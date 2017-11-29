14:01 29 ноября

Россия сама позволила США обвалить рубль

Вероятная дата введения нового пакета американских санкций против РФ - март 2018 года. Именно к этому сроку Минфин США должен окончательно проработать вопрос по запрету инвестирования иностранного капитала в российские долговые бумаги. Несмотря на заверения чиновников, удар может быть весьма сокрушительным для отечественной финансовой системы.




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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 12:13
    Это что же будет... Они перестанут давать нам в долг... и мы тогда перестанем давать в долг им... Причём доходность по российским облигациям 8%, а по облигациям США 2% То есть мы у них берём в долг под восемь процентов, а они у нас под два... Я таки не понял... они кого хотят наказать...
    Vard
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