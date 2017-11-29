"Американский сенатор: при необходимости США нанесут удар по КНДР"

Последнее по времени ракетное испытание в КНДР приближает момент принятия нами ответных мер. Президент США заявил уже, что разберется с этим. Это будут не ООН или Китай. Я надеюсь, что Северная Корея осознает, насколько серьезен президент США,

Президент (Трамп) не позволит Северной Корее заполучить ядерное оружие, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигать территории США. Если нам придется начать войну, чтобы прекратить это, то мы так и поступим. Если быть войне с Северной Кореей, то значит, что она сама ее на себя навлекла,

Президенту США рано или поздно придется сделать выбор между обеспечением национальной безопасности (страны) или региональной стабильностью (в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Он заявил Китаю, Южной Корее и Японии, что мы хотим решить проблему дипломатическим путем, не пытаемся сменить режим (в КНДР) или распространять демократию в Северной Корее, мы не пытаемся объединить полуостров. Мы просто говорим, что не позволим этому человеку в Северной Корее (Ким Чен Ыну) нанести удар по Америке ракетой с ядерной боеголовкой,