Бондарев: Су-57 примут на вооружение в 2018 году

Истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50, которому в серийном производстве присвоено название Су-57, планируется принять на вооружение в 2018 году. Он успешно прошел испытания, и совсем скоро пилоты начнут его осваивать и эксплуатировать

Бывший главком ВКС России, а ныне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российские вооруженные силы примут на вооружение истребитель пятого поколения Су-57 в 2018 году.— сказал агентству Бондарев.При этом первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, а в следующем году, по его мнению, "мы получим только два-три истребителя". Предсерийное производство запланировано с 2019 года.В конструкции Су-57 используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Многофункциональная радиоэлектронная система не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета. Истребитель оснащен сдвоенной 30-миллиметровой пушкой, а основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, расположенные в двух внутренних отсеках, передает РИА Новости