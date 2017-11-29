14:01 29 ноября

Эксперт прокомментировал поставки американских ракет в Польшу

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал продажу Польше американских ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем. Эксперт заявил, что сделка пройдет в рамках планового обновления вооруженных сил этой страны.

Эксперт прокомментировал поставки американских ракет в Польшу


Ранее сообщалось, что Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.


Речь идет о том, что в рамках модернизации вооруженных сил Польши идет плановое обновление вооружений, в том числе за счет поставок современных систем из США. Это плановая работа
— сказал Коротченко.

По его словам, возможная поставка ракетно-артиллерийских систем и ракет класса "воздух-воздух" не является благотворительностью, так как Польша платит за это значительные средства, а также является лишь элементом агрессивной политики НАТО.

Для России угрозу представляет не перевооружение армии Польши, а прежде всего размещение в Польше американских ПРО. Угрозой является существование НАТО и агрессивные планы этого альянса. Перевооружение армии Польши – это элемент этой политики
— отметил эксперт, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://www.15min.lt/ru
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 11:19
    Пшечные паны, любители биться о берёзки, купите лучше ракеты "земля-подземля"...новая украинская разработка! laughing
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 11:31
      Цитата: Чёрный
      "земля-подземля"...новая украинская разработка!

      После отпадения Турции, нужно восполнить мясо, это конечно может по людским ресурсам только Польша. Наш южный фронт крепок, как никогда. Запад имеет ежа в одном месте, в виде земель восточных пруссов, есть буфер в виде Белой Руси, который мы укрепляем. Осталась прибалтика, но это такой ущерб и население наполовину русскоязычное. Стратегическая пячаль-бяда натовская recourse
      хрыч
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
        хрыч Сегодня, 11:31 Стратегическая пячаль-бяда натовская recourse

        ... потому они и пускаются во все тяжкие... bully
        a.s.zzz888
        1. хрыч Сегодня, 12:19
          Они поспешили с Украиной, ну их возмутило, что Янукович подписал продление аренды нашей базы в Крыму, а не всякие там ассоциации. И трехмиллиардный кредит был ему дан за это. Ну, в результате лишились Крыма навсегда, а для кучи и Донбасса, как большой кладовой сырья. Также углеводородное суперместорождение сирийского шельфа досталось России. Удавка с Ирана снята Россией, Турция отпала от НАТО и СА с Египтом перестали быть вассалами Запада. Так закончилась Русская и Арабская весна. Сокрушительное поражение понес Запад и Израиль.
          хрыч
  2. DPN Сегодня, 12:03
    Вывод то очень простой,России не обходимо найти друзей у границ США или их купить ,а не пугать ракетами в Польше.Мне это не интересно ,мне важно что бы в случае ЧП, США прекратили своё существование ,а не место где находятся их ракеты.
    DPN
    1. хрыч Сегодня, 12:24
      Цитата: DPN
      США прекратили своё существование ,а не место где находятся их ракеты.

      Сто Ярсов, почти 50 Булав, как и около полтинника Воевод и под сотню ракет Кальмаров и Дельфинов, как наследие СССР - исключительно для городов и весей США laughing
      хрыч
  3. изя топ Сегодня, 13:47
    самое поганое,что остатки советского оружия поленья отдадут(в кредит) скакунам
    изя топ
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