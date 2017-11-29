14:04 29 ноября

Бондарев: Су-57 примут на вооружение в 2018 году

Бывший главком ВКС России, а ныне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российские вооруженные силы примут на вооружение истребитель пятого поколения Су-57 в 2018 году.

Истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50, которому в серийном производстве присвоено название Су-57, планируется принять на вооружение в 2018 году. Он успешно прошел испытания, и совсем скоро пилоты начнут его осваивать и эксплуатировать
— сказал агентству Бондарев.

Бондарев: Су-57 примут на вооружение в 2018 году



При этом первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, а в следующем году, по его мнению, "мы получим только два-три истребителя". Предсерийное производство запланировано с 2019 года.

В конструкции Су-57 используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Многофункциональная радиоэлектронная система не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.

Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета. Истребитель оснащен сдвоенной 30-миллиметровой пушкой, а основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, расположенные в двух внутренних отсеках, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. _Jack_ Сегодня, 13:56
    При этом первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, а в следующем году, по его мнению, "мы получим только два-три истребителя".

    Потому как денег нет.
    _Jack_
    1. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 13:59
      Потому как ещё и машину не довели..
      Цитата: _Jack_
      При этом первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, а в следующем году, по его мнению, "мы получим только два-три истребителя".

      Потому как денег нет.
      210окв
    3. Muvka Сегодня, 14:00
      Цитата: _Jack_
      При этом первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, а в следующем году, по его мнению, "мы получим только два-три истребителя".

      Потому как денег нет.

      Вы знаете понятие словосочетания "Установочная партия"? Вот вам на всякий случай - первая промышленная партия, изготовленная в период освоения производства по технической документации серийного или массового производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции с установленными требованиями и в заданных объёмах.
      Muvka
      1. _Jack_ Сегодня, 14:03
        К сожалению от знания этого термина денег в бюджете не прибавится. На массовые поставки Су-57 в ближайшие несколько лет рассчитывать не приходится - на это просто не выделены средства, приходится экономить. Да это, по сути, правильно, у нас современных самолетов 4-го поколения в войсках три сотни всего, а они значительно дешевле и то не можем пока достаточно сделать. В таких условиях нет смысла тратиться на такой дорогой самолет.
        _Jack_
  2. 210окв Сегодня, 13:56
    Примите,потом обсудим.. yes
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:59
      Совершенно справедливо, нечего делить шкуру не убитого медведя.
      Джедай
  3. cniza Сегодня, 13:59
    “Истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50, которому в серийном производстве присвоено название Су-57, планируется принять на вооружение в 2018 году.


    Предсерийное производство запланировано с 2019 года.


    А когда серийное?
    cniza
    1. Митяша Сегодня, 14:04
      Серийное-когда из самолета сделают полноценное оружие. Сначала весь комплекс испытаний, а то мы очегь любим досрочно принять на вооружение, а доведут до кондиции в войсках... потом как-нибудь.
      Митяша
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:01
    Принять на вооружение мы его прямо сейчас на сайте можем -а вот если бы еще и в 18ом году как минимум пять машин построили! А так -обещания из разряда "коммунизм к 2000 году "!
    Геркулесыч
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