14:00 29 ноября

Российская военная база в Судане: насколько это реально?

Некоторые военные эксперты уверены, что практической пользы от военной базы на берегу Красного моря, будь то база ВМФ или ВКС, нет. Ведь подлетное время с авиабазы Хмеймим в Сирии составляет всего порядка 20 минут. Однако это не совсем корректное заявление. Во-первых, нужно понимать, что между Суданом и Сирией расположен Израиль - не дружественная нам страна. Во-вторых, 20-минутному преодолению такого расстояния может способствовать только сверхзвуковая скорость, что не совсем увязывается с задачами и возможностями современных истребителей.




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Комментарии 2

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  1. Мар.Тира Сегодня, 11:37
    Насчёт недружественного Израиля,это конечно преувеличение,но и дружественными их точно не назовешь.Так,путаются между ногами,и смотрят чья возьмёт?Но присмотреть за ними не помешает,установить мощный радар слежения,и системы радиоразведки.
    Мар.Тира
  2. ИмПерц Сегодня, 12:06
    Цитата: Мар.Тира
    Насчёт недружественного Израиля,это конечно преувеличение,но и дружественными их точно не назовешь.Так,путаются между ногами,и смотрят чья возьмёт?

    Не соглашусь. Если всё рассматривать в контексте пролёта самолётов с б. Хмеймим в интересуемый район, то наличие развитой системы ПВО и натасканных - натренированных ВВС не даст обеспечить решение каких-либо задач.
    ПМТО там нужен. На каких условиях и как? На это есть умные люди, пусть они решают, обсуждают и договариваются.
    ИмПерц
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