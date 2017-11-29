14:06 29 ноября

В МИД РФ прокомментировали заявление руководства НАТО о поставке С-400 в Турцию

Продажа Турции зенитной ракетной системы С-400 касается только Москвы и Анкары, передает РИА Новости заявление руководителя отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кирилла Логвинова.



Ранее альянс раскритиковал подписание контракта на поставку Анкаре С-400, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы ПВО НАТО.


Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке,
сказал Логвинов на полях Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в столице ФРГ 28-29 ноября.

Поставки комплексов в Турцию могут начаться в 2019 году.

В Анкаре покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран альянса из-за отсутствия поддержки со стороны США. При этом руководство Турции заверило, что сделка не угрожает странам военного договора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. штрафбат Сегодня, 11:50
    В Анкаре покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран альянса из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Не надо проводит аналогию между Российскими системами и странами альянса.
    Не надо принижать возможности конструкторской мысли Русских Кулибиных. no no no
    штрафбат
  2. Deadушка Сегодня, 11:55
    При этом руководство Турции заверило, что сделка не угрожает странам военного договора.

    Дык, а чем ракеты ПВО могут угрожать... будут сбивать гражданские самолеты?! laughing
    Жаба просто их душит, что не у них покупают(хотя сами и не продают, ... как собака на сене) и что не смогут отключить систему в случае необходимости.
    Deadушка
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:04
      Сделка угрожает американскому кошельку. А это Трамп чувствует гораздо острее, чем все остальное.
      Так что Эрдоган на святое посягнул.
      Офицер запаса
  3. Ami du peuple Сегодня, 11:57
    Ранее альянс раскритиковал подписание контракта на поставку Анкаре С-400, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы ПВО НАТО.
    но, одновременно
    В Анкаре покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран альянса из-за отсутствия поддержки со стороны США
    То есть Турция формально входит в единую систему ПВО НАТО, однако поставлять Анкаре современные комплексы США отказываются. Скажите на милость, тогда на фиг такое НАТО туркам надо?
    Ami du peuple
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    ... закусило НАТОсровцев по С-400... полагаю ещё будут дебаты с их стороны на этот счёт, но как говорится -паровоз ушёл... bully
    a.s.zzz888
  5. Немезида Сегодня, 12:13
    Я категорически против поставки ЗРК С-400 странам НАТО
    Немезида
  6. ИмПерц Сегодня, 12:16
    В Греции С-300 стоят, ещё никто не умер. Теперь в Турции С-400 постоят. Не вижу ничего страшного.
    ИмПерц
    1. weksha50 Сегодня, 12:57
      Цитата: ИмПерц
      В Греции С-300 стоят, ещё никто не умер. Теперь в Турции С-400 постоят. Не вижу ничего страшного.


      Хм... Аналогия какая-то странная получается...
      Две страны НАТО, фактически являющиеся врагами... И обеим поставлены системы ПВО от РФ....
      Интересно девки пляшут... Чего только в современной жизни не случается... request
      weksha50
  7. словак Сегодня, 12:24
    Какой смысл метать бисер перед руководством НАТО? Зашоренность Столтенберга, позволяет, в лучшем случае, не промахнуться в писуар. Хотя в этом ему помогают другие члены (члены НАТО), и еще и приплачивают по 2%
    словак
  8. andrewkor Сегодня, 12:36
    А вот я сразу догадался ,что С-400 Турции нужны для защиты от северокорейских ракет,ну на крайняк от иранских!
    andrewkor
  9. изя топ Сегодня, 12:52
    деньги мимо кассы янкесов-нет прощенья отщепенцам no
    изя топ
  10. Вежливый Лось Сегодня, 13:08
    При этом руководство Турции заверило, что сделка не угрожает странам военного договора.

    Правильно турки говорят. Как сделка может угрожать? Нет, покупка никак никому угрожать не может. А вот развертывание и постановка на БД... но это уже другой вопрос.
    Вежливый Лось
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