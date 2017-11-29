14:03 29 ноября

Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе

На брифинге в Киеве посол США на Украине Мари (Мэри) Йованович сделала заявление, которого от неё меньше всего ожидали украинские власти. По словам Йованович, не может «продолжаться отторжение украинских граждан». Посол США призвала Киев возобновить все выплаты, положенные для граждан страны, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса.

Заявление Мари Йованович:
Правительство должно реализовать в полной мере социальные выплаты, восстановить процесс выплаты пенсий. Это должно включать как беженцев (внутренне перемещённых лиц), так и граждан, проживающих на неподконтрольных территориях. Ведь это средства, которые люди заработали за десятилетия труда.


Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе



Мари Йованович отметила, что украинское правительство должно заняться изысканием финансовых средств в государственном бюджете для восстановления всех выплат. Напомним, что сейчас Украина занимается экономической блокадой Донбасса. Пенсии и иные пособия выплачиваются только на подконтрольной Киеву территории. Старики и инвалиды в силу серьёзных проблем со здоровьем не имеют возможности выезжать с территорий ЛДНР. Мало того, украинская сторона въезжающих нередко обвиняет в поддержке сепаратизма и задерживает с последующим возбуждением уголовных дел.

Посла США Мари Йованович цитирует ТАСС:
Регистрация временно перемещённых лиц, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. с-т Petrov Сегодня, 12:04
    ха-ха-ха матрасник думает о украинцах больше чем гройсман и вальцман

    ну что украинцы, нормально все? зато на майдане погуляли классно. бабульки передавали брусчатку по цепочке, а малолетки варили коктейли

    средства изыскать. ага. Сейчас посмотрю как клоуны объяснят "народу" как они теперь сепаратистам деньги давать будут, сложно будет после того как несколько лет какали в голову про то, что их надо диклофосом травить

    с-т Petrov
    1. Chertt Сегодня, 12:06
      Из разряда "Зверь Писец подкрался откуда не ждали"
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 12:16
        Это не песец.Одним языком сказали,другой рукой дали...
        Цитата: Chertt
        Из разряда "Зверь Писец подкрался откуда не ждали"
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 12:22
          Дмитрий hi , вот согласен! Это заявление было исключительно для Европы!
          Выплаты продолжатся свинцом и снарядами, которые достаются Киеву ни без помощи США...
          Anarchist
          1. Татьяна Сегодня, 12:24
            Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе
            Ничего подобного у Параши не выйдет! Только ещё больше беженцев и пенсионеров из ДЛНР будут арестовывать в Украине и запекать за решётку - со всеми концами их существования в воду, - чтобы государству им пенсии не платить. И те же "правозащитные" США будут смотреть на этот физический беспредел клана Параши в Украине сквозь пальцы.
            Татьяна
            1. Anarchist Сегодня, 12:35
              Цитата: Татьяна
              смотреть на этот физический беспредел клана Параши в Украине сквозь

              Баксы, Татьяна, сквозь баксы!
              love
              Anarchist
              1. Shurik70 Сегодня, 13:08
                Да какой там "".
                Просто реверанс в сторону "общественного мнения". И только.
                Им нужно, что бы гражданская война на Украине не прекращалась. Не на слова надо смотреть, а на действия. А действия - это поставки киевскому режиму, инструктора, политическая поддержка, кредиты.
                А слова ... За кулисами наверняка заранее сказали "наша мадам тут немного побузит, не обращайте внимания".
                Shurik70
            2. Джедай Сегодня, 12:38
              Заявления штатовского посла - для "галочки", например для всяких там "правозащитников".
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:45
                Это на публику , а на самом деле США глубоко и далеко ...
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:48
                  На словах США - Воины Света. А на деле - прихвостни рогато-копытного.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:52
                    Достали они уже эти "воины света" так везде повылазили , что становится все темней и темней.
                    Идущий
          2. 210окв Сегодня, 12:25
            Александр,добрый день.Политические игрища никак не связаны с реальной обстановкой.
            Цитата: Anarchist
            Дмитрий hi , вот согласен! Это заявление было исключительно для Европы!
            Выплаты продолжатся свинцом и снарядами, которые достаются Киеву ни без помощи США...
            210окв
          3. volodya Сегодня, 12:42
            Теперь и эта агент Кремля? Это им как серпом по фаберже!
            volodya
        2. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 12:10
      Ничего они не думают.Играют в свою игру.И наши им подыгрывают согласно минскому сговору.Киевские утырки об'ясняет что пенсионеры ЛДНР не должны получать две пенсии.В рублях и гривнах.А то мадам заштатные сказала..Так завтра скажет другое.Запейте водой жители ЛДНР,в в России начинается предвыборная компания..
      Цитата: с-т Petrov
      ха-ха-ха матрасник думает о украинцах больше чем гройсман и вальцман

      ну что украинцы, нормально все? зато на майдане погуляли классно. бабульки передавали брусчатку по цепочке, а малолетки варили коктейли

      средства изыскать. ага. Сейчас посмотрю как клоуны объяснят "народу" как они теперь сепаратистам деньги давать будут, сложно будет после того как несколько лет какали в голову про то, что их надо диклофосом травить
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 12:25
        Посол США потребовала от Киева восстановить выплаты для проживающих на Донбассе

        ШО belay ,все гроши вернут ??? Усе,усе,шо задолжали ?

