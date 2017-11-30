11:51 30 ноября

Как Ким Чен Ын поможет сборной России оказаться на Олимпиаде 2018

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) накануне в течение практически всего дня публиковало заявления представителей руководства страны об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной нести ядерную боеголовку. Ракета пролетела более 950 км и упала в японской экономической зоне примерно в 250 км от префектуры Аомори. Пуск был осуществлён из района Пхёнсон в 3 ч 17 минут. Отмечается, что ракета поднималась на высоту до 4,5 тыс. км. Диктор ЦТАК громогласно сообщила гражданам КНДР (а в первую очередь – гражданам США), что испытанная ракета «способна уничтожить любой объект на всей территории Соединённых Штатов Америки».

Как Ким Чен Ын поможет сборной России оказаться на Олимпиаде 2018


Приказ был лично отдан главой КНДР Ким Чен Ыном, который, понаблюдав за осуществлением ракетного пуска, в итоге сделал короткое заявление с улыбкой на лице: «Это большой успех всего северокорейского народа».


Через некоторое после этой фразы Ким Чен Ын отметил, что в КНДР «окончательно завершено формирование ракетно-ядерных сил».
Глава Северной Кореи:
Сегодня нами достигнут исторический успех в вопросе окончательного формирования ракетных ядерных сил.


В эфире центрального ТК КНДР намекнули на то, что программа была реализована досрочно в связи с угрозами США. Таким образом, Вашингтон можно смело записывать в «соавторы» северокорейского ракетно-ядерного щита и в «соавторы» становления ещё одной полноценной ядерной державы.

Итак, если верить Ким Чен Ыну, то у КНДР полностью сформирован ядерный потенциал. Каким образом, статусом полновесного ядерного игрока на международной арене Северная Корея распорядится, учитывая, что так называемое «международное сообщество» позволяет себе использовать в отношении КНДР такие определения как «страна-изгой» и «государство, режим которого пора уничтожить»?

Вполне понятно, что создание ракетно-ядерного щита осуществлялось в КНДР вовсе не для того, чтобы на следующий же день после объявления об этом создании, осуществлять «залповые» пуски МБР по территории США, начиная с острова Гуам. Да, американцы (в том числе и силами трамповской риторики в стиле «Пора уничтожить этого выскочку из Северной Кореи») масла в огонь корейского кризиса подлили. Но в Пхеньяне отнюдь не идиоты сидят, чтобы затевать «испепеление США» не только на красочных картинках, транслируемых на местном ТВ. Пхеньян вполне может начать такую игру, при которой отмахнуться от Северной Кореи и её интересов, как от назойливой мухи, у тех же США уже точно не получится. Мыслишка «а вдруг и впрямь бахнут?» крепко засела в умах американских элит.

Первое уязвимое место «на мировой арене» в связи с заявлениями КНДР обнаружила вовсе не сама КНДР, а её южный сосед и по совместительству – противник. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил о том, что Пхеньян, осуществляя свои ракетные пуски, ставит под угрозу безопасность спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам президента Республики Корея, необходимо создать действенную систему безопасности, которая бы нивелировала риски для Игр-2018. Пожалуй, впервые в истории человеческой цивилизации угрозу для Олимпиады отрисовывают в виде возможного ракетно-ядерного удара.

Кстати, первыми панику подняли французы. В Париже заявили, что французскому олимпийскому комитету, возможно, придётся принять решение об отказе от участия в зимней Олимпиаде 2018 года спортсменов Пятой республики. На Елисейских полях отмечают, что французские спортсмены «опасаются угрозы со стороны Северной Кореи». Видимо, кто-то в Париже всерьёз решил, что Ким Чен Ын всё-таки отдаст приказ «бахнуть» ядерной боеголовкой по объекту в паре сотен километров от границы КНДР...

