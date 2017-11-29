14:04 29 ноября

Африканская "зрада" Евросоюза

Сегодня стартовал 5-й саммит «Африка-ЕС», проходящий в Кот-д’Ивуаре. В связи с проведением саммита в стране приняты беспрецедентные меры безопасности – территорию комплекса, где проходят встречи делегаций Африканского и Европейского союзов, охраняют около 6 тысяч сотрудников полиции.

Однако далеко не только меры безопасности обращают на себя внимание. Заслуживающим обсуждения вполне можно считать обещания, которые прибывшие на саммит в Африку лидеры стран ЕС дают африканским партнёрам.

В частности, пока ещё канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали Африканскому союзу экономическую помощь и юридическую поддержку со стороны Франции и ФРГ для открытия новых рабочих мест в странах Африки: от Марокко до Анголы. В частности, предполагается финансирование программы «Повышение экономических возможностей для африканской молодёжи». Эта программа в свою очередь стала частью проекта по сотрудничеству в сфере «контролируемой миграции».


Африка с её растущим населением в последнее время стала одним из главных «доноров» Европы с точки зрения беженцев. Если в Сирию десятки тысяч беженцев возвращаются, то поток переселенцев из стран Африканского союза в ЕС продолжает расти.

Африканская "зрада" Евросоюза

На фото - президент Нигерии Мухаммаду Бухари


Крайне болезненно информацию о готовности Парижа и Берлина профинансировать Африканский союз восприняли (внимание!) на Украине. В украинской блогосфере началась полемика относительно того, почему Ангела Меркель фактически свернула программу финансовой поддержки Украины, зато собирается вложить средства в создание рабочих мест в Африке.

Использованы фотографии: Nigeria Central TV‏
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Комментарии 25

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  1. Morglenn Сегодня, 12:44
    Африканцы перспективнее хохлов
    Morglenn
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:46
      там недра земные богаче...
      Диванный Хенераль
      1. 210окв Сегодня, 12:52
        ВНА тоже есть и недра и земля...Но там уже заштатники подсуетились.А может все потому что земной шар уже поделён?
        Цитата: Диванный Хенераль
        там недра земные богаче...
        210окв
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:54
          на украине уже ничего нет...
          а территория "от Марокко до Анголы" всяко больше :)
          Диванный Хенераль
    2. 210окв Сегодня, 12:47
      Придется попотеть теперь.Халява закончилась.Африканцы отобрали любимую игрушку у хохоликов.[b][/b]
      Цитата: Morglenn
      Африканцы перспективнее хохлов
      210окв
    3. сибиралт Сегодня, 13:08
      Ну, про Меркель пока не будем (ей сейчас не до того). А вот пару - тройку тысяч французских юристов очень бы пригодились африканцам для трудоустройства нищих безработных. laughing
      сибиралт
  2. РатникВолк Сегодня, 12:46
    ну Украина жеж не Африка... вот как посмуглеют...
    РатникВолк
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    ... кинули укрокаклов гейропейцы, неужели не понятно? bully
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:54
      Это скакуасы поняли, они не понимают "За шо?". laughing
      Джедай
      1. амурец Сегодня, 13:05
        Цитата: Джедай
        Это скакуасы поняли, они не понимают "За шо?".

        За деньги. Они в Африке целее будут.
        амурец
        1. Джедай Сегодня, 13:16
          Цитата: амурец
          За деньги. Они в Африке целее будут.

          good Вот потому, что им не дали распихать по карманам они и подняли бучу в сети.
          Джедай
  4. solzh Сегодня, 12:47
    Крайне болезненно информацию о готовности Парижа и Берлина профинансировать Африканский союз восприняли (внимание!) на Украине

    В Европе решили вместо украинского сало, закупать африканские кокосы и бананы.
    solzh
  5. новичок Сегодня, 12:48
    хотят купить Африку, пока мы совсем не окрепли там.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 12:55
      Гарик, привет! hi В Африку уже Китай свои щупальца запустил, вот Европа и старается не отстать.
      Джедай
  6. Миханище Сегодня, 12:48
    Надо нам перебить предложение Ивропы!!! Там много соцстран.
    Миханище
    1. Greenwood Сегодня, 13:17
      Цитата: Миханище
      Там много соцстран.
      Так Россия не соцстрана. Это к Китаю или к КНДР.
      Greenwood
  7. weksha50 Сегодня, 12:49
    "На фото - президент Нигерии Мухаммаду Бухари"...

    Президент - и беззубый... wink
    Видать, и впрямь тяжко у них с экономикой...
    weksha50
    1. solzh Сегодня, 12:51
      Это его фишка. Он мужик стильный laughing
      solzh
  8. Александр 3 Сегодня, 12:50
    Ну всё теперь все хохлы переедут в Африку или перекрасятся в африканский цвет.
    Александр 3
  9. КАРЛСОН Сегодня, 12:52
    Крайне болезненно информацию о готовности Парижа и Берлина профинансировать Африканский союз восприняли (внимание!) на Украине. В украинской блогосфере началась полемика относительно того, почему Ангела Меркель фактически свернула программу финансовой поддержки Украины, зато собирается вложить средства в создание рабочих мест в Африке


    Действительно, они уже по всем параметрам скатились практически до беднейших стран Африки, а кое в чем даже переплюнули, а тут такое кидалово.
    З.Ы. " Ну и за шо стоял Майдан"
    КАРЛСОН
  10. изя топ Сегодня, 12:55
    почему Ангела Меркель фактически свернула программу финансовой поддержки Украины, зато собирается вложить средства в создание рабочих мест в Африке.
    негры надёжнее салоедов lol
    изя топ
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:12
    Африка терреториально далеко от Евросоюза, это у них хобби такое -вешать на уши лапшу, дать сотню евро, пообещав миллион, на три миллиона ограбить, и сказать что деньги кончились, дальше крутитесь как нибудь сами!
    Геркулесыч
  12. Унибор Сегодня, 13:19
    Ну у каждого негра должно быть три белых вещи
    Унибор
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:36
    Всё просто) Разграбление страны подходит к логическому завершению (
    Нисколько не удивлюсь, если в ближайшем будущем,жители страны, будут ходить в трусах,не принадлежащих им:(
    Сибирский цирюльник
  14. Керенский Сегодня, 13:38
    Приснилось мне, что поехали мы в Чад..... на рыбалку. А соседями у нас были китайские экологи. Я всю жизнь думал, что китайцы маленькие, а тут "сиротинушки" под 2 метра, молодые все, спортивные. Таких экологов только в ДШБ. Растянули они "бабочкоуловители" свои, огородились конкретно и ну экологическую обстановку изучать! А километрах в 70 вообще пёстрая компания встала: канадцы, французы, бельгийцы.... и все, как один, микробиологи. Бактерию редкую в речке ловят. Тоже "сироты" молодые. Вот какие сейчас "люди науки"!
    Керенский
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