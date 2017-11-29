Железная дорога в обход Украины полностью заработает до конца года

До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов, в соответствии с нормативным графиком, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов

Движение всех поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.- сказал он.Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.РЖД 20 сентября сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч, передает ТАСС