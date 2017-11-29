14:00 29 ноября

Проект «ЗЗ». Русский народ почитает Путина, а Путин боится русского народа

Столкнулись противоположные мнения западных экспертов: одни считают, что русский народ «почитает» Владимира Путина, другие уверяют, что сам Путин русского народа боится, несмотря на невероятный рейтинг народного доверия в восемьдесят процентов.



Род Дреер в издании «The American Conservative» собрал весьма любопытную коллекцию суждений о Владимире Путине, русском народе, а также христианстве. Часть мнений о Путине и народе он позаимствовал у американского журналиста Кристофера Колдуэлла. Именно они и представлены ниже.


Вроде бы, по американским меркам, Путин — «плохой человек», иронизирует Дреер. Но гляньте-ка с другой стороны! Если понимать поведение Путина «традиционно», как интерпретируется обычно поведение лидера, который отстаивает принцип защиты своих границ и процветания нации, Путин «считался бы выдающимся государственным деятелем нашего времени». И кто мог бы сейчас сравниться с ним на мировой арене, кто мог бы с ним по-настоящему соперничать? Ну, может быть, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, приводит обозреватель мнение Колдуэлла.



«Когда Путин принял власть зимой 1999-2000 годов, его страна была беззащитной, — рассказывает Колдуэлл. — Она была банкротом. Из неё высосали соки новые клептократические элиты, сговорившиеся со своими старыми имперскими соперниками — американцами. Путин это изменил. В первом десятилетии этого столетия он сделал то, что сделал Кемаль Ататюрк в Турции в 1920-х годах. Разруха империи была остановлена; он спас национальное государство и придал ему вектор и цель. Он обуздал плутократов своей страны. Он восстановил её военную мощь. И он, несмотря на всю свою неудобоваримую риторику, отказался принять для России ту роль, которая была ей уготована в американской мировой системе, разработанной иностранными политиками и бизнес-лидерами. Его избиратели его заслугу оценили: ведь он спас свою страну».

И вот оценка этой заслуги:

«Путин появился не из ниоткуда. Русские люди не просто терпят его, они почитают его. Вы сможете лучше понять, почему он правил семнадцать лет, если вспомните, что в течение нескольких лет после падения коммунизма средняя продолжительность жизни в России упала до уровня ниже, чем у Бангладеш. Это позор, павший на Бориса Ельцина».


По мнению аналитика, Путин «приструнил миллиардеров, которые грабили страну», а заодно «восстановил положение России» на мировом уровне. В итоге Владимир Путин сделался для русских «символом национального самоопределения». Популистские консерваторы видят в нём кого-то вроде Фиделя Кастро, то есть такого человека, который утверждает, что он «не подчинится» окружающему миру.

Пока одни аналитики считают, что русский народ «почитает» Владимира Путина, другие эксперты уверяют, что сам Путин русского народа боится, несмотря на невероятный рейтинг народного доверия в восемьдесят процентов. Парадокс?

«Чего боится Владимир Путин? Своего собственного народа» («What Does Vladimir Putin Fear? His Own People»). Под таким заголовком в популярном журнале «Тайм» вышла статья Марвина Калба.

Марвин Калб (Marvin Kalb) — старший советник Пулитцеровского центра освещения кризисов, почётный профессор кафедры им. Марроу в Гарварде, автор книги мемуаров «Год, когда я был Петром Великим. 1956-й: Хрущёв, приход Сталина и молодой американец в России».

Владимир Путин, как представляется автору, шагает по миру как этакий политический Голиаф, как «помесь Петра Великого и Иосифа Сталина». Независимо от того, вершит он дела в Сирии или на Украине, русский президент играет мускулами, отчего мир «дрожит от тревоги».



Сейчас нет никаких сомнений, считает эксперт: Путин действительно «умело маневрировал», и в результате этих манёвров Россия вернулась на позицию авторитетного государства в мировых вопросах. Это случилось впервые после распада Советского Союза в 1991 году, который сам Путин назвал величайшей геополитической катастрофой века.

