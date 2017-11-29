14:07 29 ноября

В ЮВО истребители Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе

Экипажи истребителей Су-30СМ в экстремальных условиях отработали дозаправку топливом от воздушного танкера Ил-78 в небе над Кубанью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

В ЮВО истребители Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе


В небе над Кубанью экипажи истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку топливом в воздухе от воздушного танкера Ил-78 при температуре ниже 30 градусов. В ходе полетов около 20 экипажей осуществили дозаправку днем и ночью, что способствовало повышению уровня их натренированности,
говорится в релизе.


Пять пилотов это упражнение выполнили впервые.

Отмечается, что такие полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки.

В ходе выполнения упражнения, «летчик на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "законтактируется" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива», рассказали в пресс-службе.

Ночью «дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете», добавили в округе.

Использованы фотографии: photoiskusstvo.info
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:08
    ... да, особенно заправка ночью... good не представляю...
    a.s.zzz888
  2. bober1982 Сегодня, 12:10
    Фото прикрепили Су-34, небрежность,аккуратней надо быть.
    bober1982
  3. andrewkor Сегодня, 12:25
    Пилот !Помни Паломарес!!!
    andrewkor
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