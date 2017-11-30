По материалам сайтов:

http://gardsystems.ru/

http://rg.ru/

https://tvzvezda.ru/

https://riafan.ru/

Далеко не всегда нарушителя, попавшего в закрытую зону, следует обезвреживать при помощи стрелкового оружия или иных летальных систем. Во многих ситуациях могут быть полезными нелетальные средства нейтрализации, не представляющие серьезной угрозы здоровью или жизни злоумышленника. Не так давно российская промышленность представила оригинальную охранную систему, способную предотвратить проникновение на запретные территории. Это изделие было обозначено как дистанционная электрошоковая мина МЭН-5/10.Проект перспективной охранной системы был разработан конструкторами акционерного общества «РТЕХ-НО» (пос. Совхоза Останкино, Московская область). В прошлом году это предприятие представило многозарядное дистанционно-контактное электрошоковое устройство «Гард» и специальный боеприпас для него – «картридж транспортировки разряда» КТР. Этот электрошоковый комплекс был реализован в форм-факторе пистолета. Идеи, лежавшие в основе проекта «Гард» / КТР, получили дальнейшее развитие и привели к появлению стационарной системы схожего назначения.Новый проект нелетальной системы охраны получил название МЭН-5/10 – «мина электрошоковая направленного поражения». Этот проект был разработан сравнительно недавно. Впервые новое изделие показали специалистам и общественности в середине октября в рамках выставки вооружения и специальных средств «Интерполитех-2017». Представители компании-разработчика показали демонстрационный образец новой мины, а также рассказали о его возможностях.Изделие МЭН-5/10 предназначается для охраны различных зданий и сооружений, помещений, коридоров и т.д. Также не исключается использование таких средств для организации защиты открытых пространств – в таком случае мины выполняют функции «электрической изгороди», срабатывающей при наличии угрозы. Конструкция мин позволяет организовать защиту произвольного периметра в определенном диапазоне высот.Поражение нарушителя производится при помощи электрического разряда с требуемыми параметрами. Получив разряд, нарушитель временно выходит из строя, что позволяет охране объекта задержать его без каких-либо серьезных затруднений или проблем. Сам нарушитель при этом отделывается сравнительно легкой электротравмой первой или второй степени.Электрический способ поражения цели дает очевидные преимущества перед другими минами. В отличие от прочего минного вооружения, способного самостоятельно «дежурить» и защищать заданные районы, изделие типа МЭН-5/10 представляет минимальную опасность для здоровья и жизни нарушителя, окружающих и защищаемого объекта. При срабатывании такой мины не образуется взрывная волна или осколки, угрожающие людям, строениям или технике.Показанный на недавней выставке демонстрационный образец электрошоковой мины МЭН-5/10 отличался сравнительно простой конструкцией. Любопытно, что внешний вид этого изделия не раскрывает его предназначение. При этом в составе мины присутствуют все необходимые узлы и устройства, обеспечивающие работу как в автоматическом режиме, так и с дистанционным управлением.Выставочный образец мины разместили на стенде при помощи несложной подставки. Из металлического прута изготовили простую конструкцию с нижней опорной рамой достаточных размеров и боковыми поддерживающими элементами. На последних размещался коробчатый корпус с аппаратурой управления, элементами питания и т.д. Сверху на крупной коробке располагался кожух меньшего размера, на передней стенке которого находилась пара датчиков движения в круглых корпусах.В передней части предложенной мины располагается сравнительно сложная конструкция, выполняющая функции пусковой установки специальных боеприпасов. При помощи рамы с шарнирами на корпусе закреплены два пусковых устройства. Как следует из имеющихся данных, при размещении мины на позиции пусковые устройства могут быть установлены с требуемыми углами возвышения, что обеспечивает обстрел целей в заданном секторе пространства. Углы определяются в соответствии с особенностями защищаемого помещения или участка.Пусковое устройство представляет собой агрегат с корпусом изогнутой формы, состоящим из пары горизонтальных пластин. Между пластинами монтируется 10 контейнеров-стволов для размещения картриджей. Кроме того, устройство комплектуется проводами электрической системы управления, обеспечивающими запуск. В составе мины МЭН-5/10 присутствует два пусковых устройства, монтируемых друг над другом. Таким образом, общий боекомплект мины состоит из двух десятков картриджей.По всей видимости, для поражения цели предлагается использовать т.н. картриджи транспортировки разряда КТР, аналогичные применяемым с системой «Гард». КТР для «Гарда» представляет собой устройство в прямоугольном корпусе длиной 55 мм шириной и высотой 12 мм, имеющее массу всего 12 г. Внутри картриджа располагается металлический метаемый зонд, выполненный в виде сравнительно тяжелого цилиндрического блока с крючками. Зонд соединяется с тонким проводом длиной 3 м (изолированный) или 10 м (без изоляции).В основном корпусе мины располагается собственный аккумулятор, обеспечивающий работу электроники в дежурном режиме в течение пяти суток. При необходимости изделие может подключаться к существующим сетям энергоснабжения, что убирает любые ограничения по продолжительности дежурства.