Путин «потратил миллиарды долларов на модернизацию военной машины» и погрузился «в захватывающий, но мутный мир новых медиатехнологий, превратив его в грозное оружие политической войны», полагает Калб. Кроме того, Путин ушёл с головой «в историю России, в религию и мифологию, чтобы укрепить свой имидж и укрепиться во власти, создав ассоциации с преуспевавшими царями, такими, как Пётр и Екатерина в XVIII веке, с православной церковью, которая подчёркивает «традиционные ценности» веры и патриотизма, с консервативными философами вроде Сергея Уварова, чьи работы в середине XIX века подчёркивали «православие, самодержавие и народность», и даже с дискредитировавшей себя диктатурой Сталина».

Путин, продолжает мистер Калб, носит большой крест, который дала ему мать и который, как он сам говорит, был благословлен на Святой земле. Он говорит с благоговением о 988 годе, о том времени, когда князь Владимир вёл христианизацию русского народа. Иногда он «катается с голым торсом по русской тундре на лошади». Он знает, что русские люди восхищаются «таким сильным вождём». Путин «полон решимости»: он готов быть «героем» для русских людей.

Однако успехи Путина очевидны, а его неудачи отодвинуты на задний план. Нынче они кипят «на медленном огне».

Экономика страны стагнирует, страдая от снижения цен на нефть и введения Западом санкций в 2014 году после «захвата Крыма и провокаций, приведших к восстанию на юго-востоке Украины». По всей России идут протесты, отмечает автор. Налицо и признаки углубления волнений среди рабочих. Есть случаи, когда трудящимся не выплачивают зарплаты по несколько месяцев.

К настоящему времени «восстание на Украине застопорилось»: продолжение конфликта стало слишком «дорогостоящим» мероприятием. Российское участие в сирийской гражданской войне обеспокоило США и спасло режим Башара Асада, однако в перспективе это вмешательство содержит в себе «опасность более широкого конфликта», возможно, с участием американской стороны. Хотят ли этого россияне?

Тем не менее, социологические опросы утверждают: рейтинг одобрения Путина находится на уровне 80%. Так с чего бы Путину волноваться, чего бояться?

Но беспокойство у Путина есть, и оно «глубокое», убеждён эксперт.

Свидетельством тому является создание 5 апреля 2016 года Национальной гвардии России — внутренней силы, насчитывающей примерно 350.000 военнослужащих, которые служат самому Путину. Главный гвардеец — Виктор Золотов, который «на протяжении многих лет был личным телохранителем Путина». Если Золотов решит использовать свои войска, он не обязан получать одобрение ни от кого, кроме Путина, пишет Калб.

Зачем Путину нужна такая мощная «преторианская гвардия»? У него ведь есть модернизированная военная машина.

Что бы ни утверждали данные опросов, Путин «испытывает глубокий страх перед своим собственным народом», отвечает на свой вопрос эксперт.



Путин «боится», что однажды люди «восстанут против него». Калб проводит параллель с революцией 1917 года, когда в России было сброшено правительство.

Одно подобное восстание «вырисовывается в его [Путина] собственной биографии», напоминает Калб. Путин был офицером КГБ в Дрездене в конце 1980-х годов, когда «толпа разъярённых немцев штурмовала штаб-квартиру [КГБ] вслед за падением Берлинской стены». «В отчаянии» Путин пытался «сжечь официальные бумаги», он «звонил в Москву для получения инструкций», но «никто не ответил на его звонки». «Потрясённый, он поклялся, что такое никогда больше не повторится», — рассказывает Калб.

Находясь на посту президента страны, Путин видел и другие восстания. Его «испугала» цветная революция на Украине в 2004 году. В то время подавить её он не мог. В 2008 г. «взорвалась» Грузия, и на сей раз Путин «использовал военную силу для подавления». В 2014-м Путин «оккупировал Крым», а вскоре «забрался и на юго-восточную Украину».

Путин может «выступать» на мировой арене, однако уже само создание его личной охраны порождает сомнение «в его политической долговечности». У царя Николая II тоже была okhrana. И что же случилось? Эта okhrana защищала правителя до 1917 года, когда русский народ сказал: «Хватит!»

