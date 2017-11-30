Особенности национальной гражданcкой войны

Гражданская война на Украине делает новый поворот: нардеп и экс-комбат Семён Семенченко-Гришин обвинил полицию в том, что она «украла» с Михомайдана двух известных членов наци-бата «Донбасс» и «героев АТО», полицейские чины в свою очередь заявляют, что «герои» задержаны по подозрению в обычной уголовке. Ранее широкие бандеровские массы всколыхнули покушения на нардепа Мосийчука, криминальная кличка «Мося», и «героев» Осмаева и Окуеву-Никифорову. Что объединяет эти происшествия?Вообще, украинские СМИ давно выходит с заголовками об «Охоте на героев АТО», но теперь покушаются на знаковые фигуры бандеровского паноптикума. Это ведь всё известные отморозки, отличившиеся особым цинизмом: они широко вещали о своих подвигах в «АТО» над «сепаратистами», то есть страдают непреодолимой тягой к бахвальству своими преступлениями.Говорят, что мы видим междоусобицу между спецслужбами, батальонами, олигархами — это может быть, но может быть и другое. Возможно, это расплата за злодейства «героев АТО»: они погибают от рук родственников и друзей погибших «сепаратистов», также без суда и следствия.Бандеровские националисты смогли запугать в 2014 году безоружных и дезориентированных русских на Юго-Востоке: безоружных легко запугать. Но сегодня уже 2017 — многие по призыву прошли «АТО» и поняли, кто их враг. Пропаганда после «АТО» уже не берёт, а главной мишенью становятся «герои АТО» вроде Мосийчуков и Окуевых: их лучше видно, легче найти.Дело в том, что гражданская война — особенная, в этой войне мёртвые могут мстить своим убийцам через своих родственников, знакомых и друзей детства, которые служили в ВСУ, или в тех же «батальонах». Они знают, что такое «подвиги в АТО», и чего заслуживают их «герои» в действительности, и они умеют обращаться с оружием и СВУ.Когда бандеровцы «зачищали» сочувствующих «сепаратистам» по случайному подозрению, или ради мародёрства, никто ведь не разбирался, кто их родные, знакомые. А они могли служить в соседнем батальоне, и, однажды вернувшись домой, узнавали страшные подробности. Кто-то из них может мстить на свой страх и риск, полагаясь на случайную информацию об убийцах дорогих им людей, или их сообщников.Все ставшие известными нападения производят двоякое впечатление: оружие применяется профессионально: автоматы стреляют, бомбы взрываются, но нападающие не проверяют результаты своей работы, а сразу уходят. Они все сделаны как бы наудачу: ударили — и сразу ушли. Почему?Мстители не могут контролировать ситуацию в целом, их никто не страхует, что не характерно для спецслужб и ОПГ. Так могут действовать, скорее, обычные военнослужащие ВСУ или нацгвардии. Если вычислить действия ОПГ, спецслужб и олигархические заказы всегда, в принципе, можно, так как они всегда мотивированы, то мстителей-одиночек, действующих на свой страх и риск, вычислить невозможно. Потому что это обычная месть. Единственный способ: схватить по горячим следам, но они это понимают и быстро уходят.Получили информацию — сразу ударили и ушли. Потому что другой случай может не представиться. Это не спецслужбы, которые могут выжидать, чтобы действовать наверняка: у них нет под рукой оперативной информации. Эти мстители действуют, скорее, как герои легенд о «Белой стреле» из 90-х годов, когда менты якобы брали на себя функцию вершителей правосудия по собственному разумению.Другой вариант: «героев АТО» убирают их же хозяева как нежелательных свидетелей, которые однажды могут заговорить, как заговорили недавно на камеру итальянскому журналисту грузинские снайперы, привлекавшиеся к расстрелу Майдана в 2014 году.Предатели всегда служат своему хозяину дважды: сначала своей жизнью, а потом своей смертью, из которой хозяин тоже может извлечь пропагандистскую выгоду. Тогда с националистами на Украине происходит сейчас вторая часть этой истории предателя: они становятся нежелательными свидетелями для своих американских хозяев, компрометируют их гуманизм.Ведь американские аналитики хорошо знают идеологию своих украинских марионеток, например, по писаниям оуновского публициста Я.Оршана: «Украинский национализм оперирует в отношении себя термином «национал-социализм» или «фашизм». Или брошюр украинских националистов 1929 года: «Требуется кровь? — Дадим море крови! Требуется террор? — Сделаем его адским!.. Не стыдитесь убивать, грабить и поджигать. В борьбе нет этики!» Газета ОУН «Наш клич» в 1938 году даёт такое определение ОУН: «Это общественно-политическое движение, которое существует сегодня во всём мире. В одной стране оно проявляется как фашизм, в другой — как гитлеризм, у нас — просто как национализм».Поэтому бандеровские националисты чувствуют, что «их всех убьют». Кого утилизируют в безнадёжных атаках на Донбассе, а самых умных достанут и в Киеве. Пресс-секретарь националистов Артём Скоропадский, который совсем не Скоропадский, а бывший москвич, то есть идейный, отозвался в своём фейсбуке на статью «волонтёра АТО»: «Мария Берлинская написала текст о том, что нас всех убьют. И это правда».Эта Мария написала следующее: «Около месяца тому назад, в центре Киева меня узнали несколько сепаратистов. «Когда сюда придёт Путин, мы, таких как ты, будем вешать в ряд на Крещатике». Завязалась драка. В результате у меня прооперировано плечо, поставили металлическую пластину. Легко отделалась».Это расплата за национальные особенности этой войны — за бандеровский национализм, мародёрство, и другие «подвиги героев АТО». И Мосю, и Амину, и эту Марию с Артёмом нисколько не жалко, а врагов их мы не знаем. При этих покушениях погибают и случайные люди, но случайные жертвы есть и в «зоне АТО», и много больше. На войне — как на войне, просто война с Донбасса пришла в Киев.