14:08 29 ноября

Для военной техники России разработают непробиваемые колеса

Специалисты Научно-исследовательского института стали разрабатывают для военной техники боестойкие колеса. Об этом журналу "Экспорт вооружений" сообщил генеральный директор НИИ Дмитрий Купрюнин.

Для военной техники России разработают непробиваемые колеса


В нашем институте проводятся инициативные разработки по повышению выживаемости военной техники. В частности, так называемые боестойкие колеса. При поражении стрелковым оружием или подрыве на мине колесо сохраняет свою работоспособность и позволяет продолжить выполнение поставленных задач или покинуть зону поражения. И если имеющиеся наработки в мире безвоздушных колес в основном рассчитаны на тихоходную технику или с небольшой нагрузочной способностью, то наше колесо рассчитано на нагрузку в 4000 кгс и на скорость до 80 км/ч
- отметил Дмитрий Купрюнин.


НИИ стали успешно разрабатывает и динамическую защиту для бронетехники. Уже выпускается современный "Монолит" для танка Т-14. Здесь использован другой принцип создания противодействия: высокоэнергетический материал, в котором минимальный объем взрывчатых веществ. Это позволяет уменьшить риск поражения пехоты, находящейся рядом с танком.

Кроме того, эти материалы снижают массу всей защиты танка, а также противодействуют даже таким совершенным противотанковым ракетным комплексом как "Корнет". Это большой шаг вперед
- сказал Купрюнин, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://englishrussia.com/index.php
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Комментарии 7

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  1. просто экспл Сегодня, 12:44
    НИИ стали успешно разрабатывает и динамическую защиту для бронетехники. Уже выпускается современный "Монолит" для танка Т-14.

    так Монолит или Малахит ?
    просто экспл
    1. Shurik70 Сегодня, 12:56
      Фигня какая. Какие ещё "новые разработки". Всё это - давно придумано.
      Ещё самые первые "шины" были просто цельнолитыми жгутами каучука. "Дутики" появились много позже.
      К этому неоднократно возвращались, особенно в военной и вездеходной технике. И не применяют широко исключительно в силу слабых амортизационных свойств цельнолитых.
      Сейчас новое направление появилось - "бескамерные". Тоже много перспектив, но для бронированных машин не подходят, большую нагрузку не держат. А вот для командирского уазика - в самый раз.
      Что то сомневаюсь, что на бескамерное танк поставить можно
      Shurik70
  2. Sergey53 Сегодня, 12:50
    Если получится ,то вещь будет стоящая.
    Sergey53
    1. MoJloT Сегодня, 12:55
      Удачи, в любом случае
      MoJloT
  3. nemec55 Сегодня, 13:00
    На фото полуось откручивает laughing бортировать будет наверное laughing
    nemec55
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:21
      А может быть центральный редуктор будут менять! belay
      Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    "Непробиваемые колеса "-а где же сокральное "неимеющиеаналоговвмире "?Невозможно создать полностью непробиваемое колесо, а возможно создать очень дорогое колесо с повышенной живучестью.
    Геркулесыч
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