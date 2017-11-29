17:54 29 ноября

Комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить проект бюджета силовых структур

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал одобрить проект бюджета военных и других силовых структур на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годов, передает ТАСС.

Комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить проект бюджета силовых структур


Проект был заслушан членами комитета во вторник, в результате принято единогласное решение рекомендовать Совету Федерации одобрить документ.


Агентство приводи также основные параметры федерального бюджета.

«Согласно закону о федеральном бюджете, доходы РФ в 2018 году составят 15,26 трлн. руб., в 2019 году - 15,55 трлн. руб., в 2020 году – 16,3 трлн. руб. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн. руб. в 2018 году, 16,4 трлн. руб. в 2019 году и 17,155 трлн. руб. в 2020 году», – говорится в материале.

Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит около 1,3 трлн. руб., в 2019 году – 819,1 млрд. руб., в 2020 году – 870 млрд. руб.

В закон также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные доходы от реализации нефти, полученные от цены выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах текущего года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

Использованы фотографии: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 16:13
    В коробке "весь" бюджет?.. laughingКогда то в подобных коробках Чубайс и Ко дензнаки таскали...
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:20
      В коробках узаконенное выкачивание до нуля наших природных богатств, росс -ройсы, яхты, коттеджи высотой в хрущевку, и нежелание что то реально изменить.
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 16:44
        Цитата: 210окв
        В коробке "весь" бюджет?.. laughingКогда то в подобных коробках Чубайс и Ко дензнаки таскали...


        У него были из под ксерокса , а здесь столько бумаги переводят , пора в электронном виде.
        Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 16:32
      Одного "одобряльщика" из Совфеда французские копы повязали в Париже за махинации с недвижимостью. Чуток с работы за бугор отлучился, и на тебе! belay Ну, одобрили и одобрили. Или кто - то сомневался, чтобы им аплодировать? request
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    То есть, никто реально экономикой еще как минимум пару лет занематься не будет, нам докажут, что лучше распродажи природных ресурсов ничего не бывает, что наше будущее это полное выкачивание из почвы нефти и газа, а станки пускай китайцы строят? Миллион раз пожалеешь, что нельзя воскресить Иосифа Виссарионовича. ...
    Геркулесыч
    1. Pax tecum Сегодня, 16:38
      В контексте темы "Комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить проект бюджета силовых структур", вдруг вспомнился старый анекдот:
      - Забастовали шахтеpы!
      - Выдать шахтеpам заpплатy!
      - Забастовали yчителя!
      - Выдать заpплатy yчителям!
      - Забастовали колхозники!
      - Выдать заpплатy колхозникам!
      - Забастовали одновpеменно шахтеpы, yчителя и колхозники!
      - Выдать заpплатy ОМОHy!

      Не дай Бог, конечно!
      Pax tecum
      1. Идущий Сегодня, 16:45
        Слава Богу мы этот период пережили.
        Идущий
        1. andrej-shironov Сегодня, 17:29
          :-) Вы так в этом уверены? А по мне так всё опять идёт к этому.
          andrej-shironov
          1. Идущий Сегодня, 17:32
            В чем это выражается и какие у Вас доводы ?
            Идущий
            1. andrej-shironov Сегодня, 17:35
              Доводы мои просты: реорганизация милиции в полицию, вхождение её в структуру Росгвардии, повышение им окладов, закрепление за ними спецтехники, подчинённость непосредственно высшим структурам. Как вы думаете зачем это делается?
              andrej-shironov
              1. Идущий Сегодня, 17:51
                Я Вас спрашивал про экономику , но отвечу Вам - у нас скоро выборы Президента и к этому событию готовятся не только политики и избиратели , но и наши "партнеры" вливают колоссальные средства в пятую колону , для попытки развала России , через российский майдан. Дальше можно ещё много чего привести.
                Идущий
  3. Миханище Сегодня, 16:43
    Правильно, поддерживаю. Там лучше нашего знают, нам ведь говорят не всё.
    Тем более, перед войной силовикам надо поднять зарплату.
    Миханище
  4. Pax tecum Сегодня, 16:48
    Цитата: Геркулесыч
    Миллион раз пожалеешь, что нельзя воскресить Иосифа Виссарионовича. ...

    Иосиф Виссарионович еще гуманным был, бандеровцев, западников и либералов (врагов народа!) не всех выбил. С нынешним кагалом жестче нужно, до "седьмого колена", что бы памяти даже не осталось.
    Pax tecum
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:32
      Ну, так ему в помощь еще и Петра первого и Ивана Грозного! am Так сказать, историческая тройка вычищает страну от либеров и прочей нежети!
      Геркулесыч
  5. andrej-shironov Сегодня, 17:24
    А совет то федерации тоже не по детски боится! Но конечно не врагов внешних, а внутренних :-)
    andrej-shironov
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