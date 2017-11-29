18:03 29 ноября

Источник: следующий пуск с Восточного может быть перенесен

Следующий запуск с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря, могут перенести на будущий год, сообщил источник в космической отрасли.

По его словам, вчерашняя неудача с "Союзом-2.1б" с 19 спутниками потребует тщательных проверок разгонного блока "Фрегат". Скорее всего, отметил собеседник агентства, "Фрегат" вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.

Источник: следующий пуск с Восточного может быть перенесен



На расследование, тестирование и возможное устранение недостатков нужно время, указал источник.

До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году
— добавил он.

На 22 декабря запланирован пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС "Канопус-В" №3 и №4. Контейнеры с "Фрегатом" и головным обтекателем уже находятся на космодроме.

Вчера состоялся второй в истории пуск с Восточного. Сам старт прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников, включая "Метеор-М", не вышли на целевую орбиту. Сбой мог возникнуть во время работы разгонного блока. По мнению источника РИА Новости, космические аппараты упали в Атлантический океан. Сформирована госкомиссия по расследованию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 51

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  1. 210окв Сегодня, 15:25
    Опять молотком автоматику откалибровали...Вообще для ФСБ тут поле непаханное..Главное что бы не работягу какого нибудь не сделали крайним.Это уже вопрос и проблема системы..
    210окв
    1. Scoun Сегодня, 15:31
      Цитата: 210окв
      Вообще для ФСБ тут поле непаханное..

      С "Протонов" на Союзы заразу фрегатную пересадили.
      Скоро в заооловках - Роскосмос убийца спутников.
      Некоторых чинуш и эффективных манагеров с баутом, отправить бы вместо спутников.
      Scoun
      1. Anarchist Сегодня, 15:34
        Цитата: Scoun
        Скоро в заооловках - Роскосмос убийца спутников.

        А что - есть Царь-пушка - которая не стреляет, Царь-колокол - который не звонит! Будет царь-космодром - с которого ничто не взлетает...
        Ещё была царь-башня - которая не вещает, но отремонтировали...
        У каждого времени свой символ! У нашего - Nano технологичный...
        Anarchist
      2. opus Сегодня, 16:06
        Цитата: Scoun
        С "Протонов" на Союзы заразу фрегатную пересадили.

        да.
        Циклограмма пуска

        08:41:46 — Старт ракеты космического назначения;
        08:43:44 — Отделение 1 ступени;
        08:45:33 — Сброс головного обтекателя;
        08:46:33 — Отделение 2 ступени;
        08:51:09 — Отделение головного блока;
        08:52:09 — 08:53:26 — РБ «Фрегат». Формирование первой переходной орбиты;
        09:40:10 — 09:41:07 — РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА «Метеор–М»;
        09:42:08 — Отделение КА «Метеор–М» (орбита i=98,57°; H = 828,7 км; h = 788,9 км);
        10:21:01 — 10:21:24 — РБ «Фрегат». Формирование второй переходной орбиты;
        12:01:43 — 12:05:03 — Отделение КА IDEA (орбита i=97,95°; H = 814,2 км; h = 581,6 км);
        11:13:21 — 11:13:37 — РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения группы МКА;
        11:15:17 — Отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км);
        11:20:00 — 11:35:00 — Отделение полезной нагрузки SEAM и КА AISSat (орбита i=97,76°; H = 601,8 км; h = 583,9 км);
        11:59:21 — 11:59:44 — РБ «Фрегат». Формирование третьей переходной орбиты;
        12:50:01 — 12:50:46 — РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА LEO Vantage;
        12:54:06 — Отделение КА LEO Vantage (орбита i=99,46°; H = 1002,2 км; h = 996,8 км);
        13:42:41 — 13:43:19 — Перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу;~
        14:16:57 — Вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана.


