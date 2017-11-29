18:00 29 ноября

Экс-генерал хорватской армии выпил яд и скончался в Гаагском трибунале

Экс-генерал хорватской армии Слободан Праляк скончался после того, как выпил яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом сообщило в среду агентство HINA со ссылкой на окружение Праляка.

Праляк умер в одной из больниц в Гааге, куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.

Экс-генерал хорватской армии выпил яд и скончался в Гаагском трибунале



Генерала приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.
После того как Апелляционная комиссия поддержала вердикт первой инстанции, Праляк заявил судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». После этого он выпил содержимое из небольшой склянки и объявил, что принял яд. Судебное заседание было остановлено, на место происшествия были вызваны медики.

Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров перед судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.

Обвинение доказало, что в период с ноября 1991-го по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что выразилось в депортациях, незаконных арестах, конфискации и уничтожении собственности, разрушении жилищ и убийствах.

Использованы фотографии: ICTY
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Комментарии 13

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  1. Комментарий был удален.
    1. BlackMokona Сегодня, 17:47
      Этот "человек" сидел там за геноцид Сербов
      BlackMokona
      1. Андрей К Сегодня, 17:58
        Матчасть изучите, не читайте википедию, вредная штука.
        Праляк привлечен МТБЮ за свои действия против хорватов - это тоже южнославянский народ, но не сербы.
        Не тиражируйте ложь hi
        Андрей К
    2. Pax tecum Сегодня, 17:51
      Не стоит о нем как о мученике. Всего вы знать не можете. А, вот историю вопроса изучите на досуге. Хотя бы от движения хорватских усташей (аналог нацистов с 1929) и до ликвидации Сербской Краины и становления Мусульмано-Хорватской Федерации.
      Фото и видео материалы впечатляют.

      P.S. Хотя поступок достойный.
      Pax tecum
      1. Anarchist Сегодня, 17:59
        Цитата: Pax tecum
        P.S. Хотя поступок достойный.

        Поступок достойный генерала - это если бы он застрелился!
        А так это поступок нацистов, как Гитлер...
        Anarchist
  2. 1331М Сегодня, 17:44
    Не одних сербов судят всёж.И хорватов тоже...
    1331М
  3. APASUS Сегодня, 17:44
    С судьи кто?
    APASUS
  4. Андрей К Сегодня, 17:45
    СМИ: экс-генерал Праляк скончался в Гаагском трибунале

    Отношение к этому генералу неоднозначное...
    Но последний его поступок - поступок офицера не принявшего бесчестие...
    Земля пухом...
    P.S. На лавочке этого лже-трибунала так и не оказалось ни одного "правильного" головореза из косовских албанцев.
    Искренне желал бы услышать о трупе Хашима Тачи - этого изверга рода человеческого, торговца внутренностями сербов...
    Андрей К
    1. BlackMokona Сегодня, 17:48
      Гитлер тоже яд принял, человек за геноцид Сербов судим
      BlackMokona
  5. Pirogov Сегодня, 17:47
    На нём тысячи смертей сербов ,а оно себя виноватым не считает , и жертву сволочь из себя сделал.
    Pirogov
    1. ded100 Сегодня, 17:59
      Кто там все устроил на том и смерти и на том же смерти украинцев и многих других а он громоотвод!
      ded100
  6. ded100 Сегодня, 17:48
    Что за трибунал такой когда люди мрут это душегубка какаято их самих судить надо!! am
    PS А во всех беспорядках виноваты только матрасы поганые!
    ded100
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
      Цитата: ded100
      А во всех беспорядках виноваты только матрасы поганые!

      good Полностью поддерживаю Ваш вывод ! drinks
      bouncyhunter
    2. лысова Сегодня, 17:55
      Верно - откуда у него яд?! - их всех следом за ним.
      лысова
  7. Смог Сегодня, 17:54
    У них что там, яд в тюремной аптечке продается? Чудно!!!!!! Не касаясь личности этого генерала задаюсь вопросом= откуда яд взялся, да еще прямо на заседании?
    Смог
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:54
    Единственный поступок человека!А так был обычным палачем! Смерть за ним вовремя зашла! Он ее заслужил!
    Геркулесыч
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