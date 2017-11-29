Курильскую гряду прикроют комплексы «Бал» и «Бастион»

Стратегическое значение островов поняли еще японцы. Во время Второй мировой войны на Парамушире и Матуа были их военные базы и аэродромы, часть из которых использовалась и в советское время. Так что размещение там российских военных выглядит вполне логично с учетом нынешней международной обстановки. Однако надо учитывать, что на островах очень сложные погодные и гидрологические условия. Суровые зимы с сильными морозами и ветрами. Очень большой перепад уровня воды во время приливов и отливов. Крайне затруднена доставка грузов и снаряжения.

На Парамушире инфраструктура развита лучше, там есть стоянка для сейнерного флота. А Матуа – сравнительно небольшой вулканический остров, проще будет прикрыть его мобильными батареями береговых противокорабельных комплексов и зенитных ракет,