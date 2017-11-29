17:58 29 ноября

Россию заподозрили в «акустических атаках» на американских дипломатов в Ташкенте

Еще один американский сотрудник подвергся "акустической атаке", правда на этот раз не на Кубе, а в Ташкенте. Как заявляют американские СМИ, сотрудник агентства США по международному развитию (USAID), расположенного в здании посольства в Ташкенте, мог стать объектом «акустической атаки», аналогичной произошедшей ранее на Кубе, что говорит о причастности к инцидентам России.

Как передает Deutche Welle, один из сотрудников USAID в сентябре почувствовал симптомы, схожие с теми, что испытали сотрудники посольства США в Гаване. После этого он вместе с женой покинул Узбекистан.

Россию заподозрили в «акустических атаках» на американских дипломатов в Ташкенте



Сразу два источника американского телеканала утверждают, что Россия причастна к инциденту в Ташкенте и допустили наличие «российского следа» в «акустических атаках» на Кубе.

Тем временем в госдепе опровергли информацию о самом факте инцидента, заявив, что ни один из сотрудников посольства не испытывал воздействия, схожего с кубинским.

Напомним, ранее США сократили штат посольства на Кубе из-за так называемых акустических атак.

Кубинские следователи заявили, что «акустические атаки», в результате которых в Гаване якобы пострадали более 20 американских дипломатов, могли быть стрекотом сверчков или цикад.

Версия кубинских специалистов о том, что причиной головных болей и потери сна у дипломатов из США могло быть пение цикад, выглядит убедительной, сообщили в Русском энтомологическом обществе, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 14:53
    Да блин рука-лицо просто. Нет коментариев я просто в ступоре от таких заявлений! А кажется есть даже определение для таких заявлений сейчас найду....

    Объяснение слова "Хутцпа" из Википедии - гуглите. Это шикарный вид единоборств!

    ХУЦПА (chutzpah) - боевое искусство, основанное на циничной и наглой лжи, приводящей противника в ступор.

    DEZINTO
    1. vovanpain Сегодня, 15:01
      что Россия причастна к инциденту в Ташкенте и допустили наличие «российского следа» в «акустических атаках» на Кубе.

      Бинго good Ну наконец то дождались yes А как же,без России в мире даже цикады не поют. laughing
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 15:09
        Вообще это серьезно.Я в 80-е поездил по командировкам в Среднюю Азию.В Самарканде там из каждого утюга местные мелодии с исполнителями..На площадях то вообще на громких тонах..Беруши не помогут-тут без водки не справится..
        Цитата: vovanpain
        что Россия причастна к инциденту в Ташкенте и допустили наличие «российского следа» в «акустических атаках» на Кубе.

        Бинго good Ну наконец то дождались yes А как же,без России в мире даже цикады не поют. laughing
        210окв
        1. Vlad.by Сегодня, 15:29
          Как только увидите след, неважно какой, знайте - его оставили русские!
          Vlad.by
    2. сибиралт Сегодня, 15:01
      Неужто Ташкент сам не мог нанять кубинцев? lol
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 15:15
        Это ответ США на налаживание отношений России с Узбекистаном.... Скорее удар по Узбекистану...чтоб побаивался притягиваться к орбите России
        НасРать
    3. СРЦ П-15 Сегодня, 15:03
      Россию заподозрили в «акустических атаках» на американских дипломатов в Ташкенте

      А нечего пустоголовых дипломатов присылать! Как известно, в замкнутом пустом пространстве звук раздаётся громче. wassat
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 15:15
        Все эти предъявы американцев говорят об одном: в посольствах США и на Кубе, и в Ташкенте одинаковый ганджубас пыхают! wassat
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:21
          Цитата: Джедай
          Все эти предъявы американцев говорят об одном: в посольствах США и на Кубе, и в Ташкенте одинаковый ганджубас пыхают!

          Просто им обрыдла жизнь вдали от "цивилизации", вот и придумали отмазку, чтобы свалить оттуда. Похоже эта идея заразна, если и в Ташкенте дипломаты поступают таким же образом.
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 15:27
            Что тут можно сказать? Клоуны. "Косить" и "шланговать" не умеют.
            Джедай
      2. Vlad.by Сегодня, 15:30
        Резонанс, однако?
        Vlad.by
  2. Azazelo Сегодня, 14:55
    Русские самые подозрительные люди на планете.
    Главное постоянно обвинять во всём мыслимом и немыслимом, а они (тесть мы) пусть оправдываются.
    Azazelo
  3. Sergey53 Сегодня, 14:56
    А привлечение потусторонних сил, не хочешь?
    Sergey53
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Ему видать, кто то в ухо сильно свистнул, прикола ради! lol
    Геркулесыч
    1. Alexanast Сегодня, 16:28
      Цитата: Геркулесыч
      Ему видать, кто то в ухо сильно свистнул, прикола ради!


      Ничего Вы не понимаете... hi
      И на Кубе и в Ташкенте только один мог их достать... yes
      Это все ОН...В Царь-колокол звонил... laughing wassat
      Alexanast
  5. изя топ Сегодня, 14:58
    какая жаль,что на ЭТОМ сайте запретили цитировать Лаврова recourse
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:03
      Изя hi тут нужно не цитировать кого-либо, а срочно всех американских дипломатов немедленно проверить на предмет их дружбы с собственной головой! wassat
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 15:21
        Цитата: Геркулесыч
        всех американских дипломатов немедленно проверить на предмет их дружбы с собственной головой!

        изя топ
  6. Mestny Сегодня, 14:58
    Должно было вызывать бурную диарею, а вызвало только головокружение.
    Недоработали наши специалисты. ТщательнЕе надо.
    Mestny
  7. kot28.ru Сегодня, 14:59
    Напомним, ранее США сократили штат посольства на Кубе из-за так называемых акустических атак.
    Правильно!Наркоманов лечить надо!
    В Ташкенте с герычем перебрали?
    В Казахстане когда глючить начнут?
    А вот нефиг наркоманов на госслужбу брать!
    kot28.ru
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:00
    Нужно срочно выростить подвид сверчков, которые будут петь только хором, под окнами посольства сша , с силой в 200 децебелов!Каждый! !! lol
    Геркулесыч
  9. Керенский Сегодня, 15:38
    Выступления хора Российской Армии смотрели? На погоны внимание обращали? Думаете просто так?
    Керенский
    1. Юра Сегодня, 17:00
      Цитата: Керенский
      Выступления хора Российской Армии смотрели? На погоны внимание обращали? Думаете просто так?

      А я грешным делом подумал, что Витас ездил на гастроли в Гавану и Ташкент.
      Юра
  10. vinni-puk Сегодня, 15:56
    Само собой Россия причастна. Как без России? Никак!
    vinni-puk
  11. лысова Сегодня, 16:43
    Как ещё не в Армении - там если крикнуть в горах " зад " - то эхо " где " не смолкнет пока не скажешь !!! lol
    лысова
  12. вакса Сегодня, 17:21
    Хм, какие американцы тонкоорганизованные: звуки цикад им спать не дают, а если будет вой волков? в туалет не добегут.
    вакса
Картина дня