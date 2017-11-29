14:02 29 ноября

БМП «Курганец» успешно проходит испытания

Боевая машина пехоты Б-11 («Объект 695»), выполненная на унифицированной платформе «Курганец-25», успешно выдерживает испытания, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на источник в российском ОПК.

БМП «Курганец» успешно проходит испытания


«Новейшая БМП, проходящая обкатку на полигонах, демонстрирует все, что от нее требуют тактико-технические задания. То же самое касается выполненных на данной платформе бронетранспортера Б-10 (Объект 693) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины», – говорится в материале.




По мнению экспертов, благодаря Б-10 и Б-11 российские мотострелковые соединения получат совершенно новые возможности: «по сравнению с бронемашинами предыдущего поколения они имеют усиленный лоб корпуса, бортов и днища, имеется активная защита, которая способна перехватывать противотанковые боеприпасы, в том числе самые мощные».



Двигатель в 750 л.с. позволит развивать высокую скорость, как по суше, так и по воде. Модульная конструкция позволяет устанавливать на машине необитаемые боевые отделения с различным артиллерийским и ракетным вооружением.



«Курганец-25» с 2015 года принимает участие в Параде на Красной площади, в этом году одна из машин парадного расчета впервые была открыто продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия», вызвав большой интерес специалистов и гостей оружейной выставки.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 19

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  1. Equalized Сегодня, 13:14
    Красивая машина и комплектация "илитная" для БМП, в случае если ВС РФ будут такие закупать в больших количествах, может впервые увидим пост-советскую армию где солдаты катаются не на броне, а за броней.

    Яб за таким толстым слоем ДЗ да еще и с КАЗ не побоялся. laughing
    Equalized
    1. Zibelew Сегодня, 13:19
      В авторевю была заметка по Курганцу 25
      https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobu
      sy/kurganets-25
      Zibelew
      1. Джедай Сегодня, 13:24
        БМП «Курганец» успешно проходит испытания

        Это хорошо, ждём начала серийного производства.
        Джедай
        1. Berkut24 Сегодня, 13:45
          А вот тут пока вопрос. Курганский завод на 100% пойдет под банкротство.
          Berkut24
          1. Джедай Сегодня, 13:49
            Откуда такая информация? Дайте ссылочку на материал, дабы не быть голословным.
            Джедай
      2. RASKAT Сегодня, 13:29
        А как там дела с 57мм модулем? Вроде как и на Курганей его планировали устанавливать? Быстрей бы уже.
        RASKAT
        1. Sten Сегодня, 13:44
          И не только 57мм, но и по крупней 100, 115, а то и 125. И в итоге получить модный нынче легкий танк. Для морпехов было бы очень даже не плохо, да и не только им.
          Sten
      3. ЮБОРГ Сегодня, 13:46
        Это видимо ответ тем, кто плакал в жилетку о кончине курганского завода и его детища "Курганец-25". Помнится с месяц назад какие дебаты в сети шли о провале проекта, о притезиях необоснованных Мин обороны и пр гадости. А оно вон как, тихо проходит испытания и видимо подтверждает все свои характеристики. Удачи тебе "Курганец", удачи вам курганцы!
        ЮБОРГ
    2. просто экспл Сегодня, 13:25
      на броне ездят не из за того что боятся кумулятивных боеприпасов , а потому что при подрыве на мине все гарантированно покойнеги .
      а КАЗ и ДЗ от мин не защитят.
      хотя тут писали про то что днище усилено , но насколько хз .
      вот в Бумеранге , там днище V образное . как раз против мин .
      просто экспл
    3. сибиралт Сегодня, 13:26
      Вроде как, курганский завод отошел к Уралвагону, как раньше Рубцовский машиностроительный к Кургану вместе с этим броником. Оптимизация, однако.winked
      сибиралт
    4. Per se. Сегодня, 13:44
      Цитата: Equalized
      Яб за таким толстым слоем ДЗ да еще и с КАЗ не побоялся.
      Бояться и трусить вещи разные, а БМП, по любому не бомбоубежище, для боя всё равно вылезать придётся. И, в случае с КАЗ, лично я бы побоялся, что бы активная защита не сработала в момент спешивания, когда пехота уже снаружи, рядом с БМП.
      Per se.
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:15
    Динамическая защита , это конечно же хорошо, а вот если машина в серию пойдет, будет ли на ней реально КАЗ стоять? ????
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 13:25
      Сомневаюсь.Это машина поддержки пехоты.Одной из причин почему в СССР отказались от "Арены"-ее высокая опасность для своей пехоты.
      Цитата: Геркулесыч
      Динамическая защита , это конечно же хорошо, а вот если машина в серию пойдет, будет ли на ней реально КАЗ стоять? ????
      210окв
    2. просто экспл Сегодня, 13:27
      обещали что будет , при чем идентичная Арматовской , то есть Афганит .
      правда я на фото чего то мортирок не видел , но может заныканы где .
      хотя Афганит может быть и избыточный , так как он по БОПСам работает . а я не думаю что броня Курганца выдержит даже подработанный Афгатом БОПС . хотя ......
      просто экспл
  3. Кент0001 Сегодня, 13:27
    А бабки на выпуск и закупку есть? Или только на полтора десятка как Т-50?
    Кент0001
  4. Миханище Сегодня, 13:35
    Цитата: Кент0001
    А бабки на выпуск и закупку есть? Или только на полтора десятка как Т-50?

    - не боись, деньги у нас есть! На тысяч десять хватит!!!
    Миханище
  5. Беларусь это Россия Сегодня, 13:51
    БМП «Курганец» успешно проходит испытания

    Ждём успешного завершения испытаний и в укоплектовывания в армии России Русской православной.
    Беларусь это Россия
  6. _Jack_ Сегодня, 13:52
    Если там действительно штатно КАЗ стоит, то это здорово
    _Jack_
  7. raw174 Сегодня, 13:58
    От знакомых из Кургана слышал, что на заводе не платят з\п, что он банкротится, а люди разбегаются... Может вытянут конечно...
    raw174
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