Для обнаружения целей и выдачи команды на стрельбу могут использоваться дистанционные или автономные системы. В автоматическом режиме мина самостоятельно следит за своей зоной ответственности при помощи пары встроенных датчиков движения. При обнаружении перемещающегося объекта дается команда на срабатывание пусковых устройств. В режиме дистанционного управления задача наблюдения за территорией возлагается на оператора, располагающегося на удалении от мины. Он же выдает команду на использование картриджей и поражение цели.В составе электрических систем мины присутствует электрошоковое устройство, обеспечивающее подачу тока с нужными параметрами. К выходам этого изделия подключаются соответствующие провода пусковых устройств и картриджей транспортировки разряда. Электрошоковое устройство срабатывает по команде систем управления.Принцип работы мины МЭН-5/10 достаточно прост. Устройство монтируется на необходимой позиции и осуществляет слежение за указанным сектором. В случае появления в нем нарушителя мина самостоятельно (в автоматическом режиме) замечает его и в нужный момент времени подает команду на использование пусковых устройств. При ручном управлении момент выстрела с выбросом зондов определяется оператором. Дальнейшие действия мины аналогичны для обоих режимов.По команде оператора или автоматики мина производит отстрел пары картриджей КТР. Под действием расширяющихся газов, образованных метательным зарядом, зонд картриджа вылетает к цели, разматывая за собой тонкий провод длиной до 10 м. Попав в цель, два зонда создают электрическую цепь, через которую проходит ток с заданными параметрами. За счет конструкции картриджа провода не провисают и не пересекаются, что исключает короткое замыкание при использовании неизолированных проводников. Сообщается, что мина МЭН-5/10 в конфигурации для силовых структур поражает нарушителя разрядом мощностью 10 Вт.Без перезарядки пусковых устройств и замены использованных картриджей мина может сделать 10 парных выстрелов. Кроме того, возможна стрельба залпом из 20 зондов с проводами. В таком случае мина одновременно «накрывает» весь контролируемый сектор и способна поразить сразу несколько целей в своей зоне ответственности. По-видимому, режим стрельбы выбирается оператором или автоматикой в соответствии с текущими условиями.Значительная часть параметров мины пока не оглашалась. Для оценки ее возможностей можно рассмотреть характеристики носимой системы «Гард». Электрические средства этого изделия выдают импульс продолжительностью 75-90 мкс с пиковым напряжением холостого хода 50 кВ и при нагрузке 1,3 кВ. Среднее время нейтрализации цели типа «человек» определяется в 1-5 секунд. Можно предположить, что мина МЭН-5/10, используя аналогичные принципы работы, имеет схожие рабочие характеристики и боевые возможности.Электрошоковая мина нового типа может применяться для защиты разных объектов, строений и помещений. Конфигурация систем защиты, состав средств обнаружения, способ подачи электроэнергии и т.д. определяются в соответствии с особенностями защищаемого объекта, поставленными задачами и т.д. Утверждается, что мину можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе. Аппаратура работает при температурах воздуха от -20°C до +50°C.Необходимо отметить, что на эксплуатацию мины МЭН-5/10 накладываются определенные ограничения. Прежде всего, это изделие не следует использовать в условиях осадков или в другой ситуации, подразумевающей наличие большого количества воды. Применение электрошоковой аппаратуры в таких условиях может привести к непредвиденным последствиям. Кроме того, в некоторых ситуациях оператору необходимо учитывать риски, связанные с возрастом или состоянием здоровья «цели».Перспективная электрошоковая мина направленного поражения, прежде всего. предназначается для поставок вооруженным силам и силовым структурам. Армия, структуры министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности могут проявить интерес к подобным средствам защиты периметров и выразить желание приобрести некоторое количество мин. Можно предположить, что серийные мины для тех или иных заказчиков будут определенным образом отличаться от выставочного образца, показанного в октябре. Такие отличия будут связаны с особыми требованиями разных заказчиков и спецификой предполагаемого применения мин.Любопытно, что подобные устройства могут найти своего покупателя и на гражданском рынке. После несложной доработки электрических систем, ограничивающей характеристики электрошокового устройства, МЭН-5/10 может соответствовать требованиям к гражданским системам самообороны. В таком случае мощность электрического разряда ограничивается 3 ваттами, однако и после таких доработок изделие может иметь желаемые возможности и решать возлагаемые на него задачи.Тем не менее, пока проект электрошоковой мины МЭН-5/10 находится на ранних стадиях и, вероятно, еще не готов к серийному производству в интересах тех или иных заказчиков. Если силовые структуры заинтересуются подобными нелетальными охранными системами, компания «РТЕХ-НО» сможет запустить серийное производство. Кроме того, пока нельзя исключать возможность появления гражданской версии мины, отличающейся сокращенными характеристиками и соответствующей требованиям законодательства.Для решения задач охраны объектов могут применяться различные системы наблюдения и поражения. Оригинальный способ борьбы с нарушителями был предложен в проекте электрошоковой мины направленного поражения МЭН-5/10. Насколько известно, такое изделие пока использовалось лишь в качестве выставочного экспоната, но уже в ближайшем будущем силовые структуры могут заказать подобную продукцию и приступить к ее размещению на защищаемых объектах.