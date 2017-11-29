Китайцы продемонстрировали лазерного «убийцу» дронов
Китайская компания GuoRong показала как защищаться от небольших беспилотников. Как сообщает портал eastpendulum.com, что китайский производитель презентовал одноимённую лазерную систему ПВО.
Компания представила видео, на котором показана работа комплекса GuoRong, состоящего из двух небольших грузовиков. Один из них оснащён радиолокатором и системой постановки радиоэлектронных помех, второй — электрооптическим модулем и лазерной установкой. С помощью лазера сначала была поражена подвешенная на квадрокоптере пластиковая мишень, а в ходе повторной демонстрации — и сам дрон.
По словам разработчиков, дальность действия радиолокационной системы составляет 55 км, а лазерная установка и система постановки помех могут нейтрализовать дроны и другие радиоуправляемые воздушные объекты на высоте до 600 м. Компания GuoRong заявила о том, что уже получила заказ на несколько установок от полиции и аэропортов, передает "Warspot"
Компания представила видео, на котором показана работа комплекса GuoRong, состоящего из двух небольших грузовиков. Один из них оснащён радиолокатором и системой постановки радиоэлектронных помех, второй — электрооптическим модулем и лазерной установкой. С помощью лазера сначала была поражена подвешенная на квадрокоптере пластиковая мишень, а в ходе повторной демонстрации — и сам дрон.
По словам разработчиков, дальность действия радиолокационной системы составляет 55 км, а лазерная установка и система постановки помех могут нейтрализовать дроны и другие радиоуправляемые воздушные объекты на высоте до 600 м. Компания GuoRong заявила о том, что уже получила заказ на несколько установок от полиции и аэропортов, передает "Warspot"
Использованы фотографии: http://www.eastpendulum.com/
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