        08:51:09 РН свою задачу выполнила,вывела ПН на заданную промежуточную траекторию
        ПН =это головной блок (т.е. Фрегат плюс все спутники).
        Вот он и отделился (08:51:09 по циклограмме), и далеко не на 800+ км.
        После отделения телеметрия РН уже не имеет сведений о головном блоке.
        А с Фрегата телеметрия так и не пошла…
        opus
        1. alex86 Сегодня, 17:17
          А у меня дилетантский вопрос (риторический): наши средства предупреждения о ракетном нападении декларировали, что теннисный мяч увидят за (условно) 10 000 км. А здесь разгонный блок - могут сказать, что, мол, упал, поэтому и не видели - так они и предназначены видеть то, что собирается "упасть". Так если к нам что то похуже полетит, им тоже сутки нужны будут, что бы развести руками (если будет, кому и чем разводить) и сказать, что не знают, где это (то, что похуже). Не придирайтесь к СПРН, я согласен с любыми средствами контроля...
          alex86
          1. opus Сегодня, 17:37
            Цитата: alex86
            А у меня дилетантский вопрос (риторический): наши средства

            СПРН тут не помогут

            Он "ушел" и далеко" и они не "туда" зырят

            ==========================
            Телеметрии они (СПРН) все равно не помогут.
            Знали,что что-то пошло не так.
            opus
    2. сибиралт Сегодня, 15:31
      "Источник" он в курсе и знает что говорит. Пока Путин не будет лично присутствовать при пуске, ничего не полетит. Тут без ручного управления никак. К рукам быстро привыкаешь. winked
      сибиралт
      1. x.andvlad Сегодня, 15:52
        Цитата: сибиралт
        Пока Путин не будет лично присутствовать...

        То то и оно, что работать самостоятельно на совесть отучились.
        Опять обкекалась на весь свет "держава космическая".
        То ли инженеры безголовые, то ли работяги криворукие.
        x.andvlad
    3. The_Lancet Сегодня, 15:32
      космические аппараты упали в Атлантический океан

      Интересно какова стоимость этих аппаратов?
      И почему в России так много проблем с запуском ракет?Ведь советский союз был в этой сфере одним из лучших
      The_Lancet
      1. 210окв Сегодня, 15:38
        Проблема многогранна.Специалисты ушли,подготовка в ПТУ да и все образование разрушено..Да и я допускаю саботаж .
        Цитата: The_Lancet
        космические аппараты упали в Атлантический океан

        Интересно какова стоимость этих аппаратов?
        И почему в России так много проблем с запуском ракет?Ведь советский союз был в этой сфере одним из лучших
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:57
          Дмитрий! hi Это не саботаж, а умышленная "подстава" национальных интересов, в образовании, медицине, космической отрасли ...да во всём!
          Соломон Кейн
          1. Deadушка Сегодня, 16:12
            Цитата: Соломон Кейн
            умышленная "подстава"

            вот-вот... янкерсы тоже не спроста свои спутники подсовывают...
            гадостей небось каких напихали электронных.... они и влияют на работу электроники.
            Deadушка
      2. Соломон Кейн Сегодня, 15:55
        И почему в России так много проблем с запуском ракет?

        Проблемы не с ракетами и не с теми, кто их создает, а теми, кто этим всем командует.
        И судя по их поступкам, у них есть вторые паспорта с флагом, как на Вашем профиле....
        Соломон Кейн
      3. сибиралт Сегодня, 16:00
        Стоимость аппарата, спутников, плюс запуск. Реальную стоимость мы никогда не узнаем. Другое дело если с воровством и распилами, плюс страховка за своё же разгильдяйство и все из одного кармана - бюджета РФ.
        сибиралт
      4. opus Сегодня, 16:04
        Цитата: The_Lancet
        Интересно какова стоимость этих аппаратов?

        космический аппарат «Метеор-М» №2-1
        был застрахован примерно на 2,5 млрд рублей


        и восемнадцати спутников попутной нагрузки:
        космического аппарата "Бауманец-2" и коммерческих наноспутников из России, Германии, Швеции, США, Японии и Канады.
        по этим данных нет, но если прикинуть хкн, по массе, то примерно еще 30% к 2,5 млрд. рублей

