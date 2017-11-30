Русские начнут «новую большую войну»: на Европу пойдут танки «Армата»
«Сухопутный поход» русских на Запад уже подготавливается. Русская армия «готовится к следующей большой войне», пишет один известный аналитик, указывая на новое грозное оружие Путина — танки «Armata».
Аналитик Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar), специализирующийся на вопросах национальной безопасности, рассказал миру о «готовящемся» походе русской армии в Европу. Новая статья специалиста по нацбезопасности вышла в журнале «The National Interest».
Новый государственный план вооружения России, который рассчитан на период 2018—2027 гг., переориентирует расходы Кремля на оборону на сухопутные силы, указывает Дэйв Маджумдар.
В предыдущем плане, касающемся вооружений, который был рассчитан на 2011—2020 годы, Кремль «в значительной степени сосредоточился на возрождении ВМФ». Учитывая недавний опыт Москвы на Украине и тот факт, что Россия является всё-таки «евразийской сухопутной державой», аналитик констатирует: сдвиг «имеет смысл».
Как отмечает Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), новые бронированные боевые машины России «почти готовы» к серийному производству.
«Отчасти это связано с опытом России на Украине, что приводит к усилению восприятия возможной востребованности сухопутных войск в будущих конфликтах, но в основном это результат разработки новых бронированных автомобилей и танков для серийного производства», — пишет Горенбург в своей новой статье.
Эксперт указывает, что в течение следующих восьми лет, как ожидается, пойдут в серию танки Т-90 и Т-14 «Армата», боевая машина пехоты «Курганец-25» и бронетранспортёр «Бумеранг». Правда, число выпущенных танков «Армата» может быть ограничено «из-за высокой стоимости их производства».
Кроме того, Россия продолжит выпуск новых артиллерийских и ракетных систем для замены старых советских вооружений. Эксперт указывает на планируемую замену самоходных артиллерийских установок «Мста» на «Коалицию».
Впрочем, несмотря на то, что модернизация продолжается, и российские сухопутные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также новые системы РЭБ, «не всё идёт хорошо». Дело в том, что Россия со своей «сетецентрической войной» отстаёт от графика.
Господин Горенбург указывает на проблемы с тактическими автоматизированными системами управления сухопутными войсками. Первоначально предполагалось, что к 2020 году такие системы придут в сорок бригад. Вместе с тем военные в РФ «испытывают смешанные чувства» к этим системам и «могут решить, что они нуждаются в улучшении», прежде чем их примут на вооружение. В этом случае развитие возможностей, связанных с сетецентрическими войнами, армия может отложить до 2027 года.
В целом российские военные достаточно сильны, чтобы «сдержать всех своих соседей на постсоветском пространстве», отмечает аналитик. Однако Кремлю «всё ещё приходится полагаться на ядерное оружие, чтобы сдержать Китай и НАТО».
Россия уже достаточно сильна, чтобы защититься в обычной войне от любого противника и победить любое соседнее государство, кроме Китая, считает Горенбург. Поэтому «новые закупки будут направлены на то, чтобы идти в ногу с технологическими улучшениями», которые «достигнуты конкурентами».
Таким образом, подытоживает Маджумдар, пусть темп перевооружения и остаётся неравномерным, Россия продолжает догонять своих конкурентов. Однако «в определённых областях» она останется позади Соединённых Штатов и, возможно, Китая.
Напомним, упомянутая САУ «Коалиция» (если точнее, то «Коалиция-СВ») способна вести огонь со скоростью более десяти выстрелов в минуту (по некоторым сведениям, до шестнадцати). В комплект системы входит и модуль с зенитным 12,7-миллиметровым пулемётом «Корд». Пулемёт управляется дистанционно. Указанная САУ предназначается для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей противника, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, узлов связи, командных пунктов и живой силы. Колёсный вариант САУ базируется на четырёхосном шасси а/м КамАЗ. Есть и гусеничный вариант. Расчет САУ — три человека. Они находятся либо в изолированной бронекапсуле (гусеничный вариант), либо в бронированной кабине КамАЗа. Также в прессе сообщалось, что на базе «Коалиции» могут быть созданы береговая артустановка для ВМФ РФ и роботизированная артиллерийская система, управляемая тоже дистанционно.
