14:07 29 ноября

Немецких журналистов уличили в «фейковых» публикациях о войне в Сирии

Немецкий активист Иоахим Жильяр провел исследование и представил факты неоднократного использования лживых новостей и утаивания информации германскими изданиями при освещении операций по освобождению Алеппо в Сирии и Мосула в Ираке, передает РИА Новости сообщение Sputnik Deutschland.



В ходе своего расследования Жильяр выяснил, что СМИ, как правило, ориентировались на интересы правящих кругов. По его словам, «в целях пропаганды немецкая пресса утаивала факты, намеренно создавала у читателей ошибочное впечатление от происходящего, иногда – игнорировала реальное положение вещей».


В качестве примера он привел «девочку из Twitter» – семилетнюю Бану Алабед, которая якобы одобрила ракетный удар США по Сирии.

Активист также считает, что «СМИ хотели вызвать чувство жалости к оставшимся в Алеппо мирным жителям», при этом «никто не писал о гражданских, оставшихся в Мосуле». Пресса, наоборот, стремилась создать впечатление, что в иракском городе мирных жителей нет – «хотя их насчитывалось около 1,5 миллиона».

Кроме того, он указал на разницу «между практически полностью разрушенным Мосулом, который подвергался атакам с воздуха, и Восточным Алеппо, где разрушены около 10 процентов зданий». Жильяр пояснил, что, «судя по имеющимся фотографиям, Алеппо пострадал в результате уличных боев», а не ударов с воздуха. При этом немецкие СМИ никогда не акцентировали внимание на этих фактах.

Восточная часть Алеппо была освобождена в декабре 2016 года. В том же месяце «девочка из Twitter» якобы покинула город вместе с родителями. При этом некоторые издания усомнились в ее реальном существовании, ссылаясь на «чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка» и использование данной соцсети сирийскими оппозиционерами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:47
    Глас вопиющего в пустыне
    Диванный Хенераль
    1. Anarchist Сегодня, 12:56
      Цитата: Диванный Хенераль
      Глас вопиющего в пустыне

      На западе он останется без внимания! Слышим его только мы! Это только потому, что нам это выгодно! Мы тоже многого не слышим и не видим...
      Нам просто не говорят и не показывают...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 12:59
        Александр hi , а когда было по другому , они уже заврались до такой степени , что сами запутались.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:01
          Цитата: Идущий
          они уже заврались до такой степени , что сами запутались.

          И дальше будет только хуже: ложь начнёт вылазить из всех щелей.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:05
            Правда - самое сильное оружие , они ни как это не могут это усвоить.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:09
              Цитата: Идущий
              ни как это не могут это усвоить.

              Не хотят - вот и не могут.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:26
                А придется , придет время и все выйдет наружу , тогда за все ответят.
                Идущий
        2. Anarchist Сегодня, 13:05
          Цитата: Идущий
          сами запутались

          Чтобы врать - нужно иметь хорошую память! Какая она у них может быть хорошая, если всё русские отшибли!
          Что даже ''уроки истории'' забыли...
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 13:07
            В этом они переплюнули СССР , в худшем его понимании.
            Идущий
        3. Chertt Сегодня, 13:06
          "Немецких журналистов уличили в «фейковых» публикациях"
          -Может целесообразнее сообщать о западных журналистах не уличенных в фейковых публикациях
          Chertt
      2. dorz Сегодня, 13:06
        Информационная война - это подготовка к горячей в будущем.
        dorz
        1. Офицер запаса Сегодня, 13:24
          Цитата: dorz
          Информационная война - это подготовка к горячей в будущем.


          Совершенно верно. «Девочка из Twitter» - это, наверное, название целого отдела. В ЦРУ.
          Офицер запаса
    2. GRF Сегодня, 13:04
      Цитата: Диванный Хенераль
      Глас вопиющего в пустыне

      И не надейтесь...

      Услышат.
      Но не буду спорить, мантры тоже помогают...
      Не теряте надежды )
      GRF
    3. сибиралт Сегодня, 13:22
      Журналисты публикуют то, за что больше платят и не будет никаких личных проблем. Что тут скажешь, такая у них самая древняя профессия. lol
      сибиралт
  2. Knizhnik Сегодня, 12:49
    Для них это действительно новость
    Knizhnik
  3. weksha50 Сегодня, 12:52
    "СМИ, как правило, ориентировались на интересы правящих кругов"...

    И что тут удивительного ?
    В основном - так было, есть и... будет...
    weksha50
    1. volodya Сегодня, 12:57
      Не первый раз и наверное не последний!
      volodya
    2. Идущий Сегодня, 13:00
      Одно дело ориентироваться , а другое дело всецело работать на правящие круги , вводя всех в самообман.
      Идущий
  4. solzh Сегодня, 12:55
    При этом некоторые издания усомнились в ее реальном существовании, ссылаясь на «чрезмерную активность микроблога, хорошее знание английского языка» и использование данной соцсети сирийскими оппозиционерами

    А был ли мальчик, в данном случае девочка?
    solzh
  5. Стирбьорн Сегодня, 12:55
    Информационная война, тут все стороны хороши
    Стирбьорн
    1. Идущий Сегодня, 13:09
      Только цели разные , об этом не стоит забывать.
      Идущий
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:08
    И сколько там в Германии эту статью прочли? Им там как и по всей Европе мозги промыли, что "Асад людоед " , и больше они ничего о Сирии не желают знать.
    Геркулесыч
  7. изя топ Сегодня, 13:09
    помнят и чтут геббельса am
    изя топ
    1. Идущий Сегодня, 13:18
      И действуют по нему.
      Идущий
      1. изя топ Сегодня, 13:23
        Цитата: Идущий
        И действуют по нему.

        может,и закончат,как он...
        изя топ
        1. Идущий Сегодня, 13:27
          Очень бы хотелось и будем этому способствовать.
          Идущий
  8. Керенский Сегодня, 13:23
    Для СМИ важен тираж. Это мне напоминает историю с "дневниками Гитлера". Пока мусолили "подделка - не подделка" из номера в номер, пока высказались все "эксперты", руководство только успевало деньги в банк носить.
    Керенский
  9. tsvetkov1274 Сегодня, 13:26
    а как поживает "наш" Мэтью...что то не слышно hi
    tsvetkov1274
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