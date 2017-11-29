БМП «Курганец» успешно проходит испытания
Боевая машина пехоты Б-11 («Объект 695»), выполненная на унифицированной платформе «Курганец-25», успешно выдерживает испытания, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на источник в российском ОПК.
«Новейшая БМП, проходящая обкатку на полигонах, демонстрирует все, что от нее требуют тактико-технические задания. То же самое касается выполненных на данной платформе бронетранспортера Б-10 (Объект 693) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины», – говорится в материале.
По мнению экспертов, благодаря Б-10 и Б-11 российские мотострелковые соединения получат совершенно новые возможности: «по сравнению с бронемашинами предыдущего поколения они имеют усиленный лоб корпуса, бортов и днища, имеется активная защита, которая способна перехватывать противотанковые боеприпасы, в том числе самые мощные».
Двигатель в 750 л.с. позволит развивать высокую скорость, как по суше, так и по воде. Модульная конструкция позволяет устанавливать на машине необитаемые боевые отделения с различным артиллерийским и ракетным вооружением.
«Курганец-25» с 2015 года принимает участие в Параде на Красной площади, в этом году одна из машин парадного расчета впервые была открыто продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия», вызвав большой интерес специалистов и гостей оружейной выставки.
«Новейшая БМП, проходящая обкатку на полигонах, демонстрирует все, что от нее требуют тактико-технические задания. То же самое касается выполненных на данной платформе бронетранспортера Б-10 (Объект 693) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины», – говорится в материале.
По мнению экспертов, благодаря Б-10 и Б-11 российские мотострелковые соединения получат совершенно новые возможности: «по сравнению с бронемашинами предыдущего поколения они имеют усиленный лоб корпуса, бортов и днища, имеется активная защита, которая способна перехватывать противотанковые боеприпасы, в том числе самые мощные».
Двигатель в 750 л.с. позволит развивать высокую скорость, как по суше, так и по воде. Модульная конструкция позволяет устанавливать на машине необитаемые боевые отделения с различным артиллерийским и ракетным вооружением.
«Курганец-25» с 2015 года принимает участие в Параде на Красной площади, в этом году одна из машин парадного расчета впервые была открыто продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия», вызвав большой интерес специалистов и гостей оружейной выставки.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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