70 лет, как ГА ООН приняла план по фактическому созданию независимого Израиля

Сегодня, 29 ноября, исполняется ровно 70 лет с момента голосования по принятию резолюции №181 - плана раздела Палестины Генеральной Ассамблеей ООН. Принятие этого плана состоялось на второй сессии ГА молодой Организации Объединённых Наций. План, в частности, гласил, что территория делится на две части, а Иерусалим получает статус международного города под ооновским управлением.Активно поддержали план ООН по разделению Палестины на арабскую и еврейскую составляющие в Советском Союзе. Именно благодаря позиции, занятой в 1947 году СССР, государство Израиль в конечном итоге и появилось на карте мира.На Западе 70 лет назад газеты писали, что не ожидали такого шага от советского руководства. В итоге всё списывалось на желание Советского Союза пошатнуть позиции Великобритании на Ближнем Востоке. Насколько реально пошатнулись эти позиции, - большой вопрос. Однако факт остаётся фактом – советская сторона в своё время приложила немалые усилия, чтобы Израиль стал полноценным субъектом международного права.Чтобы нанести своеобразный информационный удар по СССР, в конце 40-х годов прошлого века в западных изданиях стали выходить материалы, в которых сообщалось об «отсутствии логики в действиях Москвы». Заключалось это «отсутствие логики», по мнению западных специалистов, в том, что СССР в ООН голосует за создание еврейского государства, а внутри страны «ущемляет права евреев».СССР стал первым государством, признавшим израильскую независимость. Советский Союз (через социалистический блок Восточной Европы) поддержал и израильскую борьбу за суверенитет, в том числе и поставками вооружений - при активной позиции по этому вопросу со стороны лично Иосифа Сталина.