14:00 29 ноября

На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России для остановки строительства Крымского моста. Об этом чиновник заявил на конференции в Киеве, передает пресс-служба министерства.

Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству
— сказал Омелян.

На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста



Он добавил, что возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. В частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов. По данным Омеляна, порт Бердянск теряет 448,7 тысячи тонн грузопотока, недополучение портовых сборов до конца 2017 года, по прогнозу, составит 206 тысяч долларов. Мариупольский порт теряет в 2017 году 705 тысяч тонн грузопотока, а размер недополученных портовых сборов составит 130 тысяч долларов.

5 сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составил 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей).

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м, передает "Лента.ru".

Использованы фотографии: yandex.ru/images
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд Сегодня, 12:02
    Какое еще строительство моста? Все украинские сми орут что ни какого моста не строится laughing
    Венд
    1. bulvas Сегодня, 12:06
      Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству
      — сказал Омелян.


      От словосочетания "международных партнеров Украины" cвидомые одновременно испытали оргазм,
      от фразы "дополнительных санкций против России" - дружно зааплодировали и заорали "слава Украине!"
      bulvas
      1. Джедай Сегодня, 12:34
        hi
        Цитата: bulvas
        От словосочетания "международных партнеров Украины" cвидомые одновременно испытали оргазм

        И по привычке приняли "рабочую" позу. wassat
        Джедай
        1. Anarchist Сегодня, 12:45
          Коленно локтевую? Эта поза уже не Рабочая, она повседневная и парадно выходная!
          Эволюция всех крючит по-разному! По заслугам, по развитию, по необходимости. Кто как приспособился...
          Anarchist
          1. bulvas Сегодня, 13:24
            hi
            Цитата: Джедай
            hi
            Цитата: bulvas
            От словосочетания "международных партнеров Украины" cвидомые одновременно испытали оргазм

            И по привычке приняли "рабочую" позу. wassat


            Цитата: Anarchist
            Коленно локтевую? Эта поза уже не Рабочая, она повседневная и парадно выходная!
            Эволюция всех крючит по-разному! По заслугам, по развитию, по необходимости. Кто как приспособился...


            Плавно переходящая в боевой гопак, с сотрясанием кулаками и хлопками по своей груди.
            Примерно, так, как делали это африканские племена, перед своими белыми господами.

            Причем уровня этих племен свидомые достигли за какие-то 3 года своей незалэжносты.
            Поскольку, господа у свидомых те же, что были у африканских племен, осталось ждать, что они скоро и почернеют
            bulvas
            1. Монос Сегодня, 13:43
              Незаконное строительство моста нужно срочно остановить

              И чего так всполошились? Он же ж сам рухнет! Да-да! Мне так украинские эксперты говорили.
              Монос
    2. Zibelew Сегодня, 12:06
      Значит хотят в суд подать на павильонные съёмки Мосфильма
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 12:20
        Опять поставили заезженую пластинку.Да и бес с ними.Мы делаем то,что должны делать.Следующей осенью автотранспорт поедет по мосту.
        210окв
      2. 210окв Сегодня, 12:22
        А ведь это патрульный корабль типа "Быков"в Керчь ведут..
        Цитата: Zibelew
        Значит хотят в суд подать на павильонные съёмки Мосфильма
        210окв
      3. Монос Сегодня, 13:49
        Цитата: Zibelew
        Значит хотят в суд подать на павильонные съёмки Мосфильма

        laughing
        Монос
    3. Комментарий был удален.
      1. andrewkor Сегодня, 12:31
        Прекрасный, сочный,мелодичный и такой понятный ,почти родной,украинский язык!Но ,почему то вспоминается не Тарас Шевченко , а Тарапунька,если кто помнит!
        andrewkor
      2. KondratKo Сегодня, 12:37
        Считаю правильным сделать перевод "этого" текста на русский, даже в машинном переводе при его прочтении башню на бекрень не так сильно сносит. Если писать на эсперанто, подозреваю подобное вызовет меньше возмущений от пользователей ВО... hi
        И никогда к.ацапи строительство моста не начнут, а если начнут, то не закончат, а если закончат, то он сам упадет, а если не упадет, то его наши ребята взорвут, а если не взорвут, то вы его сами отдадите вместе с Крымом, Кубанью, Белгородом и триллионом долларов контрибуции, а если не отдадите, то и нахэр он нам не нужен, чтобы вы сдохли падлы скатиняки!
        -Yandex Translate-
        KondratKo
        1. Ami du peuple Сегодня, 12:44
          Цитата: KondratKo
          Считаю правильным сделать перевод "этого" текста на русский
          Весь колорит суржика пропадает при переводе winked
          Вот еще глум от того же автора
          Пропоную всім справжнім патріотам України засунути дупи в Азовське море і одночасно подивитися на портрет Путіна. Виникне цунамі заввишки десятки метрів, яке змиє все будівництво мосту, разом з технікою і сотнями к.ацапів. Слава Україні!
          Это ли не офигительно? good laughing
          Ami du peuple
          1. Джедай Сегодня, 12:50
            good Ось цэ патриотизьм! lol
            Джедай
  2. новичок Сегодня, 12:04
    великий Крылов! действительно мост_слон, власти укрланда_моська.
    новичок
  3. Chertt Сегодня, 12:04
    Как только "небратья" не прогибаются, что бы денежку получить
    Chertt
  4. Pete Mitchell Сегодня, 12:04
    Поздно пить баржоми, когда в голове пустота и ничего кроме телефонной линии. Тоже мне полосатые "собаки Павлова"
    Pete Mitchell
  5. tommy717 Сегодня, 12:08
    Какие же они все-таки недалекие. Неужели трудно дождаться пока "ватники" закончат строительство моста, а потом ведь все равно Крым вернется в неньку. И будет им счастье. wassat
    tommy717
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:13
      а потом ведь все равно Крым вернется в неньку.

