14:07 29 ноября

Курильскую гряду прикроют комплексы «Бал» и «Бастион»

Для прикрытия новой российской базы на островах Матуа и Парамушир будут развернуты береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», сообщают Известия.

Курильскую гряду прикроют комплексы «Бал» и «Бастион»


Сейчас на островах работают группы технических специалистов, которые выбирают места для размещения пусковых установок и личного состава. Работы по оборудованию огневых позиций должны начаться в следующем году.


«Мобильные береговые комплексы "Бастион" вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", способными поражать цели на дальности до 600 км (при наличии вертолета с радарным комплексом). Батареи, дислоцированные на острове Матуа в середине Курильской гряды, способны простреливать весь архипелаг – от Камчатки на севере до Итурупа на юге. Это позволит надежно "запереть" Охотское море и прикрыть от возможных атак остров Сахалин и Приморье», – пишет газета со ссылкой на Главный штаб ВМФ.

Комплексы «Бал» (дальность стрельбы до 120 км) будут обеспечивать оборону самих баз флота на случай, если противник окажется поблизости или попытается высадить на Матуа или Парамушире морской десант.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой:

Стратегическое значение островов поняли еще японцы. Во время Второй мировой войны на Парамушире и Матуа были их военные базы и аэродромы, часть из которых использовалась и в советское время. Так что размещение там российских военных выглядит вполне логично с учетом нынешней международной обстановки. Однако надо учитывать, что на островах очень сложные погодные и гидрологические условия. Суровые зимы с сильными морозами и ветрами. Очень большой перепад уровня воды во время приливов и отливов. Крайне затруднена доставка грузов и снаряжения.


По его словам, строить полноценные военно-морские базы на удаленных от Большой земли клочках суши очень трудно и дорого, поэтому ставка на береговые силы вполне оправданна.

На Парамушире инфраструктура развита лучше, там есть стоянка для сейнерного флота. А Матуа – сравнительно небольшой вулканический остров, проще будет прикрыть его мобильными батареями береговых противокорабельных комплексов и зенитных ракет,
заключил эксперт.

Использованы фотографии: https://www.yaplakal.com
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Комментарии 31

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  1. виктор н Сегодня, 10:35
    Крепить форпосты! Недопустить супостата!
    виктор н
    1. сибиралт Сегодня, 10:50
      Наше внутренне море нужно надежно прикрывать. Все к тому и идёт. На карте виднее будет Парамушир с Матутой.
      сибиралт
    2. Chertt Сегодня, 10:53
      Вполне разумная мера. Россия не лезет в Камрань (пока), но Охотское море это наш внутренний водоем
      Chertt
    3. Uncle Lee Сегодня, 11:12
      На Матуа нет удобных бухт для стоянки кораблей. Все приходится доставлять прямо на берег !
      Uncle Lee
      1. сибиралт Сегодня, 11:22
        Нет бухты естественной, можно сделать искусственную. Или взрывчатки мало?
        сибиралт
        1. Uncle Lee Сегодня, 11:27
          Её еще завезти нужно. А если от взрыва вулкан проснется ? И это на Симушире проход проделали взрывом !
          Uncle Lee
          1. сибиралт Сегодня, 11:29
            Если там вулкан проснется, то японские спать не будут. laughing Это точно.
            сибиралт
          2. словак Сегодня, 12:10
            Китай возводит искусственные острова, вывозя строительный мусор. Надо перенимать опыт
            словак
    4. Владыка Ситх Сегодня, 11:49
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Ихрек Сегодня, 10:38
    Надеюсь японцам будет понятен такой ответ на их призывы подарить им острова принадлежащие на законных основаниях России.
    Ихрек
    1. Джедай Сегодня, 10:48
      Цитата: Ихрек
      Надеюсь японцам будет понятен такой ответ на их призывы подарить им острова принадлежащие на законных основаниях России.

