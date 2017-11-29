Россию заподозрили в «акустических атаках» на американских дипломатов в Ташкенте

Еще один американский сотрудник подвергся "акустической атаке", правда на этот раз не на Кубе, а в Ташкенте. Как заявляют американские СМИ, сотрудник агентства США по международному развитию (USAID), расположенного в здании посольства в Ташкенте, мог стать объектом «акустической атаки», аналогичной произошедшей ранее на Кубе, что говорит о причастности к инцидентам России.Как передает Deutche Welle, один из сотрудников USAID в сентябре почувствовал симптомы, схожие с теми, что испытали сотрудники посольства США в Гаване. После этого он вместе с женой покинул Узбекистан.Сразу два источника американского телеканала утверждают, что Россия причастна к инциденту в Ташкенте и допустили наличие «российского следа» в «акустических атаках» на Кубе.Тем временем в госдепе опровергли информацию о самом факте инцидента, заявив, что ни один из сотрудников посольства не испытывал воздействия, схожего с кубинским.Напомним, ранее США сократили штат посольства на Кубе из-за так называемых акустических атак.Кубинские следователи заявили, что «акустические атаки», в результате которых в Гаване якобы пострадали более 20 американских дипломатов, могли быть стрекотом сверчков или цикад.Версия кубинских специалистов о том, что причиной головных болей и потери сна у дипломатов из США могло быть пение цикад, выглядит убедительной, сообщили в Русском энтомологическом обществе, передает "Взгляд"