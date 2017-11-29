Новейший БТР-87 превратят в легкую колесную самоходку

БТР-87 является разработкой ООО "Военно-промышленная компания" и представляет собой глубоко модернизированную версию БТР-82А, получившую ряд доработок. В отличие от своего предшественника, БТР-87 получил кормовое расположение десантного отсека, значительно более мощный двигатель переднего расположения, а также универсальный башенный погон. Это позволит при необходимости устанавливать на него целый арсенал сменных боевых модулей с разнообразным вооружением и электроникой.В качестве одного из вариантов оснащения предусматривается установка модифицированного дистанционно-управляемого боевого модуля ДУБМ-30. Он вооружен автоматической 30-мм пушкой 2А42, которая способна поражать легкобронированную технику. Для борьбы с живой силой противника установлен 7,62-мм пулемет ПКТМ.Также вооружение может быть дополнено блоками неуправляемых реактивных снарядов С-8, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" или реактивными огнеметами "Шмель-М".Помимо необитаемых модулей, на БТР-87 возможен монтаж одноместного боевого отделения "Берег" с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. В качестве управляемого вооружения он оснащен ракетным комплексом "Корнет-ЭМ", способным поражать наземные и воздушные цели на дальностях до 10 км.Высокая грузоподъемность БТР-87 позволяет без особых доработок устанавливать на него 120-мм боевое отделение самоходного орудия 2С23 "Нона-СВК". Превратившись в легкую колесную самоходную гаубицу - миномет, машина приобретет способность поражать инженерные сооружения и бронетехнику корректируемыми снарядами "Китолов-2" на расстоянии более 12 км с точностью до 90%.Сам бронетранспортер при увеличенной до 16,5 тонны массе способен развивать скорость до 90 км/ч на шоссе. Его запас хода при этом может достигать 800 км. Защита БТР-87 усиливается навесной бронекерамикой. В лобовой проекции она выдерживает выстрел из 23-мм автоматической пушки с расстояния 500 м, а сбоку выстоит перед очередью из пулемета калибра 12,7 мм.По мнению экспертов, БТР-87 станет бронемашиной-универсалом, по всем характеристикам значительно превосходящим технику предыдущего поколения, передает "РГ-Сила"