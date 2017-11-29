В следующем году силы ВВО примут участие в 6-ти международных учениях
В 2018 году работа по укреплению международного военного сотрудничества будет продолжена, заланировано участие военнослужащих Восточного округа в шести крупных международных учениях, сообщает пресс-служба ВВО со ссылкой на командующего войсками округа Александра Журавлева.
«В будущем году ожидается проведение сухопутной и морской части российско-индийских учений "Индра-2018" и "Индра НЭВИ-2018" на территории Индии, проведение воздушной части "АвиаИндра-2018" спланировано на территории Российской Федерации. В отличие от маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в виде трех разных учений, направленных на отработку задач на суше, в море и в воздухе», – говорится в релизе.
На полигоне в Бурятии запланировано проведение совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018».
Спланировано также участие кораблей ТОФ в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018», которое состоится на территории КНР.
«В рамках совместного российско-японского военно-морского учения "Сарекс", которое состоятся в территориальных водах Японии, моряки Тихоокеанского флота отработают задачи по спасению терпящего бедствие судна», – рассказали в округе.
В 2017 году соединения и воинские части ВВО приняли участие в четырех международных военных учениях.
«В будущем году ожидается проведение сухопутной и морской части российско-индийских учений "Индра-2018" и "Индра НЭВИ-2018" на территории Индии, проведение воздушной части "АвиаИндра-2018" спланировано на территории Российской Федерации. В отличие от маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в виде трех разных учений, направленных на отработку задач на суше, в море и в воздухе», – говорится в релизе.
На полигоне в Бурятии запланировано проведение совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018».
Спланировано также участие кораблей ТОФ в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018», которое состоится на территории КНР.
«В рамках совместного российско-японского военно-морского учения "Сарекс", которое состоятся в территориальных водах Японии, моряки Тихоокеанского флота отработают задачи по спасению терпящего бедствие судна», – рассказали в округе.
В 2017 году соединения и воинские части ВВО приняли участие в четырех международных военных учениях.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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