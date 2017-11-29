14:01 29 ноября

В Пентагоне прокомментировали «противоречивые цифры» о количестве войск в Сирии

В Пентагоне осведомлены о расхождениях в данных ведомства, касающихся числа американских военнослужащих в Сирии, с информацией, опубликованной на сайте ведомства, передает РИА Новости комментарий представителя Минобороны США Адриана Рэнкин-Геллоуэя.



Нам известно, что на веб-сайте Центра данных министерства обороны имеются противоречивые цифры,
сказал Рэнкин-Геллоуэй агентству.


По данным Пентагона, «в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах», отметил он.

Представитель ведомства пояснил, что информация Центра данных Минобороны не обязательно является официальной.

Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала,
добавил он.

Ранее глава Пентагона Мэттис заявил, что ООН «практически разрешила» военное присутствие США на территории Сирии, поскольку принимала резолюции против группировки ИГ (запрещена в РФ). По его словам, американские войска останутся в республике для поддержки дипломатического решения кризиса в стране.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Chertt Сегодня, 11:17
    "Ранее глава Пентагона Мэттис заявил, что ООН «практически разрешила» военное присутствие США на территории Сирии"
    - Практически разрешила...матрасы конечно великолепны, как говориться, ни дня без шедевра
    Chertt
  2. Джедай Сегодня, 11:23
    Эти данные, как правило, могут быть преувеличены или преуменьшены из-за задержек в системах отслеживания прибытия или отбытия временно развернутого персонала

    Ну да, ещё статистические погрешности вспомнил бы... Сказочник.
    Джедай
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:18
      Ну да, ещё статистические погрешности вспомнил бы... Сказочник.

      Привет! hi ... ага, в пентагоновском "отделе кадров" ушли в запой... bully
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 12:23
        Приветствую! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        ага, в пентагоновском "отделе кадров" ушли в запой...

        Уж лучше в запой, чем массовый вылет из окон. lol
        Джедай
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
          Уж лучше в запой, чем массовый вылет из окон. lol

          ... а ещё лучше все пьяные, и все в окна!... легче потом будет отказные материалы составлять... bully
          a.s.zzz888
          1. Джедай Сегодня, 12:31
            У меня есть чисто русская идея: пусть потрезвяни прыгают в окна, мы грабим местный вино-водочный магазин, переливаем всё спиртное в свою тару, пустую подбрасываем выпрыгнувшим и слегка окропляем их для запаха - вуаля! Местная полиция имеет: толпу грабителей, упившихся вусмерть и на почве этого устроивших массовый выпрыг из окон. Мы имеем: трофейное спиртное. Ну как? lol
            Джедай
  3. Александр War Сегодня, 11:33
    Представитель ведомства пояснил, что информация Центра данных Минобороны не обязательно является официальной.Не обязательно является официальной информацией ,что сша борется с игил -запрещенной в РФ
    Александр War
  4. ИмПерц Сегодня, 12:11
    Они в своём репертуаре:

    Ничего не меняется...
    ИмПерц
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