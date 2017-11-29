На Украине снова вспомнили, как росла экономика при "кровавом" Януковиче

5-7% - это уже на уровне китайского экономического роста.

Украинский премьер Гройсман заявил о том, что с 2019 года экономика Украины «начнёт расти по 5-7% ежегодно». При этом статистика говорит, что все прогнозы украинских чиновников в последнее время не нашли своего воплощения. Так, прогноз на 2016 год звучал следующим образом: «не менее 3% роста». На самом деле, экономика выросла на 2,3%. Прогноз на 2017 год был аналогичным – «3% роста». Пока показатель роста в годовом выражении не дотягивает и до 2%.Гройсман:На этом фоне украинские экономические эксперты вспоминают, что во времена «кровавого тирана Януковича» в должности премьера Украины экономика страны росла темпами, которые нередко опережали китайские и индийские. Так, во времена первого «премьерства» Виктора Януковича (ноябрь 2002-январь 2005) экономика за полные 2003 и 2004 годы выросла более чем на 20,3%! В 2006 году, когда Янукович вновь стал премьером, ВВП Украины вырос более чем на 7,5 процентов. Росла экономика, правда не такими внушительными темпами, и при Януковиче-президенте. Лишь по итогам 2013 года (по известным причинам) украинская экономика ушла в небольшой минус – около двух сотых процента.Теперь, «евроинтегрированная» Украина, освободившаяся от «режима», никак не найдёт ресурсы для того, чтобы рост экономики страны хотя бы приблизился к тем темпам, которые демонстрировались в годы активной кооперации с Россией. И в украинском правительстве высказываются всевозможные предположения относительно того, откуда взяться экономическому росту. Одно из предложений – продолжение приватизации, включая идею о допуске иностранных компаний к приватизации стратегических для Украины секторов.В то же время на Украине вспоминают о том, что определённую долю роста ВВП с 2019 года будет "съедать" обязательство по погашению долга перед кредиторами. А на сегодня суммарный украинский долг приближается к 90% ВВП.