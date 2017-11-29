Россия сама позволила США обвалить рубль

Вероятная дата введения нового пакета американских санкций против РФ - март 2018 года. Именно к этому сроку Минфин США должен окончательно проработать вопрос по запрету инвестирования иностранного капитала в российские долговые бумаги. Несмотря на заверения чиновников, удар может быть весьма сокрушительным для отечественной финансовой системы.











