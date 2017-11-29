14:06 29 ноября

Новейший БТР-87 превратят в легкую колесную самоходку

БТР-87 является разработкой ООО "Военно-промышленная компания" и представляет собой глубоко модернизированную версию БТР-82А, получившую ряд доработок. В отличие от своего предшественника, БТР-87 получил кормовое расположение десантного отсека, значительно более мощный двигатель переднего расположения, а также универсальный башенный погон. Это позволит при необходимости устанавливать на него целый арсенал сменных боевых модулей с разнообразным вооружением и электроникой.

В качестве одного из вариантов оснащения предусматривается установка модифицированного дистанционно-управляемого боевого модуля ДУБМ-30. Он вооружен автоматической 30-мм пушкой 2А42, которая способна поражать легкобронированную технику. Для борьбы с живой силой противника установлен 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Новейший БТР-87 превратят в легкую колесную самоходку



Также вооружение может быть дополнено блоками неуправляемых реактивных снарядов С-8, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" или реактивными огнеметами "Шмель-М".

Помимо необитаемых модулей, на БТР-87 возможен монтаж одноместного боевого отделения "Берег" с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. В качестве управляемого вооружения он оснащен ракетным комплексом "Корнет-ЭМ", способным поражать наземные и воздушные цели на дальностях до 10 км.

Высокая грузоподъемность БТР-87 позволяет без особых доработок устанавливать на него 120-мм боевое отделение самоходного орудия 2С23 "Нона-СВК". Превратившись в легкую колесную самоходную гаубицу - миномет, машина приобретет способность поражать инженерные сооружения и бронетехнику корректируемыми снарядами "Китолов-2" на расстоянии более 12 км с точностью до 90%.

Сам бронетранспортер при увеличенной до 16,5 тонны массе способен развивать скорость до 90 км/ч на шоссе. Его запас хода при этом может достигать 800 км. Защита БТР-87 усиливается навесной бронекерамикой. В лобовой проекции она выдерживает выстрел из 23-мм автоматической пушки с расстояния 500 м, а сбоку выстоит перед очередью из пулемета калибра 12,7 мм.

По мнению экспертов, БТР-87 станет бронемашиной-универсалом, по всем характеристикам значительно превосходящим технику предыдущего поколения, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Алексей Моисеев
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 12:32
    Прототип китолова в перми уже есть))) мотовилихинские заводы уже сделали…
    Шура пермский
    1. Джедай Сегодня, 12:42
      Планы по БТР-87 понятны. Надеюсь, с реализацией не будет перетягивания резины.
      Джедай
    2. просто экспл Сегодня, 12:42
      вопрос только - а на фига ?
      или всё , Бумеранг уже можно хоронить ?
      или этот экземпляр на экспорт пойдет ?
      просто экспл
      1. Джедай Сегодня, 12:46
        Цитата: просто экспл
        или этот экземпляр на экспорт пойдет ?

        По имеющимся данным, проект БТР-87 был разработан ООО «Военно-промышленная компания» в рамках глубокой модернизации существующего бронетранспортера БТР-82А. Проект создавался в инициативном порядке и предназначается в первую очередь для экспорта.

