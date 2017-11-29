Проект «ЗЗ». Русский народ почитает Путина, а Путин боится русского народа

«Путин появился не из ниоткуда. Русские люди не просто терпят его, они почитают его. Вы сможете лучше понять, почему он правил семнадцать лет, если вспомните, что в течение нескольких лет после падения коммунизма средняя продолжительность жизни в России упала до уровня ниже, чем у Бангладеш. Это позор, павший на Бориса Ельцина».

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