9 мая 2015 года новая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» была представлена на параде в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Что касается проверки новой техники, то государственные испытания этой самоходки, отмечает «Российская газета», начнутся в ближайшее время. Об этом заявил главный конструктор «Уралтрансмаша», где собирают гусеничные «Коалиции», базой для которых является шасси самоходки 2С5 «Гиацинт».
По сравнению с «Мстой-С» самоходка «Коалиция-СВ» обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. По оценкам Министерства обороны РФ, по комплексу характеристик новая САУ превосходит аналогичные системы в 1,5—2 раза. По сравнению с состоящими на вооружении ВС США буксируемыми гаубицами M777 и самоходными M109 гаубица «Коалиция-СВ» имеет более высокую степень автоматизации, повышенную скорострельность и дальность стрельбы, отвечающую современным требованиям ведения общевойскового боя.
Однако ранее планировалось принять «Коалиции» на вооружение в 2016 году. Теперь же серийные поставки ожидаются только в 2020 году.
Вероятно, отсюда и взялись намёки аналитиков на «сухопутный поход» русских и «сетецентрическую войну». 2020 год — это время запланированных поставок в войска танков «Армата». К 2020 году, как заявил на форуме «Армия-2017» заместитель министра обороны Юрий Борисов, армия России получит до ста новых основных боевых танков на платформе «Армата».
Очевидно, мистер Маджумдар и прочие аналитики, чьё мнение транслируют американские издания, объединяют русские новые танки, БМП и БТР в единое целое — в концепцию «сетецентрических войн», когда умные машины, напичканные электроникой, ведут слаженно боевые действия по единой программе. Поэтому-то русские и поставят их в войска в одно время.
Выходит, 2020 год станет страшным годом для Европы. Будет выражено много «озабоченностей»…
Аналитик Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar), специализирующийся на вопросах национальной безопасности, рассказал миру о «готовящемся» походе русской армии в Европу. Новая статья специалиста по нацбезопасности вышла в журнале «The National Interest».
Новый государственный план вооружения России, который рассчитан на период 2018—2027 гг., переориентирует расходы Кремля на оборону на сухопутные силы, указывает Дэйв Маджумдар.
В предыдущем плане, касающемся вооружений, который был рассчитан на 2011—2020 годы, Кремль «в значительной степени сосредоточился на возрождении ВМФ». Учитывая недавний опыт Москвы на Украине и тот факт, что Россия является всё-таки «евразийской сухопутной державой», аналитик констатирует: сдвиг «имеет смысл».
Как отмечает Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), новые бронированные боевые машины России «почти готовы» к серийному производству.
«Отчасти это связано с опытом России на Украине, что приводит к усилению восприятия возможной востребованности сухопутных войск в будущих конфликтах, но в основном это результат разработки новых бронированных автомобилей и танков для серийного производства», — пишет Горенбург в своей новой статье.
Эксперт указывает, что в течение следующих восьми лет, как ожидается, пойдут в серию танки Т-90 и Т-14 «Армата», боевая машина пехоты «Курганец-25» и бронетранспортёр «Бумеранг». Правда, число выпущенных танков «Армата» может быть ограничено «из-за высокой стоимости их производства».
Кроме того, Россия продолжит выпуск новых артиллерийских и ракетных систем для замены старых советских вооружений. Эксперт указывает на планируемую замену самоходных артиллерийских установок «Мста» на «Коалицию».
Впрочем, несмотря на то, что модернизация продолжается, и российские сухопутные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также новые системы РЭБ, «не всё идёт хорошо». Дело в том, что Россия со своей «сетецентрической войной» отстаёт от графика.
