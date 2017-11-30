Два процента от ВВП на оборону - это мало (The Times, Великобритания)

Поскольку правительство Великобритании пересматривает обзор национальной обороны и безопасности за 2015 год, министерство обороны сталкивается с еще одним бюджетным кризисом. Поскольку дальнейшее сокращение функционала ведомства маловероятно, есть два варианта: сокращенать военно-промышленный комплем и, тем самым, увеличивать риски для безопасности Великобритании и ее международного положения, или тратить больше денег на их сохранение.Возникает вопрос: Британия слишком мало тратит на оборону? Власть имущие, похоже, думают, что они тратят более чем достаточно.Как британский премьер-министр недавно сказал новому британскому гарнизону в Эстонии, «мы намерены поднять затраты на оборону до 2% от нашего ВВП на оборону, и это означает, что мы находимся на переднем крае альянса НАТО».В какой-то степени он прав: Британия - один из крупнейших участников НАТО. В абсолютном выражении это второй по величине донор альянса после Соединенных Штатов; в относительном выражении он занимает третье место после Америки и Греции.В 2017 году, по данным НАТО, Великобритания потратит 59,22 миллиардов долларов, что примерно на 90 процентов меньше, чем в США, но на 15 процентов больше, чем во Франции.Это составляет 2,14% от ВВП, что больше, чем у большинства других членов. Для сравнения: Франция выделяет на оборону 1,79%, а Германия - 1,22%.Однако достаточно ли этих двух процентов на самом деле? В последнем отчете программы «Глобальная Британия» научно-исследовательского центра «The Henry Jackson Society» под названием «Глобальная Британия и будущее британских вооруженных сил» утверждается, что расходы Великобритании на оборону недостаточны и что правительство должно перестать пытаться убедить всех в обратном.Требование о 2% от ВВП появилось в преддверии Рижского саммита НАТО в 2006 году, когда не существовало никаких геополитических угрозы европейской безопасности.В то время на долю НАТО приходилось более 70 процентов расходов на оборону в мире, а США, Великобритания и Франция занимали первое, второе и третье места в мире по объему оборонных расходов.С тех пор кое-что изменилось. Китай и Россия вновь стали не просто значительными военными державами, но и начали оказывать влияние на расстановку сил в Южно-Китайском море, на Украине и в Восточной Европе.Кроме того, никогда не шла речь о том, что указания о двух процентах будут распространяться на ключевых членов НАТО - Великобританию и США.В 2000-х годах расходы на оборону в Великобритании составляли в среднем 2,5 процента от ВВП, что значительно больше, чем требуется от других государств.Требование НАТО появилось, в первую очередь, для предотвращения сокращения вооруженных сил в небольших странах настолько, что они больше не смогли бы взаимодействовать с британскими и американскими войсками во время боевых действий.Наконец, решение Великобритании покинуть ЕС делает установленный размер расходов на оборону еще более сомнительными. Поскольку Лондон вступает в новую эпоху, ему необходимо переоценить долю национального дохода, которую он вкладывает в свою военную мощь.Это связано с тем, что Великобритания, скорее всего, установит новые коммерческие отношения в экономически растущем регионе Индо-Тихоокеанского региона, если сможет убедить своих партнеров – от государств Персидского залива до Австралии, Сингапура, Японии и Южной Кореи – в том, что она сможет финансово помочь им в развитии оборонного потенциала.С учетом убежденности президента Трампа в том, что союзники его страны по альянсу стали «нахлебниками», он почти наверняка ожидает, что Лондон увеличит свой вклад в поддержание европейской безопасности в обмен на новое торговое соглашение США.Поэтому необходимо вновь подчеркнуть роль британских вооруженных сил.В новых условиях Британия должна сделать оборонные расходы объемом в 3% от ВВП национальным приоритетом, что было бы примерно сопоставимо со средними расходами страны на оборону в последние четыре десятилетия. Это не только позволит прекратить разговоры об упадке Великобритании, но и укрепит ее влияние в мире.