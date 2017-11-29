14:07 29 ноября

70 лет, как ГА ООН приняла план по фактическому созданию независимого Израиля

Сегодня, 29 ноября, исполняется ровно 70 лет с момента голосования по принятию резолюции №181 - плана раздела Палестины Генеральной Ассамблеей ООН. Принятие этого плана состоялось на второй сессии ГА молодой Организации Объединённых Наций. План, в частности, гласил, что территория делится на две части, а Иерусалим получает статус международного города под ооновским управлением.

Активно поддержали план ООН по разделению Палестины на арабскую и еврейскую составляющие в Советском Союзе. Именно благодаря позиции, занятой в 1947 году СССР, государство Израиль в конечном итоге и появилось на карте мира.

70 лет, как ГА ООН приняла план по фактическому созданию независимого Израиля



На Западе 70 лет назад газеты писали, что не ожидали такого шага от советского руководства. В итоге всё списывалось на желание Советского Союза пошатнуть позиции Великобритании на Ближнем Востоке. Насколько реально пошатнулись эти позиции, - большой вопрос. Однако факт остаётся фактом – советская сторона в своё время приложила немалые усилия, чтобы Израиль стал полноценным субъектом международного права.



Чтобы нанести своеобразный информационный удар по СССР, в конце 40-х годов прошлого века в западных изданиях стали выходить материалы, в которых сообщалось об «отсутствии логики в действиях Москвы». Заключалось это «отсутствие логики», по мнению западных специалистов, в том, что СССР в ООН голосует за создание еврейского государства, а внутри страны «ущемляет права евреев».

СССР стал первым государством, признавшим израильскую независимость. Советский Союз (через социалистический блок Восточной Европы) поддержал и израильскую борьбу за суверенитет, в том числе и поставками вооружений - при активной позиции по этому вопросу со стороны лично Иосифа Сталина.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 33

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  1. изя топ Сегодня, 11:25
    хотели сделать конфетку,а получилось...ну,то что получилось negative да ещё и во всех стреляющее и со всех требующие если не денег,то поддержки stop
    изя топ
    1. хрыч Сегодня, 11:33
      73 года плюс 7 месяцев и будет каюк wassat Ставлю 30 шекелей на Нострадамуса am
      хрыч
      1. Джедай Сегодня, 11:38
        hi Присоединяюсь.
        Джедай
        1. штрафбат Сегодня, 11:44
          Аккуратнее, Господа!!! hi
          Есть шанс быть обвинёнными в антисемитизме... wink
          штрафбат
          1. Чёрный Сегодня, 11:50
            А я поздравляю израильтян с праздником smile
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 11:56
              Ну, во-первых, вопрос о создании еврейского государства Израиль, надо полагать, решал не только один Сталин, но и его партийное окружение.
              Татьяна
            2. ИмПерц Сегодня, 12:14
              Цитата: Чёрный
              А я поздравляю израильтян с праздником smile

              ИмПерц
        2. Комментарий был удален.
          1. штрафбат Сегодня, 12:01
            По сути государство Израиль было создано, в тандеме США и СССР, как страна-противовес, существующим на тот момент Ближневосточным государствам-колониям Британской империи....Правда, сами евреи, не очень любят вспоминать о данном факте...
            штрафбат
            1. Джедай Сегодня, 12:18
              hi
              Цитата: штрафбат
              Правда, сами евреи, не очень любят вспоминать о данном факте...

              Ну да, "избирательная амнезия", выражаясь медицинским языком. wink
              Джедай
            2. voyaka uh Сегодня, 12:31
              Нам все равно, по каким причинам страны ООН голосовали "за".
              Мы в любом случае всем проголосовавшим "за" - благодарны drinks good .
              Но даже, если бы все проголосовали "против", Израиль все-равно был
              бы превозглашен в ТельАвиве. Государство "де-факто" уже действовало и работало,
              со всеми институтами гражданской администрации, экономикой, налогами, верховной власти, армии, полиции.
              voyaka uh
              1. штрафбат Сегодня, 12:36
                Государство "де-факто" уже действовало и работало

                Как ЛНР и ДНР сейчас, однако по факту независимость их никто не признаёт...
                Все зависит от того, кто за тебя "поднимет руку".
                штрафбат
              2. alexmach Сегодня, 12:56
                осталось только добавить "как сейчас помню"
                alexmach
                1. voyaka uh Сегодня, 13:06
                  Мы с женой любим гулять около места превозглашения независимости Израиля
                  (там же и Тель-Авив был основан в 1909). Бульвар, рестораны, кафе, приятное место.
                  Вот фотка того дня:


                  Дом сохранился. Не дворец, конечно ... дворцов у нас не строили.
                  voyaka uh
      2. изя топ Сегодня, 12:59
        Цитата: хрыч
        73 года плюс 7 месяцев и будет каюк wassat Ставлю 30 шекелей на Нострадамуса am

        я б не торопился no живучи yes хоть их с рождения и режут по живому feel
        изя топ
    2. сибиралт Сегодня, 11:36
      Самое интересное, какими евреями потом был заселен Израиль. Может в СССР потому их и "давили" чтобы они знали куда перебраться? hi
      сибиралт
      1. хрыч Сегодня, 11:45
        Цитата: сибиралт
        Может в СССР потому их и "давили" чтобы они знали куда перебраться?