        доля "СОГАЗа" в договоре страхования составляет 50%, у "Ингосстраха" - 35%, у СК "Мегарусс" - 10% и у САО "ВСК" - 5%.
        opus
      5. AwaZ Сегодня, 16:52
        да, проблема многогранна. Однако , во первых - разрушена система образования и воспитания. Все держится только на бабле. Даже в США , до такого дна с этими бабосами , не опускаются, только российские " эффективные " менеджеры, готовые за бабки продать все что можно . В том смысле, что сэкономить на всем на чем можно , что б урвать бабла...
        AwaZ
      6. Curious Сегодня, 17:40
        "И почему в России так много проблем с запуском ракет?"
        А в остальном -никаких проблем, только ракеты не летают.
        Curious
    4. Spartanez300 Сегодня, 15:32
      Сколько денег утонуло в Атлантическом океане , это же все таки космический аппарат а не газонокосилка где многократные проверки и тестирования прежде чем запустить в космос
      Spartanez300
    5. Соломон Кейн Сегодня, 15:51
      Я бы Косолапого с Рогозиным скотчем на табуретках к разгонному блоку прикрутил......
      Соломон Кейн
      1. kepmor Сегодня, 16:13
        тогда бы вообще от земли не оторвался бы...
        kepmor
    6. Piramidon Сегодня, 17:41
      Цитата: 210окв
      Опять молотком автоматику откалибровали...Вообще для ФСБ тут поле непаханное..Главное что бы не работягу какого нибудь не сделали крайним.Это уже вопрос и проблема системы..

      Военпреды есть на этих предприятиях, или они "скорешились" с коррупционным руководством?
      Piramidon
  2. 1331М Сегодня, 15:27
    Ну и где радостные недавние комментарии по-поводу Восточного? wink
    1331М
    1. Deadушка Сегодня, 16:14
      Цитата: 1331М
      Ну и где радостные недавние комментарии по-поводу Восточного

      а что радостного было? ... с "Восточным" изначально было не все как надо.
      Про стартовые столы вообще отдельная песня.
      Deadушка
    2. Piramidon Сегодня, 17:56
      Цитата: 1331М
      Ну и где радостные недавние комментарии по-поводу Восточного? wink

