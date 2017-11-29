Военная обстановка в Сирии: САА захлопывает «котел» для ИГИЛ

Сирийская армия находится всего в нескольких шагах к полному закрытию "котла" западнее Евфрата. Подразделения ВС САР зачищают последние населенные пункты, удерживаемые боевиками. После их взятия, основные силы будут направлены на отрез ИГИЛ от территории Ирака, что должно воспрепятствовать переброски дополнительных террористов в Сирию











