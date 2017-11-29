Курильскую гряду прикроют комплексы «Бал» и «Бастион»
Для прикрытия новой российской базы на островах Матуа и Парамушир будут развернуты береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», сообщают Известия.
Сейчас на островах работают группы технических специалистов, которые выбирают места для размещения пусковых установок и личного состава. Работы по оборудованию огневых позиций должны начаться в следующем году.
«Мобильные береговые комплексы "Бастион" вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", способными поражать цели на дальности до 600 км (при наличии вертолета с радарным комплексом). Батареи, дислоцированные на острове Матуа в середине Курильской гряды, способны простреливать весь архипелаг – от Камчатки на севере до Итурупа на юге. Это позволит надежно "запереть" Охотское море и прикрыть от возможных атак остров Сахалин и Приморье», – пишет газета со ссылкой на Главный штаб ВМФ.
Комплексы «Бал» (дальность стрельбы до 120 км) будут обеспечивать оборону самих баз флота на случай, если противник окажется поблизости или попытается высадить на Матуа или Парамушире морской десант.
Военно-морской эксперт Александр Мозговой:
По его словам, строить полноценные военно-морские базы на удаленных от Большой земли клочках суши очень трудно и дорого, поэтому ставка на береговые силы вполне оправданна.
Сейчас на островах работают группы технических специалистов, которые выбирают места для размещения пусковых установок и личного состава. Работы по оборудованию огневых позиций должны начаться в следующем году.
«Мобильные береговые комплексы "Бастион" вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", способными поражать цели на дальности до 600 км (при наличии вертолета с радарным комплексом). Батареи, дислоцированные на острове Матуа в середине Курильской гряды, способны простреливать весь архипелаг – от Камчатки на севере до Итурупа на юге. Это позволит надежно "запереть" Охотское море и прикрыть от возможных атак остров Сахалин и Приморье», – пишет газета со ссылкой на Главный штаб ВМФ.
Комплексы «Бал» (дальность стрельбы до 120 км) будут обеспечивать оборону самих баз флота на случай, если противник окажется поблизости или попытается высадить на Матуа или Парамушире морской десант.
Военно-морской эксперт Александр Мозговой:
Стратегическое значение островов поняли еще японцы. Во время Второй мировой войны на Парамушире и Матуа были их военные базы и аэродромы, часть из которых использовалась и в советское время. Так что размещение там российских военных выглядит вполне логично с учетом нынешней международной обстановки. Однако надо учитывать, что на островах очень сложные погодные и гидрологические условия. Суровые зимы с сильными морозами и ветрами. Очень большой перепад уровня воды во время приливов и отливов. Крайне затруднена доставка грузов и снаряжения.
По его словам, строить полноценные военно-морские базы на удаленных от Большой земли клочках суши очень трудно и дорого, поэтому ставка на береговые силы вполне оправданна.
На Парамушире инфраструктура развита лучше, там есть стоянка для сейнерного флота. А Матуа – сравнительно небольшой вулканический остров, проще будет прикрыть его мобильными батареями береговых противокорабельных комплексов и зенитных ракет,заключил эксперт.
Использованы фотографии: https://www.yaplakal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти