11:51 30 ноября

Русские начнут «новую большую войну»: на Европу пойдут танки «Армата»

«Сухопутный поход» русских на Запад уже подготавливается. Русская армия «готовится к следующей большой войне», пишет один известный аналитик, указывая на новое грозное оружие Путина — танки «Armata».



Аналитик Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar), специализирующийся на вопросах национальной безопасности, рассказал миру о «готовящемся» походе русской армии в Европу. Новая статья специалиста по нацбезопасности вышла в журнале «The National Interest».


Новый государственный план вооружения России, который рассчитан на период 2018—2027 гг., переориентирует расходы Кремля на оборону на сухопутные силы, указывает Дэйв Маджумдар.

В предыдущем плане, касающемся вооружений, который был рассчитан на 2011—2020 годы, Кремль «в значительной степени сосредоточился на возрождении ВМФ». Учитывая недавний опыт Москвы на Украине и тот факт, что Россия является всё-таки «евразийской сухопутной державой», аналитик констатирует: сдвиг «имеет смысл».

Как отмечает Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), новые бронированные боевые машины России «почти готовы» к серийному производству.

«Отчасти это связано с опытом России на Украине, что приводит к усилению восприятия возможной востребованности сухопутных войск в будущих конфликтах, но в основном это результат разработки новых бронированных автомобилей и танков для серийного производства», — пишет Горенбург в своей новой статье.

Эксперт указывает, что в течение следующих восьми лет, как ожидается, пойдут в серию танки Т-90 и Т-14 «Армата», боевая машина пехоты «Курганец-25» и бронетранспортёр «Бумеранг». Правда, число выпущенных танков «Армата» может быть ограничено «из-за высокой стоимости их производства».

Кроме того, Россия продолжит выпуск новых артиллерийских и ракетных систем для замены старых советских вооружений. Эксперт указывает на планируемую замену самоходных артиллерийских установок «Мста» на «Коалицию».

Впрочем, несмотря на то, что модернизация продолжается, и российские сухопутные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также новые системы РЭБ, «не всё идёт хорошо». Дело в том, что Россия со своей «сетецентрической войной» отстаёт от графика.

Господин Горенбург указывает на проблемы с тактическими автоматизированными системами управления сухопутными войсками. Первоначально предполагалось, что к 2020 году такие системы придут в сорок бригад. Вместе с тем военные в РФ «испытывают смешанные чувства» к этим системам и «могут решить, что они нуждаются в улучшении», прежде чем их примут на вооружение. В этом случае развитие возможностей, связанных с сетецентрическими войнами, армия может отложить до 2027 года.

В целом российские военные достаточно сильны, чтобы «сдержать всех своих соседей на постсоветском пространстве», отмечает аналитик. Однако Кремлю «всё ещё приходится полагаться на ядерное оружие, чтобы сдержать Китай и НАТО».

Россия уже достаточно сильна, чтобы защититься в обычной войне от любого противника и победить любое соседнее государство, кроме Китая, считает Горенбург. Поэтому «новые закупки будут направлены на то, чтобы идти в ногу с технологическими улучшениями», которые «достигнуты конкурентами».

Таким образом, подытоживает Маджумдар, пусть темп перевооружения и остаётся неравномерным, Россия продолжает догонять своих конкурентов. Однако «в определённых областях» она останется позади Соединённых Штатов и, возможно, Китая.

Напомним, упомянутая САУ «Коалиция» (если точнее, то «Коалиция-СВ») способна вести огонь со скоростью более десяти выстрелов в минуту (по некоторым сведениям, до шестнадцати). В комплект системы входит и модуль с зенитным 12,7-миллиметровым пулемётом «Корд». Пулемёт управляется дистанционно. Указанная САУ предназначается для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей противника, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, узлов связи, командных пунктов и живой силы. Колёсный вариант САУ базируется на четырёхосном шасси а/м КамАЗ. Есть и гусеничный вариант. Расчет САУ — три человека. Они находятся либо в изолированной бронекапсуле (гусеничный вариант), либо в бронированной кабине КамАЗа. Также в прессе сообщалось, что на базе «Коалиции» могут быть созданы береговая артустановка для ВМФ РФ и роботизированная артиллерийская система, управляемая тоже дистанционно.

9 мая 2015 года новая самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» была представлена на параде в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Что касается проверки новой техники, то государственные испытания этой самоходки, отмечает «Российская газета», начнутся в ближайшее время. Об этом заявил главный конструктор «Уралтрансмаша», где собирают гусеничные «Коалиции», базой для которых является шасси самоходки 2С5 «Гиацинт».

По сравнению с «Мстой-С» самоходка «Коалиция-СВ» обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. По оценкам Министерства обороны РФ, по комплексу характеристик новая САУ превосходит аналогичные системы в 1,5—2 раза. По сравнению с состоящими на вооружении ВС США буксируемыми гаубицами M777 и самоходными M109 гаубица «Коалиция-СВ» имеет более высокую степень автоматизации, повышенную скорострельность и дальность стрельбы, отвечающую современным требованиям ведения общевойскового боя.

Однако ранее планировалось принять «Коалиции» на вооружение в 2016 году. Теперь же серийные поставки ожидаются только в 2020 году.

Вероятно, отсюда и взялись намёки аналитиков на «сухопутный поход» русских и «сетецентрическую войну». 2020 год — это время запланированных поставок в войска танков «Армата». К 2020 году, как заявил на форуме «Армия-2017» заместитель министра обороны Юрий Борисов, армия России получит до ста новых основных боевых танков на платформе «Армата».

Очевидно, мистер Маджумдар и прочие аналитики, чьё мнение транслируют американские издания, объединяют русские новые танки, БМП и БТР в единое целое — в концепцию «сетецентрических войн», когда умные машины, напичканные электроникой, ведут слаженно боевые действия по единой программе. Поэтому-то русские и поставят их в войска в одно время.

Выходит, 2020 год станет страшным годом для Европы. Будет выражено много «озабоченностей»…

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 24

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  1. К-50 Сегодня, 06:37
    Русские начнут «новую большую войну»: на Европу пойдут танки «Армата»

    Громче всех "держи вора" кричит сам вор. sad
    К-50
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:45
      Аналитик Дэйв Маджумдар
      ой,всё! дальше можно не читать! wassat оналитег от бога...
      Дедкастарый
    2. Chertt Сегодня, 07:04
      Приятно осознавать, сколько инвалидов умственного труда, кормится за счет Российских ВС. Это по документам можно провести как благотворительная помощь убогим
      Chertt
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:17
        Впрочем, несмотря на то, что модернизация продолжается, и российские сухопутные войска получают новые системы разведки и наблюдения, а также новые системы РЭБ, «не всё идёт хорошо». Дело в том, что Россия со своей «сетецентрической войной» отстаёт от графика.

        А сами-то, поспеваете ? За Россией ? wink

        И что вам до графика ? Россия его под прогнозируемые перспективы создавала,под своё понимание процессов в мире,настоящих и грядущих.
        Сепар ДНР
    3. askme Сегодня, 08:37
      Дибилизм этого кумара в другом: в новой программе вооружений ставка сделана на ядерные силы сдерживания в первую очередь, а не на сухопутные. То есть это банальное наглое вранье. А остальное - это уже подгонка вранья под тезис: "русские идут!". На это только один ответ может быть: вешайтесь, урки!)

      Ибо мы зайдем к ним в "глубокий тыл": через Африку, Южную Америку) И не танками вовсе)) Европа - это гиблое место, место гибели, где они нам долго готовили яму, куда сами и упадут, когда придет время, которое работает против них в Европе, обтоллерастенной и насилуемой мигрантами... а мы их закопаем. Пусть топчутся и изгаляются, тупицы, клоуны) А сами пока пойдем по континентам марш-броском, где еще нормальные мужики есть, человеческие существа, в природе, а не гибриды человека и Козла в виде Бафомета!)....
      askme
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:39
    Аналитик Дэйв Маджумдар Нынче-самый "популярный спец" в Российском оружии.Где только не встретишь его высказывания.Даже те,о которых никто не знает.
    ВЕРЕСК
  3. EwgenyZ Сегодня, 06:40
    Всё это напоминает анекдот: - Ой мужчина, я вас боюсь!, - Помилуйте леди, вы на девятом этаже, а я на третьем, - А я спущусь."
    EwgenyZ
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    2020 год станет страшным годом для Европы. Будет выражено много «озабоченностей»…

    Еще не известно, что произойдет с Европой за эти два года. А угроза сухопутного вторжения России в Европу - идея старая как мир и очень удачно эксплуатировалась в годы "холодной войны". Из чего можно сделать вывод, что новая "холодная война" уже в разгаре не смотря на оптимистические заявления некоторых аналитиков в т.ч. и в России.
    rotmistr60
    1. Chertt Сегодня, 07:08
      Цитата: rotmistr60
      новая "холодная война" уже в разгаре не смотря на оптимистические заявления некоторых аналитиков в т.ч. и в России.