Эти бредни французов, на которые пришлось реагировать официальному Сеулу, конечно, можно было бы проигнорировать. Но «игнор» в данном случае, как говорят дипломаты, контрпродуктивен. Ситуация складывается таким образом, что Олимпиада в Пхёнчхане может оказаться знаковой в первую очередь для России и для наших спортсменов. «Знаковой», скорее, в кавычках – по той причине, что на фоне тотальной травли российского спорта сборную команду РФ в Южную Корею могут не допустить. Именно такие заявления исходят от спортивных федераций, от национальных олимпийских комитетов разных стран, от WADA. Учитывая это, французские страшилки могут оказаться нам даже полезны... Как полезным может оказаться и наличие ракетно-ядерного потенциала у КНДР, которая им, что называется, «бряцает».

Если в отношении России затеяно откровенное шельмование, которое добралось даже до спортивных состязаний, то нужно ли РФ в очередной раз утереть сопли и смолчать? Смолчать так, как это было с кощунственным запретом на участие россиян в летних Паралимпийских играх...

Если ситуация действительно сведётся к тому, что так называемое международное сообщество вновь одобрит отстранение российской сборной от Олимпиады, то для нас нет большего друга, чем Ким Чен Ын... Клин клином, как говорится. О чём вообще речь?
1988 год. Олимпийские игры в Сеуле. Руководство КНДР принимает решение бойкотировать Игры, так как верхушка МОК и Южной Кореи отказались от идеи проведения летней Олимпиады на территории обеих Корей. В частности, КНДР предлагала проведение некоторых состязаний в рамках ОИ-88 и в Пхеньяне. Тогда к бойкоту присоединились Албания, Куба, Эфиопия, Никарагуа, Вьетнам и Сейшелы. Горбачёвский СССР игры бойкотировать не стал. И, как сегодня говорят сами северокорейцы, отсутствие поддержки со стороны СССР вызвало определённую негативную реакцию, но сегодня в КНДР понимают, что в то время любые решения в Москве принимались отнюдь не в интересах самого СССР. Развал страны – лучшее тому доказательство. В общем, зла на Россию за горбачёвскую «несолидарность» в сегодняшнем Пхеньяне никто не держит.

Основной вопрос: направит ли КНДР своих спортсменов в Южную Корею в 2018-м? Если Ким Чен Ын вспомнит о принципе единой Кореи, то вполне возможно, что Пхёнчхан останется без северокорейских атлетов. Если хорошо не попросит... Мало того, сегодня не 1988 год. Пхеньян действительно может создать такие условия, что зимние Игры вообще будут отменены или перенесены. Причём создать «условия» в самый неподходящий момент для тех, кто Игры проводит исключительно по своим правилам. И почему-то думается, что гарантией для проведения Игр в Пхёнчхане станет именно наличие там северокорейских и российских спортсменов, выступающих под флагами своих стран.

Французы, получается, не зря «обеспокоены». Понимают, что раз уж Россию и КНДР обвиняют во всех смертных грехах, то и «ответку» вполне можно ожидать – этакую асимметричную. Здесь стоит вспомнить, что страшилка №2 о Северной Корее после её «ядерной угрозы» - северокорейские хакеры. В общем, для пхёнчханской Олимпиады одни сплошные вызовы... Получить информацию о ракетных испытаниях КНДР в день открытия – с падением МБР в исключительной экономической зоне Южной Кореи «друзья КНДР» вряд ли хотят. Ну что ж... В таком случае – создавайте подушку безопасности, господа партнёры. А это решение об участии в играх спортсменов из РФ и КНДР. И это вовсе не ультиматум какой-то. Если уж сегодня себя напугали при отсутствии угрозы, то что будет завтра, непосредственно перед Играми – сами себя съедите от параноидальных мыслей о бомбах и хакерах Ким Чен Ына.