И вот это «хватит» — то самое «единственное слово», которое Путин не желает услышать «в ближайшее время», иронизирует мистер Калб.

* * *


Можно верить, можно не верить мистеру Калбу. Можно даже обсудить тему личного страха мистера Калба перед Путиным, который он ловко спроецировал на весь русский народ. Можно заодно прикинуть, насколько почитал народ упомянутых выше Сталина и Николая II, и подумать над тем, боялись ли эти правители своего народа.

Ответа на вопрос, отчего русский народ не один раз проголосовал на выборах за того, кому он якобы хочет сказать «хватит», мистер Калб не сумеет дать, как бы ни старался, как бы ни подбирал слова. У русского народа, видимо, есть какой-то секрет, который ни за что не отгадают ни калбы, ни маккейны, ни трампы с обамами.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. Chertt Сегодня, 09:50
    Мнение западных писак, типа Рода Дреера, Кристофера Колдуэлла и Марвина Калба , может быть интересно только с точки зрения психиатрии
    Chertt
    1. Stas157 Сегодня, 10:32
      Цитата: Chertt
      Мнение западных писак, типа Рода Дреера, Кристофера Колдуэлла и Марвина Калба , может быть интересно только с точки зрения психиатрии

      По моему этот вывод весьма логичен:
      Но беспокойство у Путина есть, и оно «глубокое», убеждён эксперт.

      Свидетельством тому является создание 5 апреля 2016 года Национальной гвардии России — внутренней силы, насчитывающей примерно 350.000 военнослужащих, которые служат самому Путину. Главный гвардеец — Виктор Золотов, который «на протяжении многих лет был личным телохранителем Путина». Если Золотов решит использовать свои войска, он не обязан получать одобрение ни от кого, кроме Путина, пишет Калб.

      Зачем Путину нужна такая мощная «преторианская гвардия»? У него ведь есть модернизированная военная машина.

      Что бы ни утверждали данные опросов, Путин «испытывает глубокий страх перед своим собственным народом»

      В стране денег на пенсию не хватает, на медицину, оборонные расходы сокращают, бюджет дефицитный... И в это время, щедрой рукой, тратятся десятки миллиардов на совершенно ненужную структуру, без которой Россия существовала до сих пор! Чем это можно объяснить? Какой целесообразностью? Только страхом.
      Stas157
      1. Chertt Сегодня, 10:46
        Извините если не понял вашей иронии, отвечу серьезно
        Цитата: Stas157
        И в это время щедрой рукой тратятся десятки миллиардов на совершенно ненужную структуру, без которой Россия существовала до сих пор!

        - Нацгвардия образовалась не из пустоты. а была сформирована из действующих частей ВВ, МВД, Спец подразделений, поэтому "десятки ярдов" просто более рационально перераспределили.
        Цитата: Stas157
        без которой Россия существовала до сих пор!

        - Новые времена, новые вызовы, Или вы считаете, что все страны мира хотят России только добра и процветания
        PS подобные подразделения есть почти во всех странах, ведущих активную политику
        Chertt
        1. Stas157 Сегодня, 11:21
          Цитата: Chertt
          - Нацгвардия образовалась не из пустоты. а была сформирована из действующих частей ВВ, МВД, Спец подразделений, поэтому "десятки ярдов" просто более рационально перераспределили.

          То есть вы утверждаете, что создание новой структуры(по сути новой армии!), вооружение ее авиацией и тяжелой техникой, снабжение новой формой, и символикой..., даже если это делается на базе старой структуры, происходит бесплатно?
          Цитата: Chertt
          Новые времена, новые вызовы, Или вы считаете, что все страны мира хотят России только добра и процветания

          Для внешних угроз есть армия. Росгвардия предназначена для угроз внутренних.
          Цитата: Chertt
          подобные подразделения есть почти во всех странах, ведущих активную политику

          Так и у нас были МВД и ВВ. Зачем же нужна Росгвардия? Ответ простой. Кремлю нужна личная армия, которая бы его охраняла от собственного народа.
          Stas157
          1. Chertt Сегодня, 11:33
            Цитата: Stas157
            То есть вы утверждаете, что создание новой структуры(по сути новой армии!), вооружение ее авиацией и тяжелой техникой, снабжение новой формой, и символикой..., даже если это делается на базе старой структуры, происходит бесплатно?

