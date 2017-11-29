На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста

Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России для остановки строительства Крымского моста. Об этом чиновник заявил на конференции в Киеве, передает пресс-служба министерства.— сказал Омелян.Он добавил, что возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. В частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов. По данным Омеляна, порт Бердянск теряет 448,7 тысячи тонн грузопотока, недополучение портовых сборов до конца 2017 года, по прогнозу, составит 206 тысяч долларов. Мариупольский порт теряет в 2017 году 705 тысяч тонн грузопотока, а размер недополученных портовых сборов составит 130 тысяч долларов.5 сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составил 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей).Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м, передает "Лента.ru".