      ... Вы в этом уверенны?..
      a.s.zzz888
      1. tommy717 Сегодня, 12:23
        Уверен, что как только не будет страны 404, так и не будет рожденных ею проблем
        tommy717
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
          ... ну только если не будет 404-ой, хотя её и сейчас "страной" не назовешь, пародия на "самостийность" помноженная на идиотизм в квадрате ...
          a.s.zzz888
    2. Керенский Сегодня, 13:05
      Неужели трудно дождаться пока "ватники" закончат строительство моста, а потом ведь все равно Крым вернется в неньку

      Правильно! Тут пусть или крестик снимают, или трусы обратно одевают! Они ждут возвращения Крыма, а какой-то "Министр инфраструктуры Украины" требует остановить строительство новенького моста. Да там железа на мильёны гривэнь!
      И кто он после этого?! Почему не под судом?! Да одну ферму в металлолом туркам сдать, это ж цельный корабль СПГ из США! fool
      Керенский
  6. Немезида Сегодня, 12:11
    Санкции нужно ввести против Украины и для начала отправить из России до дому всех заробитчан. Россия не обязана кормить граждан иностранных государств и поддерживать их экономику.Не обязана и не должна. Пусть Порошенко своих за свой счет кормит.
    Немезида
  7. ГРАНАТ-19 Сегодня, 12:11
    Значит правильным путём идём, товарищи!
    Чем больше лают, тем правильние мы поступаем!...
    ГРАНАТ-19
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:12
    ... нацики нажимают на педали калькулятора в котором математические действия представлены только "умножением" и "прибавлением"... других кнопок в нём не предусмотренно заводом изготовителем укрокаклии... bully
    a.s.zzz888
    1. словак Сегодня, 12:18
      Значит надо подарить им гудозакатывающую машинку общенационального масштаба
      словак
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
        словак Сегодня, 12:18 ↑
        Значит надо подарить им гудозакатывающую машинку общенационального масштаба

        ... согласен laughing
        a.s.zzz888
  9. Signifer Сегодня, 12:16
    Более того, сделать проход под мостом для украины платный! И чтоб при этом капитан кланялся и снимал шапку)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Signifer
  10. Василенко Владимир Сегодня, 12:20
    так его ж(моста) нет это все придумки кремля
    чего останавливать собираются?
    Россия никогда не сможет построить мост через Керченский пролив, который должен связать Кубань с Крымом. Такое мнение высказал в эфире программы «Шустер LIVE» представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. «Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие», — приводит слова Бессмертного телеканал «112». «На сегодняшний день все знают, что на стыке этих двух плит невозможно строить мост, потому что они движутся все время. А мы живем этой сказкой», — добавил он


    Но, допустим, в Кремле в очередной раз подотрутся международными документами и все же продолжат строить мост, несмотря на юридические коллизии. Но законами физики не подотрешься, а вот они могут поставить очень основательно. Движущиеся плиты, сильный ветер, лед, уже однажды разрушивший мост через пролив, сейсмические риски — сама природа в принципе против строительства тут таких сооружений, независимо от того, кто это будет делать.


    Многие убеждены, что полноценный мост в Керченском проливе построить вообще невозможно. Инженеры, специалисты по мостовому строительству, с которыми побеседовало НВ, допускают такую возможность, но считают, что в том виде, в каком стройку затеяла Россия, проект обречен на провал.


    Вате рассказывают фейк о намерениях постройки двух мостов через Керченский пролив: автомобильный и железнодорожный. При этом, несмотря на тяжелейшие геологические условия, государственная экологическая экспертиза проекта до сих пор не проведена. Т.е. оккупации пошел второй год, а тут не то, чтобы моста нет, который при аннексии обещали сделать за год, а даже экспертизы не было! И это в тоталитарном государстве, где одно лишь слово Кремля решило бы проблему.
    http://uainfo.org/blognews/1432188132-himera-kerc
    henskogo-mosta-potopit-milliardy-v-ile-foto-.html

    Василенко Владимир
  11. Yuriy71 Сегодня, 12:26
    Дождутся хохлы, что наступит время и Азовское море станет внутренним морем России!
    Yuriy71
  12. weksha50 Сегодня, 12:31
    "возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. В частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов"...

    И чего так переживать... Верните Мариуполь и Бердянск России - и порты заработают на полную мощность... lol
    weksha50
  13. Комментарий был удален.
  14. Sergey53 Сегодня, 12:58
    Они теперь за каждый свой ЧИХ на нас в суд подавать будут. Надо же где-то, на чём-то,и на ком-то зарабатывать?
    Sergey53
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:20
    Даже, если они,все вместе,убьются об стену (чего им желаю),мост будет))
    Сибирский цирюльник
  16. BAI Сегодня, 13:26
    Надо как-то определиться: либо мост смыло, либо мост строится. А то сегодня одно, завтра - другое.
    BAI
  17. ваняватный Сегодня, 13:56
    геркулесы , выкопавшие черное море , могут отсосать ... его и любое другое обратно , тогда и мост не будет нужен ...
    ваняватный
Картина дня