Как Ким Чен Ын поможет сборной России оказаться на Олимпиаде 2018

Сегодня нами достигнут исторический успех в вопросе окончательного формирования ракетных ядерных сил.

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) накануне в течение практически всего дня публиковало заявления представителей руководства страны об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», способной нести ядерную боеголовку. Ракета пролетела более 950 км и упала в японской экономической зоне примерно в 250 км от префектуры Аомори. Пуск был осуществлён из района Пхёнсон в 3 ч 17 минут. Отмечается, что ракета поднималась на высоту до 4,5 тыс. км. Диктор ЦТАК громогласно сообщила гражданам КНДР (а в первую очередь – гражданам США), что испытанная ракета «способна уничтожить любой объект на всей территории Соединённых Штатов Америки».Приказ был лично отдан главой КНДР Ким Чен Ыном, который, понаблюдав за осуществлением ракетного пуска, в итоге сделал короткое заявление с улыбкой на лице: «Это большой успех всего северокорейского народа».Через некоторое после этой фразы Ким Чен Ын отметил, что в КНДР «окончательно завершено формирование ракетно-ядерных сил».Глава Северной Кореи:В эфире центрального ТК КНДР намекнули на то, что программа была реализована досрочно в связи с угрозами США. Таким образом, Вашингтон можно смело записывать в «соавторы» северокорейского ракетно-ядерного щита и в «соавторы» становления ещё одной полноценной ядерной державы.Итак, если верить Ким Чен Ыну, то у КНДР полностью сформирован ядерный потенциал. Каким образом, статусом полновесного ядерного игрока на международной арене Северная Корея распорядится, учитывая, что так называемое «международное сообщество» позволяет себе использовать в отношении КНДР такие определения как «страна-изгой» и «государство, режим которого пора уничтожить»?Вполне понятно, что создание ракетно-ядерного щита осуществлялось в КНДР вовсе не для того, чтобы на следующий же день после объявления об этом создании, осуществлять «залповые» пуски МБР по территории США, начиная с острова Гуам. Да, американцы (в том числе и силами трамповской риторики в стиле «Пора уничтожить этого выскочку из Северной Кореи») масла в огонь корейского кризиса подлили. Но в Пхеньяне отнюдь не идиоты сидят, чтобы затевать «испепеление США» не только на красочных картинках, транслируемых на местном ТВ. Пхеньян вполне может начать такую игру, при которой отмахнуться от Северной Кореи и её интересов, как от назойливой мухи, у тех же США уже точно не получится. Мыслишка «а вдруг и впрямь бахнут?» крепко засела в умах американских элит.Первое уязвимое место «на мировой арене» в связи с заявлениями КНДР обнаружила вовсе не сама КНДР, а её южный сосед и по совместительству – противник. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил о том, что Пхеньян, осуществляя свои ракетные пуски, ставит под угрозу безопасность спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам президента Республики Корея, необходимо создать действенную систему безопасности, которая бы нивелировала риски для Игр-2018. Пожалуй, впервые в истории человеческой цивилизации угрозу для Олимпиады отрисовывают в виде возможного ракетно-ядерного удара.Кстати, первыми панику подняли французы. В Париже заявили, что французскому олимпийскому комитету, возможно, придётся принять решение об отказе от участия в зимней Олимпиаде 2018 года спортсменов Пятой республики. На Елисейских полях отмечают, что французские спортсмены «опасаются угрозы со стороны Северной Кореи». Видимо, кто-то в Париже всерьёз решил, что Ким Чен Ын всё-таки отдаст приказ «бахнуть» ядерной боеголовкой по объекту в паре сотен километров от границы КНДР...Эти бредни французов, на которые пришлось реагировать официальному Сеулу, конечно, можно было бы проигнорировать. Но «игнор» в данном случае, как говорят дипломаты, контрпродуктивен. Ситуация складывается таким образом, что Олимпиада в Пхёнчхане может оказаться знаковой в первую очередь для России и для наших спортсменов. «Знаковой», скорее, в кавычках – по той причине, что на фоне тотальной травли российского спорта сборную команду РФ в Южную Корею могут не допустить. Именно такие заявления исходят от спортивных федераций, от национальных олимпийских комитетов разных стран, от WADA. Учитывая это, французские страшилки могут оказаться нам даже полезны... Как полезным может оказаться и наличие ракетно-ядерного потенциала у КНДР, которая им, что называется, «бряцает».Если в отношении России затеяно откровенное шельмование, которое добралось даже до спортивных состязаний, то нужно ли РФ в очередной раз утереть сопли и смолчать? Смолчать так, как это было с кощунственным запретом на участие россиян в летних Паралимпийских играх...Если ситуация действительно сведётся к тому, что так называемое международное сообщество вновь одобрит отстранение российской сборной от Олимпиады, то для нас нет большего друга, чем Ким Чен Ын... Клин клином, как говорится. О чём вообще речь?1988 год. Олимпийские игры в Сеуле. Руководство КНДР принимает решение бойкотировать Игры, так как верхушка МОК и Южной Кореи отказались от идеи проведения летней Олимпиады на территории обеих Корей. В частности, КНДР предлагала проведение некоторых состязаний в рамках ОИ-88 и в Пхеньяне. Тогда к бойкоту присоединились Албания, Куба, Эфиопия, Никарагуа, Вьетнам и Сейшелы. Горбачёвский СССР игры бойкотировать не стал. И, как сегодня говорят сами северокорейцы, отсутствие поддержки со стороны СССР вызвало определённую негативную реакцию, но сегодня в КНДР понимают, что в то время любые решения в Москве принимались отнюдь не в интересах самого СССР. Развал страны – лучшее тому доказательство. В общем, зла на Россию за горбачёвскую «несолидарность» в сегодняшнем Пхеньяне никто не держит.Основной вопрос: направит ли КНДР своих спортсменов в Южную Корею в 2018-м? Если Ким Чен Ын вспомнит о принципе единой Кореи, то вполне возможно, что Пхёнчхан останется без северокорейских атлетов. Если хорошо не попросит... Мало того, сегодня не 1988 год. Пхеньян действительно может создать такие условия, что зимние Игры вообще будут отменены или перенесены. Причём создать «условия» в самый неподходящий момент для тех, кто Игры проводит исключительно по своим правилам. И почему-то думается, что гарантией для проведения Игр в Пхёнчхане станет именно наличие там северокорейских и российских спортсменов, выступающих под флагами своих стран.Французы, получается, не зря «обеспокоены». Понимают, что раз уж Россию и КНДР обвиняют во всех смертных грехах, то и «ответку» вполне можно ожидать – этакую асимметричную. Здесь стоит вспомнить, что страшилка №2 о Северной Корее после её «ядерной угрозы» - северокорейские хакеры. В общем, для пхёнчханской Олимпиады одни сплошные вызовы... Получить информацию о ракетных испытаниях КНДР в день открытия – с падением МБР в исключительной экономической зоне Южной Кореи «друзья КНДР» вряд ли хотят. Ну что ж... В таком случае – создавайте подушку безопасности, господа партнёры. А это решение об участии в играх спортсменов из РФ и КНДР. И это вовсе не ультиматум какой-то. Если уж сегодня себя напугали при отсутствии угрозы, то что будет завтра, непосредственно перед Играми – сами себя съедите от параноидальных мыслей о бомбах и хакерах Ким Чен Ына.Так сколько там ещё МБР припасено у Кима для испытаний?..