НАТО это надо, а чем ответит ОДКБ?

В начале ноября министры обороны стран-членов НАТО обсудили вопросы реорганизации органов военного управления Североатлантического блока, после чего было заявлено о планах создания новых командных структур. Речь идет об Атлантическом командовании, которое возьмет на себя управление защитой морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов, а также командовании логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении сил и средств в Европе.Отмечалось, что существует возможность создания одной из этих командных структур для европейского региона на территории Польши.Кроме того, стало известно, что Варшава в рамках упомянутой реформы командных структур союза, выступила с предложением реорганизовать штаб армейского корпуса Северо-Восток в польском Щецине в командование армии НАТО. В настоящее время в структуре сил Альянса нет такого объединения как армия, крупнейшим являются армейские корпуса быстрого развертывания.И, если верить информации о предложенном размещении на территории Польши командования армии, то становится очевидно, что реформа структуры органов военного управления Североатлантического блока не ограничится формированием анонсированных двух структур и можно лишь попытаться спрогнозировать размах предстоящей реорганизации.Так, если Варшаве удастся добиться формирования штаба армии в Щецине, то польский генерал может стать командующим оперативного объединения НАТО в регионе, а Польша, таким образом, сможет получить доступ к процессу планирования, организации и руководству операциями Альянса.Министр национальной обороны Польши А.Мацеревич назвал Щецин потенциальным и наиболее подходящим местом для нового командования НАТО. Однако следует напомнить, что Эльблонгский гарнизон оказался мал для штаба дивизии Северо-Восток и штаба 16-ой механизированной дивизии сухопутных войск Польши, в связи с чем последний переезжает ближе к польской столице в Бялобжеги.Военные эксперты отмечают, что такая ситуация может повториться. Хотя стоит принять во внимание вариант создания армейского командования на базе корпусного.Реальны ли эти планы – станет известно в середине декабря, когда верховный главнокомандующий СВ США в Европе и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал К.Скапарротти представит проект реформы органов военного управления Альянса. В середине января данным вопросам свою оценку даст военный комитет НАТО, а в феврале решение утвердят министры обороны стран-членов блока на встрече в Брюсселе.Не трудно заметить, что руководство Североатлантического блока (США), с учетом изменений обстановки, осознает необходимость реорганизации и совершенствования своей структуры, для чего предпринимает необходимые меры. Тем более, что в настоящее время ситуацию в Восточной Европе, да и во всем мире сложно назвать стабильной. Вашингтон необоснованно и фактически единолично определяет способы решения возникающих перед мировым сообществом проблем (лишь для антуража привлекая другие страны или разрешая этим странам действовать самостоятельно только в тех случаях, когда это способствует продвижению американских интересов).Поддержание безопасности требует международного сотрудничества, причём усилиями, прежде всего, самих государств региона. Важную роль в этом процессе могут и должны играть авторитетные международные организации. Правда, следует признать, что в их деятельности по поддержанию безопасности в Восточной Европе сегодня больше планов и ожиданий, чем достижений.Например, ООН пассивно наблюдают за продвижением НАТО на Восток, развитием очагов напряженности в различных регионах мира. Говоря о региональных международных организациях, следует выделить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Организацию Договора о коллективной безопасности, которые являются крупными и значимыми игроками.ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии, но каков реальный «вес» организации – показывают ее действия и роль на Украине.Основной задачей ОДКБ, в свою очередь, является обеспечение безопасности стран-участниц, защита их суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте ОДКБ как военно-политическая организация, является одной из самых важных международных структур, ставящей целью укрепление военной безопасности в регионе. Однако следует отметить, что Организация недостаточно активно демонстрирует свои возможности по обеспечению безопасности стран-участниц, поэтому необходимо актуализировать ее деятельность.К слову, на днях состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. На саммите будут подведены итоги белорусского председательства в ОДКБ в 2017 году. Беларусь ставила задачи усилить влияние организации на международной арене, повысить оперативную готовность Коллективных сил, обеспечить экономическую безопасность государств-членов, а также реализовать комплекс дополнительных мер по противодействию международному терроризму, распространению наркотиков и незаконной миграции в регионах коллективной безопасности.Ожидается, что по итогам саммита, наконец-то будет принят ряд решений по различным направлениям деятельности ОДКБ, в которых в том числе найдут отражение приоритеты белорусского председательства, среди которых и соглашение о сотрудничестве стран в сфере обеспечения информационной безопасности.