Так сколько там ещё МБР припасено у Кима для испытаний?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: kcna
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:43
    Французы-молодцы!Сначала напакостят,а потом-"невиноватая я,он сам пришёл."
    ВЕРЕСК
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:13
      Раз статья,о Олимпиаде,считай о спорте и политике вокруг него, то считаю и этот материал здесь будет уместен :

      «Шахтар»("Шахтёр") в Донецке больше никто не ждёт
      Футбольная команда «Шахтар» олигарха Рината Ахметова покорилась требованиям украинских нацистов и вечером в среду вышла на матч в Харькове против ровенского «Вереса» в футболках, прославляющих «Воинов АТО».Бывшие фанаты «Шахтёра» в Донецке заявили, что украинской команде больше нет места в ДНР.
      «После всех этих историй, которые уже были в сети — когда Витя Коваленко посещал раненых нациков в госпитале, а потом клуб заявил, что он туда не ходил, непрекращающиеся байки с ношением символики «АТО», мне уже откровенно по барабану на этот клуб. Что я должен думать о людях, которые были частью города, а теперь их здесь нет? Лично для меня такого клуба больше нет. Да, я за них болел с детства, да, я посещал практически все игры. Но теперь, а именно после произошедшего сегодня, это ещё раз подтверждает мои выводы.

      Могу обратиться к команде. Одной попой на двух стульях не усидишь! Быть хорошим и для жителей Донбасса и для нациков? Пора уже определиться! Хотя лично для меня — уже поздно определяться, как и для моих товарищей, с которыми мы болели за этих предателей», – сказал болельщик Владимир Рыженко.
      Сепар ДНР
      1. Сепар ДНР Сегодня, 08:25
        Цитата: Сепар ДНР
        «Шахтар»("Шахтёр") в Донецке больше никто не ждёт


        Забыл вставить ссылку : http://www.politnavigator.net/shakhtar-v-donecke-
        bolshe-nikto-ne-zhdjot.html
        Сепар ДНР
        1. Чёрный Сегодня, 09:18
          В общем, МОК решает быть РФ на Олимпиаде или нет, а Ким Чен Ын - быть ли Олимпиаде laughing
          Чёрный
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:42
            Как Ким Чен Ын поможет сборной России оказаться на Олимпиаде 2018
            только в одном случае,если выдвинет ультиматум ВАДА-или оправдываете Россию,или я на вас «Хвасон-15» спущу...более никак.
            андрей юрьевич
      2. сибиралт Сегодня, 10:14
        Футболист - профессия продажная. Никаких открытий тут нет ибо, большой спорт это и бизнес и политика. hi
        сибиралт
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:35
          Цитата: сибиралт
          Футболист - профессия продажная. Никаких открытий тут нет ибо, большой спорт это и бизнес и политика.

          Так заберите их,и гоните на Тверскую. И своих,туда же,но после ЧМ 2018,если не сыграют. yes
          Сепар ДНР
  2. Одиссей Сегодня, 06:50
    Уже писал,что нужно поздравить товарищей из КНДР с эпохальным достижением.Они так-таки сделали это и создали ракету уверенно поражающую большую часть территории США.Теперь США не смогут их безнаказанно бомбить.
    Но вот связи между этим событием и участием наших спортсменов на ОИ в ЮК,на мой взгляд,нет.
    КНДР,действительно легко может сделать так ,чтобы игры не состоялись,но вопрос -а зачем им это ? Спорту высших достижений они большого внимания не предают,так что если даже их чего-то там лишат,то им на это наплевать.КНДР могут заблокировать олимпиаду если США и ЮК будут совершать провокационные действия,но вероятнее всего во время ОИ Южная Корея будет вести себя тихо.
    Срывать ОИ только ради нас, или ставить их проведение в зависимости от участия спортсменов РФ ,в КНДР точно не будут.Точнее это возможно только если мы им предложим что-нибудь чрезвычайно ценное для них.
    Одиссей
    1. Архонт Сегодня, 07:02
      Например, полное снятие ограничений на торговлю и экономическую деятельность.
      Архонт
  3. Korsar4 Сегодня, 06:52
    Заголовок и содержание из тех, что выдают желаемое за действительное.
    Korsar4
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    зимние Игры вообще будут отменены или перенесены.