      Ну и при чем тут "Восточный"? Разберитесь, вначале, на какой вентилятор навоз бросать. Космодром четко запустил (претензий к нему нет) Вопрос к роскосмосу, изготовителям разгонного блока (Государственному космическому научно-производственному центру им. М. В. Хруничева), и балаболам -Рогозину - Медведеву.
      Piramidon
  3. изя топ Сегодня, 15:27
    перенесите рогозина с чиновников в ассенизаторы,и в гoвне будет только он
    изя топ
  4. новичок Сегодня, 15:27
    кстати о “Восточном“. вычитал сегодня на ВПК.нейм (гостил там долго), что весной 18 начнётся стройка пускового стола для “Ангары“. а ведь некоторые товарищи уже и похоронить успели оною.
    новичок
    1. maxim947 Сегодня, 15:37
      Тяжелая Ангара все равно нужна, другого ничего нет, не считая Протона который все хотят похоронить.
      maxim947
      1. новичок Сегодня, 15:44
        с “Плесецка“ было два запуска: лёгкой и тчжёлой “Ангары“, оба успешно. может вы имеете в виду сверхтяжёлую? если так, то и она не за горами.
        новичок
        1. maxim947 Сегодня, 15:46
          А5, если будет еще и А7 то совсем хорошо. Но по А7 совсем все глухо.
          maxim947
          1. новичок Сегодня, 15:51
            судя по тому, что А5 жива здорова, будет и 7я и 9я. как то пару месяцев назад был у меня большой спор с коллегой одним на ВО о сдьбе “Ангары“. очень рад, что моя точка зрения правильная: проект “Ангара“ жив и развивается.
            новичок
            1. Соломон Кейн Сегодня, 16:03
              Гарик! hi Проект Ангара уникален...Но если к нему подключатся люди, которые ПО Фрегата тестировали или скрин компьютерной игры на прессрелизе МО подсунули, будет ШВАХ , полнейший....
              Соломон Кейн
              1. новичок Сегодня, 16:34
                Константин, приветствую! не дай Боже такому случиться, не дай Бог.
                новичок
  5. bubalik Сегодня, 15:32
    ,,,Почему РПЦ не отвечает за качество предоставленных услуг? am wassat
    bubalik
    1. НасРать Сегодня, 15:34
      Самый точный коммент +
      НасРать
    2. ваняватный Сегодня, 15:35
      нда , у попов уж пару дней интересная дискуссия на эту тему идет
      ваняватный
    3. хмурый лис Сегодня, 15:35
      они уже ответили на претензии в духе На все Воля Божья .
      хмурый лис
    4. танк66 Сегодня, 16:09
      видимо,идет подковерная межконфессиональная драчка "за крышевание" . На Восточном - по определению должны окармливать /окармливаться/ шаманы...
      танк66
      1. Alexey RA Сегодня, 16:37
        Хе-хе-хе... у пана Лема была описана хорошая методика приёмки выполненных услуг у служителей культов:
        Со Старшим братом Вечности шутки были плохи. Когда наступила великая засуха, он дал равные шансы христианскому богу и Синему Турмуту, старшему духу колдунов, и три недели спустя, так и не дождавшись осадков, казнил колдунов и выслал всех миссионеров.
        © Станислав Лем. Профессор А.Донда.
        Alexey RA
  6. warriordima Сегодня, 15:40
    Первый блин комом.))
    warriordima
    1. Muvka Сегодня, 15:57
      Ну фрегат не первый раз используется. А космодром отработал на 5. Он тут не при чем.
      Muvka
      1. andr327 Сегодня, 17:16
        Это вопрос! Разнообразные такелажные работы, монтаж, предпусковые проверки и непосредственная подготовка к пуску - это работа космодрома, так что не все так однозначно.
        А на современном этапе соблюдение технологической дисциплины - очень большой вопрос. Очень часто сложные технологические операции выполняются на доверии, без надоевшего тройного контроля. Результаты мы теперь наблюдаем теперь увы слишком часто.
        andr327
  7. senima56 Сегодня, 15:44
    Эта эпопея с "Фрегатом" уже в зубах завязла! Неужели до сих пор разобраться нельзя?
    senima56
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Это уже как гадкий анекдот, проблемы с отраслью! Слов нужных много, а доверие к нам скоро иссякнет полностью.
    Геркулесыч
  9. JonnyT Сегодня, 16:32
    Пишут что фрегат не туда улетел из-за сбоя ЖПС/Голонасс. Существует ли вероятность, что наноспутники, находившиеся в нагрузке, были вовсе не наноспутниками, а глушилками ЖПС/голонаса, генераторами ЭМИ???? Вполне может быть.
    Метеор то спутник двойного назначения.
    JonnyT
  10. Миханище Сегодня, 16:38
    Молодцы ребятя!
    Быстро подготовили следующую ракету, спутники, запустить могут хоть завтра. Просто слишком часто тоже нельзя запускать. Всё нормально, ждём следующего старта!!! Парням удачи, мы ими гордимся!
    Миханище
  11. лысова Сегодня, 16:39
    Мрачные мысли не дают покоя. Если человеческий фактор ( не важно какой ), а к какому государству этот человек принадлежит ?! А может слишком много " тёмных " спутников на борту было? А может и сюрприз из космоса ? - разобраться бы по полной, в особенности иностранных спутников и их назначении, может что упустили?
    лысова
    1. andr327 Сегодня, 17:33
      Потеряла страна былую мощь. При Союзе на древнейшей аппаратуре запуск и начальный этап полетов контролировался почти по всей траектории. а сейчас даже не могут определить в какой момент что-то пошло не так. ( это к морской теме по поводу судов морского космического флота АН СССР. Нынешним менеджерам они не нужны)
      andr327
      1. лысова Сегодня, 17:49
        Думаю причина аварии прекрасно известна, только она не для широкой публике, тем более для других государств.
        лысова
  12. вакса Сегодня, 17:11
    Я вот тоже чуть не начал думать, что Сталин был слишком подозрительным, ан нет, ровно настолько, насколько надо было для обеспечения прогресса СССР.
    Значок мой к Украине отношения не имеет: так маркируется Крым на сайте, на мою госпринадлежность сайту наплевать.
    вакса
  13. Сергей824 Сегодня, 17:28
    Что это за незаменимый фрегат? Если не подводит память,то его долеко не первый раз заносит не туда? Опять новые управленцы рулят?
    Сергей824
  14. Волька Сегодня, 17:55
    пора подумать об устройстве принудительной эвакуации груза на землю в случае аварии разгонных блоков
    Волька
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