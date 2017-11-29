В ЮВО истребители Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе
Экипажи истребителей Су-30СМ в экстремальных условиях отработали дозаправку топливом от воздушного танкера Ил-78 в небе над Кубанью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Пять пилотов это упражнение выполнили впервые.
Отмечается, что такие полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки.
В ходе выполнения упражнения, «летчик на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "законтактируется" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива», рассказали в пресс-службе.
Ночью «дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете», добавили в округе.
В небе над Кубанью экипажи истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку топливом в воздухе от воздушного танкера Ил-78 при температуре ниже 30 градусов. В ходе полетов около 20 экипажей осуществили дозаправку днем и ночью, что способствовало повышению уровня их натренированности,говорится в релизе.
Пять пилотов это упражнение выполнили впервые.
Отмечается, что такие полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки.
В ходе выполнения упражнения, «летчик на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости 500-600 километров в час приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой "законтактируется" с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива», рассказали в пресс-службе.
Ночью «дозаправка усложняется тем, что выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете», добавили в округе.
Использованы фотографии: photoiskusstvo.info
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