      Понятен-то будет, но хозяин даст приказ ныть - будут ныть.
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 11:13
        Ныть то они могут, но больше противопоставить нечего! Полосатые давно признали эти острова русскими! Жалеют сейчас наверное, ничего поделать не могут!
        Максим hi
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 11:14
          Саша ! hi Вот и будут заставлять японцев канючить острова: самим американцам не достались, так хоть русским нервы попортить. lol
          Джедай
          1. Paranoid50 Сегодня, 13:58
            Цитата: Джедай
            так хоть русским нервы попортить. lol

            Сами висят на нитке,а думают о прибытке... Уважаемый Председатель Ким соврать не даст. yes Японцам впору за свои "четыре неказистых острова" переживать. laughing
            Paranoid50
            1. Джедай Сегодня, 14:01
              Ваши бы слова, да японцам в ихней транслитерации дать прочитать. good Да толку-то, всё равно не посмеют хозяина ослушаться...
              Джедай
              1. Paranoid50 Сегодня, 14:06
                Цитата: Джедай
                Ваши бы слова, да японцам

                Ну,про четыре острова - это цитата из недавнего оф. заявления КНДР, - жгут глаголом. good А для японцев можно оформить в виде хокку или танкэ, да так,что Басё и Буссон покурят. hi
                Paranoid50
  3. Egorovich Сегодня, 10:49
    Идет планомерное укрепление восточных рубежей России. Все логично.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 11:15
      Да, логично. Но кто-то за океаном от злости третью люстру дожёвывает...
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 11:19
        Вот на это скопище зла из-за бугра, нужно обращать как можно меньше внимания и целенаправленно делать свое дело.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 11:21
          Совершенно верно! Пусть следят за тем, что у них в квартире происходит, а не подслушивают через вентиляцию.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:24
            Согласен! Просто почаще нужно посылать их лесом и как можно дальше...
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 11:29
              Это точно, а то возомнили себя управдомом в коммуналке. А их кто-нибудь главнюками выбирал? Нет. Самоназначенцы. Вот пусть и командуют теми, кто согласен с таким положением дел, а к нам нефиг свой хобот совать и смотреть с кем мы водочку кушаем, а то ведь под градусом на узел этот хобот завяжем.
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 11:33
                Все верно, двумя руками "за".
                Egorovich
  4. Злой 55 Сегодня, 10:52
    А ведь вместо "Оникса" в береговые комплексы "Бастион" можно зарядить и "Калибры"..
    Злой 55
    1. Тикси-3 Сегодня, 11:04
      Цитата: Злой 55
      А ведь вместо "Оникса" в береговые комплексы "Бастион" можно зарядить и "Калибры

      лучше тополя belay
      Тикси-3
  5. Alexey-74 Сегодня, 11:04
    Восточный форт-пост нашей страны. Пусть попробуют прорваться недруги, мало не покажется.
    Alexey-74
  6. rocket757 Сегодня, 11:11
    Цитата: виктор н
    Крепить форпосты! Недопустить супостата!

    В стране порядок навести, крепить экономику и повернутся лицом к людям - благое такое пожелание для слуг народа ... ох что то не верится, никак.
    По здравому рассуждению, все бравые рассуждения могут споткнуться об прозу жизни - некому и незачем эт всё может оказаться belay
    rocket757
  7. Александр War Сегодня, 11:13
    Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» это хорошо,но надо и корабли строить,про эсминцы не говорю ,но корветы и фрегаты хотя -бы!
    Александр War
  8. AKsvlad047 Сегодня, 11:19
    Вот это наши друзья и союзники, они не предадут, да и нашим "партнерам" все объяснят популярно!!!
    AKsvlad047
  9. Немезида Сегодня, 11:38
    Это не плохо,но такие ракеты ,в первую очередь,нужны на ближайших к Японии островах,типа Шикотана. Там и климат лучше и военные базы НАТО будут под прицелом ЗРК С-400.
    Немезида
  10. Lester7777 Сегодня, 11:39
    -Холмс, что это за дикий вой? Это собака Баскервилей?
    -Нет, Ватсон, это МИД Японии.
    Lester7777
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