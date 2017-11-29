Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе

Правительство должно реализовать в полной мере социальные выплаты, восстановить процесс выплаты пенсий. Это должно включать как беженцев (внутренне перемещённых лиц), так и граждан, проживающих на неподконтрольных территориях. Ведь это средства, которые люди заработали за десятилетия труда.

Регистрация временно перемещённых лиц, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина.