих манёвров Россия вернулась на позицию авторитетного государства в мировых вопросах. Это случилось впервые после распада Советского Союза в 1991 году, который сам Путин назвал величайшей геополитической катастрофой века.Путин «потратил миллиарды долларов на модернизацию военной машины» и погрузился «в захватывающий, но мутный мир новых медиатехнологий, превратив его в грозное оружие политической войны», полагает Калб. Кроме того, Путин ушёл с головой «в историю России, в религию и мифологию, чтобы укрепить свой имидж и укрепиться во власти, создав ассоциации с преуспевавшими царями, такими, как Пётр и Екатерина в XVIII веке, с православной церковью, которая подчёркивает «традиционные ценности» веры и патриотизма, с консервативными философами вроде Сергея Уварова, чьи работы в середине XIX века подчёркивали «православие, самодержавие и народность», и даже с дискредитировавшей себя диктатурой Сталина».Путин, продолжает мистер Калб, носит большой крест, который дала ему мать и который, как он сам говорит, был благословлен на Святой земле. Он говорит с благоговением о 988 годе, о том времени, когда князь Владимир вёл христианизацию русского народа. Иногда он «катается с голым торсом по русской тундре на лошади». Он знает, что русские люди восхищаются «таким сильным вождём». Путин «полон решимости»: он готов быть «героем» для русских людей.Однако успехи Путина очевидны, а его неудачи отодвинуты на задний план. Нынче они кипят «на медленном огне».Экономика страны стагнирует, страдая от снижения цен на нефть и введения Западом санкций в 2014 году после «захвата Крыма и провокаций, приведших к восстанию на юго-востоке Украины». По всей России идут протесты, отмечает автор. Налицо и признаки углубления волнений среди рабочих. Есть случаи, когда трудящимся не выплачивают зарплаты по несколько месяцев.К настоящему времени «восстание на Украине застопорилось»: продолжение конфликта стало слишком «дорогостоящим» мероприятием. Российское участие в сирийской гражданской войне обеспокоило США и спасло режим Башара Асада, однако в перспективе это вмешательство содержит в себе «опасность более широкого конфликта», возможно, с участием американской стороны. Хотят ли этого россияне?Тем не менее, социологические опросы утверждают: рейтинг одобрения Путина находится на уровне 80%. Так с чего бы Путину волноваться, чего бояться?Но беспокойство у Путина есть, и оно «глубокое», убеждён эксперт.Свидетельством тому является создание 5 апреля 2016 года Национальной гвардии России — внутренней силы, насчитывающей примерно 350.000 военнослужащих, которые служат самому Путину. Главный гвардеец — Виктор Золотов, который «на протяжении многих лет был личным телохранителем Путина». Если Золотов решит использовать свои войска, он не обязан получать одобрение ни от кого, кроме Путина, пишет Калб.Зачем Путину нужна такая мощная «преторианская гвардия»? У него ведь есть модернизированная военная машина.Что бы ни утверждали данные опросов, Путин «испытывает глубокий страх перед своим собственным народом», отвечает на свой вопрос эксперт.Путин «боится», что однажды люди «восстанут против него». Калб проводит параллель с революцией 1917 года, когда в России было сброшено правительство.Одно подобное восстание «вырисовывается в его [Путина] собственной биографии», напоминает Калб. Путин был офицером КГБ в Дрездене в конце 1980-х годов, когда «толпа разъярённых немцев штурмовала штаб-квартиру [КГБ] вслед за падением Берлинской стены». «В отчаянии» Путин пытался «сжечь официальные бумаги», он «звонил в Москву для получения инструкций», но «никто не ответил на его звонки». «Потрясённый, он поклялся, что такое никогда больше не повторится», — рассказывает Калб.Находясь на посту президента страны, Путин видел и другие восстания. Его «испугала» цветная революция на Украине в 2004 году. В то время подавить её он не мог. В 2008 г. «взорвалась» Грузия, и на сей раз Путин «использовал военную силу для подавления». В 2014-м Путин «оккупировал Крым», а вскоре «забрался и на юго-восточную Украину».Путин может «выступать» на мировой арене, однако уже само создание его личной охраны порождает сомнение «в его политической долговечности». У царя Николая II тоже была okhrana. И что же случилось? Эта okhrana защищала правителя до 1917 года, когда русский народ сказал: «Хватит!»И вот это «хватит» — то самое «единственное слово», которое Путин не желает услышать «в ближайшее время», иронизирует мистер Калб.Можно верить, можно не верить мистеру Калбу. Можно даже обсудить тему личного страха мистера Калба перед Путиным, который он ловко спроецировал на весь русский народ. Можно заодно прикинуть, насколько почитал народ упомянутых выше Сталина и Николая II, и подумать над тем, боялись ли эти правители своего народа.Ответа на вопрос, отчего русский народ не один раз проголосовал на выборах за того, кому он якобы хочет сказать «хватит», мистер Калб не сумеет дать, как бы ни старался, как бы ни подбирал слова. У русского народа, видимо, есть какой-то секрет, который ни за что не отгадают ни калбы, ни маккейны, ни трампы с обамами.