            -Бесплатно ничего ни делается. Но если на воинской части ВВ поднимут флаг Нацгвардии финансирование может не измениться
            Цитата: Stas157
            Для внешних угроз есть армия. Росгвардия предназначена для угроз внутренних.

            -Майданы, провокации и.т.д. Вы уверены что "западные партнеры" нам ни чего не готовят. Может лучше подстраховаться
            Цитата: Stas157
            Так и у нас были МВД и ВВ. Зачем же нужна Росгвардия?

            -Так когда то и стрелецкие полки были, время знаете ли идет, нужны новые формы
            Chertt
            1. Stas157 Сегодня, 11:42
              Цитата: Chertt
              если на воинской части ВВ поднимут флаг Нацгвардии финансирование может не измениться

              То есть вооружение Росгвардии новой авиацией, и тяжелой техникой, пошив новой формы вы в расчет не берете? Это по вашему только флаг перевесить?
              Цитата: Chertt
              Может лучше подстраховаться

              Цитата: Chertt
              Так когда то и стрелецкие полки были, время знаете ли идет, нужны новые формы

              Опять набор общих фраз. То есть изменяем, для того, чтобы изменить. Потому что время идет!
              Stas157
              1. Chertt Сегодня, 11:50
                А вы знаете, чтоб не утонуть в "наборе общих фраз" отвечу на всё одним словом ДА,
                Chertt
          2. Sinbad Сегодня, 11:49
            Ну в данном случае, речь не о народе, а об элитах во властных, промышленных и финансовых структурах, рвущихся к власти. Противоречия между силовыми структурами подчиняющимися разным ведомствам происходили регулярно, начиная со времён СССР. Сведение их, силовиков, в одну команду с подчинением главе государства, в какой то мере предохраняет нас от путчей, переворотов и т.п.
            Sinbad
            1. Greenwood Сегодня, 11:55
              Цитата: Sinbad
              а об элитах во властных, промышленных и финансовых структурах, рвущихся к власти
              Вдумайтесь в свою фразу: "элиты во властных структурах, рвущиеся к власти".
              И какие-такие элиты у нас не дорвались до власти ещё?
              Цитата: Sinbad
              в какой то мере предохраняет нас от путчей, переворотов и т.п.
              От народных волнений, митингов и т.п.
              Greenwood
            2. Stas157 Сегодня, 11:57
              Цитата: Sinbad
              Сведение их, силовиков, в одну команду с подчинением главе государства, в какой то мере предохраняет нас от путчей, переворотов и т.п.

              Это как это силовиков всех в одну команду свели? ФСБ, Полиция, Россгвардия, Армия и Флот в одном ведомстве по вашему? На деле же просто, из ВВшников создали личную армию Путина, и вооружили ее до зубов.
              Stas157
            3. 34 регион Сегодня, 13:44
              Sinbad Сегодня, 11:49. Короче. 37 год предотвратил страну от путчей и переворотов!? Такая мысль заложена в комментарии?
              34 регион
        2. Greenwood Сегодня, 11:24
          Цитата: Chertt
          а была сформирована из действующих частей ВВ, МВД, Спец подразделений
          А в чём была необходимость из имеющихся подразделений выделять новую структуру, без которой до этого прекрасно обходились?
          Greenwood
          1. Chertt Сегодня, 11:36
            читайте ответ выше
            -когда то и стрелецкие полки были
            Chertt
            1. Greenwood Сегодня, 11:52
              Какое-то хреновое оправдание траты бюджетных средств, особенно в условиях их перманентного дефицита.
              Greenwood
        3. 34 регион Сегодня, 13:41
          Chertt Сегодня, 10:46. *** PS подобные подразделения есть почти во всех странах, ведущих активную политику*** А в СССР подобное подразделение было? Или СССР не вёл активную политику?
          34 регион
      2. Варяг_0711 Сегодня, 11:59
        Stas157 Сегодня, 10:32 ↑ Новый
        И в это время, щедрой рукой, тратятся десятки миллиардов на совершенно ненужную структуру, без которой Россия существовала до сих пор!
        Россия существовала без внутренних войск? Или до реформы ОМОН и СОБР не существовали?
        Если вы не в курсе, то эти структуры просто объединили в одну под единым командованием. Что вы увидели в этом не рационального? Все вполне логично.
        В стране денег на пенсию не хватает, на медицину, оборонные расходы сокращают, бюджет дефицитный...
        А вот тут не плохо бы задуматься на тему уплаты налогов. Сколько сейчас серых схем по заработной плате? Сколько бюджет недополучает? Прибавьте сюда сколько бюджет теряет от казнокрадов. Плюс демографическая ситуация, население стареет, пенсионеров все больше, а работающих все меньше. К моменту моего выхода на пенсию вообще работать некому будет.
        Варяг_0711
        1. Stas157 Сегодня, 12:07
          Цитата: Варяг_0711
          Россия существовала без внутренних войск? Или до реформы ОМОН и СОБР не существовали?
          Если вы не в курсе, то эти структуры просто объединили в одну под единым командованием. Что вы увидели в этом не рационального? Все вполне логично.

