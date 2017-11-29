Танковые подразделения ЮВО войдут в состав разведывательно-ударных контуров
В новом учебном году в танковых подразделениях соединений и воинских частей Южного округа будут осваиваться новые методики боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу «разработать и внедрить в практику упражнения и нормативы, предназначенные для подготовки танковых подразделений с целью их применения в составе разведывательно-ударных контуров».
Сообщается, что «практика использования широких возможностей аппаратуры танка, предназначенной для разведки целей, впервые была применена в одном из соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе: наводчик танка Т-72Б3 выполнил разведку целей в ночных условиях на дальности около 4 тысяч метров». Данные были переданы на командный пункт, а затем на огневую позицию минометной батареи.
По данным пресс-службы, в летнем периоде обучения в соединениях ЮВО было подготовлено более 180 разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу «разработать и внедрить в практику упражнения и нормативы, предназначенные для подготовки танковых подразделений с целью их применения в составе разведывательно-ударных контуров».
Высокоточность – главный лозунг предстоящего зимнего периода обучения, и следовать ему должны не только военнослужащие артиллерийских подразделений, но и танковых,сказал Дворников на видеоконференции с командующими объединениями, командирами соединений и воинских частей.
Всем танковым подразделениям важно освоить тактику ведения боя в составе разведывательно-ударного контура,добавил он.
Сообщается, что «практика использования широких возможностей аппаратуры танка, предназначенной для разведки целей, впервые была применена в одном из соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе: наводчик танка Т-72Б3 выполнил разведку целей в ночных условиях на дальности около 4 тысяч метров». Данные были переданы на командный пункт, а затем на огневую позицию минометной батареи.
По данным пресс-службы, в летнем периоде обучения в соединениях ЮВО было подготовлено более 180 разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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