Источник: следующий пуск с Восточного может быть перенесен

До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году

Следующий запуск с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря, могут перенести на будущий год, сообщил источник в космической отрасли.По его словам, вчерашняя неудача с "Союзом-2.1б" с 19 спутниками потребует тщательных проверок разгонного блока "Фрегат". Скорее всего, отметил собеседник агентства, "Фрегат" вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.На расследование, тестирование и возможное устранение недостатков нужно время, указал источник.— добавил он.На 22 декабря запланирован пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС "Канопус-В" №3 и №4. Контейнеры с "Фрегатом" и головным обтекателем уже находятся на космодроме.Вчера состоялся второй в истории пуск с Восточного. Сам старт прошел штатно, но позже выяснилось, что почти два десятка спутников, включая "Метеор-М", не вышли на целевую орбиту. Сбой мог возникнуть во время работы разгонного блока. По мнению источника РИА Новости , космические аппараты упали в Атлантический океан. Сформирована госкомиссия по расследованию.