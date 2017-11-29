14:00 29 ноября

Разработчик назвал Россию лидером в создании боевых роботов

Россия на пять лет опережает ведущие военные державы в создании боевых роботов тактического звена (вес от 5 до 30 тонн), заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика робототехнических комплексов семейства "Уран" 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

Говоря о робототехнических комплексах военного назначения, в уже названном мной сегменте от 5 до 30 тонн, то сегодня в мире мы находимся на передовых позициях. Правда, можно сказать, что нам уже дышат в спину конкуренты – если по экспертным оценкам два года назад отставание наших ближайших конкурентов по разведывательно-ударным комплексам оценивалось в 15-17 лет, то на сегодняшний день им удалось сократить разрыв до пяти лет и это серьезный показатель
— сказал он.

Разработчик назвал Россию лидером в создании боевых роботов



Среди примеров наиболее перспективных зарубежных проектов в области боевой робототехники Остапчук привел возобновленную в 2017 году британской BAE Systems программу по роботизации легкого танка Black Knight, чьи тактико-технические характеристики сопоставимы с российским разведывательно-боевым роботом "Уран-9". При этом собеседник агентства подчеркнул, что в то время как британское предприятие пока только представило макет своего танка-робота, серийное производство "Уранов" налажено в течение последних нескольких лет.

Разработчик добавил, что при весе "Урана-9" в 11 тонн, робот обладает компактными габаритами – в два раза меньше БМП или БТР. При этом беспилотная машина превосходит бронетехнику данного класса по составу вооружений и боевым возможностям.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) – основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства "Уран", которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компания сегодня принадлежит Минобороны РФ.

Использованы фотографии: предоставлено ОАО "766 УПТК"
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Комментарии 24

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  1. _Jack_ Сегодня, 11:28
    И что Уран-9 может делать сам, без управления оператором, если это "боевой робот тактического звена"?
    _Jack_
    1. Лопатов Сегодня, 11:41
      Давно существует разделение боевых роботов на
      -- "T-robots", управление которыми сохраняется за оператором, роботизирована лишь часть функций, большая или меньшая.
      -- "F-robots", от слова "free", которые действуют или полностью автономно, или с минимальным вмешательством человека

      И те, и другие всё равно относятся к боевым роботам. Вне зависимости от уровня участия/ неучастия оператора в их управлении
      Лопатов
      1. maxim947 Сегодня, 11:50
        Разработчик назвал Россию лидером в создании боевых роботов

        Сомнительное достижение, и довольно спорное учитываю факт отставания в БПЛА, лучше бы производственное роботостроение развивали.
        maxim947
        1. Лопатов Сегодня, 11:55
          "Боевое" роботостроение, в отличии от производственного, не требует прецизионной точности исполнительных механизмов. А вот в плане программном- намного сложнее.
          Посему есть возможность нарабатывать опыт в программах, почему бы её не использовать?
          Лопатов
        2. Монос Сегодня, 13:35
          Цитата: maxim947
          Сомнительное достижение, и довольно спорное

          То есть, промышленное производство боевых роботизированных комплексов для вас сомнительное достижение? А-а-а..., ну да... это же не Айфон. Тут и говорить не о чем... smile
          Монос
      2. _Jack_ Сегодня, 12:23
        К какому типу относится Уран-9? Даже если "роботизирована лишь часть функций", то в этом и заключался вопрос - что именно Уран-9 может делать сам, без управления оператором?
        _Jack_
        1. НасРать Сегодня, 12:49
          Не знаю какие у нас передовые боевые роботы, но вот эти роботы меня поразили:


          НасРать
        2. Лопатов Сегодня, 13:44
          Цитата: _Jack_
          К какому типу относится Уран-9?

          К первому.

          Цитата: _Jack_
          Даже если "роботизирована лишь часть функций", то в этом и заключался вопрос - что именно Уран-9 может делать сам, без управления оператором?

          Такими роботами в принципе нельзя управлять исключительно вручную
          Лопатов
          1. _Jack_ Сегодня, 13:54
            Сидит человек за пультом с экраном и управляет вручную дистанционно.
            _Jack_
  2. Dimmih Сегодня, 11:35
    БМ, дистанционно управляемая оператором, является ли роботом? Искусственный интелект у БМ, как я понимаю, отсутствует.
    Dimmih
    1. сибиралт Сегодня, 11:40
      А вы хотите, чтобы боевой робот был "безбашенным"? belay
      сибиралт
      1. Dimmih Сегодня, 11:52
        Уважаемый собеседник , в русском языке "безбашенный" означает отсутствие у БМ башни. Учите родную речь-мать Вашу.
        Dimmih
        1. сибиралт Сегодня, 12:48
          Если Вы "научились" родной письменной речи, то должны знать что в ней обозначают кавычки. lol
          сибиралт
      2. словак Сегодня, 12:26
        с этим вопросом- на Украину.
        словак
    2. RASKAT Сегодня, 11:58
      Да, еще бы у нас в авиации (БПЛА) было бы все так хорошо. А то в той же Сирии уже два года воюем, а не одного тяжелого дрона на вооружение принято не было. Я уже молчу про Ударные БПЛА. Хочется напомнить что это маленький, по сути чуть ли не игрушечный самолетик, собрать который уж точно легче чем истребитель или бомбардировщик. В то же время мы самолетов и вертолетов по году штампуем десятками и сотнями, а с тяжелым БПЛА все как то грустно? request Непонятно. request
      RASKAT
  3. Хагалаз Сегодня, 11:37
    А на фото это что? Наше или аглицкое? И зачем такой высокий боевой модуль?
    Хагалаз
    1. Chertt Сегодня, 12:01
      А вот представ те, Сидит бармалей в окопе, а тут над ним такой "высокий модуль" нависает и с интересом его разглядывает
      Chertt
  4. Слон Сегодня, 11:50
    Конечно все это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы наши "лидеры робототехники" применили бы мало шумные электродвигатели с новыми литиево-ионными аккумуляторами с синтезированными графеновыми шариками" как у Самсунга, позволяющими повысить емкость аккумуляторов на 45%, а скорость зарядки увеличить в пять раз!
    Слон
    1. Лопатов Сегодня, 11:57
      Цитата: Слон
      литиево-ионными аккумуляторами с синтезированными графеновыми шариками" как у Самсунга

      Чтобы роботы на поле боя горели веселее? Безопаснее порохом нафаршировать.
      Лопатов
  5. Azazelo Сегодня, 11:58
    Всё замечательно в этих железках кроме разве что возможности перехвата управления. Ну а если ИИ воткнуть - прямо таки желание чтобы сбылось всё что Камерон наснимал в 80 годах.
    Azazelo
  6. kamski Сегодня, 11:59
    Научились бы делать БПЛА.
    kamski
  7. Миханище Сегодня, 12:20
    Молодцы наши!!! Утёрли нос натовцам!:)
    Аналоги вражеские хуже и это гарантирует нам победу в будущей войне. А войны не избежать - теперь это кристально ясно! Год-два, не имеет значения, возьмёмся за оружие, марш Славянки и наконец-то - в перёд и только в перёд!
    Миханище
  8. Santa Bear Сегодня, 12:23
    О каком опережении на 10-15 лет идёт речь если до сих пор толком своей электроники нет? А та что есть по массово габаритным параметрам уступает зарубежной? всего несколько лет назад в войсках даже простых роботов практически не было. скорее наоборот отставали от Запада на 10-15 лет и только в последнее время сократили отставание
    Santa Bear
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 13:55
    Оружие,техника,разработка и технологии-нужные и полезные.Новость-хорошая.
    Беларусь это Россия
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