        Источник: http://alternathistory.com/opytnyi-bronetransport
        er-btr-87-rossiya
        Джедай
        1. просто экспл Сегодня, 13:32
          ну хоть это радует , а то достало что все проекты буксуют .
          я ж думал что подстраховываются и готовят запасную дешевую платформу .
          просто экспл
      2. Микадо Сегодня, 13:17
        похоже, решили сделать "дешево и сердито". Пока доводят "бумеранг", будут поставлять в войска усовершенствованные машины на старой базе hi
        Микадо
    3. сибиралт Сегодня, 12:42
      Лопату на борт повесили. А вот про огнетушитель и песок, видно, забыли. belay
      сибиралт
    4. 210окв Сегодня, 12:44
      Сейчас небратья заорут что у них идею БТР4 клятые спёрли..
      210окв
  2. andrewkor Сегодня, 12:43
    Ну,наконец то отошли от заднерасположенного МТО - идеалогии БТР-60 1959г!Даже УкрВПК от такого отказался!
    andrewkor
  3. Витас Сегодня, 12:44
    Мотор впереди, это хорошо.
    Витас
  4. гагрид Сегодня, 12:48
    Ранее про это фото говорили - переделка бтр-60
    гагрид
    1. Vik66 Сегодня, 12:54
      Не у одного меня значит такие ассоциации эта картинка вызвала... sad
      Vik66
    2. Sergey53 Сегодня, 12:54
      Вообще какая разница? Главное чтобы конечный результат был хорошим.
      Sergey53
      1. гагрид Сегодня, 12:55
        разница между бтр-82а и бтр-60
        гагрид
        1. Per se. Сегодня, 13:24
          Статья не очень информативна, могли бы и фото к ней сделать разных ракурсов, тем более, если речь главным образом про "выход через зад".
          БТР-87 получил кормовое десантное отделение - десант получил возможность спешиваться через кормовые двери под прикрытием всей машины. В передней части корпуса БТР-87 присутствует отделение управления (слева) и моторный отсек (у правого борта). Непосредственно за отсеком двигателя поместили боевое отделение с поворотной башней. Подбашенные агрегаты боевого отделения размещены в одном объеме с местами для десанта.

          На БТР-87 отсутствуют бортовые двери десантного отделения, командирский люк и правое бронестекло с крышкой в следствие размещения моторного отделения в передней части корпуса. Механик-водитель размещается впереди слева. Рабочее место командира сместилось назад и влево. Командир находится за спиной водителя и должен следить за окружающей обстановкой при помощи оптических приборов на своем люке.
          В центральной части корпуса, с некоторым сдвигом к корме, на крыше БТР-87 установлена башенная пулеметно-пушечная установка, заимствованная у БТР-82А. Башня имеет лафетную компоновку и оснащается комплексом ствольного вооружения. В качестве «главного калибра» применяется 30-мм автоматическая пушка 2А72, дополнительное вооружение состоит из 7,62-мм пулемета ПКТМ и нескольких дымовых гранатометов. Также башня оснащается комплексом необходимых средств наблюдения и наведения.
          По вместимости десантное отделение не отличается от центрального десантного отделения базового БТР-82А. Посадку и высадку десанта предлагается осуществлять через кормовые двери.
          В связи с переносом двигателя в переднюю часть корпуса заметным изменениям должна была подвергнуться конструкция трансмиссии. При этом ходовая часть осталась прежней – четыре оси с колесами на независимой подвеске. В связи с применением кормовых дверей бронетранспортер получил новые движители для перемещения по воде. Вместо одного центрального водомета теперь используются два отдельных, помещенные позади колес.
          Per se.
  5. гагрид Сегодня, 12:57
    причем если не изменяет память много коментов пришлось на водометы
    гагрид
  6. Каштан Сегодня, 13:02
    На дворе 2018 год, а нас даже нет динамической защиты!!!
    Должно оставить порочную практику продлевать срок годности советской техники и школы, они не ориентированы к современным вызовам.
    Каштан
  7. kolkulon Сегодня, 13:02
    .Загубили бтр-90. Ща лепят че попало.
    kolkulon
    1. Per se. Сегодня, 13:33
      Да, жаль. Может, честь, ум и совесть ещё проснётся, машина не заслуженно "засужена" и забыта. Вполне могли бы и на БТР-90 многое "подшаманить", вплоть до этого заднего выхода, хотя, везде ли он нужен...
      Per se.
  8. Беларусь это Россия Сегодня, 13:04
    По мнению экспертов, БТР-87 станет бронемашиной-универсалом, по всем характеристикам значительно превосходящим технику предыдущего поколения, передает "РГ-Сила"

    Это-хорошо.Старое-должно становиться лучше.Сильнее,быстрее,мощнее,защищённее и так далее.
    Беларусь это Россия
    1. сибиралт Сегодня, 13:10
      Но от того оно не перестанет быть старым. bully
      сибиралт
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 13:09
    Цитата: просто экспл
    вопрос только - а на фига ?
    или всё , Бумеранг уже можно хоронить ?
    или этот экземпляр на экспорт пойдет ?