        А, как вы хотели, чтоб половину диаспоры согнать с насиженных и сытных мест, отправить в пустыню Негев, да еще и воевать за Суэцкий канал, и нефтяные интересы Запада. В РИ они наследили с преступлениями, самых вредных Сталин еще перед войной зачистил, причем ооочень хорошо ... На Западе их немчура, а на Востоке русские, куда кибуцнику податься, Америка забрала богатых и полезных.
        хрыч
        1. штрафбат Сегодня, 12:05
          хорошо ... Америка забрала богатых и полезных
          ....умные переехали в Израиль, а дураки остались в России... wink
          штрафбат
      2. Арон Заави Сегодня, 12:03
        Цитата: сибиралт
        Самое интересное, какими евреями потом был заселен Израиль. Может в СССР потому их и "давили" чтобы они знали куда перебраться? hi

        А почему тогда не дали возможности выезжать туда евреям свободно. Вообще я уже не раз писал, что СССР мог иметь на БВ надежнейшего союзника если бы в 1948 году организовал массовую репатриацию евреев в Израиль.
        Арон Заави
        1. штрафбат Сегодня, 12:32
          А в СССР не давали выезжать за рубеж только евреям?
          Остальные в те годы покидали страну свободно?
          штрафбат
        2. штрафбат Сегодня, 12:44
          СССР мог иметь на БВ надежнейшего союзника
          ....Вы, прошу прощение, сами в это верите? Обретя независимость и свободу, вновь прогибаться под имперские амбиции СССР, не уверена. Знал об этом и Сталин....
          штрафбат
          1. Black5Raven Сегодня, 14:07
            После попытки уничтожения арабами , евреи бы пошли на такое ради военной помощи и гарантии выживания . Но история пошла другим путём.
            Black5Raven
    3. словак Сегодня, 12:30
      да уж, оно вроде как завернуто в конфетный фантик.
      словак
  2. Dimmih Сегодня, 11:42
    Цитата: изя топ
    хотели сделать конфетку,а получилось...ну,то что получилось negative да ещё и во всех стреляющее и со всех требующие если не денег,то поддержки stop

    А что там получилось? Сотни лет мыкались, набрались сил и злости, взяли силой землю, продавили создание государства. Побивали превосходящие силы неприятеля, на СССР\Россию не нападали в отличие от осаждающих их границы бородачей. Блюдут интересы своего государства , 9 мая отмечают, наших бывших там полно. Что не так?
    Dimmih
    1. ваняватный Сегодня, 11:46
      как что не так? у нас то бардак , а кто виноват ?ясен хрен, евреи. Почему ? потому ...
      ваняватный
      1. Dimmih Сегодня, 11:55
        Вона как, а я умишком скудным своим не дошёл, интеллекту не хватат! wink
        Dimmih
  3. Livonetc Сегодня, 11:50
    Вопрос.
    На карте приведенной в статье граница проходит за озером Кинерет, включая по сути в пределы "той" Палестины Голанские высоты.
    Так чьими по принадлежности были Голанские выслоты до образования современного государства Израиль?
    Или это просто обман зрения из за разницы масштабов и погрешности картографов.
    Livonetc
  4. zivXP Сегодня, 11:59
    Как то странно Палестину разделили. Вот наверняка евреи занесли кому нужно. И арабов не спросили.
    zivXP
    1. Dimmih Сегодня, 13:02
      Арабы, если уж на то пошло, автохтонным населением не являются. Взяли они эту землю по праву сильного. Потом евреи в 1949 году согласно этому же основному праву взяли. Попробуй отбери! wink
      Dimmih
  5. maratk Сегодня, 12:04
    за эти 70 лет территория этого образования увеличилась как минимум в 2 раза.
    maratk
    1. voyaka uh Сегодня, 12:38
      Все-равно на карте не видно. recourse
      А население выросло - в 25 раз. Превысив в 2-3 раза еврейское население Израиля
      в 1-м веке нашей эры, когда Израиль входил в состав Римской империи.
      voyaka uh
  6. кедр Сегодня, 12:07
    "...СССР стал первым государством, признавшим израильскую независимость. Советский Союз (через социалистический блок Восточной Европы) поддержал и израильскую борьбу за суверенитет, в том числе и поставками вооружений - при активной позиции по этому вопросу со стороны лично Иосифа Сталина."

    Интересуюсь. А где в Тель-Авиве площадь, проспект Сталина или улица, где стоит памятник почётному гражданину Иосифу Виссарионовичу, куда благодарные израильтяне возлагают цветы и где говорят слова благодарности?
    кедр
  7. andrewkor Сегодня, 12:49
    В благодарность за это в Израиле День Победы отмечают 9-го Мая!
    andrewkor
  8. кедр Сегодня, 14:02
    Цитата: andrewkor
    В благодарность за это в Израиле День Победы отмечают 9-го Мая!


    А какая тут взаимосвязь?
    кедр
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