    Вроде звучит не реально, но чем Лукавый не шутит? Уже представляю, как Вада и МОК захлебнутся в истерике обвиняя Россию в сговоре с КНДР. Правильно гласит русская пословица: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним".
    rotmistr60
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:54
    Ну и что ? Разрешат России участвовать в играх, а потом результаты отменят ! И все !
    Uncle Lee
  6. Azim77 Сегодня, 07:03
    Вот и отмазка готова, чтобы допустить РФ к играм. Испугались судов, поняли слабость своих доказательств. Попытались напоследок нахрапом взять, чтобы сами признались, не получилось. Да и накал игр будет никаким без РФ. Все таки главный геополитический противник. Теперь скажут: мы вынуждены допустить, непредвиденные обстоятельства мусье, мистеры и сэры. У КНДР ракеты готовы. Вовремя и кстати.
    Хотя своего добились: дискредитировали. Т.е. рыбку съели, теперь хотят и на х. сесть.
    Azim77
  7. Nix1986 Сегодня, 07:08
    Да как Ким может помочь, очень просто - жахнуть ракетой по штаб квартире Wada laughing
    Nix1986
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Алексей hi в отношении Северной Кореи вы может быть, и правы, но в отношении того что нас вернут па олимпийские игры -сомневаюсь, и сильно! И тем более, кто вернет, и в каком составе, под каким флагом, будет ли исполняться наш гимн? ??
    Геркулесыч
  9. inkass_98 Сегодня, 07:19
    Так можно вообще до маразма дойти: коварный Терран специально вырастил в секретных лабораториях НКВД-КГБ пухлого Ына, а потом убил его брата отравленным платком, устраняя конкурента на трон, спонсировал разаработки ракетно-ядерного оружия в КНДР, чтобы в итоге российскую сборную допустили на олимпиаду в РК.
    Слишком сложная многоходовочка получается.
    inkass_98
  10. Altona Сегодня, 07:45
    Клин Ыном вышибают. Вообще, северокорейский лидер достоин восхищения, хоть ему пытаются устроить обструкцию со всех сторон. Придя к власти он не проявил себя наследным принцем или барчуком,который пришел поцарствовать. Быстренько открутил головы своей несистемной оппозиции, включая дядь и сколькиюродных там братьев, организовал доработку ракетно-ядерного щита и довел это дело до конца. Сейчас КНДР располагает ядерными зарядами разной мощности и размеров,включая термоядерные. Ракеты стали вообще загляденье в сравнении с доморощенными поделками еще 10-летней давности. Хвасон-15 может преодолеть 13 тысяч км и уверенно поразить любой объект на территории США или Европы. Так что, смартфоны говорите? Ракеты современные не хотите?
    Altona
  11. Клебер Сегодня, 08:09
    Это не аналитика. Автор выдал желаемое за действительное.
    Клебер
  12. ibnvladimir Сегодня, 08:22
    А почему у них ракеты летают, а у нас не очень? crying
    ibnvladimir
    1. DMoroz Сегодня, 09:33
      а потому, что если у них ракета не полетит Ын головы открутит всему коллективу разработчиков и изготовителей, а наши распил бабла неудачным пуском прикроют и еще денег попросят. И что удивительно их им дадут...
      DMoroz
  13. Altona Сегодня, 08:55
    Цитата: Геркулесыч
    но в отношении того что нас вернут па олимпийские игры -сомневаюсь, и сильно!

    ----------------------------
    А есть смысл возвращаться на такие Олимпийские Игры да еще жалеть об этом? А потом занять призовое место,которое у тебя в любой момент отнимут под предлогом "борьбы с допингом". Соревноваться с особями сомнительной половой ориентации, принимающих энергетики и наркотики как якобы больные. МОК решил свернуть на скользкую политическую дорожку, сделать из Олимпийской Хартии расовый закон Третьего Райха. Вряд ли стоит участвовать в таких Играх.
    Altona
  14. Стальнов И.П. Сегодня, 09:17
    Ай да КИМ, уважаю - МУЖИК, входит в элиту правителей типа ЛЕНИНА, СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА, ФИДЕЛЯ, МАО ДЗЕ ДУНА, положил на англосаксов свой большой, корейский ПРЕДМЕТ. Вот вопрос теперь к нашей власти, а нужно ли нам поддерживать этих западных проституток которые ввели и вводят против нас санкции, а не посмотреть ли на всё это со стороны, пусть барахтаются в этом болоте который сами и создали, будем по принципу "А НАМ ЭТО НАДО"?
    Стальнов И.П.
  15. bandabas Сегодня, 09:40
    Это нормально. Ответим "Костоломом" и "Обеликсом" "зеркально".
    bandabas
  16. Старый26 Сегодня, 10:44
    Цитата: Altona
    Хвасон-15 может преодолеть 13 тысяч км и уверенно поразить любой объект на территории США или Европы.

