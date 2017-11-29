14:00 29 ноября

На Украине снова вспомнили, как росла экономика при "кровавом" Януковиче

Украинский премьер Гройсман заявил о том, что с 2019 года экономика Украины «начнёт расти по 5-7% ежегодно». При этом статистика говорит, что все прогнозы украинских чиновников в последнее время не нашли своего воплощения. Так, прогноз на 2016 год звучал следующим образом: «не менее 3% роста». На самом деле, экономика выросла на 2,3%. Прогноз на 2017 год был аналогичным – «3% роста». Пока показатель роста в годовом выражении не дотягивает и до 2%.

Гройсман:
5-7% - это уже на уровне китайского экономического роста.


На этом фоне украинские экономические эксперты вспоминают, что во времена «кровавого тирана Януковича» в должности премьера Украины экономика страны росла темпами, которые нередко опережали китайские и индийские. Так, во времена первого «премьерства» Виктора Януковича (ноябрь 2002-январь 2005) экономика за полные 2003 и 2004 годы выросла более чем на 20,3%! В 2006 году, когда Янукович вновь стал премьером, ВВП Украины вырос более чем на 7,5 процентов. Росла экономика, правда не такими внушительными темпами, и при Януковиче-президенте. Лишь по итогам 2013 года (по известным причинам) украинская экономика ушла в небольшой минус – около двух сотых процента.


На Украине снова вспомнили, как росла экономика при "кровавом" Януковиче


Теперь, «евроинтегрированная» Украина, освободившаяся от «режима», никак не найдёт ресурсы для того, чтобы рост экономики страны хотя бы приблизился к тем темпам, которые демонстрировались в годы активной кооперации с Россией. И в украинском правительстве высказываются всевозможные предположения относительно того, откуда взяться экономическому росту. Одно из предложений – продолжение приватизации, включая идею о допуске иностранных компаний к приватизации стратегических для Украины секторов.

В то же время на Украине вспоминают о том, что определённую долю роста ВВП с 2019 года будет "съедать" обязательство по погашению долга перед кредиторами. А на сегодня суммарный украинский долг приближается к 90% ВВП.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Ихрек Сегодня, 10:18
    Про этот типаж можно сказать - жадность фраера сгубила. Хорошо бы нашим ненасытным помнить об этом.
    Ихрек
    1. Шура пермский Сегодня, 10:19
      Пустили козлов в огород, в смысле к власти,а они вместо преображения огорода,начали его безбожно пожирать… ни с пустого места хрывна в 3 раза упала…
      Шура пермский
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:37
        Кабмин Украины после принятия очередного решения или новых обещаний...
        Диванный Хенераль
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 10:20
      За счет чего на украине идет рост экономики?
      Диванный Хенераль
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:34
        За счет чего на украине идет рост экономики?


        за счет огромного падения годомами ранее,

        ВВП Украины в 2014 г., то есть как раз в год Евромайдана, рухнул на 28,1%, свидетельствуют данные Всемирного банка. В 2016 г. падение усилилось до 31,3%. Всего же экономика сократилась более чем вдвое, ее общий объем в 2013 г. составлял $183,3 млрд, а в 2016 г. равнялся всего лишь $83,2 млрд.


        так что это рост по-гройсману. Им до дна еще расти надо, грубо говоря лет 5. Но в 19 году вроде надо начинать раздавать долги, так что пир во время чумы этот рост в 2%
        с-т Petrov
      2. vovanpain Сегодня, 10:46
        Цитата: Диванный Хенераль
        За счет чего на украине идет рост экономики?

        За счет вот этого ремесла. fellow
        vovanpain
      3. Вежливый Лось Сегодня, 10:52
        Цитата: Диванный Хенераль
        За счет чего на украине идет рост экономики?

        Вот и у меня тот-же вопрос. Хотя, если учесть тот факт, что в 2019г. истекают действующие контракты на поставку в ЕС российского газа и строятся альтернативные транзитные пути, то можно спрогнозировать скорое превращение Украины просто в супердержаву. Не будет газа, не будет денег за транзит - будет вынужденное бурное развитие украинской науки, альтернативных источников энергии, да чего уж там мелочиться, всех отраслей экономики. В 2020г. откроется воздушное сообщение Украины со всем прогрессивным миром посредством дирижаблей. А в 2021г. в Украине пройдет межпланетный шахматный конгресс.
        Вежливый Лось
    3. RASKAT Сегодня, 10:21
      Ох как же удобно делать прогнозы на дальние сроки когда тебя во власти уже не будет. По моему и их президент занимается тем же самым. Разворовали и поделили всю промышленность, теперь можно и сказки рассказывать.
      RASKAT
    4. Зяблицев Сегодня, 10:32
      Абсолютно плевать на Украину!У меня брательник помыкался и завербовался разнорабочим в Венгрию, на какой то завод...Экономист с высшим образованием, два языка знает - вот и весь экономический рост!
      Зяблицев
    5. сибиралт Сегодня, 10:33
      На Украине рост экономики в 2-3%? Во фокусники! belay Да у них только долгов под 100 миллиардов зеленью. Да и откуда взяться точке отсчета роста, если не было заявлено даже о стабилизации после экономического краха, который никто и не скрывал? winked
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 11:02
        На Украине снова вспомнили, как росла экономика при "кровавом" Януковиче

