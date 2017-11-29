Эксперт прокомментировал поставки американских ракет в Польшу

Речь идет о том, что в рамках модернизации вооруженных сил Польши идет плановое обновление вооружений, в том числе за счет поставок современных систем из США. Это плановая работа

Для России угрозу представляет не перевооружение армии Польши, а прежде всего размещение в Польше американских ПРО. Угрозой является существование НАТО и агрессивные планы этого альянса. Перевооружение армии Польши – это элемент этой политики