          То есть раньше, по вашему, было не логично! И именно теперь, когда Россия находится в остром кризисе, и нехватке денег на самое нужное, вдруг стало очень необходимо потратиться на реформирование внутренних войск!
          Stas157
  2. Severok Сегодня, 09:55
    Если бы Вова не боялся Русского народа - он давно стал бы диктатором и разогнал ВСЮ либеральную шваль. А так он банальный капиталист, отстаивающий интересы бандитско-олигархического капитализма, установившегося в России.
    Severok
    1. Стропорез Сегодня, 11:00
      Цитата: Severok
      Если бы Вова не боялся Русского народа - он давно стал бы диктатором и разогнал ВСЮ либеральную шваль. А так он банальный капиталист, отстаивающий интересы бандитско-олигархического капитализма, установившегося в России.

      Вы отлично всё написали. Поддерживаю.+100500
      Стропорез
    2. Greenwood Сегодня, 11:23
      Цитата: Severok
      отстаивающий интересы бандитско-олигархического капитализма
      Именно поэтому первым его указом на посту президента была гарантия неподсудности и неприкосновенности Ельцина и его семьи. Плюс вспоминаем его перлы про "Россия останется либеральной рыночной экономикой" и "пересмотров итогов приватизации не будет".
      Greenwood
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    ... до выборов ещё и не такие "страсти" о ВВП будут расписаны в СМИ, особенно в западных...
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:36
      Цитата: a.s.zzz888
      ... до выборов ещё и не такие "страсти" о ВВП будут расписаны в СМИ, особенно в западных...

      собственно говоря,плевать что пишут,для себя у меня есть выводы,за 17 лет правления,ВВП как крут во внешней,так и слаб во внутренней политике, правительство некомпетентно, после ВОВ ,страна за это время в космос вышла,заводов массу построила,да что заводов-города новые. а нынешние всё с "баррелем" воюют,да "открытки с франклинами" подсчитывают...
      Дедкастарый
  4. Ихрек Сегодня, 10:15
    Интересно Медведев останется премьером в случае нового избрания Путина? Есть поговорка "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты". К сожалению друзья Путина одно недоразумение, ничего общего не имеющие к патриотизму.
    Ихрек
    1. Александр War Сегодня, 10:53
      За Путина голосовать,тут на до смотреть кого он оставит ,если Медведев ,Силуанов и иже с ними ,то не думаю что Путин много наберет!
      Александр War
      1. Greenwood Сегодня, 11:57
        Цитата: Александр War
        если Медведев ,Силуанов и иже с ними
        Никуда эти господа не денутся. Большинство из них из одной питерской команды, так же, как и Путин. Соратники, друзья и коллеги по распилу.
        Greenwood
  5. BAI Сегодня, 10:36
    Путина даже голубь уважает.
    https://yandex.ru/video/search?filmId=11813111224
    729058100&text=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
    %20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%
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    amp;
    amp;path=wizard&reqid=1511940563600928-759545
    472506491015016183-vla1-1889-V
    Не знаю, как это видео загрузить. (в смысле, как с Ю-туба выдернуть).
    Но голубь в армии не служил, левым крылом козыряет.
    BAI
    1. Александр War Сегодня, 11:35
      Это видео с голубем?
      Александр War
      1. BAI Сегодня, 12:03
        Это видео с голубем?

