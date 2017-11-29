Экс-генерал хорватской армии выпил яд и скончался в Гаагском трибунале

Экс-генерал хорватской армии Слободан Праляк скончался после того, как выпил яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом сообщило в среду агентство HINA со ссылкой на окружение Праляка.Праляк умер в одной из больниц в Гааге, куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.Генерала приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.После того как Апелляционная комиссия поддержала вердикт первой инстанции, Праляк заявил судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». После этого он выпил содержимое из небольшой склянки и объявил, что принял яд. Судебное заседание было остановлено, на место происшествия были вызваны медики.Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров перед судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.Обвинение доказало, что в период с ноября 1991-го по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что выразилось в депортациях, незаконных арестах, конфискации и уничтожении собственности, разрушении жилищ и убийствах.