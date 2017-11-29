Немецких журналистов уличили в «фейковых» публикациях о войне в Сирии
Немецкий активист Иоахим Жильяр провел исследование и представил факты неоднократного использования лживых новостей и утаивания информации германскими изданиями при освещении операций по освобождению Алеппо в Сирии и Мосула в Ираке, передает РИА Новости сообщение Sputnik Deutschland.
В ходе своего расследования Жильяр выяснил, что СМИ, как правило, ориентировались на интересы правящих кругов. По его словам, «в целях пропаганды немецкая пресса утаивала факты, намеренно создавала у читателей ошибочное впечатление от происходящего, иногда – игнорировала реальное положение вещей».
В качестве примера он привел «девочку из Twitter» – семилетнюю Бану Алабед, которая якобы одобрила ракетный удар США по Сирии.
Активист также считает, что «СМИ хотели вызвать чувство жалости к оставшимся в Алеппо мирным жителям», при этом «никто не писал о гражданских, оставшихся в Мосуле». Пресса, наоборот, стремилась создать впечатление, что в иракском городе мирных жителей нет – «хотя их насчитывалось около 1,5 миллиона».
Кроме того, он указал на разницу «между практически полностью разрушенным Мосулом, который подвергался атакам с воздуха, и Восточным Алеппо, где разрушены около 10 процентов зданий». Жильяр пояснил, что, «судя по имеющимся фотографиям, Алеппо пострадал в результате уличных боев», а не ударов с воздуха. При этом немецкие СМИ никогда не акцентировали внимание на этих фактах.
Восточная часть Алеппо была освобождена в декабре 2016 года. В том же месяце «девочка из Twitter» якобы покинула город вместе с родителями. При этом некоторые издания усомнились в ее реальном существовании, ссылаясь на «чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка» и использование данной соцсети сирийскими оппозиционерами.
В ходе своего расследования Жильяр выяснил, что СМИ, как правило, ориентировались на интересы правящих кругов. По его словам, «в целях пропаганды немецкая пресса утаивала факты, намеренно создавала у читателей ошибочное впечатление от происходящего, иногда – игнорировала реальное положение вещей».
В качестве примера он привел «девочку из Twitter» – семилетнюю Бану Алабед, которая якобы одобрила ракетный удар США по Сирии.
Активист также считает, что «СМИ хотели вызвать чувство жалости к оставшимся в Алеппо мирным жителям», при этом «никто не писал о гражданских, оставшихся в Мосуле». Пресса, наоборот, стремилась создать впечатление, что в иракском городе мирных жителей нет – «хотя их насчитывалось около 1,5 миллиона».
Кроме того, он указал на разницу «между практически полностью разрушенным Мосулом, который подвергался атакам с воздуха, и Восточным Алеппо, где разрушены около 10 процентов зданий». Жильяр пояснил, что, «судя по имеющимся фотографиям, Алеппо пострадал в результате уличных боев», а не ударов с воздуха. При этом немецкие СМИ никогда не акцентировали внимание на этих фактах.
Восточная часть Алеппо была освобождена в декабре 2016 года. В том же месяце «девочка из Twitter» якобы покинула город вместе с родителями. При этом некоторые издания усомнились в ее реальном существовании, ссылаясь на «чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка» и использование данной соцсети сирийскими оппозиционерами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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