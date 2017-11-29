Корабли ТОФ в 2017 году приняли участие в трех международных учениях
В текущем учебном году корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота приняли участие в 3-х международных военно-морских учениях: «Морское взаимодействие» с ВМС КНР, «Сарекс» с кораблем Морских сил самообороны Японии и в первом межвидовом российско-индийском учении «Индра-2017», сообщает пресс-служба Восточного округа.
«Российские корабли также отработали совместное маневрирование и организацию связи в ходе частных учений "PASSEX" с кораблями ВМС ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Моряки Тихоокеанского флота успешно представили Российскую Федерацию в международных конкурсах "Морской десант" и "Кубок моря", которые проводились в Приморье в рамках Армейских международных игр», – говорится в релизе.
Сообщается, что моряки ТОФ совершили 21 заход в порты 13 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья, «в частности, корабли и суда посетили порты Японии, Филиппин, Таиланда, Брунея, Китая, Вьетнама, Камбоджи, а также Джибути, Кипра и др.». В период стоянок в иностранных портах на российских кораблях с экскурсиями побывало более 10 тысяч гостей.
С ответными визитами Владивосток пять раз посещали боевые корабли Китая, Индии и Японии.
«Российские корабли также отработали совместное маневрирование и организацию связи в ходе частных учений "PASSEX" с кораблями ВМС ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Моряки Тихоокеанского флота успешно представили Российскую Федерацию в международных конкурсах "Морской десант" и "Кубок моря", которые проводились в Приморье в рамках Армейских международных игр», – говорится в релизе.
Сообщается, что моряки ТОФ совершили 21 заход в порты 13 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья, «в частности, корабли и суда посетили порты Японии, Филиппин, Таиланда, Брунея, Китая, Вьетнама, Камбоджи, а также Джибути, Кипра и др.». В период стоянок в иностранных портах на российских кораблях с экскурсиями побывало более 10 тысяч гостей.
С ответными визитами Владивосток пять раз посещали боевые корабли Китая, Индии и Японии.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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