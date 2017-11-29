В Пентагоне прокомментировали «противоречивые цифры» о количестве войск в Сирии
В Пентагоне осведомлены о расхождениях в данных ведомства, касающихся числа американских военнослужащих в Сирии, с информацией, опубликованной на сайте ведомства, передает РИА Новости комментарий представителя Минобороны США Адриана Рэнкин-Геллоуэя.
По данным Пентагона, «в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах», отметил он.
Представитель ведомства пояснил, что информация Центра данных Минобороны не обязательно является официальной.
Ранее глава Пентагона Мэттис заявил, что ООН «практически разрешила» военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против группировки ИГ (запрещена в РФ). По его словам, американские войска останутся в республике для поддержки дипломатического решения кризиса в стране.
Нам известно, что на веб-сайте Центра данных министерства обороны имеются противоречивые цифры,сказал Рэнкин-Геллоуэй агентству.
По данным Пентагона, «в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах», отметил он.
Представитель ведомства пояснил, что информация Центра данных Минобороны не обязательно является официальной.
Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала,добавил он.
Ранее глава Пентагона Мэттис заявил, что ООН «практически разрешила» военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против группировки ИГ (запрещена в РФ). По его словам, американские войска останутся в республике для поддержки дипломатического решения кризиса в стране.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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