    Этого пока никто не знает.
    Известно, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории Америки
    Известно, что у КНДР есть ядерные и возможно термоядерные заряды.
    Но есть еще маленькая, скажем так интимная подробность. Достанет ли ракета с зарядов территории США. Ведь все эти испытания неизвестно с чем, возможно с полным отсутствием "полезной нагрузки", как было в одном из таких вертикальных испытаний предыдущей модели это одно, а пуски с реальным массогабаритом - это другое. А таких пусков, тем более на предельную дальность не было и нет. До Японии достанут с гарантией, а дальше все "по воде вилами писано". Пиар конечно мощный
    Старый26
    1. andj61 Сегодня, 11:34
      Цитата: Старый26
      Цитата: Altona
      Хвасон-15 может преодолеть 13 тысяч км и уверенно поразить любой объект на территории США или Европы.

      Этого пока никто не знает.
      Известно, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории Америки
      Известно, что у КНДР есть ядерные и возможно термоядерные заряды.
      Но есть еще маленькая, скажем так интимная подробность. Достанет ли ракета с зарядов территории США. Ведь все эти испытания неизвестно с чем, возможно с полным отсутствием "полезной нагрузки", как было в одном из таких вертикальных испытаний предыдущей модели это одно, а пуски с реальным массогабаритом - это другое. А таких пусков, тем более на предельную дальность не было и нет. До Японии достанут с гарантией, а дальше все "по воде вилами писано". Пиар конечно мощный

      А территории США и не надо достигать. Какое количество ядерных зарядов у КНДР? От 10-15 (пессимистичный прогноз) до 30-40 (оптимистичный)? Учтите - это всего! А сколько ракет средней дальности и стратегических? Тоже не сотни, скорее всего - единицы. Так что вероятная реальность - это нанесение нескольких ударов по акватории Тихого океана приблизительно в районе Гавай. Далее особенно, если взрывы будут подводными на глубине порядка 1000 м, волна цунами порядком проредит инфраструктуру США на Гавайях и западном побережье, да и Японии достанется. И это все прекрасно понимают. И никто такого развития событий не желает.
      Кстати - идя навстречу многочисленным пожеланиям завсегдатаев ВО bully Ын может спланировать удар по кальдере Йелоустонского вулкана - туда попасть вполне реально, диаметр более 100км. А это реально может угрожать существованию США. hi
      andj61
  17. XYZ Сегодня, 11:20
    Расклад изображенный автором мог бы и существовать, если бы во главе нашего спорта не стояли "толстовцы" и "непротивленцы", больше переживающие за свое карьерное будущее. Они мечтают договориться! И эта навязчивая идея рушит все схемы и расклады. Резких движений с их стороны ожидать трудно и мы вынуждены вместо адекватных действий выслушивать рассказы типа "какие они плохие"...
    XYZ
  18. prior Сегодня, 11:22
    Не надо делать из Ким Чен Ына идиота. Он как может старается обезопасить свою страну.
    То, что французы обосс...лись, это их национальная черта, известная со времён Наполеона, Гитлера и похода авианосца "Де Голль" на войну с ИГИЛ.
    Вопрос в другом, до каких пор Россия будет терпеть плевки и унижения от МОК, Wada и прочих гейропейцев?
    Зачем нашим спортсменам участие в такой олимпиаде, награды завоёванные на которой можно бездоказательно забирать ? Чемпионы ! Вам действительно нужны такие награды ? за выступление под нейтральным флагом ?
    Слава и "всенародная любовь" Родченкова прельщает?
    prior
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