Эксперт прокомментировал поставки американских ракет в Польшу
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал продажу Польше американских ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем. Эксперт заявил, что сделка пройдет в рамках планового обновления вооруженных сил этой страны.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.
По его словам, возможная поставка ракетно-артиллерийских систем и ракет класса "воздух-воздух" не является благотворительностью, так как Польша платит за это значительные средства, а также является лишь элементом агрессивной политики НАТО.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.
Речь идет о том, что в рамках модернизации вооруженных сил Польши идет плановое обновление вооружений, в том числе за счет поставок современных систем из США. Это плановая работа— сказал Коротченко.
По его словам, возможная поставка ракетно-артиллерийских систем и ракет класса "воздух-воздух" не является благотворительностью, так как Польша платит за это значительные средства, а также является лишь элементом агрессивной политики НАТО.
Для России угрозу представляет не перевооружение армии Польши, а прежде всего размещение в Польше американских ПРО. Угрозой является существование НАТО и агрессивные планы этого альянса. Перевооружение армии Польши – это элемент этой политики— отметил эксперт, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://www.15min.lt/ru
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