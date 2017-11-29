14:06 29 ноября

Американский сенатор: при необходимости США нанесут удар по КНДР

Если придется начать войну с Северной Кореей, то США так и поступит, передает ТАСС заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.



Последнее по времени ракетное испытание в КНДР приближает момент принятия нами ответных мер. Президент США заявил уже, что разберется с этим. Это будут не ООН или Китай. Я надеюсь, что Северная Корея осознает, насколько серьезен президент США,
сказал Грэм в эфире телекомпании CNN.


Президент (Трамп) не позволит Северной Корее заполучить ядерное оружие, чтобы нанести удар по Соединенным Штатам с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, способной достигать территории США. Если нам придется начать войну, чтобы прекратить это, то мы так и поступим. Если быть войне с Северной Кореей, то значит, что она сама ее на себя навлекла,
продолжил сенатор.

При этом он признал, что применение силы против Пхеньяна чревато миллионами жертв с обеих сторон.

Президенту США рано или поздно придется сделать выбор между обеспечением национальной безопасности (страны) или региональной стабильностью (в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Он заявил Китаю, Южной Корее и Японии, что мы хотим решить проблему дипломатическим путем, не пытаемся сменить режим (в КНДР) или распространять демократию в Северной Корее, мы не пытаемся объединить полуостров. Мы просто говорим, что не позволим этому человеку в Северной Корее (Ким Чен Ыну) нанести удар по Америке ракетой с ядерной боеголовкой,
заявил Грэм.

По его словам, в настоящее время Трамп «делает выбор и ставит интересы Америки выше региональных в надежде на то, что регион поможет Америке найти нужное решение».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Ихрек Сегодня, 10:16
    Старая песня о главном.
    Ихрек
    1. Дедкастарый Сегодня, 10:19
      Американский сенатор: при необходимости США нанесут удар по КНДР
      но такой необходимости нет,потому,что страшно получить в ответ. yes
      Дедкастарый
    2. Зяблицев Сегодня, 10:34
      Ты когда удар наносить будешь, то позови еще одного ястреба, Маккейна, тот большой специалист по тамошним ямам... laughing
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 10:41
      Пугает, значит боится маленько Ына. Молчали бы лучше, чем каждый раз менять памперсы на виду у своей "мировой общественности". laughing
      сибиралт
    4. Chertt Сегодня, 10:56
      США в очередной раз заявили, что не испугаются воевать до последнего корейца
      Chertt
  2. Skay Сегодня, 10:24
    Вы смотрели очередную серию мыльной оперы "про Северную Корею". Спасибо за внимание.
    Skay
  3. solzh Сегодня, 10:25
    делает выбор и ставит интересы Америки выше региональных в надежде на то, что регион поможет Америке найти нужное решение

    А сами не в состоянии найти нужное решение? Как говорил Задорнов: "Ну и тупые!".
    solzh
  4. PValery53 Сегодня, 10:32
    "Американский сенатор: при необходимости США нанесут удар по КНДР"
    - Американский сенатор всё перепутал. Его нужно понимать так: "при необходимости" США получат удар по себе.
    PValery53
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
    По его словам, в настоящее время Трамп «делает выбор и ставит интересы Америки выше региональных в надежде на то, что регион поможет Америке найти нужное решение».

    ... т.е наплевать на союзников - ипенцев и южан, которые первые и пострадают... bully
    a.s.zzz888
  6. Злой 55 Сегодня, 10:39
    Линдси Грэм- по лицу и словам видно,что трансгендер, но непонятно, какой пол был основным..)))
    Злой 55
    1. Кент0001 Сегодня, 10:43
      А может оно им было изначально? (шутка юмора). А так вообще-то в штатах по поводу ЯО Кима ёрзают. Их так давно никто на место таким вот образом не ставил.
      Кент0001
  7. afrikanez Сегодня, 11:05
    интересы Америки выше региональных
    Интересно а когда было по другому? Америкосы давно ни с кем не считаются, а надо бы. am
    afrikanez
  8. rocket757 Сегодня, 11:17
    Голубь мира он, сенатор - республиканец.
    rocket757
  9. Ivan.A Сегодня, 11:39
    "Говорить"- не мешки таскать!
    Ivan.A
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