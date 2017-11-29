Африканская "зрада" Евросоюза

На фото - президент Нигерии Мухаммаду Бухари

Сегодня стартовал 5-й саммит «Африка-ЕС», проходящий в Кот-д’Ивуаре. В связи с проведением саммита в стране приняты беспрецедентные меры безопасности – территорию комплекса, где проходят встречи делегаций Африканского и Европейского союзов, охраняют около 6 тысяч сотрудников полиции.Однако далеко не только меры безопасности обращают на себя внимание. Заслуживающим обсуждения вполне можно считать обещания, которые прибывшие на саммит в Африку лидеры стран ЕС дают африканским партнёрам.В частности, пока ещё канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали Африканскому союзу экономическую помощь и юридическую поддержку со стороны Франции и ФРГ для открытия новых рабочих мест в странах Африки: от Марокко до Анголы. В частности, предполагается финансирование программы «Повышение экономических возможностей для африканской молодёжи». Эта программа в свою очередь стала частью проекта по сотрудничеству в сфере «контролируемой миграции».Африка с её растущим населением в последнее время стала одним из главных «доноров» Европы с точки зрения беженцев. Если в Сирию десятки тысяч беженцев возвращаются, то поток переселенцев из стран Африканского союза в ЕС продолжает расти.Крайне болезненно информацию о готовности Парижа и Берлина профинансировать Африканский союз восприняли (внимание!) на Украине. В украинской блогосфере началась полемика относительно того, почему Ангела Меркель фактически свернула программу финансовой поддержки Украины, зато собирается вложить средства в создание рабочих мест в Африке.