        Да
        BAI
  6. Александр War Сегодня, 11:09
    Видео для размышления
    Александр War
  7. Му Дозвон Сегодня, 11:18
    Путин лучший руководитель России с 1881 года.Он не идеален,но он лучше чем его предшественники более чем за 100 лет.
    Му Дозвон
    1. Greenwood Сегодня, 11:58
      Аргументы? Не, не слышал...
      Greenwood
  8. Greenwood Сегодня, 11:20
    отчего русский народ не один раз проголосовал на выборах за того, кому он якобы хочет сказать «хватит»
    Ну это как-раз понятно. Низкая явка на выборах, раз. Оппозиционно настроенные слои населения, в том числе молодёжь, выборы часто игнорируют, думая, что за них всё уже решили. Серьёзная пиар компания, два. Героическая война в Сирии, Донбасс, ну и ещё что-нибудь придумают. Подтасовки и дорисовки цифр, три. Вспоминаем 146%.
    Greenwood
    1. Александр War Сегодня, 12:16
      Тут как ни крути ,но пока из всех кандидатов пока лидирует Путин,далее идут Зюганов и Жириновский !
      Александр War
      1. kepmor Сегодня, 13:31
        и это самое прескорбное...за 17 лет так зачищена "политическая поляна", что теперь один "богатырь" в поле и остался...выбирать то не из кого...
        kepmor
  9. Цой Сегодня, 11:23
    В 2008 г. «взорвалась» Грузия, и на сей раз Путин «использовал военную силу для подавления».


    Чего? Как дела в параллельной реальности?


    Обуздал одних олигархов пришли другие. Но то что спас этого не отнять.
    Цой
  10. АлеБорС Сегодня, 11:26
    До выборов много ещё чернил переведут всякие писаки запада. Это нормально, было б хуже, если б они никак не реагировали. По поводу Росгвардии. Предполагаю, что это будет новая опричнина. Дай-то Бог...
    АлеБорС
    1. turbris Сегодня, 12:13
      Да при чем тут писаки с Запада, вы наших писак почитайте на сайте, даже уже устал с ними дискутировать - зашоренное большинство, "Путин боится своего народа", ну о чем после этого с ними можно дискутировать!
      turbris
      1. АлеБорС Сегодня, 12:26
        А те что "наши", как-то, по моему не совсем наши... Не находите?
        АлеБорС
  11. Немезида Сегодня, 12:06
    Никто никого не почитает. ВВП давно разочаровал львиную долю населения. Реальный рейтинг ниже 50%. На выборы народ не ходит,потому что не видит там достойных кандидатов и те кто ходит,далеко не все поддерживают ВВП.
    Немезида
    1. Boris55 Сегодня, 12:31
      Цитата: Немезида
      Никто никого не почитает. ВВП давно разочаровал львиную долю населения.

      Вы забыли уточнить - львиную долю Западного населения. Нашего же населения он вполне устраивает.
      Boris55
      1. Greenwood Сегодня, 13:23
        Цитата: Boris55
        Западного населения
        Путин не имеет отношения к населению Запада. У них там есть Трамп, Макрон, Меркель, Мэй и т.д.
        Цитата: Boris55
        Нашего
        Вашего? Эт какого, уточните?
        Greenwood
      2. Немезида Сегодня, 13:57
        Ваше ,Рублевское население,он вполне устраивает,но не население Замкадья
        Немезида
  12. Старый Хрен Сегодня, 12:46
    Путин боится русского народа
    - как написал Олег Чувакин.
    А что? Все логично. Поэтому один триллион долларов был переведен из России в США олигархией. Практически это пять годовых бюджетов России. И теперь эти деньги пойдут в экономику США (они уже и так там, работают так сказать на благо нашего союзника и партнера).
    Старый Хрен
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