Разработчик назвал Россию лидером в создании боевых роботов

Говоря о робототехнических комплексах военного назначения, в уже названном мной сегменте от 5 до 30 тонн, то сегодня в мире мы находимся на передовых позициях. Правда, можно сказать, что нам уже дышат в спину конкуренты – если по экспертным оценкам два года назад отставание наших ближайших конкурентов по разведывательно-ударным комплексам оценивалось в 15-17 лет, то на сегодняшний день им удалось сократить разрыв до пяти лет и это серьезный показатель

Россия на пять лет опережает ведущие военные державы в создании боевых роботов тактического звена (вес от 5 до 30 тонн), заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.— сказал он.Среди примеров наиболее перспективных зарубежных проектов в области боевой робототехники Остапчук привел возобновленную в 2017 году британской BAE Systems программу по роботизации легкого танка Black Knight, чьи тактико-технические характеристики сопоставимы с российским разведывательно-боевым роботом "Уран-9". При этом собеседник агентства подчеркнул, что в то время как британское предприятие пока только представило макет своего танка-робота, серийное производство "Уранов" налажено в течение последних нескольких лет.Разработчик добавил, что при весе "Урана-9" в 11 тонн, робот обладает компактными габаритами – в два раза меньше БМП или БТР. При этом беспилотная машина превосходит бронетехнику данного класса по составу вооружений и боевым возможностям.ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) – основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компания сегодня принадлежит Минобороны РФ.