Господин Горенбург указывает на проблемы с тактическими автоматизированными системами управления сухопутными войсками. Первоначально предполагалось, что к 2020 году такие системы придут в сорок бригад. Вместе с тем военные в РФ «испытывают смешанные чувства» к этим системам и «могут решить, что они нуждаются в улучшении», прежде чем их примут на вооружение. В этом случае развитие возможностей, связанных с сетецентрическими войнами, армия может отложить до 2027 года.
В целом российские военные достаточно сильны, чтобы «сдержать всех своих соседей на постсоветском пространстве», отмечает аналитик. Однако Кремлю «всё ещё приходится полагаться на ядерное оружие, чтобы сдержать Китай и НАТО».
Россия уже достаточно сильна, чтобы защититься в обычной войне от любого противника и победить любое соседнее государство, кроме Китая, считает Горенбург. Поэтому «новые закупки будут направлены на то, чтобы идти в ногу с технологическими улучшениями», которые «достигнуты конкурентами».
Таким образом, подытоживает Маджумдар, пусть темп перевооружения и остаётся неравномерным, Россия продолжает догонять своих конкурентов. Однако «в определённых областях» она останется позади Соединённых Штатов и, возможно, Китая.
Напомним, упомянутая САУ «Коалиция» (если точнее, то «Коалиция-СВ») способна вести огонь со скоростью более десяти выстрелов в минуту (по некоторым сведениям, до шестнадцати). В комплект системы входит и модуль с зенитным 12,7-миллиметровым пулемётом «Корд». Пулемёт управляется дистанционно. Указанная САУ предназначается для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей противника, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, узлов связи, командных пунктов и живой силы. Колёсный вариант САУ базируется на четырёхосном шасси а/м КамАЗ. Есть и гусеничный вариант. Расчет САУ — три человека. Они находятся либо в изолированной бронекапсуле (гусеничный вариант), либо в бронированной кабине КамАЗа. Также в прессе сообщалось, что на базе «Коалиции» могут быть созданы береговая артустановка для ВМФ РФ и роботизированная артиллерийская система, управляемая тоже дистанционно.
9 мая 2015 года новая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» была представлена на параде в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Что касается проверки новой техники, то государственные испытания этой самоходки, отмечает «Российская газета», начнутся в ближайшее время. Об этом заявил главный конструктор «Уралтрансмаша», где собирают гусеничные «Коалиции», базой для которых является шасси самоходки 2С5 «Гиацинт».
По сравнению с «Мстой-С» самоходка «Коалиция-СВ» обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. По оценкам Министерства обороны РФ, по комплексу характеристик новая САУ превосходит аналогичные системы в 1,5—2 раза. По сравнению с состоящими на вооружении ВС США буксируемыми гаубицами M777 и самоходными M109 гаубица «Коалиция-СВ» имеет более высокую степень автоматизации, повышенную скорострельность и дальность стрельбы, отвечающую современным требованиям ведения общевойскового боя.
Однако ранее планировалось принять «Коалиции» на вооружение в 2016 году. Теперь же серийные поставки ожидаются только в 2020 году.
Вероятно, отсюда и взялись намёки аналитиков на «сухопутный поход» русских и «сетецентрическую войну». 2020 год — это время запланированных поставок в войска танков «Армата». К 2020 году, как заявил на форуме «Армия-2017» заместитель министра обороны Юрий Борисов, армия России получит до ста новых основных боевых танков на платформе «Армата».
Очевидно, мистер Маджумдар и прочие аналитики, чьё мнение транслируют американские издания, объединяют русские новые танки, БМП и БТР в единое целое — в концепцию «сетецентрических войн», когда умные машины, напичканные электроникой, ведут слаженно боевые действия по единой программе. Поэтому-то русские и поставят их в войска в одно время.
Выходит, 2020 год станет страшным годом для Европы. Будет выражено много «озабоченностей»…
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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