        Уважаемые,кто знает,кто подскажет ? По Военному билету ДНР, их дадут ? А то я сразу засобираюсь...
        Сепар ДНР
    3. Венд Сегодня, 13:01
      Цитата: с-т Petrov
      ха-ха-ха матрасник думает о украинцах больше чем гройсман и вальцман

      Нет не думают. Это просто стратегический ход, США идет по пройденному пути Россия-Чечня. Во время чеченской войны Россия выплачивала пенсии жителям Чечни. Путин объяснял то тем, что Чечня это территория России.
      Венд
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:04
        и это было правильно - и в сравнении часто Путин об этом упоминал - что мы когда в Чечне порядок наводили - всегда платили пенсию вовремя и в полном обьеме
        с-т Petrov
        1. Венд Сегодня, 13:08
          Цитата: с-т Petrov
          и это было правильно - и в сравнении часто Путин об этом упоминал - что мы когда в Чечне порядок наводили - всегда платили пенсию вовремя и в полном обьеме

          Вот американцы и пытаются объяснить это Украине, что если это ваша территория выполняйте обязательства перед людьми. Но думаю до свидомых это не дойдет.
          Венд
          1. с-т Petrov Сегодня, 13:38
            Но думаю до свидомых это не дойдет.


            рулили бы украинцы украиной - был бы вариант с логикой войти в соответствие. Хотя украинцы это конечно сюр сам по себе.

            а когда там грузины, поляки да евреи в управлении - ессно им на украину положить и в качестве врагов прописаны русские. Так что этот угар и будет дальше угаром.
            с-т Petrov
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    Мари Йованович отметила, что украинское правительство должно заняться изысканием финансовых средств в государственном бюджете для восстановления всех выплат.

    ... ага, те сразу и кинулись изыскивать "финсредства"... будут усиленными темпами отбирать последние гроши у людей, в смысле грЫвнИ... но заявление бесспорно малость портит их "дружбу не разлей"... bully
    a.s.zzz888
  3. Смог Сегодня, 12:05
    Ну все! У петьки новый повод появился по европе проехаться, денег поискать. А что делать? Старший "брат" (читай - хозяин) приказал. Ох и тяжела жизнь у попрошаек.
    Но даже если и дадут( своих то все равно нет) разворуют. Для донбасских пенсионеров ничего не поменяется.
    Смог
  4. ваняватный Сегодня, 12:06
    сечас адепты майдана издадут звук не совладавшего с весом штангиста ...
    ваняватный
  5. Laksamana Besar Сегодня, 12:06
    Где деньги, Зин?
    Laksamana Besar
  6. новичок Сегодня, 12:11
    не просто возобновить, но с выплатой задолженности.
    новичок
  7. словак Сегодня, 12:13
    Заботливые... Пока США выделяет Киеву кредиты только на оружие. Могли бы изменить назначение платежа, благо знают, что четвертый год Киев не платит "своим" гражданам в Донбасе.
    словак
  8. andrewkor Сегодня, 12:14
    Вот отожгла так отожгла,не иначе отмашку из Вашингтона получила!Не верю я в альтруизм американского посла!
    andrewkor
    1. Володин Сегодня, 12:21
      Цитата: andrewkor
      ,не иначе отмашку из Вашингтона получила!

      А откуда ещё может получить отмашку посол США?..
      Володин
      1. злой партизан Сегодня, 12:34
        Цитата: Володин
        А откуда ещё может получить отмашку посол США?

        Из Кремля. yes Если уж ихний Президент уже почти доказанный агент Кремля, то ей-то уж и сам Бог велел! request
        злой партизан
        1. Сепар ДНР Сегодня, 12:41
          Цитата: злой партизан
          Из Кремля. Если уж ихний Президент уже почти доказанный агент Кремля, то ей-то уж и сам Бог велел!

          stop В Кремле мы харчуемся.
          Сепар ДНР
  9. afrikanez Сегодня, 12:16
    Такое впечатление, что американский посол вообще не в курсе происходящего на Украине. sad Да собственно и не удивительно, везде где можно несут одну чушь.
    afrikanez
  10. Миханище Сегодня, 12:16
    Зачем нашим русским эти пенсии-подачки??? Я точно знаю, что 99% в Новороссии отказались от этой "корзинки с печеньем и банки с вареньем".
    А оставшийся 1% надо выявлять и поступать соответствующим образом - лишать гражданства Новороссии.
    Миханище
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:36
      Цитата: Миханище
      Зачем нашим русским эти пенсии-подачки??? Я точно знаю, что 99% в Новороссии отказались от этой "корзинки с печеньем и банки с вареньем".
      А оставшийся 1% надо выявлять и поступать соответствующим образом - лишать гражданства Новороссии.

