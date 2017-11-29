В МИД РФ прокомментировали заявление руководства НАТО о поставке С-400 в Турцию

Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке,

Продажа Турции зенитной ракетной системы С-400 касается только Москвы и Анкары, передает РИА Новости заявление руководителя отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кирилла Логвинова.Ранее альянс раскритиковал подписание контракта на поставку Анкаре С-400, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы ПВО НАТО.сказал Логвинов на полях Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в столице ФРГ 28-29 ноября.Поставки комплексов в Турцию могут начаться в 2019 году.В Анкаре покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран альянса из-за отсутствия поддержки со стороны США. При этом руководство Турции заверило, что сделка не угрожает странам военного договора.