В ЮВО истребители Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе

В небе над Кубанью экипажи истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку топливом в воздухе от воздушного танкера Ил-78 при температуре ниже 30 градусов. В ходе полетов около 20 экипажей осуществили дозаправку днем и ночью, что способствовало повышению уровня их натренированности,

Экипажи истребителей Су-30СМ в экстремальных условиях отработали дозаправку топливом от воздушного танкера Ил-78 в небе над Кубанью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Пять пилотов это упражнение выполнили впервые.Отмечается, что такие полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки.В ходе выполнения упражнения, «летчик на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "законтактируется" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива», рассказали в пресс-службе.Ночью «дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете», добавили в округе.