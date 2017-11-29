Для военной техники России разработают непробиваемые колеса

В нашем институте проводятся инициативные разработки по повышению выживаемости военной техники. В частности, так называемые боестойкие колеса. При поражении стрелковым оружием или подрыве на мине колесо сохраняет свою работоспособность и позволяет продолжить выполнение поставленных задач или покинуть зону поражения. И если имеющиеся наработки в мире безвоздушных колес в основном рассчитаны на тихоходную технику или с небольшой нагрузочной способностью, то наше колесо рассчитано на нагрузку в 4000 кгс и на скорость до 80 км/ч

Кроме того, эти материалы снижают массу всей защиты танка, а также противодействуют даже таким совершенным противотанковым ракетным комплексом как "Корнет". Это большой шаг вперед

Специалисты Научно-исследовательского института стали разрабатывают для военной техники боестойкие колеса. Об этом журналу "Экспорт вооружений" сообщил генеральный директор НИИ Дмитрий Купрюнин.- отметил Дмитрий Купрюнин.НИИ стали успешно разрабатывает и динамическую защиту для бронетехники. Уже выпускается современный "Монолит" для танка Т-14. Здесь использован другой принцип создания противодействия: высокоэнергетический материал, в котором минимальный объем взрывчатых веществ. Это позволяет уменьшить риск поражения пехоты, находящейся рядом с танком.- сказал Купрюнин, передает "РГ-Сила"