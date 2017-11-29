18:00 29 ноября

Китайцы продемонстрировали лазерного «убийцу» дронов

Китайская компания GuoRong показала как защищаться от небольших беспилотников. Как сообщает портал eastpendulum.com, что китайский производитель презентовал одноимённую лазерную систему ПВО.

Китайцы продемонстрировали лазерного «убийцу» дронов


Компания представила видео, на котором показана работа комплекса GuoRong, состоящего из двух небольших грузовиков. Один из них оснащён радиолокатором и системой постановки радиоэлектронных помех, второй — электрооптическим модулем и лазерной установкой. С помощью лазера сначала была поражена подвешенная на квадрокоптере пластиковая мишень, а в ходе повторной демонстрации — и сам дрон.


По словам разработчиков, дальность действия радиолокационной системы составляет 55 км, а лазерная установка и система постановки помех могут нейтрализовать дроны и другие радиоуправляемые воздушные объекты на высоте до 600 м. Компания GuoRong заявила о том, что уже получила заказ на несколько установок от полиции и аэропортов, передает "Warspot"


Использованы фотографии: http://www.eastpendulum.com/
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Комментарии 25

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  1. новичок Сегодня, 16:52
    не чё так, китайцы шагают в ногу с наукой.
    новичок
    1. Chertt Сегодня, 17:03
      Не чё так, китайцы пиарятся. И в США и в России и в Европе, таким разработкам уже лет 30. Проекты ведутся на научно-теоретическом уровне и лабораторных условиях, ввиду полной практической не пригодности. (метеонеустойчивость, огромное потребление энергии, легкость противодействия)
      Chertt
    2. НЕКСУС Сегодня, 17:12
      Цитата: новичок
      не чё так, китайцы шагают в ногу с наукой.

      Ничего выдающегося тут нет...
      а лазерная установка и система постановки помех могут нейтрализовать дроны и другие радиоуправляемые воздушные объекты на высоте до 600 м.

      А если дрон летает на высоте километр и более,то эта установка только фиги дрону показывать будет или наоборот,дрон ей.
      НЕКСУС
      1. BlackMokona Сегодня, 17:22
        C-400 может поражать цели только до 25 км, а если цель летит на высоте 26 км? Нафиг такая система нужна? А Тор вообше на 10 км, Глобал Хоук выше летает. В утиль сразу wassat
        BlackMokona
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:37
          Цитата: BlackMokona
          C-400 может поражать цели только до 25 км, а если цель летит на высоте 26 км?

          Для этого и придумана классификация ЗРК и их эшелонированность. Под цели ближнего космоса и стратосферы создается С-500,уважаемый. При этом модернизируется и арсенал Триумфа тоже.
          Цитата: BlackMokona
          Глобал Хоук выше летает.

          Глобал Хоук летает на высоте до 20 км. И эта цель помимо перехватчиков очень хороша для Панциря-СМ.
          НЕКСУС
          1. BlackMokona Сегодня, 17:38
            Для этого и придумана классификация ЗРК и их эшелонированность. Под цели ближнего космоса и стратосферы создается С-500,уважаемый. При этом модернизируется и арсенал Триумфа тоже.

            И в ней не может быть ПВО ближнего радиуса действия , прикрываюшего войска от всяких мелких шахид БПЛА, коими так богаты ИГИЛ и компания? winked
            А Панцырь СМ до 15 км, а Глобал Хоук до 20 км.
            BlackMokona
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:47
              Цитата: BlackMokona
              А Панцырь СМ до 15 км, а Глобал Хоук до 20 км.

              Ошибаетесь...до 15 км -это Панцирь-С1 бьет...а я говорю о новой модернизации Панцирь-СМ,у которого и дальность в двое увеличена и высота перехвата целей. hi
              НЕКСУС
      2. Pirogov Сегодня, 17:29
        Цитата: НЕКСУС
        А если дрон летает на высоте километр и более,то эта установка только фиги дрону показывать будет или наоборот,дрон ей.

