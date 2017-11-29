Российская военная база в Судане: насколько это реально?

Некоторые военные эксперты уверены, что практической пользы от военной базы на берегу Красного моря, будь то база ВМФ или ВКС, нет. Ведь подлетное время с авиабазы Хмеймим в Сирии составляет всего порядка 20 минут. Однако это не совсем корректное заявление. Во-первых, нужно понимать, что между Суданом и Сирией расположен Израиль - не дружественная нам страна. Во-вторых, 20-минутному преодолению такого расстояния может способствовать только сверхзвуковая скорость, что не совсем увязывается с задачами и возможностями современных истребителей.











