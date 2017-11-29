14:03 29 ноября

Танковые подразделения ЮВО войдут в состав разведывательно-ударных контуров

В новом учебном году в танковых подразделениях соединений и воинских частей Южного округа будут осваиваться новые методики боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.

Танковые подразделения ЮВО войдут в состав разведывательно-ударных контуров


Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу «разработать и внедрить в практику упражнения и нормативы, предназначенные для подготовки танковых подразделений с целью их применения в составе разведывательно-ударных контуров».


Высокоточность – главный лозунг предстоящего зимнего периода обучения, и следовать ему должны не только военнослужащие артиллерийских подразделений, но и танковых,
сказал Дворников на видеоконференции с командующими объединениями, командирами соединений и воинских частей.

Всем танковым подразделениям важно освоить тактику ведения боя в составе разведывательно-ударного контура,
добавил он.

Сообщается, что «практика использования широких возможностей аппаратуры танка, предназначенной для разведки целей, впервые была применена в одном из соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе: наводчик танка Т-72Б3 выполнил разведку целей в ночных условиях на дальности около 4 тысяч метров». Данные были переданы на командный пункт, а затем на огневую позицию минометной батареи.

По данным пресс-службы, в летнем периоде обучения в соединениях ЮВО было подготовлено более 180 разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. rocket757 Сегодня, 13:39
    Не танкист. Мож поэтому и непонятно шо за контур такой??? А где лихие кавал... танковые атаки и прыжки через рвы и мосты request
    какие фильмы снимать будут, шо показывать ... как танкисты сидят в засадах и играются на компах negative
    rocket757
    1. kirgiz58 Сегодня, 13:45
      Цитата: rocket757
      Не танкист. Мож поэтому и непонятно шо за контур такой???

      Я танкист, но тоже не не не понимаю командующего и его "контура". Знаю про контур цели в условиях плохой видимости, по нему и стреляем. И еще интересно в какой форме наводчик передал данные о цели. И не понятно, если увидел, что не уничтожил?
      kirgiz58
    2. Alexey RA Сегодня, 13:49
      Цитата: rocket757
      Не танкист. Мож поэтому и непонятно шо за контур такой??? А где лихие кавал... танковые атаки и прыжки через рвы и мосты

      Очень нужный контур. smile Вместо лихих кавалерийских атак на ПТРК и вообще ПТО танки становятся эрзац-ПРП, способными более-менее точно и быстро выдать ЦУ для артиллерии - для тех целей, по которым ведение огня из танковой пушки либо невозможно, либо нежелательно. Короче говоря, теоретически это резко сокращает время от обнаружения до поражения/подавления обнаруженной цели артиллерийским огнём. И исключает ситуации типа ориентир бачу - цель не бачу.
      Alexey RA
  2. изя топ Сегодня, 13:43
    а чо,логично yes приехал в бруссель на танке,и тебе сразу же расскажут всё,что разведку интересует bully
    изя топ
    1. cniza Сегодня, 13:56
      Будут так себя вести по отношению к России , точно приедем.
      cniza
  3. ВладГашек Сегодня, 13:47
    Был знаком с мужиком служившим в Забайкалье в 22 разведбригаде. Так там танки были введены в разведбатальоны. Не знаю положителен ли был эффект такого решения, но факт есть факт. Думаю сейчас продолжение подобного эксперимента, но без опытов с изменением оргштатной структуры. Посмотрим, каким будет результат.
    ВладГашек
    1. kirgiz58 Сегодня, 13:58
      Цитата: ВладГашек
      Так там танки были введены в разведбатальоны.

      Так разведку боем никто не отменял. И танки здесь уместны, особенно Т-90 для вскрытия ПТ средств (методом ловли на живца smile )
      kirgiz58
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:47
    Вообще-то эти эксперименты иногда ставят в тупик! Хочу увидать танк -разведчик который по болотам ночью тайно крадется, или по горам, в огромном маскхалате ночью тихонько урча турбиной со скалы на скалу без страховки перебирается! lol Короче, кто то выдумывает способ как создать невозможное, ибо разведка на танке, тем более, в глубоком тылу врага это однозначно быстрое унечтожение танка как боевой еденицы.
    Геркулесыч
    1. лом123 Сегодня, 14:02
      к танку еще 10 летательных аппаратов для разведки, механик водитель танка, и пилот дронов
      лом123
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