        Привет . Так дело не в том кто кому будет фиги показывать ,а в том что китайские товарищи не стоят на месте . Вспомните как было с постройкой в Китае кораблей ,чють больше десяти лет назад в России Эсминцы строили , а сейчас Китай сам Эсминцы клепает в темпе моторных лодок и таких примеров куча.
        Pirogov
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:40
          Цитата: Pirogov
          Привет .

          hi
          Цитата: Pirogov
          а в том что китайские товарищи не стоят на месте .

          А это не только китайцев касается. Идет повсеместная милитаризация в мире в предверии большого шухера. И тут либо ты,либо тебя.Вопрос желания "не быть сьеденым" wink
          НЕКСУС
        2. Muvka Сегодня, 17:42
          Цитата: Pirogov
          Цитата: НЕКСУС
          А если дрон летает на высоте километр и более,то эта установка только фиги дрону показывать будет или наоборот,дрон ей.

          Привет . Так дело не в том кто кому будет фиги показывать ,а в том что китайские товарищи не стоят на месте . Вспомните как было с постройкой в Китае кораблей ,чють больше десяти лет назад в России Эсминцы строили , а сейчас Китай сам Эсминцы клепает в темпе моторных лодок и таких примеров куча.

          А кто стоит на месте? Назовите хоть одну страну, которая стоит на месте. Африканские в счет не берем.
          Muvka
        3. новичок Сегодня, 17:43
          колееги, ну что ж аы так сразу, как пионера то? то же не лыком сшит, кой чего чтаю, узнаю. как бы там не было, китайцы выдали продукт. как аналогичный вопрос о флоте КНР и пр. делают как могут и что могут, но делают, а не пиарятся на страницах прессы. достойны уважения, моё мнение.
          новичок
    3. RASKAT Сегодня, 17:45
      Я бы сказал не в ногу в наукой а ведутся на американские сказки, лазеры там всякие, рельсотроны и т д. Ну прожгли лазером на дальности в несколько десятков метров пластиковый лист и корпус и что? А какая у него дальность?
      Сколько нужно будет поставить таких комплексов на 100 километров фронта чтобы обеспечить нужную эффективность? А как он работает по металлу, а пробивает ли облака, туман и дождь? и т д.
      Вот например наша Красуха фигачит на 300-400 км, и по моему уже не раз наши комплексы РЭБ доказали свою эффективность по борьбе с БПЛА, несколько даже посадили себе на аэродромы. Вот это я понимаю эффективность. good
      RASKAT
      1. новичок Сегодня, 17:49
        ну раз полиция аэропортов сделала заказ, то какие основания считать, что не умные люди выкинули деньги на ветер?
        новичок
  2. Viktorfi Сегодня, 17:02
    Ничего тут особо нового нет. Подходит лишь для обычных простых дронов без шифрования сигнала.
    Viktorfi
    1. bulvas Сегодня, 17:07
      Цитата: Viktorfi
      Ничего тут особо нового нет. Подходит лишь для обычных простых дронов без шифрования сигнала.


      Думете, если будет шифрование сигнала, пластиковый корпус выдержит нагрев лучом лазера и не расплавится? belay
      bulvas
      1. Viktorfi Сегодня, 17:56
        Корпус у боевых военных дронов не так легко лазером повредить, как пластик.

