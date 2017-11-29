Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе
На брифинге в Киеве посол США на Украине Мари (Мэри) Йованович сделала заявление, которого от неё меньше всего ожидали украинские власти. По словам Йованович, не может «продолжаться отторжение украинских граждан». Посол США призвала Киев возобновить все выплаты, положенные для граждан страны, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса.
Заявление Мари Йованович:
Мари Йованович отметила, что украинское правительство должно заняться изысканием финансовых средств в государственном бюджете для восстановления всех выплат. Напомним, что сейчас Украина занимается экономической блокадой Донбасса. Пенсии и иные пособия выплачиваются только на подконтрольной Киеву территории. Старики и инвалиды в силу серьёзных проблем со здоровьем не имеют возможности выезжать с территорий ЛДНР. Мало того, украинская сторона въезжающих нередко обвиняет в поддержке сепаратизма и задерживает с последующим возбуждением уголовных дел.
Посла США Мари Йованович цитирует ТАСС:
Заявление Мари Йованович:
Правительство должно реализовать в полной мере социальные выплаты, восстановить процесс выплаты пенсий. Это должно включать как беженцев (внутренне перемещённых лиц), так и граждан, проживающих на неподконтрольных территориях. Ведь это средства, которые люди заработали за десятилетия труда.
Мари Йованович отметила, что украинское правительство должно заняться изысканием финансовых средств в государственном бюджете для восстановления всех выплат. Напомним, что сейчас Украина занимается экономической блокадой Донбасса. Пенсии и иные пособия выплачиваются только на подконтрольной Киеву территории. Старики и инвалиды в силу серьёзных проблем со здоровьем не имеют возможности выезжать с территорий ЛДНР. Мало того, украинская сторона въезжающих нередко обвиняет в поддержке сепаратизма и задерживает с последующим возбуждением уголовных дел.
Посла США Мари Йованович цитирует ТАСС:
Регистрация временно перемещённых лиц, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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