      Не правы вы... Точнее вообще не владеете информацией, и не понимаете сложившейся в социальной сфере ситуацией.
      Количество пенсионеров получающих две пенсии(ДНР иукроповскую),высоко, и куда более 1 го процента заявленного вами.
      Вот приходится ехать рано утром из увольнения, а маршрутка на Донецк забита бабками-дедками... Не влезешь. И так во всех городах.
      Едут в Донецк,там их "подхватывают" дельцы,что курируют такой бизнес, и везут на территории контролируемые укропнёй... За пенсией.

      Да и не в праве вы,или кто-то ещё их осуждать.
      Сепар ДНР
      1. Миханище Сегодня, 12:47
        Ну и почему не остановите??? Нацистские деньги брать? Где совесть-то??? Украина уничтожает русских на корню, геноцид, а вы взираете спокойно на это безобразие???
        Я так думаю, что это рвачи. В России пенсии лучше в разы - почему бы не получать в России-то???
        Миханище
        1. Сепар ДНР Сегодня, 13:04
          Цитата: Миханище
          Ну и почему не остановите??? Нацистские деньги брать? Где совесть-то??? Украина уничтожает русских на корню, геноцид, а вы взираете спокойно на это безобразие???
          Я так думаю, что это рвачи. В России пенсии лучше в разы - почему бы не получать в России-то???

          Вы готовы взвалить на себя ЛИЧНО ораву пенсионеров,и отчислять им на "вразы лучшие пенсии " ?
          Тем более,знаю,что с бюджетом Пенсионного фонда России, отнюдь не всё благополучно .

          И что вы стариков,которые ВЫЖИВАЮТ за счёт этих средств,совестите ?
          Да и вообще.В своё время Захарченко сказал : Есть возможность получать две пенсии,получайте. Укропам на войну меньше останется.
          Сепар ДНР
  11. Керенский Сегодня, 12:45
    Ну да. Заявление для Запада. "Мы им сказали - средства изыскать. Они не нашли. Ну или ещё ищут. А у нас денег только на оружие еле хватает!".
    Керенский
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:48
    Вот это камуфлет! Потрясающий результат...4-х лет постоянного вранья... Мне прям страшно за госпожу посла... laughing Ща в "Миротворец" ее...
    Горный стрелок
  13. JonnyT Сегодня, 12:50
    американцы как обычно строят из себя матерей терез, но иы то знаем что сша глубоко плевать на ЛДНР. Просто пиарщики создают имидж добродетели и искренности перед предстоящими переговорами по донбасу. возможно хотят таким образом получить доверие чтобы протолкнуть миротвоческий-натовский контингент
    JonnyT
  14. Кент0001 Сегодня, 13:22
    Це гроссен зрада для хохлов. Европейские ценнности,? тогда во всем а не только в кружевных труселях.))))
    Кент0001
  15. BAI Сегодня, 13:24
    Что-то возле посольства США в Киеве не видно "активистов-патриотов". Не уж то такую зраду пропустят?
    BAI
  16. Миханище Сегодня, 13:24
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: Миханище
    Ну и почему не остановите??? Нацистские деньги брать? Где совесть-то??? Украина уничтожает русских на корню, геноцид, а вы взираете спокойно на это безобразие???
    Я так думаю, что это рвачи. В России пенсии лучше в разы - почему бы не получать в России-то???

    Вы готовы взвалить на себя ЛИЧНО ораву пенсионеров,и отчислять им на "вразы лучшие пенсии " ?
    Тем более,знаю,что с бюджетом Пенсионного фонда России, отнюдь не всё благополучно .

    И что вы стариков,которые ВЫЖИВАЮТ за счёт этих средств,совестите ?
    Да и вообще.В своё время Захарченко сказал : Есть возможность получать две пенсии,получайте. Укропам на войну меньше останется.
    - мало ли что Захарченко ляпнул в своей жизни? Без него решить не можете?
    ВЫЖИВАЮТ в Новороссии- попахивает провокацией! На подвал таких как вы надо бы, в нутро глянуть. Нет ли гнильцы?
    Миханище
  17. Геркулесыч Сегодня, 13:26
    Заявление на публику, а сами укровоякам уже вовсю наверняка грузят оружие и боевую технику.
    Геркулесыч
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:28
    Интересно,были "заложены" деньги,на выплату жителям ЛДНР,в бюджете Украины?
    Сибирский цирюльник
  19. rocket757 Сегодня, 13:41
    Зрада или засада, вот в чём вопрос?
    rocket757
  20. dubovitskiy.1947 Сегодня, 13:57
    Наконец, искра разума замелькала в выражениях пиндoсoв.
    dubovitskiy.1947
Картина дня