14:06 29 ноября

Железная дорога в обход Украины полностью заработает до конца года

Движение всех поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов, в соответствии с нормативным графиком, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов
- сказал он.

Железная дорога в обход Украины полностью заработает до конца года



Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

РЖД 20 сентября сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Кристина Бражникова/ТАСС
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Комментарии 14

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  1. Джедай Сегодня, 11:06
    Как там Украина, уже приготовила очередной иск против России "за недополученную прибыль и изоляцию"? lol
    Джедай
    1. Dashout Сегодня, 11:28
      ага, пусть пишет... wink
      РЖД - Счастливого пути!
      Да и военные строители постарались - Молодцы! Всем удачи и успехов!
      Dashout
      1. Сепар ДНР Сегодня, 11:49
        Цитата: Dashout
        РЖД - Счастливого пути!
        Да и военные строители постарались - Молодцы! Всем удачи и успехов!


        Давеча задали мне в одной из тем вопрос :
        Тогда почему частной РЖД армия дороги строит?


        На что я ответил(рассчитываю,что повторный копипаст не будет расценен администрацией как преступление против человечности) :
        Вот почему :
        1) Железнодорожные войска России оттачивают свои навыки на реальном объекте ( на полигоне такое моделировать сложно и дорого) ;
        2)МО зарабатывает деньги на таких подрядах ;
        3) Строятся стратегические объекты для переброски войск .
        Под пунктом 3 ,я подразумеваю линию Журавка-Миллерово

        Государственное дело,панимаш !

        Таким образом,ВС РФ приобретают большую свободу манёвра "в случае чего". А "незалежна" рядом yes , с её "танками на Ростов".
        Сепар ДНР
        1. BAI Сегодня, 13:34
          Давеча задали мне в одной из тем вопрос :
          Тогда почему частной РЖД армия дороги строит?

          А с каких пор ОАО "РЖД" стало частным?
          Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
          BAI
    2. Смог Сегодня, 11:59
      Цитата: Джедай
      Как там Украина, уже приготовила очередной иск

      Братишка! Наше вам! drinks soldier Еще нет. но-
      Украина обвинила Россию в организации блокады

      По мнению "европейцев", Россия просто обязана пускать свои составы на Украину и оплачивать транзит, даже если это ей не выгодно

      Когда «бабуины» Семенченко и Парасюк скакали на границе и организовывали блокаду путей — это было проявление «патриотизма». Теперь же, когда Россия вынужденно потратилась и построила обходные пути, чтобы лишний раз её составы не заезжали на территорию «достоинства» — это называется «блокада». По мнению «европейцев», Россия просто обязана пускать свои составы на Украину и оплачивать транзит, даже если это ей не выгодно.

      Вот как то так! И в самом деле- БАБУИНЫ!!!!!!!!!!
      Смог
      1. Джедай Сегодня, 12:21
        Костя, привет! hi Я в курсе, потому и написал по поводу иска. Было ещё обсуждение в Раде по поводу полного прекращения ЖД-сообщения с Россией. wassat
        Джедай
        1. Смог Сегодня, 13:05
          Цитата: Джедай
          Было ещё обсуждение в Раде по поводу полного прекращения ЖД-сообщения с Россией.

          Да хоть два раза. Быстрей вымрут.Ну а зробитчане через вас. Дурная ж голова ногам покоя не дает. Ну или - семь верст дураку не круг laughing Меня просто бесит другое. Если они то это ООООООО, а если их то это - А нас за что. Приспособленцы.
          Смог
          1. Джедай Сегодня, 13:13
            Цитата: Смог
            Приспособленцы.

            Скорее уж женщины с пониженной социальной ответственностью.
            Джедай
  2. Signifer Сегодня, 11:12
    Да надо было кусок украины отжать и не вкладывать такое баблище!))))
    Да и крымский мост не нужен, от Ростова до Херсона побережье включить в состав РФ))))) Эх! как бы хорошо и красиво вышло.
    Signifer
  3. AKsvlad047 Сегодня, 11:13
    Очень положительная новость! Независимость в своих действиях от нынешнего не доброжелательного соседа дает нам больше возможностей в своих действиях!
    AKsvlad047
    1. Вежливый Лось Сегодня, 12:37
      Цитата: AKsvlad047
      Очень положительная новость!

      Однозначно! Теперь можно положить на ограничения в перевозках военных грузов, а на укротаможню вообще забить. good
      Вежливый Лось
  4. DEZINTO Сегодня, 11:15
    Ну и карту к новости

    DEZINTO
    1. turbris Сегодня, 12:18
      Уже одно только то, что теперь не надо созерцать рожи украинских пограничников и таможенников, когда едешь из города в город по своей стране - много значит, а значительное ускорение движения поездов, тем более приятно.
      turbris
  5. Sige Сегодня, 13:10
    Пора начинать строительство железнодорожной магистрали в обход казахских братушек.
    Sige
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