        Конечно,то что было до войны,при Януковиче(премьер Азаров), в сравнении с нынешним recourse ... как бы точнее выразиться...
        Но вообще-то и Янукович, народу крови попил да попортил, задержками зарплат(до 2х-3х месяцев),её периодической "заморозкой" ("за январь зарплату не получите,будем выдавать за февраль)...
        Хотя,есть "астрономически точные слухи",что местные "керивныки" мутили с деньжатами, "прогоняя" их через счета своих банков.
        Но опять таки, ПРИ ЯНУКОВИЧЕ...
        Сепар ДНР
  2. Железякин Сегодня, 10:22
    Вот сказочник, этот Гройсман! Скор далеко за кормой братьев Грим оставит. Смотрю на верхушку Украины, не тем люди сидящие в ней занимаются. Их призвание - фантастика и блокбастеры!!!
    Железякин
    1. Джедай Сегодня, 10:27
      Алексей! hi
      Цитата: Железякин
      Их призвание - фантастика и блокбастеры!

      Но в заведении с мягкими стенами и санитарами-амбалами. lol
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 11:53
        Максим! Приветствую!
        Вот что бывает, если ко власти приходит самый многочисленный союз литераторов wink
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 12:15
          Цитата: Железякин
          союз литераторов

          Я бы этим "писателям-фантастам" по рогам настучал с целью вправления остатков головного мозга. Ну или добил бы в процессе вправления. feel
          Джедай
  3. Skay Сегодня, 10:28
    Не-е, Гройсман однозначно не врёт. Всё так и будет. laughing
    Skay
  4. askort154 Сегодня, 10:30
    Гаакский трибунал принял к рассмотрению заявление Януковича, поданое в июле 2017 г., с доказательствами военного переворота на Украине. Организаторами там числятся, Наливайченко, Яценюк, Турчинов, Луценко, Парубий и др. Суду предоставлены документальные доказательства.
    Очередная серия, сериала - "украина це европа". fellow
    askort154
  5. solzh Сегодня, 10:35
    откуда взяться экономическому росту

    Позитива добавил и такой фактор, как рост мировых цен на некоторые экспортные товары. В частности, в текущем году наблюдалась коррекция цен на чугун, сталь и подсолнечное масло - весомые экспортные статьи для Украины. Рост цен на черные металлы подстегнули украинских металлургов, в результате чего производство в этом сегменте в январе-июле выросло на 7,5%. Повышение спроса на подсолнечное масло в Индии привело к росту производства этого товара на 2,6% в январе-июле. В этом году экспорт масел принес Украине на 400 $ млн. больше, чем в прошлом. Поддержали экономику, конечно же, и заробитчане, перечислив на Украину почти 1,2 $ млрд. в I квартале.
    Таким образом экономические успехи Украины в первом полугодии сложились из "вышибательной" политики правительства и роста мировых цен на сырье. Но радоваться придется не долго. Рост доходов государства через налоговые изъятия и сокращение расходов закладывает предпосылки для падения экономики в будущих периодах. Как уже отмечалось, главные "драйверы" украинской экономики - экспорт и внутренний рынок продолжают снижаться.
    Полностью статья находится по адресу http://rusmir.su/ua/50723-otkuda-vzyalsya-rost-ek
    onomiki-ukrainy.html
    solzh
  6. mavrus Сегодня, 10:36
    Цитата: Диванный Хенераль
    За счет чего на украине идет рост экономики?

    Вспоминается "наш незабвенный экономист" шокотерапевт Егор Тимурович... По его гениальным теориям выходило, что чем больше в России сворачивается производство, тем "лучше" идёт рост экономики.
    mavrus
  7. Лганхи Сегодня, 10:40
    До 2019 г или ишак сдохнет, или падишах. Как раз в 2019 г выборы Президента на 404, и Порошенко с Гройсманом вслед за Яйценюхом свалят в теплые края.
    Лганхи
  8. alexmach Сегодня, 10:41
    Так, во времена первого «премьерства» Виктора Януковича (ноябрь 2002-январь 2005) экономика за полные 2003 и 2004 годы выросла более чем на 20,3%! В 2006 году, когда Янукович вновь стал премьером, ВВП Украины вырос более чем на 7,5 процентов


    Вспомнила бабка, как девкой была. В начале 2000 Украинская экономика действительно росла, только заслуги Януковича в этом не много - тогда вся мировая экономика росла и в Украине была выгодная внешнеэкономическая коньюктура - дешовые цены на газ и хороший спрос на продукцию металургии, как в самой стране так и за границей. И экономика росла... После пике 90-х из-за эффекта "низкой базы" и по обозначенным причинам. И при Януковиче, и при Ющенко. с 2008 года экономика в Украине не росла... ели-ели востанавливалась после кризиса.

