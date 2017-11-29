14:04 29 ноября

Виктор Бондарев открыл фотовыставку «Первые Герои Советского Союза»

В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Совете Федерации открылась выставка фотографий «Первые герои Советского Союза». Инициаторами и организаторами экспозиции стали Межрегиональная общественная организация «Парк героев» и Благотворительный Фонд «Всем вместе»

На ней представлены снимки из личных архивов родственников этих людей. В частности, это история спасения экипажа и пассажиров теплохода «Челюскин» в 1934 году. Корабль потерпел катастрофу в Чукотском море, а люди — 104 человека — оказались на льдине. Их спасли полярные летчики, которые совершили множество вылетов. Впоследствии всем восьмерым авиаторам присвоили звание героев советского союза.

Виктор Бондарев открыл фотовыставку «Первые Герои Советского Союза»



Открывая выставку, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что по масштабам спасательных работ эта операция заняла особое место в истории покорения Арктики и стала одной из ярких страниц в истории советской авиации.

Благодаря их самоотверженному труду мы получаем новые самолеты сегодня. Благодаря их героизму мы чествуем героев и за сирийскую компанию. И, к сожалению, среди них есть не только живые герои, но и есть те, которым присвоено звание посмертно. Но тем не менее они до конца выполнили свой долг воинский, до конца исполнили свою обязанность перед Родиной
— сказал Виктор Бондарев.

В завершение своего выступления Виктор Бондарев поблагодарил организаторов выставки, отметил важную роль таких мероприятий для сохранения памяти о легендарных подвигах, о героических поступках, которых отечественная история насчитывает очень много.

Именно на лучших образцах мужества, отваги, достоинства и любви к Родине должно воспитываться молодое поколение
– заключил парламентарий

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:16
    Если бы он еще попутно ыльцанпарк закрыл -ему бы вообще не было цены!А с выстовки ждем подробный обзор.
    Геркулесыч
  2. Комментарий был удален.
  3. 210окв Сегодня, 13:21
    В начале тридцатых годов спасение Челюскинцев было сродни полету людей на другую плонету
    Первый Герой СССР Ляпидевский родился в с.Белая Глина Краснодарского края.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:27
      Дмитрий hi Такие выставки нужны, Бондарев правильно сказал:
      Именно на лучших образцах мужества, отваги, достоинства и любви к Родине должно воспитываться молодое поколение
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:30
        Надо было всех назвать , я помню только Чкалова и Водопьянова , а жаль...
        Идущий
        1. 210окв Сегодня, 13:37
          Леваневский,Ляпидевский,Водопьянов,Байдуков,Громо
          в..Только на вскидку.Фильм надо про ЭТО снять..
          Цитата: Идущий
          Надо было всех назвать , я помню только Чкалова и Водопьянова , а жаль...
          210окв
        2. Джедай Сегодня, 13:40
          Да, Виктор, такие выставки не только подрастающему поколению будут полезны, но и тем кто постарше, дабы воскресить в памяти позабытое.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:42
            В детстве я зачитывался про них , а в памяти сохранил только двоих.
            Идущий
        3. garnik Сегодня, 13:58
          Ляпидевский,Леваневский,Молоков ,Каманин,Слепнев. Насколько я знаю первые герои СССР. В наше время были" путеводительные звезды ",на которых стремились быть похожими .
          garnik
      2. 210окв Сегодня, 13:35
        Максим hi Это МЫ понимаем..А вот "мальчиков коленек"водят по другим "выставкам"..И они я уверен про наши Подвиги даже не подозревают..
        Цитата: Джедай
        Дмитрий hi Такие выставки нужны, Бондарев правильно сказал:
        Именно на лучших образцах мужества, отваги, достоинства и любви к Родине должно воспитываться молодое поколение
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 13:38
          Цитата: 210окв
          А вот "мальчиков коленек"водят по другим "выставкам".

          Ну да, их скорее в ельцин-центр водят. А потом чему-то удивляются. negative
          Джедай
    2. Стропорез Сегодня, 13:49
      Герой Советского Союза- звучит то как! Сразу слышится звон клинков,выстрелы "катюш", победный салют,слово "Поехали" и огромная страна.
      Стропорез
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