        А шифрование - это каталось системы постановки помех, которая не работает против зашифрованнного сигнала GPS.
        Viktorfi
  3. Симон Сегодня, 17:02
    Я, думаю, что у нас то же что нибудь подобное есть, или хотя бы разрабатывается! recourse
    Симон
    1. san4es Сегодня, 17:09
      Цитата: Симон
      Я, думаю, что у нас то же что нибудь подобное есть, или хотя бы разрабатывается! recourse

      ... Лазерный танк простаивает soldier
      san4es
  4. Симон Сегодня, 17:11
    Интересно, а по лазерному лучу, в эту установку, противоракету послать можно, для ее уничтожения recourse
    Симон
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:28
      Да хоть две! ! soldier
      Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:28
    И китайцы тоже, решили создать как бы свой боевой "лазерь "?Технологии Советские не в те руки попали! fool 3д копираторы, сами ничего нового не выдумали, и ее создали, все на нашем заделе! !!! fool
    Геркулесыч
  6. Евродав Сегодня, 17:37
    Уже писал... Поищите сами в паутине, поклонники лазерных убийц чего бы то не было... Есть сдвиги в этом сегменте науки? Найдёте- нам расскажете!

    Виктор Шарков(ведущий эксперт МГУ; - профессор, доктор техн. наук, академик РАНЦ и АИН, лауреат Курчатовской премии 1-ой степени):
    "...Лазерное оружие-афера, нет удачных экспериментов, на больших расстояниях не плавит метал, все видеоролики америкосов, как они сбивают лазером цели - фейки, как оружие - неэффективно... В 80-х испытывалось на судне Таймыр..."

    "...В середине 80-х годов я пытался анализировать оглушительный провал полномасштабных испытаний мощных лазеров на боевых полигонах. Был туда сослан по указанию академика А.М.Дыхне «для перевоспитания и знакомства с реальной промышленностью». Прослужил на лазерном корабле и береговом полигоне пару лет, разработал с коллегой Б.А.Тихоновым методики анализа физических причин хронических неудач с газовыми лазерами. Мегаваттные лазеры на расстоянии мили не могли даже бумажку поджечь, «страшные» лучи полностью рассеивались на пути до мишени. И атмосфера здесь играла не заглавную роль. Высветились некоторые неожиданные факторы. Очень небольшие флуктуации газовой плотности активной среды, практически неизбежные для мощных установок, делают из боевого лазера дешёвую лампочку.
    Средние флуктуации масштаба 1% уменьшают дальнобойность лазера примерно в 100 раз. Чуть лучше ситуация с импульсными лазерами, там этот фактор слабее. И, конечно, без электрического разряда этот фактор слабеет на порядок. Тоже не сахар, но всё же..."

    "...В итоге через десять лет стала абсолютно явной грандиозная «туфта мощных лазеров», когда «генераторы активной среды» – «золотые пуговицы» – не обеспечили заданную дальнобойность даже на 1 % из-за плохого качества излучения, катастрофически испорченного оптическими неоднородностями активной среды. Мегаваттный лазер с борта корабля «Диксон» на расстоянии 2 км не смог поджечь даже бумажку на крымском берегу. Это сегодня я так просто формулирую физическую причину очевидного грандиозного провала «лазерной туфты», а раньше надеялся, как и все специалисты по генераторам активных сред, что другие оптические фирмы как-нибудь доведут качество лазерного пучка до заданного военными уровня. Им прикажут из ЦК КПСС, и они пусть задорого, но сделают. Не вышло. Лазер-«лампочку» превратить в дальнобойный прожектор невозможно, если физические законы оптики это запрещают. Законы природы не подчиняются политическим и карьерным «мантрам»..."
    Евродав
    1. Viktorfi Сегодня, 17:58
      Читали уже это старье. Наука продвинулась вперёд. Боевые лазеры не только уже есть, но уже и используются.
      Viktorfi
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:59
      Евродав hi -человек сморозил глупость, по боевым лазерам большой дальности проблема в совсем другом! И дай Бог, чтобы истенную причину не узнали еще полвека как минимум, а мы за это время реально уйдем далеко вперед!
      Геркулесыч
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 17:49
    Да, что скажешь, китайцы заставляют все больше себя уважать! Такой прогресс!
    Еще восемьдесят лет назад были отсталой , зашуганой страной, а сейчас выходят в мировые лидеры!
    Ретвизан 8
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