      -Что то я таких "оптимистичных" заявлений не читал. Обычно спорят, вообще холодная война прекращалась ? Или Россия просто на время "отошла", а запад как воевал так и продолжает
      Chertt
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:17
        А вы внимательно послушайте некоторых "аналитиков" и "политологов". Почти дословно: "Сейчас конечно не холодная война, в советский период действительно мир был на грани горячей войны между Сша и СССР. Но все идет к началу нового витка "холодной войны" ".
        rotmistr60
      2. Сепар ДНР Сегодня, 07:38
        Цитата: Chertt
        Обычно спорят, вообще холодная война прекращалась ? Или Россия просто на время "отошла", а запад как воевал так и продолжает

        Не упускайте из вида, что в 90е, обобщённому Западу ,померещилось,что "поверженная Россия" у их ног,и никогда не поднимется...
        И тратить соответственно ресурсы, не стоит. Но продолжалось это ровно до Мюнхенской речи Путина.
        Вот с этого момента и началась " Перегрузка".
        Сепар ДНР
    2. Сепар ДНР Сегодня, 07:31
      Цитата: rotmistr60
      можно сделать вывод, что новая "холодная война" уже в разгаре не смотря на оптимистические заявления некоторых аналитиков в т.ч. и в России.

      При том, что в "Cold war V 2.0" Россия вынуждена вступить со значительно шатких позиций, и значительно меньшим арсеналом средств,нежели имевшихся в период СССР.
      Сепар ДНР
      1. Лопатов Сегодня, 09:59
        Цитата: Сепар ДНР
        При том, что в "Cold war V 2.0" Россия вынуждена вступить со значительно шатких позиций, и значительно меньшим арсеналом средств,нежели имевшихся в период СССР.

        У противника тоже не всё так кучеряво, как во времена СССР. Главная проблема- Китай уже не союзник США в Холодной Войне, а совсем наоборот.
        И судя по всему, "Cold war V 2.0" будет войной именно против Китая. Ну а Россия в результате явно неудачных действий недальновидного руководства США станет его естественным союзником.
        Лопатов
    3. horhe48 Сегодня, 09:05
      Если уж дело дойдёт до войны,то на европейском ТВД(да и на азиатских просторах тоже) главным образом будут происходить сухопутные сражения.(Посмотрите на карту).А ВКС,флот должны будут по мере сил и возможностей содействовать сухопутчикам.Так что именно сухопутные войска надо и вооружать и готовить к этому.Поэтому все дискуссии на эту тему выеденного яйца не стоят.
      horhe48
  5. Yuriy71 Сегодня, 06:47
    Глупые, глупые. толеранты! Они и не догадываются, что в России не будет полчищ Армат, также, как и Т-50 (Су-57), что это был всего лишь хороший распил денег и показуха, страшилка для Запада. Все полностью в наших традициях. Ставка уже сделана на Т-90, а Армат, если и дадут армии чуток, то для успокоения нервов и совести.
    Yuriy71
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:38
      это был всего лишь хороший распил денег и показуха,

      Это вы сами сделали такой вывод или кто-то подсказал? Из Белоруссии наверное виднее состояние дел в российской армии. Удивляет как еще не додумались вспомнить упавшие спутники?
      rotmistr60
      1. Yuriy71 Сегодня, 11:05
        Во-первых, на эту тему было уже миллион статей и не просто трепачей, а специалистов, которые в "теме". Во-вторых, уже были заявления по поводу того количества техники, которое будет заказано МО. В-третьих, можно жить на Луне, а знать о состоянии дел в России больше, чем некоторые Россияне ))).
        Yuriy71
  6. inkass_98 Сегодня, 07:31
    Судя по всему, господину Маджумдару подвезли свежий ганджубас с исторической родины, а он щедро поделился высококачественным продуктом с Горенбургом. Отсюда и видения зеленой собаки, атакующей Шестой флот США, а также крупномасштабное наступление "Армат" по дну Атлантики с выходом на оперативный простор в район Великих озер.
    inkass_98
  7. BRONEVIK Сегодня, 07:44
    на Европу пойдут танки «Армата

    lol
    BRONEVIK
    1. инженер74 Сегодня, 08:30
      И Арматы, и Коалиции, и Су-57 в Европу пойдут, причем, по приглашению. Когда придет время разгонять Исламское Государство Лондона и Парижа.
      инженер74
  8. Лесс Сегодня, 08:48
    Однако Кремлю «всё ещё приходится полагаться на ядерное оружие, чтобы сдержать Китай и НАТО».
    При такой колоссальной разнице в людских ресурсах в этом нет ничего удивительного.
    Лесс
  9. синоби Сегодня, 09:42
    Как только дошёл до имени аналитика,читать перестал.
    синоби
  10. Homer_J_Simpson Сегодня, 11:00
    А кто-нибудь объяснит зачем?
    Homer_J_Simpson
  11. Berkut24 Сегодня, 11:26
    Вот что мне нравится в западных аналитиках, так это то, что они могут анализировать всё что угодно независимо от имеющегося образования и только на основе репортажей CNN и Фейсбука. И ведь судя по решениям западных политиков их слушают!
    Berkut24
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