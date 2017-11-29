Комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить проект бюджета силовых структур
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал одобрить проект бюджета военных и других силовых структур на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годов, передает ТАСС.
Проект был заслушан членами комитета во вторник, в результате принято единогласное решение рекомендовать Совету Федерации одобрить документ.
Агентство приводи также основные параметры федерального бюджета.
«Согласно закону о федеральном бюджете, доходы РФ в 2018 году составят 15,26 трлн. руб., в 2019 году - 15,55 трлн. руб., в 2020 году – 16,3 трлн. руб. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн. руб. в 2018 году, 16,4 трлн. руб. в 2019 году и 17,155 трлн. руб. в 2020 году», – говорится в материале.
Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит около 1,3 трлн. руб., в 2019 году – 819,1 млрд. руб., в 2020 году – 870 млрд. руб.
В закон также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные доходы от реализации нефти, полученные от цены выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах текущего года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.
Проект был заслушан членами комитета во вторник, в результате принято единогласное решение рекомендовать Совету Федерации одобрить документ.
Агентство приводи также основные параметры федерального бюджета.
«Согласно закону о федеральном бюджете, доходы РФ в 2018 году составят 15,26 трлн. руб., в 2019 году - 15,55 трлн. руб., в 2020 году – 16,3 трлн. руб. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн. руб. в 2018 году, 16,4 трлн. руб. в 2019 году и 17,155 трлн. руб. в 2020 году», – говорится в материале.
Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит около 1,3 трлн. руб., в 2019 году – 819,1 млрд. руб., в 2020 году – 870 млрд. руб.
В закон также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные доходы от реализации нефти, полученные от цены выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах текущего года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.
Использованы фотографии: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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