    Бумеранг-хоронить не нужно.А нужно оснащать бумерангом армию России Русской православной.Нужно чтобы бумерангами-была УЖЕ укомплектована армия России Русской православной.А старую технику-модернизировать тоже-делать лучше.До предела,пока не будет изобретена такая техника-которая превзойдёт старую так-что старую технику-отпадёт надобность модернизировать.Потому что новая-перекроет всю модернизацию старой техники.
    Единственно-как выход,чтобы не продавать чужим странам и войскам свою Русскую новую военную технику-можно модернизировать старую,которая будет уступать новой военной техники армии России Русской православной.Для того,чтобы чужие войска и страны-были слабее России Русской православной.
    Беларусь это Россия
  10. Alexey-74 Сегодня, 13:14
    Опять новый вариант. А где Бумеранг??? Что все, забыли?
    Alexey-74
  11. Беларусь это Россия Сегодня, 13:18
    Цитата: сибиралт
    Но от того оно не перестанет быть старым. bully

    Когда был изобретён первый автомобиль????? А современные автомобили-ведь далеко шагнули от первых автомобилей???? Но ведь всё равно-современные автомобили-это ведь-всё равно автомобили.То есть,по твоей логике-это СТАРЫЕ машины-автомобили.Ну-всё равно это автомобиль,хоть и новый.А если автомобиль-то это-старая техника,а не новая.Например не какой или какая-нибудь там тулибуба,скажем так,не совершенно новая техника,отличающаяся от автомобиля,а-всё равно автомобиль.
    Так можно модернизировать и старую военную технику,которая будет очень сильно отличаться от своей предшественницы.Как новые автомобили-от старых.
    При этом делать и разрабатывать-совершенно новую военную технику и технологии.Не забывая о модернизации старой техники.
    Беларусь это Россия
  12. Геркулесыч Сегодня, 13:24
    Тогда уж лучше бы в серию БТР 90 запустили!
    Геркулесыч
  13. Михаил Зубков Сегодня, 13:32
    Цитата: kolkulon
    .Загубили бтр-90. Ща лепят че попало.

    В компоновке ничего принципиально нового - и молчат про плавучесть. Фишка наших БТР в ней была, начиная с БТР-60 ПБ. И два движка сзади давали возможность вытащить машину и людей при повреждении из-под огня хоть как-то. Защита двигателем спереди - это риск гибели машины от первого же попадания в лоб. Кумулятивный снаряд при этом и людей в БТР угробит - газы все равно внутрь вдуются и убьют скачком давления. Крышу надо делать съемной - она при кумулятивных поражениях губит людей. Она нужна только как тент от дождя, а не бронезащита - при современном насыщении войск средствами ПТО.
    Михаил Зубков
    1. marlin1203 Сегодня, 13:52
      На этот случай люк на самодельном ремне болтается, а не запиратается полностью. Воинская смекалка однако.
      marlin1203
  14. dvvv Сегодня, 13:56
    а между тем БТР-82 клепают и клепают. По мне так эта машина лучше чем 82-й и цена сопоставимая должна быть. Если еще что-то с броней сделать и не потерять плавучесть, то дешевый и доступный БТР. Двигатель лицензионный, хотя пишут что часть деталей делать не умеют и импортируют на ЯМЗ, но все равно от КаМазовского который 740 отказываются. В общем направление разумное я думаю, осталось о цене и исполнении подумать. Что там будет с самоходкой и нужна ли она, пусть вояки решают.
    dvvv
Картина дня