Виктор Бондарев открыл фотовыставку «Первые Герои Советского Союза»
В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Совете Федерации открылась выставка фотографий «Первые герои Советского Союза». Инициаторами и организаторами экспозиции стали Межрегиональная общественная организация «Парк героев» и Благотворительный Фонд «Всем вместе»
На ней представлены снимки из личных архивов родственников этих людей. В частности, это история спасения экипажа и пассажиров теплохода «Челюскин» в 1934 году. Корабль потерпел катастрофу в Чукотском море, а люди — 104 человека — оказались на льдине. Их спасли полярные летчики, которые совершили множество вылетов. Впоследствии всем восьмерым авиаторам присвоили звание героев советского союза.
Открывая выставку, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что по масштабам спасательных работ эта операция заняла особое место в истории покорения Арктики и стала одной из ярких страниц в истории советской авиации.
В завершение своего выступления Виктор Бондарев поблагодарил организаторов выставки, отметил важную роль таких мероприятий для сохранения памяти о легендарных подвигах, о героических поступках, которых отечественная история насчитывает очень много.
На ней представлены снимки из личных архивов родственников этих людей. В частности, это история спасения экипажа и пассажиров теплохода «Челюскин» в 1934 году. Корабль потерпел катастрофу в Чукотском море, а люди — 104 человека — оказались на льдине. Их спасли полярные летчики, которые совершили множество вылетов. Впоследствии всем восьмерым авиаторам присвоили звание героев советского союза.
Открывая выставку, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что по масштабам спасательных работ эта операция заняла особое место в истории покорения Арктики и стала одной из ярких страниц в истории советской авиации.
Благодаря их самоотверженному труду мы получаем новые самолеты сегодня. Благодаря их героизму мы чествуем героев и за сирийскую компанию. И, к сожалению, среди них есть не только живые герои, но и есть те, которым присвоено звание посмертно. Но тем не менее они до конца выполнили свой долг воинский, до конца исполнили свою обязанность перед Родиной— сказал Виктор Бондарев.
В завершение своего выступления Виктор Бондарев поблагодарил организаторов выставки, отметил важную роль таких мероприятий для сохранения памяти о легендарных подвигах, о героических поступках, которых отечественная история насчитывает очень много.
Именно на лучших образцах мужества, отваги, достоинства и любви к Родине должно воспитываться молодое поколение– заключил парламентарий
Использованы фотографии: РИА Новости
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