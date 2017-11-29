Виктор Бондарев открыл фотовыставку «Первые Герои Советского Союза»

Благодаря их самоотверженному труду мы получаем новые самолеты сегодня. Благодаря их героизму мы чествуем героев и за сирийскую компанию. И, к сожалению, среди них есть не только живые герои, но и есть те, которым присвоено звание посмертно. Но тем не менее они до конца выполнили свой долг воинский, до конца исполнили свою обязанность перед Родиной

Именно на лучших образцах мужества, отваги, достоинства и любви к Родине должно воспитываться молодое поколение

В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Совете Федерации открылась выставка фотографий «Первые герои Советского Союза». Инициаторами и организаторами экспозиции стали Межрегиональная общественная организация «Парк героев» и Благотворительный Фонд «Всем вместе»На ней представлены снимки из личных архивов родственников этих людей. В частности, это история спасения экипажа и пассажиров теплохода «Челюскин» в 1934 году. Корабль потерпел катастрофу в Чукотском море, а люди — 104 человека — оказались на льдине. Их спасли полярные летчики, которые совершили множество вылетов. Впоследствии всем восьмерым авиаторам присвоили звание героев советского союза.Открывая выставку, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что по масштабам спасательных работ эта операция заняла особое место в истории покорения Арктики и стала одной из ярких страниц в истории советской авиации.— сказал Виктор Бондарев.В завершение своего выступления Виктор Бондарев поблагодарил организаторов выставки, отметил важную роль таких мероприятий для сохранения памяти о легендарных подвигах, о героических поступках, которых отечественная история насчитывает очень много.– заключил парламентарий