    Росла экономика, правда не такими внушительными темпами, и при Януковиче-президенте. Лишь по итогам 2013 года (по известным причинам) украинская экономика ушла в небольшой минус

    Да-да.. она действительно ушла в минус по известным причинам.. только не по тем, о которых вы думаете. Майдан пришелся на самый конец года на время зимних праздников и на экономические показатели 2013 не влиял, повлиял только в 2014. Но пичины падения таки известны - Путин руки выкрутил Януковичу как мог для того что бы тот не подписывал соглашения о евроассоциации, и вобщем-то приуспел в этом. Плюс опять же - неудачная внешняя коньюктура, китайская металургия и общемировая экономическая стагнация. Плюс очень вялое востановление после падения в 2008-9 годах. По сути из того экономического кризиса украинская экономика так никогда и не выбралася и повторить рост начала 2000 так и не смогла.
    alexmach
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:45
      Путин руки выкрутил Януковичу как мог для того что бы тот не подписывал соглашения о евроассоциации


      руки януковичу крутила логика да совесть. Все таки варила голова у него, правда не так хорошо, как могла

      с нынешними персонажами эти два слова никак не ассоциируются. с ними только ассоциируется ес.

      Поэтому ВВП рухнул и страна катится под откос
      с-т Petrov
      1. alexmach Сегодня, 12:45
        Ну по-моему результаты того что там его голова наварила мы все имеем возможность наблюдать.
        alexmach
    2. Комментарий был удален.
      1. alexmach Сегодня, 12:50
        Хотите верьте - хотите нет. Я написал о том, о чем знаю, живя на Украине в то время. Даже тогдашний премьер Азаров высказывался в том же ключе.

        И газ бесплатно не давал

        Это в какой вселенной такое было

        и кредиты льготные в карманы насильно пихал

        Ну как бы про политику кнута и пряника слышали? Год, а то и больше, выкручивал руки и довил экономически. Когда Янык таки сдался - пришла морковка в виде кредитов (на поддержание уже спадающих штанов) и в виде нормальных (у вас они почему-то считаются бросовыми, но они не бросовые, они таки нормальные) цен на газ.
        alexmach
  9. Злой 55 Сегодня, 10:43
    О каком росте речь?сало, как говорят, и то уже под 200 гривен за кг..Скакуны 2014 уже перебрались в НЕгропу и Россию, и кто там умудряется экономику поднимать..
    Злой 55
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:47
      говорят скоро сало на украине станет по стоимости как криптовалюта (с)
      с-т Petrov
  10. изя топ Сегодня, 10:57
    не,ну чо,усё как планировалось-жити па новаму yes тока вот как быть с "хуже не будет" what
    изя топ
  11. rocket757 Сегодня, 11:15
    Цитата: Ихрек
    Про этот типаж можно сказать - жадность фраера сгубила. Хорошо бы нашим ненасытным помнить об этом.

    Эт правильно.
    Только мне так кажется, наши слуги ... ,которые, народа, эт грабли совсем игнорируют fool
    rocket757
  12. ALEXalex Сегодня, 11:20
    Рост за счет экономической войны США с Россией ... обложили пошлинами ввозимую в США сталь из России, Беларуси и ОАЭ ... Российскую сталь обложили под 800% .... очищают место для других ... в том числе и Украины ...
    ALEXalex
  13. AKsvlad047 Сегодня, 11:22
    Блин!!! Говорят, что у них все плохо, а рост экономики больше чем у нас!!! Кто объяснит такую не состыковку??? Где-то и что-то я не понимаю!!!
    AKsvlad047
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:24
      Блин!!! Говорят, что у них все плохо, а рост экономики больше чем у нас!!!


      wassat вы сравнили несравнимое. от этого недопонимание
      с-т Petrov
  14. vladimirvn Сегодня, 11:22
    Сомневаюсь, что в этом большая заслуга Януковича. За счет кооперации с Россией и росла.
    vladimirvn
  15. Runoway Сегодня, 11:42
    Откуда там вообще рост тех же 2%????
    Runoway
    1. Sergey53 Сегодня, 13:19
      На бумаге, ну может ещё во сне.
      Sergey53
  16. Sergey53 Сегодня, 13:18
    Они его теперь вспоминать будут, как мы вспоминаем эпоху Брежнева.
    Sergey53
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