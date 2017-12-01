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Как Америка будет развивать кибербезопасность на континенте (Federal Times, США)
Создать стратегию кибербезопасности для отдельной страны сложно. Разработать совместное соглашение в этой сфере между двумя странами - огромная головная боль. Найти компромисс для 33 стран? Это практически невозможно.
Тем не менее, как считает канадский генерал Лакруа, исполняющий функции генерального директора секретариата Межамериканского совета обороны, в будущем должен появиться некое унифицированное соглашение о кибербезопасности между странами Северной и Южной Америки.
В настоящее время только восемь из 27 стран-членов Совета имеют официальную киберстратегию, и большинство из них разработали такой документ совсем недавно.
Добиться от всех этих стран согласия вкладываться в обеспечение кибербезопасности, не говоря уже о том, чтобы начать вести какую-то совместную работу над проектами, - серьезная проблема.
«Это сложно, сказал Лакруа. - Это непросто, и я бы сказал, что наша организация по существу предоставляет только технические консультации, основанные на запросах либо Организации американских государств, либо самих государств-членов. Мы не знаем, как можно заставить страну заинтересоваться кибербезопасностью и сделать ее приоритетным направлением внутренней политики».
Лакруа надеется, что менее развитые страны Латинской Америки посмотрят на то, что делают их «старшие товарищи», и возьмут с них пример.
«Думаю, когда они увидят, что Бразилия, Колумбия и Мексика включаются в работу и разрабатывают собственную политику кибербезопасности, то вступят в игру», - сказал он, прежде чем признать, что проблема нехватки ресурсов и опыта – это отдельный вопрос.
Маловероятно, что государству с небольшим оборонным бюджетом захочет сделать кибербезопасность делом первостепенной важности, потому что оно вряд ли станет мишенью. Какой-нибудь крупный инцидент, например, взлом банковской системы или кибератака на военные системы, скорее всего, заставит эти страны активизироваться, но до тех пор у них не будет особого стимула принимать превентивные меры.
Лакруа надеется, что страны Южной Америки, которые начнут инвестировать в кибербезопасность, смогут побудить своих соседей начать думать о потенциальных рисках заранее.
Он указывает на Бразилию, которая вкладывает значительные суммы в информационные технологии. Но даже там экономические перспективы выходят на первый план, поскольку бюджет Бразилии падает из-за снижения цен на нефть. Лакруа рассматривает возможность налаживания партнерских отношений между государственным и частным секторами. По его мнению, важно рассказывать людям о том, почему информационная сфера нуждается в финансовых вливаниях.
«Мы обучаем сегодняшних и завтрашних лидеров, чтобы они могли принимать правильные решения в области политики кибербезопасности», - сказал он.
Потенциальная проблема, волнующая США и Канаду, чьи военные, естественно, активно участвуют в таких дискуссиях, заключается в угрозе со стороны Китая и, в меньшей степени, России.
Обе страны инвестируют в Латинскую Америку, а китайские фирмы участвуют в создании информационной инфраструктуры, которая нужна многим странам. США опасаются, что китайские или российские технологии будут применяться в важных для безопасности государства областях. Вашингтон не очень обрадуется, если один из его союзников будет подключаться к американским сетям и секретным базам данных с помощью программного обеспечения и техники китайского производства.
Лакруа признал, что пока нет возможности с этим бороться.
«Я думаю, что мы можем долго фантазировать на тему того, что делают Китай и другие страны в латиноамериканском регионе, но, в первую очередь, они заняли выгодную нишу и заполняют пустоту», - сказал он. И хотя он «подозревает», что различные оборонные организации изучают этот вопрос вплотную, его организация не имеет к этому отношения.
Автор: Aaron Mehta
Первоисточник: https://www.federaltimes.com/smr/cybercon/2017/11/29/a-digital-migraine-how-the-americas-can-step-up-cybersecurity-strategies/
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: Carol McClelland/U.S. Defense Department
Создать стратегию кибербезопасности для отдельной страны сложно. Разработать совместное соглашение в этой сфере между двумя странами - огромная головная боль. Найти компромисс для 33 стран? Это практически невозможно.
Тем не менее, как считает канадский генерал Лакруа, исполняющий функции генерального директора секретариата Межамериканского совета обороны, в будущем должен появиться некое унифицированное соглашение о кибербезопасности между странами Северной и Южной Америки.
В настоящее время только восемь из 27 стран-членов Совета имеют официальную киберстратегию, и большинство из них разработали такой документ совсем недавно.
Добиться от всех этих стран согласия вкладываться в обеспечение кибербезопасности, не говоря уже о том, чтобы начать вести какую-то совместную работу над проектами, - серьезная проблема.
«Это сложно, сказал Лакруа. - Это непросто, и я бы сказал, что наша организация по существу предоставляет только технические консультации, основанные на запросах либо Организации американских государств, либо самих государств-членов. Мы не знаем, как можно заставить страну заинтересоваться кибербезопасностью и сделать ее приоритетным направлением внутренней политики».
Лакруа надеется, что менее развитые страны Латинской Америки посмотрят на то, что делают их «старшие товарищи», и возьмут с них пример.
«Думаю, когда они увидят, что Бразилия, Колумбия и Мексика включаются в работу и разрабатывают собственную политику кибербезопасности, то вступят в игру», - сказал он, прежде чем признать, что проблема нехватки ресурсов и опыта – это отдельный вопрос.
Маловероятно, что государству с небольшим оборонным бюджетом захочет сделать кибербезопасность делом первостепенной важности, потому что оно вряд ли станет мишенью. Какой-нибудь крупный инцидент, например, взлом банковской системы или кибератака на военные системы, скорее всего, заставит эти страны активизироваться, но до тех пор у них не будет особого стимула принимать превентивные меры.
Лакруа надеется, что страны Южной Америки, которые начнут инвестировать в кибербезопасность, смогут побудить своих соседей начать думать о потенциальных рисках заранее.
Он указывает на Бразилию, которая вкладывает значительные суммы в информационные технологии. Но даже там экономические перспективы выходят на первый план, поскольку бюджет Бразилии падает из-за снижения цен на нефть. Лакруа рассматривает возможность налаживания партнерских отношений между государственным и частным секторами. По его мнению, важно рассказывать людям о том, почему информационная сфера нуждается в финансовых вливаниях.
«Мы обучаем сегодняшних и завтрашних лидеров, чтобы они могли принимать правильные решения в области политики кибербезопасности», - сказал он.
Потенциальная проблема, волнующая США и Канаду, чьи военные, естественно, активно участвуют в таких дискуссиях, заключается в угрозе со стороны Китая и, в меньшей степени, России.
Обе страны инвестируют в Латинскую Америку, а китайские фирмы участвуют в создании информационной инфраструктуры, которая нужна многим странам. США опасаются, что китайские или российские технологии будут применяться в важных для безопасности государства областях. Вашингтон не очень обрадуется, если один из его союзников будет подключаться к американским сетям и секретным базам данных с помощью программного обеспечения и техники китайского производства.
Лакруа признал, что пока нет возможности с этим бороться.
«Я думаю, что мы можем долго фантазировать на тему того, что делают Китай и другие страны в латиноамериканском регионе, но, в первую очередь, они заняли выгодную нишу и заполняют пустоту», - сказал он. И хотя он «подозревает», что различные оборонные организации изучают этот вопрос вплотную, его организация не имеет к этому отношения.
Автор: Aaron MehtaПервоисточник: https://www.federaltimes.com/smr/cybercon/2017/11/29/a-digital-migraine-how-the-americas-can-step-up-cybersecurity-strategies/
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: Carol McClelland/U.S. Defense Department
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